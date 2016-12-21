Пора спасать республику

ОПЯТЬ О НАВАЛЬНОМ И ВЫБОРАХ

В случае прямых телевизионных дебатов Навального и Путина, Навальный будет смотреться очень эффектно. Если при этом по ТВ не будут круглосуточно крутить дезу про Навального - будет даже неплохой процент на выборах. Поэтому - ничего из этого не будет.

Навальный будет показывать Путину и телезрителям снимки дворцов, яхт и самолётов президентских приближённых и его самого и снимки выписок с офшорных счётов. А Путин - какие-то жалкие выписки со стародавних счетов самого Алексея Анатольевича...

Это будет битва двух демагогов, популистов и националистов. Потому что Крымом Навального не подденешь (ещё и добавит - вы, дескать, агрессор и прав международных бесцеремонный нарушитель, но и я - не отдам). И по Сирии - размажет: вы там боритесь с международным терроризмом, а террористов ловят в Москве - из которой "устроили проходной двор".

Но Путин всё равно победит, потому что Навальный - символ революции, которую активно не хочет 3/4 населения. "Приглушить" же себя Навальный не сможет, ибо тогда превратится в сильно похудевшего Рогозина с лозунговым хозяйством времён "Родины"...

Надо понять, что на четвёртый срок Путин идёт ломать им же созданную (воскрешённую брежневскую) привычку к патернализму, от которой Ельцин уже почти отучил. Потому что углеводородная, металлопрокатная и танками-в-долг-торгуемая рента закончится очень быстро, а на продаже зерна Египту не протянешь. Людей надо будет снова приучать к связи тяжелого и качественного труда с заработком. Овеберить.

И рецепты Навального - пересажать чиновников, "отнять и поделить" в ситуации такой сложнейшей социально-экономической трансформации - нелепы.

Но главное: оную трансформацию может потянуть Путин (ломать - не строить), но не только пришедший к власти и купающейся в народной любви популист... А оппозиция Путину в период этого, уже начавшегося демонтажа потребительского деспотизма, должна быть лево-демократической. При отсутствии в стране и левых, и демократов...

От редакции: Хотелось бы знать, символ какой революции Навальный? Той революции, которая уходит на каникулы, чтобы поехать отдохнуть в Мексику?

Хотя под словом "революция" стало принято понимать не смену общественно-экономической формации, а переход власти от одной банды к другой. Тогда, конечно, Леша Навальный символ...

Символом революции мог стать Сергей Удальцов, но тоже как-то не сложилось... Даже не с символом - с революцией.

Но что говорить о прошлом? А Навальный - это прошлое, его звездный час пробил 5 декабря 2011, а к выборам мэра Москвы, в которых он выступил "на подпевках" у Собянина звезда уже закатилась, превратилась в "белого карлика".

Гораздо интересней о будущем, которое темно и напоминает самые мрачные времена самого мрачного прошлого.

Евгений Витальевич Ихлов не видит левых? Да полно. Не видит демократов? Тоже навалом. Но времена, в которых общество делится на право-лево или на демократов-консерваторов, прошли, увы. Мы деградируем так стремительно, что не успеваем осознать очередную ступень собственного падения, как сверзаемся на еще более низкую.

Мы стоим на пороге времен, когда уже республика как ценность подвергается ревизии, и назавтра республиканец будет уже смутьяном и врагом общества. Мы вот перед чем стоим!

Мы стоим перед тем рубежом, который описывается 1-й статьей Конституции РФ! Да-да, Россия уже вот-вот перестанет быть республикой, по сути она уже перестала, превратившись в какой-то принципат - на римский, времен первых Цезарей, манер, а республиканские символы и традиции лишь внешняя оболочка, камуфляж империи. "Из гроба встает император" - это не про Наполеона писано, это провидческое про наше время.

Речь идет о том, что еще недавно разные политические силы должны встать на пути ползучей монархии, империи на манер "Звездных войн", такого высокотехнологичного средневековья. Перед лицом краха республиканского строя в стране различия бессмысленны, речь идет о разрушении самой политической среды, самого тела политики. Что толку в параментских фракциях, если парламент не место для дискуссий? Какой смысл в выборах, если их результат заранее известен? Какой смысл в законах, если все решает одно лицо?

Вот о чем надо думать в годовщину 100-летия революции - о том, как защитить российскую республику, которая может и не пережить своей столетний юбилей.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск