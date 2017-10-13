Детская писательница из Мурманска Ицанкова стала шахидом в игиловских рядах

Жительница Мурманска Дарья Ицанкова, на которую в РФ заведено уголовное дело из-за ее отъезда на территорию Сирии для участия в военных действиях на стороне незаконного вооруженного формирования, погибла. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на сирийские СМИ.

По информации журналистов, Ицанкова - в прошлом риелтор и детская писательница - погибла в результате авиаудара, "предположительно, в сентябре". Сообщается, что ее тело было найдено под обломками дома на границе Сирии и Ирака.

О гибели россиянки также сообщает телеканал RT, журналисты которого связались со знакомыми Ицанковой. При этом судьба десятилетнего сына писательницы Давида Машедо и пятилетней дочери Марьям Ицанковой до сих пор остается неизвестной. Девочка может находиться в приюте в Багдаде, предполагает телеканал.

RT также цитирует сообщение одного из пропагандистских интернет-ресурсов радикальных исламистов: "Поступило сообщение, что в результате авиаудара, предположительно, в сентябре погибла "медиаактивистка" Дарья Ицанкова с детьми, больше известная как Белый Снег. Пусть Аллах примет их шахаду! Она была активисткой в разных соцсетях и делилась новостями джихада".

О том, что Ицанкова уехала воевать в Сирию, на этой неделе сообщила мурманская областная прокуратура, не уточняя ее имени. В сообщении ведомства лишь говорилось, что речь идет о женщине 1983 года рождения.

"Имея стойкие религиозно-идеологические убеждения в необходимости участия в "джихаде", она выехала сначала в турецкий город Стамбул, где прошла медицинские курсы. Затем россиянка направилась в Сирию, где, по данным правоохранителей, "принимает участие в вооруженном конфликте на стороне незаконного вооруженного формирования", - заявляли в прокуратуре.

Против мурманчанки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ).

В настоящий момент дело расследуется Следственным отделом регионального УФСБ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Ход предварительного расследования дела взяла под надзор мурманская прокуратура.

Ранее Ицанкова фигурировала в деле о женской ячейке из четырех человек, участницы которой собирали деньги для финансирования боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". Три из них впоследствии были приговорены судом к различным срокам лишения свободы. Четвертая получила условный срок и, по данным RT, бежала в Сирию, где, как сообщалось, была убита боевиками, заподозрившими ее в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Тем временем в Сети появилась вторая видеозапись с двумя россиянами, которых захватила в плен в Сирии группировка "Исламское государство" (запрещено в РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале Directorate 4, который мониторит деятельность джихадистов.

На записи, сделанной на мобильный телефон, боевики выясняют личности мужчин. "Я русский, у меня есть информация об оружии, я работал с картами. Я не был в Дейр-эз-Зоре. Мы ехали с информацией к нам в штаб", - говорит один из пленников.

На сайте связанного с ИГ агентства Amaq в начале октября появилось видео, на котором два человека на русском языке рассказывают о том, как они попали в плен. Один из мужчин сообщил, что он - Заболотный Роман Васильевич 1979 года рождения, уроженец поселка Рассвет Сальского района Ростовской области. По словам мужчины, он попал в плен при контрнаступлении ИГ. Другой пленник - Григорий Цуркану, бывший десантник, воевавший в Сирии в составе "ЧВК Вагнера".

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