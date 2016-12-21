Пора спасать республику

ОПЯТЬ О НАВАЛЬНОМ И ВЫБОРАХ
В случае прямых телевизионных дебатов Навального и Путина, Навальный будет смотреться очень эффектно. Если при этом по ТВ не будут круглосуточно крутить дезу про Навального - будет даже неплохой процент на выборах. Поэтому - ничего из этого не будет.
Навальный будет показывать Путину и телезрителям снимки дворцов, яхт и самолётов президентских приближённых и его самого и снимки выписок с офшорных счётов. А Путин - какие-то жалкие выписки со стародавних счетов самого Алексея Анатольевича...
Это будет битва двух демагогов, популистов и националистов. Потому что Крымом Навального не подденешь (ещё и добавит - вы, дескать, агрессор и прав международных бесцеремонный нарушитель, но и я - не отдам). И по Сирии - размажет: вы там боритесь с международным терроризмом, а террористов ловят в Москве - из которой "устроили проходной двор".
Но Путин всё равно победит, потому что Навальный - символ революции, которую активно не хочет 3/4 населения. "Приглушить" же себя Навальный не сможет, ибо тогда превратится в сильно похудевшего Рогозина с лозунговым хозяйством времён "Родины"...
Надо понять, что на четвёртый срок Путин идёт ломать им же созданную (воскрешённую брежневскую) привычку к патернализму, от которой Ельцин уже почти отучил. Потому что углеводородная, металлопрокатная и танками-в-долг-торгуемая рента закончится очень быстро, а на продаже зерна Египту не протянешь. Людей надо будет снова приучать к связи тяжелого и качественного труда с заработком. Овеберить.
И рецепты Навального - пересажать чиновников, "отнять и поделить" в ситуации такой сложнейшей социально-экономической трансформации - нелепы.
Но главное: оную трансформацию может потянуть Путин (ломать - не строить), но не только пришедший к власти и купающейся в народной любви популист... А оппозиция Путину в период этого, уже начавшегося демонтажа потребительского деспотизма, должна быть лево-демократической. При отсутствии в стране и левых, и демократов...
От редакции: Хотелось бы знать, символ какой революции Навальный? Той революции, которая уходит на каникулы, чтобы поехать отдохнуть в Мексику?
Хотя под словом "революция" стало принято понимать не смену общественно-экономической формации, а переход власти от одной банды к другой. Тогда, конечно, Леша Навальный символ...
Символом революции мог стать Сергей Удальцов, но тоже как-то не сложилось... Даже не с символом - с революцией.
Но что говорить о прошлом? А Навальный - это прошлое, его звездный час пробил 5 декабря 2011, а к выборам мэра Москвы, в которых он выступил "на подпевках" у Собянина звезда уже закатилась, превратилась в "белого карлика".
Гораздо интересней о будущем, которое темно и напоминает самые мрачные времена самого мрачного прошлого.
Евгений Витальевич Ихлов не видит левых? Да полно. Не видит демократов? Тоже навалом. Но времена, в которых общество делится на право-лево или на демократов-консерваторов, прошли, увы. Мы деградируем так стремительно, что не успеваем осознать очередную ступень собственного падения, как сверзаемся на еще более низкую.
Мы стоим на пороге времен, когда уже республика как ценность подвергается ревизии, и назавтра республиканец будет уже смутьяном и врагом общества. Мы вот перед чем стоим!
Мы стоим перед тем рубежом, который описывается 1-й статьей Конституции РФ! Да-да, Россия уже вот-вот перестанет быть республикой, по сути она уже перестала, превратившись в какой-то принципат - на римский, времен первых Цезарей, манер, а республиканские символы и традиции лишь внешняя оболочка, камуфляж империи. "Из гроба встает император" - это не про Наполеона писано, это провидческое про наше время.
Речь идет о том, что еще недавно разные политические силы должны встать на пути ползучей монархии, империи на манер "Звездных войн", такого высокотехнологичного средневековья. Перед лицом краха республиканского строя в стране различия бессмысленны, речь идет о разрушении самой политической среды, самого тела политики. Что толку в параментских фракциях, если парламент не место для дискуссий? Какой смысл в выборах, если их результат заранее известен? Какой смысл в законах, если все решает одно лицо?
Вот о чем надо думать в годовщину 100-летия революции - о том, как защитить российскую республику, которая может и не пережить своей столетний юбилей.
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
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!!!!DABGGTOTTOTHNO!!!&&& написал 22.12.2016 00:31
- С его-то поганой рожей?
фыва-23 написал 21.12.2016 21:13
Националистов какой нации? Еврейской?
челкаш написал 21.12.2016 17:50
lavr написал 21.12.2016 17:14
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Г-н Ихлов, не "отнять и поделить", а ВЕРНУТЬ народу украденные у него недра и то, что было общенародной собственностью. Народ эту самую общенародную собственность не продавал и не дарил на залоговых аукционах. Эту собственность у народа украли. При чтении Ваших статей не покидает ощущение,что у Вас всегда в рукаве вторая колода и пишете Вы не то, что думаете, а то, что нужно Вашему хозяину или хозяевам.
В.Н. Еремеев написал 21.12.2016 17:13
Хрен, однако с этими разборками, переводя тоску подлинного Екклезиаста на наш оптимистичный сленг. Так или сяк - мы все на чужой галере, без пяти минут до утопления в связи с окончательным приходом эры симпатичного пушистого приполярного зверька...
Аниськин написал 21.12.2016 16:36
а Красной Армии Республике служить...
ее написал 21.12.2016 16:14
Дельфийский оракул написал 21.12.2016 15:47
Наблюдательный написал 21.12.2016 10:47
Короче, российские либералы не хотят не только революции, они не хотят никаких перемен внутри российского правящего класса, они создали этого урода и желают, чтобы он таким и оставался.
Пепел Клааса Пятнайцатого Класса написал 21.12.2016 09:47
Vikont написал 21.12.2016 09:37
,что получают -без привилегий(снижение зарплат,рост тарифов,штрафов,уменьшение финансирования важных сфер жизни).При этом намереваясь на президентских выборах голосовать за Путина,веря в то,что твердая рука царя разрешит их нарастающие проблемы.Это уже клиника!
Вадим написал 21.12.2016 08:16
Скажите, а вот Вы сами, а также упоминаемые Вами некие пу и навальный, вот вы все-
вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО граждане некой рф?
Сидор написал 21.12.2016 07:13
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А Путин какой нации "националист"?
Чеченской?
ждпрждоооэж написал 21.12.2016 07:12
Причом, - применительно к местным людЯм, к гоям "этой страны", - ?
Эт то, об чем мы подумали, да, - долгожданный приход народа пастырейиучителей к узаконенному окормлению толп "белых негров"??
...0,2 + 2,... володиных и барановых против 90слихуем?..
ох, некогда - потом, может
а чем республика отличается от монархии? написал 21.12.2016 05:18
монархия - это власть наемной армии, демократия - это власть народного ополчения.
В ДАННЫЙ МОМЕНТ В РОССИИ СПАСАТЬ НЕЧЕГО, СПАСАТЬ НАДО БЫЛО ПОСЛЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ПРИ СТАЛИНЕ.
НЕ Ихлов написал 21.12.2016 03:18