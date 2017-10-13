Турецкие армады направились в Идлиб

Турецкие солдаты и тяжелая военная техника вошли в сирийскую провинцию Идлиб. По разным данным, Турция передислоцировала в Сирию от 40 до 80 спецназовцев, а также 12 бронетранспортеров, сообщает в пятницу, 13 октября, ежедневная турецкая газета Milliyet.

По данным издания, турецкие вооруженные силы (TSK) с 8-го по 11 октября проводили в районе провинции разведывательную операцию. О ее начале Генштаб Турции сообщил 9 октября. Соответствующее заявление TSK публиковала газета Daily Sabah. Отмечалось, что операция проводится в соответствии с соглашением о зонах деэскалации в Сирии, достигнутым на переговорах в Астане.

Также премьер-министр Турции Бинали Йылдырым утверждал, что Анкара действует в рамках достигнутых в Казахстане договоренностей и координирует операцию с Москвой. По его словам, турецкие военные разместятся внутри зоны деэскалации в Идлибе, а российские силы - по ее внешнему периметру, сообщает РИА "Новости".

Заявление о прибытии турецких военных и техники в Идлиб опубликовано 13 октября на сайте Вооруженных сил Турции. "В рамках процесса в Астане части Вооруженных сил Турции прибыли для обслуживания в зону деэскалации в Идлибе, чтобы обеспечить установление перемирия, наблюдение за ним и его продолжение, оказание гуманитарной помощи нуждающимся и обеспечить надлежащие условия для их возвращения в свои дома", - говорится в сообщении.

Также в TSK отметили, что прибытию военных предшествовали разведвательные работы с 8 октября. С 12 октября турецкие солдаты начали обустройство наблюдательных пунктов в Идлибе для мониторинга режима перемирия.

При этом развертывание турецких войск в Сирии также нацелено на сдерживание курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которые контролирует расположенный по соседству от Идлиба район Африн. Об этом Reuters рассказал высокопоставленный представитель повстанцев, участвующий в военных действиях.

"Это соответствует резолюциям Астаны-6 - обеспечить защиту территории от бомбардировок России и правительственных войск, а также сорвать любые попытки сепаратистов из YPG незаконно захватить любую территорию", - сказал агентству представитель Сирийской свободной армии Мустафа Седжари.

По словам очевидца, Турция отправила конвой примерно из 30 военных транспортных средств на контролируемый повстанцами северо-запад Сирии через перевал Баб аль-Хава в Идлиб. Источники отметили, что конвой направился в сторону возвышенности Шейх Баракат, с которой можно наблюдать за удерживаемыми повстанцами территориями и контролируемым YPG районом Африн.

Тем временем в Министерстве обороны РФ отчитались об освобождении 92% территории Сирии от боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ). Как сообщил телеканал "Звезда", за минувшую неделю самолеты ВКС РФ совершили более 500 вылетов и уничтожили 1260 объектов террористов на сирийской территории.

Генштаб РФ 20 сентября сообщил об отражении наступления боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в Идлибе, во время которого были ранены трое российских военных. При этом российская сторона утверждала, что атака была "инициирована американскими спецслужбами".

В Пентагоне это обвинение опровергли, отметив, что считают "Джебхат ан-Нусру" террористами. "Позиция США по "Фронту ан-Нусра" не изменилась - это филиал "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) и группировка, признанная иностранной террористической организацией", - заявил тогда представитель Минобороны США Адриан Гэллоуэй.

Зоны деэскалации в Сирии создаются с начала мая, напоминает ТАСС. Всего их четыре. Соглашения о зонах достигли в Астане представители России, Ирана и Турции. Сейчас действует три зоны деэскалации: в Восточной Гуте (пригород Дамаска), в районе Хомса и на юго-западе Сирии. Четвертая зона включает в себя провинцию Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

Напомним, 27 сентября удары Воздушно-космических сил (ВКС) России в Идлибе сорвали операцию террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), пытавшейся вызволить боевиков из акербатского котла в Хаме. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

«Действиями российской авиации в Сирии данная операция "ан-Нусры" была сорвана, а задействованные в ней силы террористов уничтожены», — сказал он.

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