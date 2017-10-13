Космодром Восточный изображён на банкнотах, которых с апреля не получали его строители

Шестеро строителей космодрома Восточный, изображение которого как символа региона попало на новую банкноту в 2000 рублей, объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты с апреля, передает РИА "Восток-Медиа".

Сотрудники ГВСУ N6 (бывший "Дальспецстрой России") объявили голодовку с 13 октября. Они заранее уведомили о своих планах полицию и надзорные органы, а также руководство предприятия.

По словам начальника дорожно-строительной лаборатории "СДС-733" Ирины Зинатовой, сначала в акции протеста собирались участвовать 15 человек, но в итоге голодовку начали менее половины.

С протестующими уже встретился заместитель руководителя ГВСУ N6 Павел Буяновский. Он заявил, что предприятие не в состоянии выполнить требования, но пообещал в самое ближайшее время предоставить график погашения долгов по зарплате и обсудить с участниками голодовки условия ее прекращения.

Между тем работники предприятия не намерены идти на уступки. По их словам, за несколько месяцев они слышали различные обещания, но ни одно из них не было исполнено.

На прошлой неделе голодать собрались несколько сотрудников другого хабаровского филиала предприятия, "СДС-732", но отменили свою акцию протеста, так как руководство пообещало им выплатить долги в ближайшее время.

Долги по зарплате шести тысячам работников ГВСУ N6 составляют 270 миллионов рублей, сотрудники предприятия уже начали массово увольняться, сообщает сайт "Социально-трудовые конфликты". Часть коллектива грозит не выйти на работу. Ранее руководство предприятия обещало погасить долги по зарплате до 1 сентября 2017 года, однако этого не произошло.

От редакции: Вот на санации банков - то есть на залатывание прохиндейских дыр вороватой деятельности банкиров почему-то у государства путинского находятся миллиарды... Банкирам - всё! Никакой ответственности паразиты не несут за свои проколы. А вот рабочим свои копейки надо выбивать забастовками, голодовками, буквально в правительстве РФ пытаться их выудить. Их, конечно же, доставляют в "обезьянники" - где ж ещё место рабочим? Они же не банкиры... А банкиры тем временем, пока их банки "санируют" - то есть накачивают из государственных фондов деньгами, - отдыхают от трудов праведных где-нибудь поближе к своим офшорам, на Капри или Мальдивах. "Социальное государство"! Не социалистическое, слава тебе господи... Вот и рабочим-лифтостроителям из Серпухова уже которую неделю приходится мыкаться по Москве и по банкам - куда их отсылают те, кто задолжал зарплату...

Д.Ч.

Материалы по теме:

Рабочие из Серпухова едут протестовать в Москву

Банкротство завода и невыплаты зарплаты длиной в год

Санация ФК "Открытие" и Бинбанка обойдется бюджету свыше 800 миллиардов рублей

Польские маньяки капитализма намерены возместить довоенным буржуям и собственникам "ущерб национализации"