В сырьевой империи вдвое вздорожала красная икра

Оптовые цены на красную икру в летне-осенний период увеличились на 54%. По мнению экспертов, к Новому году россиян ожидают рекордно высокие розничные цены на традиционный для праздничного стола деликатес.

Так, по данным Рыбного союза, с которыми ознакомилась газета «Известия», за последние полгода цена на икру рыб лососевых пород увеличилась с 1950 рублей до 3 тыс. тыс. рублей за килограмм. Цены на икру горбуши выросли на 23%, а на икру кеты — на 13%.

К Новому году существенный рост ждет и розничные цены на деликатес, что может привести к снижению потребления красной икры, считает исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков.

Как отмечают эксперты, давление на цены могут оказывать инвестиционные издержки производителей, а также политика компаний, которые выставляют высокую цену на красную икру за границей и не хотят продавать ее дешевле в России.

Тем временем в Путинской России с начала действия продовольственного эмбарго задержано 10 843 тонны контрабандной растительной пищевой продукции и 465 тонн пищевой продукции животного происхождения, сообщается на сайте ведомства.

Из них, по данным на 10 апреля, уничтожено 10 697 тонн растительной продукции и 402 тонны продукции животного происхождения.

Запрет на импорт ряда продовольственных товаров из США, Австралии, Канады, Евросоюза и Норвегии введен Россией с 7 августа 2014 года. Под запрет подпали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты.

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