Готовимся к XIX Всемирному молодежному позору

Вот-вот уже должен открыться XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, а настроение совсем не праздничное. Да что там праздничное - говенное настроение!

Кто б мог подумать, что дело, начавшееся со встречи в офисе Объединенной коммунистической партии с президентом Всемирной федерации демократической молодежи Николасом Пападимитриу, так позорно провалится? Уже тогда было ясно, что Россия - это сегодня одно из ведущих империалистических государств планеты, никаким прогрессивным режимом тут и не пахнет, но возвращение фестивальной тематики может привести к повороту в политике РФ влево - на волне обострения межимпериалистических противоречий и противостояния с Западом.

Мы ошибались - поворот произошел не в российской политике, а в фестивальном движении. Одно приятно - из всех присуствовавших на той встрече с Пападимитриу до фестиваля практически никто и не допущен, кроме Дарьи Митиной, но она один из четырех официальных заявителей, без нее никак... Да и той согласование, насколько мне известно, пришло за считанные дни до фестиваля.

Вообще то, что государство в лице Федеральной службы охраны согласовывает персональный состав международного фестиваля - это сам по себе повод для ВФДМ отказаться от его проведения и не позориться. Но по каким-то соображениям режили все же срамиться. Хотя на финал для многих сам смысл участия потерялся - ведь для чего организуются подобные международные встречи? В основном для того, чтобы люди могли собраться в одном месте, увидеться, пообщаться. А в Сочи не получится - всех, кто, например, мне интересен, и не пустили, даже знаменитую "Банду бассотти". Чем уж музыканты так показались опасны службе безопасности Путина?

В результате на старости лет ехать в Сочи, чтоб послушать Кудрина, Сечина и Чубайса? Я не преувеличиваю: вот именно им на фестивале "зеленая улица", а собственно хозяину фестиваля, Всемирной федерации молодежи и студентов будет выделен загончик примерно в 10 процентов от фестивальных площадей - тусуйтесь. Мне - не интересно.

Зато Николас Пападимитриу дал интервью государственную агентству ТАСС, в котором ни разу не упомянул слов "социализм" и "капитализм".

"Мы не отделяем фестиваль в одной стране от фестиваля в другой. Место проведения не имеет большого значения, поскольку это прежде всего движение. Но мы благодарны и уважаем каждую страну, которая принимает фестиваль. Мы благодарны и уважаем Россию, которая принимает его в этом году. И это событие совпадает с другим, не менее важным для нас, для ВФДМ — это столетие Великой Октябрьской революции", - сообщил Николас для ТАСС, и даже в названии великой революции слово "социалистическая" оказалось пропущено.

Да что говорить, если в Москве буквально накануне фестиваля был жестко разогнан традиционный марш "Антикапитализм", на котором, по иронии судьбы, были задержаны левые активисты, изначально принимавшие участие в организации фестиваля, но на финал на него не допущенные.

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Пападимитриу говорит в интервью ТАСС: "Мы до сих пор боремся с такими тенденциями, как фашизм, который продолжает существовать в современном мире, например на Украине".

А в это самое время левых активистов, которые реально борются с этим самым фашизмом на Украине, арестовывают в Москве - за антикапитализм! Вот Лимонов, тоже задержанный на "Антикапе" пишет: "На Страстной просто самостоятельно пришли люди, возмущённые тем, почему лимоновцам и левым можно умирать за российские в сущности интересы, в Донбассе, а выйти на мирный митинг в Москве нельзя. 23-го на Страстном среди других нацболов был задержан Дима Колесников, человек которого ранило в Донбассе и у него шесть осколков свинца в голове остались, операцию делать нельзя. Сегодня его должны осудить".

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А почтенные господа из ВФДМ будут "бороться" с фашизмом в комфортном Сочи, под присмотром ФСО и корпоративных спецслужб монополий, которым будет отдан на откуп фестиваль? На фестивале будут представлены площадки таких гигантов, как Сбербанк, «Роснефть», «Газпром», которые везут туда своих сотрудников, но через квоты участников фестиваля.

Полагаю, что после этого срамного фестиваля ВФДМ как единая организация вообще может прекратить свое существование - европейские левые прекрасно видят, что происходит, и полагаю организацию ждет большой скандал и вполне реальный раскол.

Но кремль этот вопрос, конечно, мало волнует - да хоть бы передохли все эти "краснопузые" вообще. Внутренней политикой и организацией фестиваля в Администрации президента РФ руководит Сергей Кириенко, тот самый премьер-министр "на час", под руководством которого Россия погрузилась в кризис 1998 года, из которого вполне могла и не выйти - спасло ситуацию совсем другое, "левое" правительство Примакова-Маслюкова и Геращенко. Но сам Кириенко, уйдя в политическую тень, разве перестал быть либералом и в какой-то степени социал-дарвинистом?

Судя по его деятельности на новом посту - не только не перестал, но и укрепился в своих взглядах. Смотрите как идет тотальное наступление как раз на левый сектор российской политики, даже на жалконькую и продажную КПРФ - на последних муниципальных выборах в Москве она потеряла почти весь депутатский корпус, зато место "главной оппозиции" заняли нафталиновые либералы из "Яблока", про которое уже стали даже забывать - на думских выборах они получили в 2 раза меньше голосов, чем даже "Коммунисты России", единственная левая партия, допущенная к тем выборам помимо КПРФ. А в Москве - триумф. Не думаю, что тут обошлось без руководящей и направляющей роли АП.

Собственно и позор XIX Всемирного фестиваля, полагаю, во многом сознательная акция, а не простое недомыслие. Я не верю, что Кириенко чего-то там не понимает - он умный. И уж точно он не противник капитализма и даже не борец с монополиями - только что он в течение 10 лет сам возглавлял госкорпорацию "Росатом". В мире есть, пожалуй, еще только один такой политик, пришедший в администрацию из крупного бизнеса - Тиллерсон. Вот кого в Сочи будет не хватать, в компании с Миллером и Сечиным. Может, приедет?

А вот коммунистам и вообще левым на этом кремлевском корпоративе делать нечего.