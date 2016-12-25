В разговоре Путина со СМИ победили... косметика и макияж

Именно они стали истинными героями большой пресс-конференции гаранта с пишущей и снимающей братией 23 декабря. Не он сам и не журналисты

Есть одна особенность таких посиделок в Международном торговом центре на Красной Пресне. На сцене по правую и левую руку от президента висят огромные мониторы. И они увеличивают его лицо в сотни раз.

А, значит, пребывающей в зале публике прекрасно видны все его извилинки, колдобинки и морщинки, включая знаменитую родинку на левой щеке (говорят, у двойника она меньше, но я не проверял).

Эффект от такого стократного увеличения оглушительный. Я сидел на подобной «прессухе» и могу засвидетельствовать: глядя на это взирающее на тебя огромное, в полстены, лицо уже не соображаешь, что оно говорит. Или несет. Подавляет.

И вот представьте картину: ты дома разглядываешь по телевизору этот стократ увеличенный державный лик и, кажется, что президент – вот он, родной, в твоей квартире. Разливает чай или недорогой коньяк (не «Боярышник» тока), каковой позволяет наша с ним зарплата. Он ее, как известно, не считает, а мне и считать нечего.

Что бросалось в глаза и на этот раз? На веки и под веки опять был аккуратно наложен грим, на щеках припудреность - в общем, легкий макияж.

Но каков КПД! В свои 64 Владимир Владимирович смотрится моложе фрау Меркель, которая моложе его. А мсье Олланд и вовсе рядом с ним выглядит старой развалиной.

И вот слушал я ответ на очередной вопрос коллеги и думал: кто же они, бойцы невидимого фронта, которые постоянно омолаживают нашего монарха? Все эти врачи, визажисты, массажисты и стилисты?

Стоят ли как простые смертные на окладах в Администрации президента или трудятся на ниве омоложения по договору? Или их подвозят в утренний час на процедуры в загородную резиденцию в Ново-Огарево и они получают за труды в конвертах? Да и получают, наверно, не хуже учителя или сантехника.

Небось, и вопросики разные подкидывают о делах наших скорбных. Значит, у них должны быть соответствующие допуски и пропуски. А может, и охрана.

Президент – он в Кремле президент, а на медицинской кушетке он простой пациент. Ему запросто можно сказать после постановки горчичников (клизмы, лечебной глины): «Не дергайтесь, больной».

Были тут некоторые просветы, когда его пресс-секретарь Песков объяснил восхищенной публике, почему на должность личного фотографа премьера Путина приняли… 26-летнюю фотомодель Яну Лапикову. Дескать, никто больше на такую зарплату не соглашался. А что – был конкурс? Или все-таки кастинг?

Где сейчас эта приятная во всех отношениях девушка «с лейкой и блокнотом»? Что-то о ней давно ничего не слышно. Одна матрона Поклонская «из каждого утюга», которая уже поспешила оповестить восторженных налогоплательщиков о вселении в служебную квартиру в депутатском доме на ул.Улофа Пальме.

Как уверяют СМИ, новоизбранная «единороска» «также сообщила, что в квартире ее ждали все необходимые бытовые предметы, включая ложки, вилки, чашки и тарелки». Нет, есть все-таки ради чего рваться в Государственную думу. За вилки можно все отдать.

Жить в депутатском гнездышке главная борцунья с коррупцией среди санитарок и медсестер, по ее словам, будет с дочерью и бабушкой. А вот про второго мужа ничего не говорит. Либо он засекреченный оперативник спецслужб, либо отказался переезжать с ней из Крыма в Москву. Кстати, я бы тоже отказался. Сама же обещала не променять Крым ни на что.

Размышлизмы сии никоим образом не вмешательство в чужую личную жизнь и государственные тайны, против чего я сам всеми фибрами и жабрами. Это естественный интерес налогоплательщика, которому в эпоху кризиса приходится носить на своем хребту массу равнодушных бездельников-бюрократов с доходами в сотни миллионов рублей.

Да что там! Всем же известно, что по количеству чиновников мы впереди планеты всей. Такого количества их не было даже в 293-миллионном Союзе. Это раз.

Во-вторых, наши захребетники, «звезды» шоу-бизнеса именующие себя элитой и богемой, сами наперебой выбалтывают о себе личные и семейные тайны. Сами рождают о себе скандалы.

Ну откуда бы мы узнали, что разведенная гражданка США Навка собирается замуж за кремлевского пресс-толмача Пескова, если бы она сама об этом не разболтала на весь свет? Да еще при этом отбила его у законной жены и в 40-лет вырядилась на «регистрацию» в белом платье и фате. Оба выглядели как свинарка и пастух, хотя против одноименного фильма я ничего не имею против.

Вы спросите: «А причем тут пресс-конференция нашего спасителя?» Да, действительно, извините, увлекся я этим макияжем и косметикой. И не я один, кстати.

Главный смысл прошедшего действа – доказать: президент «поднявшейся колен России» в отличной форме. Молод, здоров, красив, умен и силен. И еще незнамо сколько может поработать кормильцем. Оттого вопросики типо: «Когда же вы уйдете на пенсию?» просто неуместны.

Одна лишь меня интересовала интрига: зайдет ли на этот раз разговор о генпроке Ю.Чайке и его удачливых бизнес-сыночках: На прошлой встрече с журналистами зашла в связи с только что вышедшим блокбастером от Навального «Чайка». И вот что во всеуслышание пообещал гарант:

- Ведь если, например, говорить о генеральном прокуроре – это, конечно, очень важная инстанция, – нужно понять: дети генерального прокурора нарушили закон или нет? Есть в работе генерального прокурора какие‑то элементы, связанные с конфликтом интересов? Он как‑то содействовал и помогал своим детям? Но для этого есть Контрольное управление президента. Мне не хотелось об этом говорить, но это не значит, что мы этим не занимаемся. Надо всё внимательно посмотреть…

Прошел год. Внимательно посмотрели? Посмотрели, видимо, как надо, потому что Юрия Яковлевича с подачи Владимира Владимировича Совфед бабушки Матвиенко утвердил на очередной срок. О результатах проверки стране не доложено. Но почему?

(Путин пообещал изучить дело специального корреспондента РБК Александра Соколова, которого судят по делу ИГПР ЗОВ. Таким был его ответ на реплику корреспондента РБК. Президент сказал, что не знает о деле Соколова, но выразил готовность помочь Соколову и изданию, «если дело только в этом». Но на пресс-конференции в 2015 году Путина... уже спрашивали про Соколова! Он и тогда ответил, что ничего не знает, но разберется. В 2016 году на вопрос о Соколове он снова ответил, что ничего не знает, но разберется - прим.ред.)

Ну и чего после этого верить другим державным обещаниям?

А если чуточку серьезно, то журналистское сообщество страны должно коллективно готовиться к таким встречам с товарищем Путиным. Придумывать для него и координировать свои каверзные вопросы по злобе дня.

Чтобы в зале Международного торгового центра сидели и министры, а то и губернаторы и по ходу вопросов журналистов сразу получали от президента распоряжения. Тогда был бы толк. А так – и каждый думал и мечтал о чем-то о своем…

P.S. В постскриптуме к заметкам о прошлогодней «прессухе» хозяина Кремля я приводил одно интересное наблюдение завсегдатая Сети. По его мнению, такие пресс-конференции для неженатого г-на Путина и многоженца Пескова своего рода «ярмарка невест». Оба наперебой дают слово хорошеньким журналисткам и любуются ими. Так было и на этот раз. Есть женщины в русских селеньях. С макияжем на лице и без оного.