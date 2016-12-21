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Московский листок

Пора спасать республику

Опубликовано 21.12.2016 автором в разделе комментариев 16

революция республика
Пора спасать республику

ОПЯТЬ О НАВАЛЬНОМ И ВЫБОРАХ

В случае прямых телевизионных дебатов Навального и Путина, Навальный будет смотреться очень эффектно. Если при этом по ТВ не будут круглосуточно крутить дезу про Навального - будет даже неплохой процент на выборах. Поэтому - ничего из этого не будет. 

Навальный будет показывать Путину и телезрителям снимки дворцов, яхт и самолётов президентских приближённых и его самого и снимки выписок с офшорных счётов. А Путин - какие-то жалкие выписки со стародавних счетов самого Алексея Анатольевича...

Это будет битва двух демагогов, популистов и националистов. Потому что Крымом Навального не подденешь (ещё и добавит - вы, дескать, агрессор и прав международных бесцеремонный нарушитель, но и я - не отдам). И по Сирии - размажет: вы там боритесь с международным терроризмом, а террористов ловят в Москве - из которой "устроили проходной двор".

Но Путин всё равно победит, потому что Навальный - символ революции, которую активно не хочет 3/4 населения. "Приглушить" же себя Навальный не сможет, ибо тогда превратится в сильно похудевшего Рогозина с лозунговым хозяйством времён "Родины"...

Надо понять, что на четвёртый срок Путин идёт ломать им же созданную (воскрешённую брежневскую) привычку к патернализму, от которой Ельцин уже почти отучил. Потому что углеводородная, металлопрокатная и танками-в-долг-торгуемая рента закончится очень быстро, а на продаже зерна Египту не протянешь. Людей надо будет снова приучать к связи тяжелого и качественного труда с заработком. Овеберить. 

И рецепты Навального - пересажать чиновников, "отнять и поделить" в ситуации такой сложнейшей социально-экономической трансформации - нелепы.

Но главное: оную трансформацию может потянуть Путин (ломать - не строить), но не только пришедший к власти и купающейся в народной любви популист... А оппозиция Путину в период этого, уже начавшегося демонтажа потребительского деспотизма, должна быть лево-демократической. При отсутствии в стране и левых, и демократов...

От редакции: Хотелось бы знать, символ какой революции Навальный? Той революции, которая уходит на каникулы, чтобы поехать отдохнуть в Мексику?

Хотя под словом "революция" стало принято понимать не смену общественно-экономической формации, а переход власти от одной банды к другой. Тогда, конечно, Леша Навальный символ...

Символом революции мог стать Сергей Удальцов, но тоже как-то не сложилось... Даже не с символом - с революцией.

Но что говорить о прошлом? А Навальный - это прошлое, его звездный час пробил 5 декабря 2011, а к выборам мэра Москвы, в которых он выступил "на подпевках" у Собянина звезда уже закатилась, превратилась в "белого карлика".

Гораздо интересней о будущем, которое темно и напоминает самые мрачные времена самого мрачного прошлого.

Евгений Витальевич Ихлов не видит левых? Да полно. Не видит демократов? Тоже навалом. Но времена, в которых общество делится на право-лево или на демократов-консерваторов, прошли, увы. Мы деградируем так стремительно, что не успеваем осознать очередную ступень собственного падения, как сверзаемся на еще более низкую.

Мы стоим на пороге времен, когда уже республика как ценность подвергается ревизии, и назавтра республиканец будет уже смутьяном и врагом общества. Мы вот перед чем стоим!

Мы стоим перед тем рубежом, который описывается 1-й статьей Конституции РФ! Да-да, Россия уже вот-вот перестанет быть республикой, по сути она уже перестала, превратившись в какой-то принципат - на римский, времен первых Цезарей, манер, а республиканские символы и традиции лишь внешняя оболочка, камуфляж империи. "Из гроба встает император" - это не про Наполеона писано, это провидческое про наше время.

Речь идет о том, что еще недавно разные политические силы должны встать на пути ползучей монархии, империи на манер "Звездных войн", такого высокотехнологичного средневековья. Перед лицом краха республиканского строя в стране различия бессмысленны, речь идет о разрушении самой политической среды, самого тела политики. Что толку в параментских фракциях, если парламент не место для дискуссий? Какой смысл в выборах, если их результат заранее известен? Какой смысл в законах, если все решает одно лицо?

Вот о чем надо думать в годовщину 100-летия революции - о том, как защитить российскую республику, которая может и не пережить своей столетний юбилей.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 16
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Re:
!!!!DABGGTOTTOTHNO!!!&&& написал 22.12.2016 00:31
"В случае прямых телевизионных дебатов Навального и Путина, Навальный будет смотреться очень эффектно. "
- С его-то поганой рожей?
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(без названия)
фыва-23 написал 21.12.2016 21:13
"..битва двух демагогов, популистов и националистов."
Националистов какой нации? Еврейской?
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одним словом
челкаш написал 21.12.2016 17:50
и настал "Час Быка"
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(без названия)
lavr написал 21.12.2016 17:14
"И рецепты Навального - пересажать чиновников, "отнять и поделить" в ситуации такой сложнейшей социально-экономической трансформации - нелепы".
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Г-н Ихлов, не "отнять и поделить", а ВЕРНУТЬ народу украденные у него недра и то, что было общенародной собственностью. Народ эту самую общенародную собственность не продавал и не дарил на залоговых аукционах. Эту собственность у народа украли. При чтении Ваших статей не покидает ощущение,что у Вас всегда в рукаве вторая колода и пишете Вы не то, что думаете, а то, что нужно Вашему хозяину или хозяевам.
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О коне бледном
В.Н. Еремеев написал 21.12.2016 17:13
Автор комментария от редакции переплюнул если не Св. Иоанна, то уж Екклезиаста - это точно. А по поводу бесконечных выпадов в сторону Навального приходит в голову только один вопрос: "И с чего они так грызутся?". Вернее, "грызется" лишь одна нападающая сторона, а Навальный вроде как даже не отмахивается, типа поБают, да отстанут. И что, собственно, угрожает возбухающему на своих дрожжах Ихлову и регулярно оппонирующе-модерирующему его тянучки А. Баранову, если Навальный наберет пусть даже фантастические 146%? Иначе говоря, зачем те самые табуретки ломать? А если таки есть зачем, то почто подлинные претензии настолько глухо замаскированы?
Хрен, однако с этими разборками, переводя тоску подлинного Екклезиаста на наш оптимистичный сленг. Так или сяк - мы все на чужой галере, без пяти минут до утопления в связи с окончательным приходом эры симпатичного пушистого приполярного зверька...
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(без названия)
Аниськин написал 21.12.2016 16:36
...едут, едут молодые казаки,
а Красной Армии Республике служить...
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(без названия)
ее написал 21.12.2016 16:14
в математике есть направление- теория катастроф! ее разрабатывали в СССР 60-70гг прошлого столетия, описывает математически практически все политико-экономические процессы В ОБЩЕСТВЕ. БИОМАССА РАШКИ начнет может быть думать, если количество трупов разных процессов (т.е. техногенных катастроф, воин и т.д.) от 500 тысяч и вверх. увы и ах. А до этого будут хомячки жевать жвачку!
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(без названия)
Дельфийский оракул написал 21.12.2016 15:47
Товарищи коммунисты и господа пУтриоты(если это не одно и то же),а ведь вы все боитесь Навального!ВСЕ!И больше всего его боится ваш пахан.Уж не знаю кто и что ему напророчили разные схимники,но он смертельно боится Навального!Боится до ужаса,до ночных кошмаров и видений по темным углам,до дрожи в коленках и невозможности произнести это имя!И вместе с ним боитесь и вы,его прихвостни и подпевалы.Вы все прекрасно понимаете,что свалить Путина может только Навальный,поэтому и ваши истерики и вопли,ваши злобные комментарии и подвывания.Но учтите,чему суждено случиться,то случится,от судьбы не убежишь,это еще Эдип понял.
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(без названия)
Наблюдательный написал 21.12.2016 10:47
Российские либералы, одни из самых радикальных либералов. Любые либералы защищают капитализм, для этого эти политические движения созданы, в этом их смысл. Но российские либералы не допускают даже малейшей критики в адрес правящего класса, не смотря на то, что у нас он сплошь состоит из людей аморальных и некомпетентных. Короче, совершенно недееспособный правящий класс. Российские же либералы говорят, во всем виноваты политики (несоблюдающие законы), государство (якобы авторитарное) и народ (якобы ленивый), капиталисты даже не упоминаются. А ведь при сохранении строя, только обновление класса капиталистов, только мощная конкуренция внутри этого класса дает хоть какую-то надежду.
Короче, российские либералы не хотят не только революции, они не хотят никаких перемен внутри российского правящего класса, они создали этого урода и желают, чтобы он таким и оставался.
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(без названия)
Пепел Клааса Пятнайцатого Класса написал 21.12.2016 09:47
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(без названия)
Vikont написал 21.12.2016 09:37
Совершенно не согласен с автором статьи и абсолютно согласен с главредом Анатолием Барановым.Пусть Ихлов такие статейки пишет в белоленточных либерастских СМИ.Вот там они будут к месту.А здесь данные статьи только дискредитируют Форум-МСК и вносят разброд в умы читателей.Люди не поймут,сайт левый или либерастический?Так вот впредь посоветовал бы редакторам сайта проводить ревизию текстов и не допускать подобные к "печати".Леша Навальный -американская марионетка,учился в США,в том числе полит.технологиям,у самого рыльце в пушку(дело Кировлеса).Он прикрывается якобы национальными интересами и борьбой с коррупцией для того,чтобы всяких олухов,которые поведутся на это,заманить в свой потенциальный электоральный список,в армию своих будущих адептов.Понимающие люди осознают что Навальный блефует,а люди не умеющие анализировать ведутся на его"сладкие патриотические речи".В этом смысле они ничуть не лучше пенсионеров и "ватников",которые голосовали на выборах за ЕдРо,а получают со всеми то
,что получают -без привилегий(снижение зарплат,рост тарифов,штрафов,уменьшение финансирования важных сфер жизни).При этом намереваясь на президентских выборах голосовать за Путина,веря в то,что твердая рука царя разрешит их нарастающие проблемы.Это уже клиника!
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Один единственный вопрос автору статьи.
Вадим написал 21.12.2016 08:16
Уважаемый, Ихлов Евгений!
Скажите, а вот Вы сами, а также упоминаемые Вами некие пу и навальный, вот вы все-
вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО граждане некой рф?
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(без названия)
Сидор написал 21.12.2016 07:13
"Это будет битва двух демагогов, популистов и националистов."
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А Путин какой нации "националист"?
Чеченской?
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(без названия)
ждпрждоооэж написал 21.12.2016 07:12
Жакончиг, стисняйюсь спросить, - а шо такойе енто самое "овеберить"?
Причом, - применительно к местным людЯм, к гоям "этой страны", - ?
Эт то, об чем мы подумали, да, - долгожданный приход народа пастырейиучителей к узаконенному окормлению толп "белых негров"??
...0,2 + 2,... володиных и барановых против 90слихуем?..
ох, некогда - потом, может
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Г-н, Ихлов,
а чем республика отличается от монархии? написал 21.12.2016 05:18
Даю короткий ответ:
монархия - это власть наемной армии, демократия - это власть народного ополчения.
В ДАННЫЙ МОМЕНТ В РОССИИ СПАСАТЬ НЕЧЕГО, СПАСАТЬ НАДО БЫЛО ПОСЛЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ПРИ СТАЛИНЕ.
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Ихлов враг большинства народа и страны?
НЕ Ихлов написал 21.12.2016 03:18
"Это будет битва двух демагогов, популистов и националистов." Кого, кого Ихлов называет националистами?!!! Может и националисты конечно, но не коренных наций России. Думаю Ихлов делает это с умыслом и в таком случае, для меня он сам становится членом когорты врагов страны и ее коренных наций. И смотрите как безапелляционно утверждает внушая де революции активно не хочет 3/4 населения. чьих интересах?! Опять же, его утверждение что пересажать чиновников, "отнять и поделить" в ситуации такой сложнейшей социально-экономической трансформации - нелепы, в чьих интересах?!!!
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