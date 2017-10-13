Сменивший Турчака губернатор из "питерской" кадровой колоды тоже имеет криминальный душок

Назначенный президентом РФ Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в 2005 году подозревался в похищении человека, сообщает газета "Московский комсомолец в Пскове".

По данным следствия, занимавший тогда пост депутата муниципального собрания Выборгского района Ленинградской области Ведерников и его брат Николай Ведерников на автозаправке в Выборге "под угрозой применения насилия" заставили гражданина Дмитрия Заиграева сесть в автомобиль BMW, принадлевший народному избраннику. Братья требовали от жертвы 600 долларов и три принадлежащих ему микроавтобуса, писало "РИА Новости".

Как установило следствие, 15 сентября 2005 года Ведерниковы вывезли Заиграева в лесной массив возле Выборга, где причинили ему телесные повреждения, которые были квалифицированы как легкий вред здоровью. Михаил Ведерников был задержан 20 сентября того же года.

Однако информации о дальнейшей судьбе этого уголовного дела в СМИ нет. Не упоминается инцидент и в биографии Ведерникова, который накануне сменил на посту псковского губернатора Андрея Турчака. Напомним, что с именем Турчака также связывали криминальную историю. Его подозревали в организации нападения на журналиста Олега Кашина. 6 ноября 2010 года в Москве Кашину на улице нанесли 56 ударов железным прутом. У него были сломаны голень, верхняя и нижняя челюсти, кисти рук. Журналист также поучил черепно-мозговую травму и другие повреждения. Предполагаемые исполнители были задержаны и оказались сотрудниками предприятия, принадлежащего Анатолию Турчаку, отцу губернатора Псковской области.

Михаил Ведерников родился 7 марта 1975 года в Выборге. Был первым заместителем председателя РО ООО "Молодежное Единство" Ленинградской области. В 2001-2005 годах - депутат муниципального собрания муниципального образования "Выборгский район Ленинградской области", в 2005-2009 годах - депутат Совета депутатов муниципального образования "Выборгское городское поселение".

Затем Ведерников занимал пост председателя Общественной молодежной палаты при Законодательном собрании Ленобласти, работал первым заместителем руководителя регионального исполкома Ленинградского областного регионального отделения партии "Единая Россия".

Кроме того, Михаил Ведерников был советником департамента региональной политики, начальником департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Управления президента Российской Федерации по внутренней политике.

С конца 2012-го по февраль 2017 года - заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. До назначения на пост губернатора был заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный присматривается к кадровому натюрморду:

- То, что с кадрами в Кремле давненько уже швах, для нас дело ясное. Уже и в "кубышку" президентског резерва залезли, в КПРФ... Вспомним, как было и в Калининграде: там ВРИО назначен был вообще охранник Путина (как и в Росгвардию, кстати) - то есть какой-либо квалификации для руководящей работы в сырьевой его империи давно не требуется. Важна личная преданность царю, гарантии того, что вывозящие из РФ нефть, газ и прочие богатства силовигархи - будут иметь такую возможность и при "новой власти". Ну да, воруют, разворовывают то, что накапливали и разведывали в недрах при социализме - но надо просто одним бить по рукам (и показывать это всей стране - боремся, сажаем!), а на других заркывать глаза. Чтобы Роснефть, Транснефть, Газпром и другие властители РФ продожали пользоваться всеми налоговыми поблажками. Криминальные кадры на уровне глав регионов - это норма не "лихих девяностых", а вот нынешних "постболотных" десятых. Ну и кто теперь упрекнёт "болотные массы" за лозунг "Жулики и воры - пять минут на сборы"? Правда, тут криминал и покруче явлен - тот же Турчак так и не вышел "сухим" из истории с избиением Олега Кашина до полусмерти. Братва рулит страной - питерская братва, и чем дальше, тем менее артистично.