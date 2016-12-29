Что означает фраза "Интернационала" "Весь мир насилья мы разрушим!"

В пролетарском гимне Интернационал есть такие слова:

«Весь мир насилья мы разрушим

До основанья, а затем

Мы наш, мы новый мир построим,

Кто был ничем, тот станет всем».

Наши враги, идеологи буржуазии, используют эту фразу, чтобы клеветать на коммунистов. Они говорят: «Вот смотрите, какие коммунисты варвары! Они собираются все разрушить, все сравнять с землей. Не приведи бог, придут к власти – камня на камне не оставят! Они такие, им только дай все разрушить до основания!»

***

Это говорят люди, которые за четверть века показали, что они хорошо умеют делать только одно - хапать и пакостить.

Это говорят шакалы, которые пировали на трупе Советского Союза и рвали на куски еще живое тело советской экономики. Но, урвав кусок, утащив его в свою нору – шакалы видели, что этот кусок им не по зубам. Что не может работать отдельно, оторвано от остальной экономики завод, который был создан и поддерживался силами всей страны. Судьба такого завода может быть только одна – упадок и гибель. И тогда шакалы с заводом поступали так, как поступают с заболевшей скотиной - поскорее прирезать, пока не сдохла, и мясо продать, чтоб получить хоть какой-нибудь барыш. И вот, наш «эффективный собственник» бросался выжимать все, что можно – рвал, кромсал, распродавал налево и направо все, что поценней. А потом продавал остатки – обглоданное, ободранное предприятие, выпотрошенный скелет.

Каков итог этой славной деятельности? Такой, как будто Мамай прошел. Десятки тысяч предприятий убиты. Лежат на боку целые отрасли промышленности. Наша российская экономика корчится в затяжной агонии.

***

И вот теперь эти мародеры, которые разграбили, испохабили и изгадили все, что можно – эти мародеры теперь валят с больной головы на здоровую. Свои собственные преступления они приписывают большевикам. Они заявляют, что это не они, а наоборот, большевики - разрушители! Пакостники, которые уничтожили великую советскую экономику – называют разрушителями тех, кто эту экономику создал!

Понятно, почему они это делают. Потому что в сравнении с большевиками – титанами, героями, людьми будущего – они выглядят особенно ничтожными и бездарными пигмеями. Потому что на фоне великих деяний Советской власти их шакалий пир становится еще более подлым и омерзительным.

Поэтому надо во что бы то ни стало забросать грязью советское время. Обвинить Советскую власть в чем угодно. Даже - ославить ее разрушительницей. (Хотя Россия до сих пор только тем и живет, что использует недоуничтоженные остатки экономики, созданной при Советской власти).

Однако буржуазные прихвостни этим не смущаются. Они не брезгуют ничем. В частности, ссылаются на вышеприведенную фразу из «Интернационала».

Да – когда мы поем «Интернационал», мы действительно произносим эту фразу – клятву всех рабочих, что мир насилия будет разрушен. И он будет разрушен.

Но разве это означает, что мы собираемся разрушать материальные ценности – дома, заводы, здания государственных и культурных учреждений?

Неужели мы, рабочий класс, сумасшедшие – чтобы уничтожать то, что мы сами же и создавали?

В песне поется – «весь мир насилия мы разрушим». Но разве насилие содержится в материальных ценностях?

Взять какой-нибудь завод. Разве этот завод сам по себе содержит насилие? Нет! Насилие в том, что этот завод, который построили рабочие и на котором работают рабочие – у рабочих отнят. Он – собственность капиталиста. Насилие в том, что у рабочих есть только один выбор: наемное рабство у владельца завода – или голодная смерть под забором. Насилие в том, что труд рабочих рабочим не принадлежит – он принадлежит капиталисту, владеющему заводом. И чем больше работают рабочие – тем богаче и всесильней становится капиталист, и тем беднее и бесправнее становятся они сами.

Взять дворец, в котором живет капиталист-собственник завода. Разве в самом этом дворце содержится насилие? Нет. В самом дворце никакого насилия нет. Насилие в том, что этот дворец, который строили рабочие – у рабочих отнят, он им не принадлежит. Он принадлежит капиталисту, и капиталист может в нем жить, наслаждаться и пировать, а рабочие, которые его построили – в нем жить не могут и ютятся в трущобах.

Вот в чем насилие. Насилие – в частной собственности, в капиталистических отношениях. Именно этот мир насилия – отношения частной собственности - мы и собираемся разрушить до основания.

И, конечно – мы не собираемся сравнивать с землей фабрики, заводы, жилые дома, школы, больницы, театры, музеи, картинные галереи, кинотеатры, и так далее.

Если насилие – в частной собственности, а совсем не в здании, не в стенах, не в кирпичах, не в черепице - значит, для того, чтобы уничтожить насилие, нет никакой надобности уничтожать завод, разламывать машины кувалдой и взрывать здание динамитом. Для этого нужно только одно – передать его обществу, из частной собственности сделать его общенародной собственностью.

Когда завод перестанет быть собственностью одного лица и станет достоянием всего народа – насилие будет уничтожено. Когда труд рабочих не будет идти в карман собственника, не будет превращаться в миллиарды, на которые капиталист кутит и устраивает оргии, покупает суд, парламент, министров, президентов, развязывает войны; когда вместо этого труд рабочих будет идти на все общество, на улучшение жизни всех его членов – тогда насилие будет уничтожено.

Чтобы уничтожить насилие, совсем не нужно сжигать дворец капиталиста и вырубать парк вокруг него. Для этого нужно просто сделать его общественным, из собственности одного человека превратить в собственность всего народа. Когда дворец будет принадлежать всему народу, когда из резиденции паразита он превратится в санаторий для трудящихся, или в оздоровительный лагерь для их детей, или в дворец культуры, в музей, библиотеку, и пр. – тогда насилие будет уничтожено.

А когда на всей планете победит рабочий класс – тогда частная собственность будет полностью уничтожена. Значит, будет полностью уничтожена основа несправедливости, неравенства, эксплуатации, порабощения, грабежа, войн. И тогда мы сможем смело сказать, что клятва Интернационала исполнена - мир насилия разрушен до основания.

Так что напрасно буржуазия валит с больной головы на здоровую. Напрасно она приписывает коммунистам свои собственные грехи, пытаясь выставить их разрушителями. Народ все больше прозревает правду, все больше понимает, что Великая Октябрьская социалистическая революция и строительство социализма - величайшая эпоха мировой истории, время славы, свершений и созидания. А так называемая Перестройка и то, что за ней последовало - время национального позора, упадка, гниения, агонии некогда великой страны. Это народ уже понял. Скоро поймет и другое - что только он один сможет спасти и себя и страну, что надеяться не на кого, ждать бессмысленно, и выход только в одном - в борьбе за новую пролетарскую революцию.