Топ-менеджеребцов Роскомнадзора "разрабатывали" полгода, пока они цензурировали нас

Следственный комитет РФ проверяет на причастность к махинациям с начислением зарплаты всех высокопоставленных сотрудников центрального аппарата Роскомнадзора, сообщает газета "Коммерсант". Обвинения в мошенничестве уже предъявлены советнику "Главного радиочастотного центра", главе аппарата Роскомнадзора Александру Весельчакову, помощнику главы ведомства и пресс-секретарю Вадиму Ампелонскому, начальнику правового управления Борису Едидину, а также гендиректору ГРЧЦ Анастасии Звягинцевой.

По словам источников издания, Звягинцева объяснила, что вынуждена была трудоустраивать на предприятие "мертвые души", чтобы дать возможность Роскомнадзору увеличить небольшие зарплаты ценным сотрудникам.

Небольшую зарплату работников Роскомнадзора решили компенсировать за счет выплат из средств ФГУП "Главный радиочастотный центр", что следствие расценило как мошенничество. "По предварительным данным, ущерб от их действий в настоящее время оценивается в 20,1 млн рублей", - сказал источник.

Отметим, что ФГУП "Главный радиочастотный центр" упоминал накануне также источник "Ведомостей", не объяснив, в чем там дело. РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству агентства, сообщало, что дело связано с сотрудниками-подснежниками одного из подразделений Роскомнадзора, которые были оформлены по документам, но не работали в действительности.

В свою очередь, источник РБК в Следственном комитете заявил, что в начале октября прошли обыски на государственном предприятии "Главный радиочастотный центр", после этого на сотрудников РКН завели дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Чтобы выявить нарушения в Роскомнадзоре и ГРЧЦ, следователи вели масштабную оперативную разработку на протяжении примерно полугода, рассказали источники. Сотрудники ФСБ прослушивали телефонные переговоры и изучали движение средств по счетам чиновников, в том числе по информации из банкоматов, которыми они пользовались.

По итогам расследования было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По данным следствия, незаконная зарплатная схема действовала с 2012 года по февраль 2017 года. С ее помощью были похищены более 20 млн рублей.

На прошлой неделе у дела появились первые фигуранты. Звягинцеву, которую пока считают организатором схемы, после допроса отпустили под подписку о невыезде, а трое ее соучастников были заключены под домашний арест.

"Коммерсант" пишет, что, по словам источников, при приеме на работу Вадиму Ампелонскому предложили зарплату сразу от Роскомнадзора и от ФГУПа. Борис Едидин, ранее работавший в администрации президента, получил вторую карточку недавно, после поступления ему предложений о высокооплачиваемой другой работе. В итоге специалиста, официально получавшего 70 тысяч рублей в месяц, удержали в организации благодаря доплатам от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.

Своей вины обвиняемые при признают. Они утверждают, что не знали о том, что получали в качестве зарплаты средства, которые имели незаконное происхождение. По версии адвокатов, в действиях их клиентов нет состава инкриминируемого преступления. Они отмечают, что речь может идти лишь о финансовых или налоговых нарушениях.

От редакции: Тут уже и не знаешь, то ли радоваться очередной победе над коррупцией, то ли жалеть пацанов и тётёх - зарплаты у них маленькие были, оказывается. Кстати, любопытно узнать, какие именно маленькие - а то ведь в тех-то структурах и сто тысяч рублей кому-то маловато... Но интересно другое! А вот СК, пока "разрабатывал" этих махинаторов - ведь не мог же не вникать в их профессинальную деятельность, а там поводов для обнаружения шантажа - полно! Скажем, сотрудники "Литературной России", как и ФОРУМ.мск не раз становившиеся объектом в "прицеле" Роскомнадзора, рассказывали год наад такую историю.

Выходила у них статья об олигархе Андрее Мельниченко, владеющем "ЕвроХимом" и отравляющем Туапсе - конечно же, гневная, высмеивающая пороки буржуазии, её экологическую безрассудность и бессмысленную роскошь. Так буквально через день реакция получила письмо Роскомнадзора, требовавшее убрать статью с сайта (именно с сайта - что совпадало и с требованиями лондонской юридической службы олигарха), как содержащую заведомо неверные сведения и персональные данные. Как только это было сделано, буквально минут через пять пришло письмо роскомнадзирателей с извинениями - мол, мы ошиблись, статья имеет право на существование. Хорошо, что она не была удалена безвозвратно! Но всё это напоминало типичный шантаж - причём, наверняка и лондонская дорожка денег там сыграла свою роль... Так, может, СК копнуть поглубже "маленьких зарплат" и найти удивительное: как государство фактически толкает на преступления и потерю человечекого достоинства, бедно содержа своих слуг из области цензуры?

Д.Ч.

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