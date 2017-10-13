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Московский листок

Национальный Лидер не допустит удешевления хлеба

Опубликовано 13.10.2017 в разделе комментариев 0

кризис хлеб еда
Национальный Лидер не допустит удешевления хлеба

Путин поручил продумать варианты для избежания рисков в связи с высоким урожаем зерна в 2017 году. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru». 

«Радуясь рекордному урожаю, мы должны понимать экономические последствия того, что происходит в таких случаях. А в таких случаях происходит избыток предложения, который порождает снижение цены. Нам нужно над этим подумать, есть конкретные предложения», — сказал Путин. 

Президент прибыл в Воронеж для проведения совещания по сельскому хозяйству. 

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что урожай зерна в России в текущем году может стать рекордным за всю историю страны.

Тем временем оптовые цены на красную икру в летне-осенний период увеличились на 54%. По мнению экспертов, к Новому году россиян ожидают рекордно высокие розничные цены на традиционный для праздничного стола деликатес. 

Так, по данным Рыбного союза, с которыми ознакомилась газета «Известия», за последние полгода цена на икру рыб лососевых пород увеличилась с 1950 рублей до 3 тыс. тыс. рублей за килограмм. Цены на икру горбуши выросли на 23%, а на икру кеты — на 13%.

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