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Московский листок

К монархическому перевороту все готово?

Опубликовано 02.01.2017 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

переворот монархия
К монархическому перевороту все готово?

В новогодние каникулы Всероссийского запоя на телеэкране будет показано много приятных во всех отношениях женщин. Пляшущих, поющих и скачущих.

Не исключены и дебютантки, но в основном это будут идеологически выдержанные певцы и певуньи кремлевского агитпропа. От Ларисы Долиной до Ирины Аллегровой. От Софии Ротару до Лолиты Милявской.

Возможно, кого-то из них имела в виду одна пламенная публицистка в язвительных заметках в молодежной газете «Новогодний огонек: лучше всех выступили пластические хирурги». Читаешь и тоже ухмыляешься:

«30 лет подряд! Одни и те же лица! Одни и те же песни!.. Очаровательные 50-летние нимфетки озорно приставали к ветеранам и инвалидам сцены. Невозможно смотреть на раздутые губы несчастной певицы, на седьмом десятке задорно распевающей о любви».

И тут же ловишь себя на мысли: похоже, российской политике повезло еще меньше, чем эстраде. Некого, к примеру, нам поставить рядом с Фредерикой Могерини и Викторией Нуланд - будь они неладны. Или с той же Самантой Пауэр, которая на скамейке ООН все время нападает на Россию.

О фрау Меркель или «белокурой бестии» пани Тимошенко тоже помолчим. Не было у нас женщины-премьера и главы государства, и неизвестно, когда будет. И дело даже не в мужском шовинизме, а том, наверно, что у нас каждое должностное кресло рассматривается, прежде всего, как средство извлечения прибыли. Кто ж на него допустит спасительницу Отечества с помыслами Жанны д`Арк?

Помнится, Владимир Владимирович лично рекомендовал саратовку Л.Слиску на место первой вице-спикерши Госдумы от «партии сласти». Но провинция бежала впереди нее.

С одной стороны, она любила, когда ее сравнивали с Маргарет Тэтчер или и Индирой Ганди. С другой, по-простецки рассказывала журналистам, какие отменные пироги с капустой и грибами умеет стряпать. И с каким аппетитом их уплетал тогдашний саратовский губернатор Аяцков. Нда-с…

А кончилась ее карьера весьма неказисто. Из квартиры Любови Константиновны в охраняемом депутатском доме на ул.Улофе Пальме самым чудесным образом испарилось валюты, бриллиантовых и золотых цацок аж на 500 тыс. долларов. Числом 90 штук.

Все бы ничего, но когда потерпевшая начала называть фамилии высокопоставленных дарителей – тут хоть святых выноси. От известных олигархов до глав соседних республик. От Анатолия Борисовича до Нурсултана Абишевича. В общем, в очередную Думу «медведи» болтливую пострадавшую не взяли.

С глубоким прискорбием следует признать, что и последующие попытки Кремля обрести властительницу дум и совесть нации женского пола тоже не увенчались успехом. Не стали таковыми ни бабушка Валентина Матвиенко, ни целый выводок спортсменок, хором запущенных в Думу. Про гражданку Яровую скромно помолчим. Как и про лабутеновую танцовщицу из МИДа.

Вот почему, как представляется, при выборе кандидатуры Натальи Поклонской Администрация президента и спецслужбы постарались учесть предыдущие ошибки и провалы.

Ну и что из того, что, не зная ни одного российского закона, девушка отважно согласилась встать во главе прокуратуры Республики Крым? Кого этим удивишь, если некомпетентность и непрофессионализм – главные требования к любому соискателю высокой должности? Посмотрите на правительство.

Задача фаворитке была поставлена одна: пропаганда идей монархии, без указания, однако ж, собственной роли на троне. Для пущей привлекательности ее нарекли «символом крымской весны», придумав еще и ласковое имя Няша.

Поэтому нет ничего удивительного, что кремлевская избранница с ходу начала хлопотать о памятнике «Николаю-Кровавому» в Ливадийском музее-заповеднике. А на 9 мая с.г. заявилась на шествие «Бессмертного полка» с портретом экс-царя, чем повергла в шок организаторов акции, оскорбила ее участников и возмутила общественность.

Но, безусловно, ораторской изюминкой, даже жемчужиной стало утверждение вчерашней щирой националистки о том, что отречение Николая Романова от престола «не имело юридической силы». Следовательно, монархия де-юре существует, а вся нынешняя власть нелегитимна - от президента, правительства, парламента до... ее самой.

На помощь новоявленной монархистке бросили самозваную «великую княгиню Марию» из Испании, которая уже немало преуспела в России на ниве раздачи орденов собственного изготовления и сопутствующих им дворянских титулов.

В разное время их получило от нее целое созвездие генералов: А.Квашнин, Ю.Балуевский, Б.Громов, С.Макаров, В.Шаманов, А.Коржаков… А еще такие известные персоны, как Д.Козак, В.Чуров, М.Мень, В.Потанин.

Сподобились их также бывший глава Администрации президента С.Иванов, директор Службы внешней разведки С.Нарышкин – в бытность спикером Госдумы, глава Совбеза Н.Патрушев – во времена руководства ФСБ. И еще бессменный председатель Верховного суда В.Лебедев.

Такс что случись завтра «дворцовый переворот» по сценарию швейцарца Ходорковского – наши новоиспеченные дворяне, без сомнения, его поддержат. А, может, и сами его готовят.

Говорят, он бы уже вообще давно состоялся, но все упирается в количество крепостных, которые полагаются царевым слугам.

По сколько холопов положено каждому феодалу – вот в чем вопрос.



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