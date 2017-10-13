Тема Крыма на европодобных новых рублях взбесила Украину

Главный финансовый регулятор Украины - Национальный банк (НБУ) - запретил всем банкам и финансовым учреждениям принимать российские банкноты и монеты, если на них изображены любые объекты, расположенные "на оккупированных РФ административно-территориальных единицах Украины", включая Крым.
Как сообщается в постановлении правления НБУ, которое вступает в силу с 17 октября, в стране будет запрещено осуществлять валютно-обменные операции с банкнотами и монетами ЦБ РФ "с изображением карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории, краеведов и любых других объектов, расположенных на оккупированных РФ административно-территориальных единицах Украины, и / или содержащие тексты, касающиеся оккупации РФ административно-территориальных единиц Украины".
В НБУ пояснили, что запрет касается всех операций, в том числе и обмена валюты. Кроме того, банкам и "Укрпочте" запретили принимать или выплачивать переводы, используя банкноты с изображением Крыма. В Нацбанке объяснили, что приняли такое решение для "защиты суверенитета и территориальной целостности Украины и руководствуясь украинскими законами".
С 12 октября на территории России поступили в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Первыми новые купюры получили Москва и регионы, на них изображенные, в частности, Крым - на купюре в 200 рублей зеленого цвета изображены памятник затопленным кораблям в Севастополе и музей-заповедник "Херсонес Таврический". Презентация банкнот проходила в формате телемоста между Москвой, Владивостоком и Севастополем.
По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, поступление банкнот в обращение будет проходить поэтапно, поскольку их разрабатывают в строгой секретности. Расплачиваться новыми деньгами в магазинах можно уже сейчас, но вот банкоматная сеть РФ будет готова к работе с ними только в декабре.
Общероссийская кампания по выбору символов для новых купюр проходила в России с июня по октябрь 2016 года. ЦБ для этого создал специальный портал "Твоя-Россия.рф". В конкурсе участвовали около пяти тысяч номинантов - достопримечательностей из 1113 российских городов. Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого из 10 претендентов были выбраны два победителя - символы Севастополя и Дальнего Востока.
Зеленая банкнота в 200 рублей с изображением символов Севастополя
В банкноте номиналом 200 рублей преобладает зеленый цвет. Основное изображение лицевой стороны банкноты - памятник затопленным кораблям в городе Севастополе. Основное изображение оборотной стороны банкноты - Государственный историко-архитектурный музей-заповедник "Херсонес Таврический", расположенный в Севастополе.
На лицевой стороне банкноты слева вверху расположен герб Российской Федерации. На оборотной стороне в верхней правой части банкноты находится надпись "2017" - год образца банкноты. В нижней правой части лицевой стороны банкноты расположен QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты.
Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета повышенной плотности с полимерной пропиткой. В бумагу внедрены защитные волокна двух типов - цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета. Четыре фрагмента ныряющей голографической защитной нити шириной 3 мм выходят на поверхность лицевой стороны банкноты.
Банкнота имеет два серийных номера, расположенных на оборотной стороне и имеющих двухбуквенное обозначение серии и девять цифр номера. Левый номер имеет читаемость по короткой стороне банкноты, правый - по длинной стороне.
От редакции: Анекдотические какие-то купюрки, если откровенно. И анекдотично здесь не предсказуемое крымо-возбуждение, а то, что именно в период распространения на РФ санкций ЕС, Центробанк во главе с либералкой Набиуллиной делает буквально копию (всё, от цветовой гаммы до шрифта) со стоевровых купюр - но с цифрой, умноженной на два. Более прямолинейного признания вторичности российской экономики и денежной системы - не выдумать. Кто тут выступал художником и идеологом, интересно? То есть получается-то ещё веселее: Украина как часть Евросоюза выражает недовольство сходством рублей с евровалютой, хотя и расеянские творцы этого эпохального произведения ничего иного и не имели в виду, как сходства с евро. Что означает сия "экспроприация дизайна"? И ведь новые "двоичные" купюры нисколько не похожи ни на братьев своих меньших и старших. Это какой-то... парадокс!.. - перефразируем мы тут товарища Швондера.
Д.Ч.
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фантомас забаненный написал 13.10.2017 19:30
историк все тот же написал 13.10.2017 19:26
И в любом случае,корабли создавали не для того.что-бы их топили своими руками в своих портах.Страна(любая) не для того тратит гигантские средства на флот,что-бы моряки по бульварам клешами пыль подметали и галунами в салонах отсвечивали,а для сражений и битв,пусть эта битва и может оказаться последней.Но погибнув,ты нанесешь урон врагу,а просто затопив корабли,ущерб самому себе,без всякой помощи противника.Вот "Варяг" хотя бы попытался повоевать,а мощнейший Черноморский флот предпочел самозатопиться.Один Корнилов высказался за бой.а остальные адмиралы нашли оправдания.Но честь у русских офицеров тогда еще существовала,не зря все эти адмиралы погибли в Севастополе не прячась,а Нахимов прямо ища смерти.
ктулху фтагн написал 13.10.2017 18:52