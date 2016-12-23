Разрешение женского вопроса - не назад в Домострой, а вперед в коммунизм

Природа возложила на женщину особо важную роль в особо важной для человеческого рода деятельности – в производстве новых поколений.

На женщине лежит обязанность вынашивать и рожать детей и постоянно заботиться о них в первые годы их жизни, пока они еще совсем беспомощны и неприспособленны к миру. И беременность, и роды, и особенно воспитание детей отнимают очень много и времени, и физических и нравственных сил.

С другой стороны, женщина, на которую возложена функция деторождения – в то же время обладает точно таким же умом, характером, способностями, такими же человеческими чувствами, как и мужчина.

Поэтому совершенно естественно – что женщина, во-первых, не может согласиться с подчиненной, второстепенной ролью в семье. Издавна, с тем самых пор, как разложился родовой строй и начал устанавливаться патриархат, господство мужчин - женщина, как могла, сопротивлялась закабалению, стремилась вернуть себе равноправное с мужчиной положение внутри семьи.

Кроме того, совершенно естественно, что женщина не может удовлетвориться одной только семейной функцией. Она – человек, то есть, существо общественное. Поэтому понятно, что она стремится и к функции общественной. Она стремится наравне с мужчиной участвовать в жизни общества.

В результате долгой и самоотверженной борьбы во всех современных западных и во многих восточных странах женщины фактически добились равноправия.

(Надо указать, что колоссальную роль в борьбе за женское равноправие сыграл пример Великой Октябрьской Социалистической революции и Советского Союза. После победы Октября в новом социалистическом государстве были провозглашены равные права для женщин и мужчин во всех областях жизни. Это было нечто небывалое. Это было - впервые в истории.

Советская власть делала все возможное, чтобы равные права женщин не оставались только на бумаге. Молодое революционное государство старалось освободить женщину от ее извечного проклятия – от бытового рабства. От проклятого, изнурительного, изматывающего домашнего труда, который поглощал все ее силы и время, затягивал в болото мелочей, гирей висел на ее ногах. Строились во множестве сады и детские ясли, бытовые комбинаты, прачечные, химчистки, швейные мастерские, столовые. Все для того, чтобы превратить женщину из домашней батрачки, из стряпухи, прачки и няньки - в свободного человека, в полноценного члена общества).

Пример Советского Союза стал настоящим откровением, потряс и воодушевил все прогрессивные силы мира. Он сподвиг их еще энергичнее бороться против неполноправия женщины.

К настоящему времени женщины в Америке, Европе и во многих восточных странах добились равноправия. Они имеют равные с мужчинами права в семье, равные возможности получать образование, заниматься общественной работой, реализовать себя в профессии, добиваться значительных достижений в искусстве, науке, политике.

Однако это принесло с собой новую серьезную проблему – демографический кризис, угрозу депопуляции.

Для женщины теперь исключительно важна и ценна ее социальная роль, ее общественное положение (что совершенно понятно и достойно уважения). И поскольку рождение и воспитание детей, без сомнения, отнимают много времени и сил в ущерб общественной реализации, и поскольку нынешняя европейская женщина, как существо свободное, может сама решать, что выбрать - то она часто, и чем дальше, тем чаще - отдает предпочтение своей общественной роли в ущерб семейной.

Иначе говоря – для того, чтобы успешней реализовать себя в обществе, женщина стремится родить меньше детей. Это приводит к тому, что детей рождается меньше, чем необходимо для воспроизводства. А отсюда – сокращение населения, угроза физического вымирания, депопуляции.

Конечно, стремление женщин к общественной самореализации - это только одна сторона вопроса. Другая сторона – нужда, бедность. Многие женщины вынуждены меньше рожать или вообще не рожать просто потому, что они слишком бедны, не устроены и не способны прокормить детей. Или потому что они вынуждены зарабатывать на пропитание тяжелой и продолжительной работой и им просто некогда ухаживать за детьми. Иногда бывает и то и другое вместе. Тяжелая, продолжительная работа, которая не оставляет времени и сил на детей и при этом - мизерный заработок, который не дает возможность их прокормить.

Как решить эту проблему?

В нашей стране есть такие оголтелые мракобесы, которые заявляют, что единственный выход и единственное спасение – вернуться к временам Домостроя.

Чего требуют эти выходцы из могил? Тащить женщину за волосы обратно в средневековье. Из свободного человека, гражданина и члена общества превратить ее в собственность мужа, в его покорную и безгласную служанку. Запретить ей работать и учиться, заниматься общественной деятельностью, политикой, наукой, искусством, а вместо этого загнать в четыре стены и держать в качестве домашней скотины – узаконенной наложницы для плотских утех, детородной машины, няньки, прачки, уборщицы и стряпухи.

Или иначе говоря, мракобесы мечтают вернуться в феодализм. Но эти мечты так и останутся мечтами.

Во-первых – это уже невозможно прежде всего в силу экономических причин. Наша экономика устроена так, что без женского труда обойтись просто немыслимо.

Попробуем представить себе, что произойдет в нашей стране, если завтра все женщины не выйдут на работу. Во-первых, мы сразу, тут же, лишимся среднего образования – ибо практически все учителя в средней школе – женщины. Мы лишимся и высшего образования – потому что и в высшем образовании большинство преподавателей – женщины. У нас не станет медицины, потому что примерно три четверти врачей – женщины. Мы останемся без торговли, потому что подавляющее большинство продавцов – женщины. Прекратят свою работу госучреждения, потому что и работу госслужащих выполняют в основном женщины. Встанут банки и офисы сотовой связи и интернета – в них тоже практически одни женщины. И, наконец, на женщинах лежит примерно половина производства. Так что изъять женский труд из производства – все равно, что это производство уничтожить.

Иначе говоря - без женского труда будет парализована вся жизнь современного общества.

А значит, как бы жарко не пылала фантазия мракобесов, как бы страстно ни мечтали они о счастливых временах Домостроя – но вырвать женщину из общественной сферы и загнать ее в четыре стены никак не получится.

Да и женщины уже не те, чтобы это позволить. Современная женщина – гордая, волевая, независимая и целеустремленная, вкусившая свободы, вполне осознавшая свою важность в обществе. Она – ученый, военный, писатель, философ, исследователь, политик, общественный деятель, дипломат, министр, президент. Она летает в космос, плавает на подводных кораблях, руководит государством, создает международные союзы, решает вопросы войны и мира.

И неужели можно поверить, что эта женщина согласится склонить голову перед мужниной плеткой? Что эта женщина от профессорских кафедр и научных лабораторий, от парламентских трибун и президентских кабинетов вернется к плите и корыту?

Нет! К старому возврата нет. Современная женщина уже никогда не удовольствуется ролью домашней прислуги. Она хочет, она может, и она будет наравне с мужчиной реализовывать себя в профессии, участвовать в общественной жизни, проявлять себя в политике, науке и искусстве.

Где же выход?

Выход не в том, чтобы вернуться назад, в феодализм – а в том, чтобы идти вперед, в коммунизм. Не стараться вырвать женщину из общественной сферы и замуровать ее в тюрьме домашнего рабства, а дать ей возможность полноценно совместить обе сферы – и общественную, и семейную.

Нужно создать такие условия, чтобы всякая женщина могла и в полной мере осуществить себя как гражданин, как член общества, проявить свои способности на поприще политики, науки, искусства – и чтобы в то же время она имела возможность родить и вырастить столько детей, сколько требуется для воспроизводства человеческой популяции.

Мы вкладываем в детей ресурсы двух видов – во-первых, время по уходу за ними. А во-вторых – материальные средства на их содержание.

Ограниченность, недостаток того или другого – времени для ухода и материальных средств на содержание - и приводят к тому, что люди боятся заводить столько детей, сколько бы им хотелось. Значит, если у людей не будет никакой боязни, что времени и средств не хватит, то они будут рожать столько детей, сколько даст природа. Надо, чтобы люди знали - что все их дети обязательно будут сыты, одеты, обуты, ухожены и образованы, подготовлены к взрослой жизни. А они сами, родители, смогут свободно проявлять себя в общественной сфере, не ограничивая и не стесняя себя в этом ради детей.

Что нужно, чтобы люди не боялись нехватки материальных средств на содержание детей? Для этого нужно, чтобы общество взяло на себя обязанность – всех без исключения детей обеспечить достаточным количеством еды, одежды, обуви, учить, лечить, и т.п.

Ясли и детские сады должны быть полностью бесплатными. В школах должно быть бесплатное питание. Учебники, тетради, все основные школьные принадлежности должны выдаваться бесплатно. Школьная форма и обувь тоже должны быть бесплатными. Проезд для учащихся должен быть бесплатным. Должно быть запланировано по программе определенное количество экскурсий, поездок, посещений театров, музеев, выставок, планетария, зоопарка, кино, и так далее – которые совершаются за счет государства. Студенты должны быть обеспечены бесплатным общежитием, бесплатным питанием и бесплатным проездом, и получать стипендию, достаточную для покупки одежды, обуви, учебников, и т.п.

Когда все это будет сделано, над семьей больше не будет висеть угроза нехватки средств на содержание детей.

Другая проблема – нехватка времени на воспитание и уход за детьми – разрешится, во-первых, с созданием достаточного количества хороших яслей и детских садов (естественно, бесплатных), а во-вторых, с созданием разветвленного, всеохватывающего, качественного (и, конечно, совершенно бесплатного) внешкольного образования. Должны быть тысячи детских дворцов, сотни тысяч спортивных и образовательных секций, кружков, художественных и музыкальных школ, детских драматических студий, стадионов, тиров, ипподромов, юношеских туристических лагерей, и пр., и пр.

Таким образом, основную долю забот по воспитанию возьмет на себя общество. Общество снимет эту долю забот с плеч семьи и переложит на свои плечи. И оба родителя смогут спокойно выполнять свой долг - работать, заниматься политикой, наукой, искусством - без страха и беспокойства за детей, без угрызений совести и чувства вины. Они будут знать, что дети под надежной опекой, не слоняются без дела, а развивают свои способности – рисуют, танцуют, поют, мастерят, занимаются спортом.

Дети перестанут быть обузой. Воспитание и уход за ними перестанут быть цепью, сковывающей по рукам и ногам. Растить детей станет гораздо легче.

Тогда люди смогут спокойно рожать сколько угодно, не боясь, что дети не получат всего необходимого, или что они повиснут гирей на шее, помешают, остановят, заставят отказаться от своих планов.

***

Только так может быть решена проблема демографии. Не пытаться по рецептам наших отечественных игиловцев затащить женщину обратно в Домострой, пригвоздить ее к плите и люльке – а дать ей возможность полноценно проявить себя и в семейной, и в общественной сфере.

Но это может быть осуществлено только при социализме. Потому что и дураку понятно - в нашем капиталистическом обществе эти меры неосуществимы. Нынешние хозяева нашей страны, господа капиталисты – вовсе не расположены делиться своими прибылями. Они меньше всего собираются раскошеливаться на подобные дела. Наоборот - мы видим, что они постоянно норовят урезать, украсть у народа и те жалкие социальные гарантии, которые еще остались. Им куда приятней швырять миллионы долларов на яхты, острова и гаремы из элитных шлюх - чем строить детские сады и ясли, обеспечивать школьников бесплатным питанием и формой, а студентов общежитием и стипендией.

И пока власть в руках капиталистов, пока они владеют средствами производства, осуществить все эти необходимые меры мы не сможем. Все, что вырабатывают своим трудом рабочие на заводах, так и будет идти не на благо общества – а на обогащение кучки грабителей, на их прихоти и сумасбродства.

Но когда пролетариат возьмет власть в свои руки и вернет богатства страны всему народу – тогда эти богатства будут служить благу и процветанию общества. Тогда мы сможем осуществить все необходимые меры и дать возможность женщине полноценно проявить себя и на общественном, и на семейном поприще, быть и гражданином, и продолжательницей рода.

Это есть единственное разрешение женского вопроса и единственный выход из демографического кризиса. И это - еще одна причина скорее покончить с капитализмом.