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Московский листок

Назначением Турчака в "ЕдРо" Медведев перечеркнул свой президентский контроль расследования нападения на Кашина

Опубликовано 13.10.2017 в разделе комментариев 2

едро либералы
Назначением Турчака в "ЕдРо" Медведев перечеркнул свой президентский контроль расследования нападения на Кашина

Андрей Турчак, который после ухода с поста губернатора Псковской области был назначен исполняющим обязанности секретаря генерального совета "Единой России", назвал провокацией наличие репутационных рисков для партии власти из-за сообщений о его возможной причастности к нападению на журналиста Олега Кашина. Об этом сообщает агентство "Интерфакс". 

"Ничем, кроме как провокацией, назвать это не могу", - заявил Турчак, отвечая на вопрос о том, несут ли репутационные риски для партии власти упоминания его имени в связи с нападением на журналиста. Про "дело Кашина" он сказал: "Расценивать это можно только как попытку захвата бизнеса. Олег Кашин был использован втемную". "Оценки тем событиям, безусловно, будут даны, даны правоохранительными органами, поэтому давайте подождем результатов расследования", - сказал Турчак. 

Накануне председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил Турчака исполняющим обязанности секретаря генсовета партии. Турчак поблагодарил премьер-министра за доверие и отметил, что "Единая Россия" пользуется большой поддержкой населения, которую нужно сохранить и приумножить. "У нас впереди главное политическое событие - выборы президента РФ. Работы много. Я готов", - добавил Турчак.

Накануне председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил Турчака исполняющим обязанности секретаря генсовета партии. Турчак поблагодарил премьер-министра за доверие и отметил, что "Единая Россия" пользуется большой поддержкой населения, которую нужно сохранить и приумножить. "У нас впереди главное политическое событие - выборы президента РФ. Работы много. Я готов", - добавил Турчак.

Еще 5 октября агентство РБК узнало, что Турчак после отставки, скорее всего, станет новым секретарем генерального совета "Единой России". Эту должность ранее занимал Сергей Неверов, однако, как и предполагали СМИ, он был избран 9 октября главой думской фракции единороссов после назначения занимавшего этот пост Владимира Васильева врио главы Дагестана. 

Турчак занимал пост губернатора Псковской области с 2009 года. В конце прошлого года депутат Псковского областного собрания от партии "Справедливая Россия" Олег Брячак в публичном выступлении связал имя чиновника с нападением на журналиста Олега Кашина. Как отмечали журналисты, никто из действующих политиков региона еще не упоминал имя губернатора в контексте нападения на Кашина на заседании Заксобрания, хотя в различных интервью эту версию озвучивал экс-депутат Лев Шлосберг ("Яблоко").

Позднее Кашин заочно поблагодарил депутата Брячака за то, что он поднял эту тему на уровне Заксобрания. По его словам, "роль Турчака в моем деле уже год как перешла из разряда слухов и догадок в конкретные обвинения исполнителям, указывающим именно на Турчака как на заказчика преступления". 

Предполагаемый исполнитель преступления Данила Веселов еще в 2015 году рассказал на допросе, что заказчиком нападения на Кашина был Турчак, которого обидели высказывания журналиста в интернете. Согласно показаниям Веселова, псковский губернатор во время подготовки нападения на журналиста лично дал инструкции исполнителям. 

Нападение на Кашина было совершено 6 ноября 2010 года в Москве возле дома на Пятницкой улице, где он снимал квартиру. Неизвестные нанесли ему 56 ударов железным прутом, сломав голень, верхнюю и нижнюю челюсти, кисти рук, нанеся черепно-мозговую травму и другие повреждения. Предполагаемых исполнителей задержали: они оказались сотрудниками предприятия, принадлежащего Анатолию Турчаку, отцу губернатора Псковской области.

От редакции: Бедный Димон Тосканский! Это же как надо было разувериться в собственном имидже и вообще политических перспективах, чтобы назначением Турчака перечеркнуть полностью свои же слова, прозвучавшие в разговоре с Олегом Кашиным, в бытность президентом. А Медведев, напомним, взял тогда на личный контроль расследование. Ну, и где же результаты личного контроля? Вот он лично и назначает подследственного! Контролёр, однако... Он ведь так озабоченно кивал, по-либеральному понимая жертву мафиозного клана, жертву пресловутых силовиков... И вот теперь тот же самый Митяй назначает в свою партию этот кадр подследственный - и слушает список достоинств этого "перспективного кадра", а ещё какую-то примитивную ложь про "отъём бизьнеса"... Ниже даже в собственных глазах упасть просто невозможно.

Д.Ч. 

 

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Уже нет равнодушных
Кот написал 13.10.2017 20:42
Мы изгоняем дьявола. Это происходит не в кино. В фильмах есть только режиссерская фантазия. А сейчас все по-настоящему, да еще в масштабах целой страны. Все могут наблюдать за происходящим. Общество поляризуется. Мы провозгласим: Изыди, Сатана! Но этого далеко не достаточно. Путин и Гундяев сразу не провалятся в преисподнюю. Здесь надо искоренять зло огнем и мечом. Усилия для этого необходимо приложить поистине сверхчеловеческие. Россия - ключевая страна, и борьба вокруг нее идет самая ожесточенная. С 1991 года, она находится под властью сил тьмы. Однако это не навсегда. Скоро, очень скоро, их владычеству придет конец.
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 13.10.2017 20:25
Поскольку у Медведева много обещаний он возможно забыл про Кашина. Ну мало ли кого у нас на улицах
3,14здят и шо,- всем обещать расследование? А вы нешто все помните? Вот во времена горбодури стали орать,
что у нас социализма не было потому, что Сталин. Вспомнили страшилку "сталинизм" придуманную на съезде КПСС,
а про Третью Программу партии - ловко забыли на том же съезде. Как изюм из булки вытащили "сталинизм", пятьсот раз его съели и выс@али, а про коммунизЬМ к 1980 году ни гу-гу.
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