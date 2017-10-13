Киргизские выборы защищены даже от топора

Представители 58 стран мира и 46 международных организаций - 771 человек - будут вести мониторинг предстоящих в Киргизии 15 октября выборов президента. Самой многочисленной является миссия наблюдателей от Бюро по демократии и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, в состав которой входит почти 390 человек.

Второй по численности группой - около 200 наблюдателей - являются представители различных структур СНГ, среди которых представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, парламентского собрания Союза Белоруссии и России, исполнительного комитета СНГ, сообщает "Интерфакс".

Однако ЦИК Казахстана отказался наблюдать за выборами президента Киргизии. Как заявил в пятницу, 13 октября, зампредседателя Центральной избирательной комиссии Казахстана Константин Петров, такое решение было принято "ввиду недавно прозвучавших беспрецедентных заявлений президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева", который обвинил президента Нурсултана Назарбаева в поддержке киргизского оппозиционера Омурбека Бабанова. Но, исполняя принятые международные обязательства, ЦИК Казахстана направит 46 представителей в качестве наблюдателей, они будут осуществлять мониторинг выборов в составах миссий СНГ, БДИПЧ/ОБСЕ, ШОС, Совета сотрудничества тюркоязычных государств, а также по линии парламентских ассамблей СНГ, ОБСЕ, тюркоязычных стран.

По подсчетам главы ЦИК Киргизии Нуржаны Шайлдабековой, "всего с наблюдателями от штабов кандидатов на каждом участке республики будут дежурить не менее 15 независимых наблюдателей".

Со стороны зарубежных СМИ поступило 65 заявок на аккредитацию. Ее прошли корреспонденты и сотрудники семи телекомпаний, семи радиостанций, пяти печатных изданий и 15 интернет-изданий.

Выборы впервые в истории республики пройдут на базе электронной информационно-избирательной системы (ИИС), которая включает в себя автоматические считывающие устройства (АСУ, электронные избирательные урны), специальные защищенные каналы передачи данных, программное обеспечение, центральный сервер и сайт.

В ЦИК Киргизии убеждены, что высокий технологический уровень выборов позволит решить ряд вопросов, связанных с манипуляциями, которые практиковались при прежних режимах, и поможет избежать фальсификации итогов голосования.

Кроме того, применение АСУ поможет узнать предварительные результаты выборов в течение примерно двух часов после закрытия 2375 избирательных участков на территории Киргизии. В момент окончания голосования урны автоматически передадут на сервер ЦИК предварительные итоги.

"Все помнят, что у нас были времена, когда итоги голосования нещадно фальсифицировались. У нас две были беды: голосование за другое лицо - так называемая карусель - и вбросы бюллетеней пачками. "Карусели" исключили через биометрическую идентификацию - это самый высший уровень идентификации избирателей на сегодняшний день. Вбросы исключили через автоматические считывающие урны. Достоверность обеспечивается не только электронным сводом голосов, она обеспечивается прозрачностью итогов на каждом участке. Отражение данных на каждом избирательном участке сразу после завершения голосования - это главный признак прозрачности и достоверности", - рассказала РИА "Новости" глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Говоря о надежности электронной системы, применяемой на выборах, она отметила, что законодательством страны обеспечена двойная система защиты.

"Помимо предварительных результатов, которые будут получены в момент закрытия участков через АСУ, окончательные итоги подводятся на основании так называемых бумажных протоколов, куда члены участковых комиссий заносят данные ручного подсчета голосов. Кроме того, даже если мы теоретически представим, что у нас вывод системы... Ну вот просто физически, топором разрубили, даже если предположить, что что-то такое может произойти и все линии перестанут работать и сайт не сможет отразить после голосования итоги, то все равно карта, которая имеется в каждом АСУ, сохранит все данные", - объяснила Шайлдабекова.

"Мы можем просто собрать эти все карты и получить данные. И при этом итоговые отчеты АСУ будут у каждого наблюдателя на участке. И он просто может в 20 часов, после окончания голосования, включить свой смартфон, найти на нашем сайте свой участок и сравнить те данные, что у него на руках, и что будет отражено на сайте", - рассказала глава ЦИК.

В общей сложности в список избирателей в Киргизии внесено около 3 млн 25 тыс. человек.

На пост президента Киргизии претендуют 11 кандидатов. В случае если ни один из них 15 октября не сможет получить более половины голосов принявших участие в выборах граждан, то в стране состоится второй тур. В него пройдут занявшие первые два места претенденты.

Смета расходов на выборы, выделенных из бюджета государства, превысит 10 млн долларов. Из них почти 2 млн предусмотрены в случае необходимости на , второй тур,который, если понадобится, предварительно пройдет 14-19 ноября.

В штабе оппозиционного кандидата в президенты Киргизии Омурбека Бабанова, у которого наряду с кандидатом от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии Сооронбаем Жээнбековым наиболее высокие шансы на победу, сообщили, что для параллельного ведения подсчета голосов на выборах президента запускается проект "Таза эсеп" ("Чистый подсчет").

"В рамках проекта будут собираться данные о числе проголосовавших избирателей. Обработка и подсчет голосов избирателей будет осуществляться ежечасно. Все данные штаб планирует предоставлять в открытом доступе в режиме онлайн. Каждый сможет следить за процессом голосования на всех избирательных участках республики, за числом проголосовавших избирателей, данными с автоматических урн и результатами ручного подсчета", - сообщил представитель штаба.

Однако член ЦИК Киргизии Абдыжапар Бекматов заявил, что вести подсчет голосов по завершении голосования вправе только члены избирательных комиссий при присутствии наблюдателей и представителей кандидатов.

Нынешний президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, пообещавший, что передача президентских полномочий пройдет в Киргизии на этот раз впервые мирным путем, также убежден, что предстоящие "выборы президента пройдут чисто и прозрачно.

Если неожиданностей с процедурой голосования и подсчета голосов в республике не ожидают, то с количеством кандидатов они могут возникнуть.

Хотя президент Киргизии заявил, что ЦИК не должен никого из них снимать за несколько дней до выборов, да и законодательство запрещает Центризбиркому это делать за пять дней до голосования, все же в случае серьезных нарушений закона кандидата могут снять с выборов.

К примеру, экс-премьер и лидер оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов 10 октября получил уже третье предупреждение от Центральной избирательной комиссии за серьезные нарушения правил предвыборной агитации. А Генпрокуратура Киргизии и Государственный комитет национальной безопасности за два дня до начала голосования выявили в одном из его выступлений призывы к межнациональной розни. Сейчас проводятся дополнительные проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Отметим, что выборы проходят при напряжённой международной обстановке со стороны бывших советских, братских республик. Граница Казахстана с Киргизией, например, оказалась заблокирована со стороны Казахстана.

По этому поводу уже официально выступило Социалистическое движение Казахстана, оно потребовало немедленно открыть границу.

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