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Московский листок

Размежевание. Или почему страшно галстуконосцам

Опубликовано 26.12.2016 автором в разделе комментариев 1

революция власть правительство
Размежевание. Или почему страшно галстуконосцам

Месяц назад я отметил, что с небольшими интервалами попарно прошло приблизительно 10 тем, поляризовавших либо сторонников системы и её оппонентов, либо оппонентов - на умеренных и радикалов: панфиловцы, Крым, псковские школьники... Какая-то буквально полоса. Я, всё время занимавший твёрдооопозиционную линию в отношении с системой, при размежевании оппозиционеров занимал то ту, то другую сторону. Так я окатил презрением идею "замотать" крымский вопрос, но решительно противостоял истерии по поводу "кровавого навета" на псковский спецназ...

Происходящее бурление я отнёс за счёт подспудного ускорения трансформации российского социума в направлении к "веберовской" (буржуазно-демократической) реформации.

Несколько дней назад, высказав несколько умеренных позиций и нарвавшись на отповедь радикалов, я ещё раз подумал, что хотя революции и даже революционной ситуации в стране ещё нет, но размежевание на "жиронду" (либералов) и "якобинцев" (непримиримых) уже произошло. И когда настанет "светлый час освобождения", то я немедленно попаду под "люстрацию" как тормоз революции. Рационализм, диктующий умеренность, это - вновь признак отнесения к робеспьеровской категории "подозрительные". 
 Я понял ужас либерального адвокатишки, которого - за ношение галстука - в июле 1936 года волокли на расстрел анархисты. Адвокат был, конечно, масоном и за республику, но у революционеров был свой резон: попивал кофе с молоком, а в это время дети безработных шахтёров Астурии сидели без молока!

Мою правоту подтвердило и размежевание по поводу трагической участи несчастных пассажиров Ту-154.

"Жирондизм" в данном случае - это не просто рационализм и либерализм, это - правовые представления о том, что каждый отвечает за свои дела в зависимости от нарушения им закона или принятого в обществе порядка.

"Якобинизм" же - это не просто радикализм, но готовность выступать в качестве орудия или глашатая некоей "космической" (исторической, "кармической") справедливости, рассматривая правовые и политические институты лишь как орудия реализации оной.

Оба фланга сформировались, их позиции выкристаллизировались, они уже заранее создали из противоположного лагеря образ врага: "психи" и "предатели".

Что, в принципе означает, не просто знаменитое интеллигентское влечение к идеологическому сектанству, но и созревание носителей революционных "смыслов". "Се, при дверях..."

Жизнь показывает, что чем точнее и бескомпромисснее оценка деятелем текущего момента, колебаний и склонность к "кидалову" партнёрам, тем выше пирамиды черепов воздвигнет он после прихода к власти. И, напротив, чем более оппортунистичней и, уже прямо говоря, предательский характер носит деятельность в период борьбы за власть, тем умеренней и адекватней политика после торжества.

Но эта формула знает одно исключение - в случае обвальной социальной катастрофы срабатывают только радикальные рецепты.



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Всего комментариев к статье: 1
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Цепь катастроф -
обычный признак надвигающихся общественных потрясе написал 26.12.2016 02:38
.
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