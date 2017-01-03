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Московский листок

Политика под асфальтом

Опубликовано 03.01.2017 автором в разделе комментариев 0

путин россия калашников кремль
Политика под асфальтом

Стратегия действий национальных промышленников и аграриев в эпоху «асфальтовой стабильности»

 

Как вы понимаете, ныне мы очутились в реальности, где политикой заправляют бывшие клерки городской администрации и постаревшие пиарщики «Менатепа» Ходорковского. Политика здесь сведена к низкопробному шоу-бизнесу. Естественно, интересы национального реального сектора эти шуты гороховые и сырьевые феодалы выражают так же, как я – чаяния готтентотов.

Что делать нам? Имею в виду абсолютно законные методы действия. Бить в щели в асфальте…

 

ЧЕЛОБИТНЫЕ БЕСПОЛЕЗНЫ

Что точно не поможет – так это писание альтернативных программ и верноподданных челобитных «наверх». За четверть века на это переведено море бумаги, времени и наших нервов. Вы, господа промышленники и аграрии, должны крепко зарубить себе на носу: нынешняя «элита» вас только терпит. Вы ей не нужны и даже опасны. Ее идеал – сделать РФ чисто сырьевой страной, «промышленность» свести к крупноузловой сборке (фактически – к плохо скрытому импорту), а всех граждан РФ превратить в добытчиков сырья, в пенсионеров, в работников бюджетной сферы, в полицейских и солдат. То есть, в тех, кто полностью зависит от «элиты на Трубе». Паханы должны всем раздавать пайки, навсегда сохраняя свою власть. Те, кто что-то создает и не нуждается в пайке от пахана – элемент для расейской «элиты» опасный.

Потому взывать к разуму власти, уповать на то, что можно в чем-то переубедить Первое Лицо – стопроцентно бесполезно. Хотя писать альтернативные законы и программы нужно, но только для самих себя. Чтобы сплачивать вокруг них собратьев по классу. Чтобы быть готовым к тому, чтобы действовать в условиях разрушения прежней системы из-за экономического краха.

 

О ПРИМАТАХ И ИХ ПОЛИТИКЕ

Обычно говорят, что в нынешнем мире РФ выступает в роли только поставщика сырья на Запад и в Китай. Думаю, что у нее есть и вторая роль: полигона для отработки технологий управления поведением масс глупеющего электората. Для отработки технологий полного вывода из строя социальных лифтов и сохранения вечного господства имеющейся «элиты». Технологий «управляемой демократии» и манипуляции массами. Запад внимательно следит за ходом эксперимента, поставленного над нами с вами. В РФ дело тотального подчинения низов верхам доведено до высшей степени совершенства. Тут расейская «элита» достигла мировых высот.

Интриги, политика и манипуляции присущи высшим обезьянам. Например, обоим разновидностям шимпанзе. Эти приматы не в силах изготовить даже самого примитивного каменного ножа или топора. Но зато они большие доки по линии борьбы за власть, за место в иерархии стаи, по части интриг и создания временных союзов. А на материале реальных перипетий борьбы за власть и за ее удержание в стае гамадрил впору писать учебники по политтехнологии.

Наша «элита» - плод длительной деградации, она как раз опустилась до положения приматов. Что-то сделать по части создания передовой электронной индустрии или машиностроения – тут она полностью несостоятельна. А вот по части обмана, манипуляции нижестоящими и борьбы за власть – ей равных нет. Чем скорее вы, друзья промышленники и аграрии, это поймете – тем для вас же лучше. Играть с бывшими собчачьими клерками и бывшими пиарщиками «Менатепа» на их же поле просто бессмысленно. Никогда не выиграйте. Их «политтехнологи» отточены до совершенства. И помните: они ни на что больше не годны. Они не могут создать ничего сами, они могут лишь присваивать и делить. Отчего к вам, людям производительным, испытывают подсознательный страх.

Еще один момент: бессмысленно обращаться и к так называемому народу. Он не понимает вас. Он давно уже не думает, а только повторяет то, что показывает телевидение приматов. Так называемый народ на 90% податлив на самые нехитрые манипуляции и не обладает элементарным логическим мышлением.

 

СОВЕРШЕННЫЙ ЛОХОТРОН

О созданном приматами лохотроне можно писать бесконечно. Попробую ограничиться только некоторыми штрихами.

«Голубой огонек» в ночь на 2017 год Максима Калашникова просто поразил. Глава Компартии РФ Зюганов и «лидер» ЛДПР Жириновский выступили, как шуты и клоуны. Наравне с басковыми-киркоровыми, с эстрадными существами и телеведущими. В одной, так сказать, макитре. Очень демонстративно! Обратите внимание на новогодние «огоньки»: одним и те же морды, подчас уже – морщинистые и с жировыми складками на теле (а иной раз – все в «подтяжках» и на ботоксе). Они все взобрались на вершину – что в политике, что в бизнесе, что на эстраде – и решили остаться там навсегда. Никого не пропуская. В этом смысле Зюга и Жирик ничем не отличаются от Путина, Дерипаски или Пугачевой. Одна «примативность» и одно «общество вечного шоу».

Да, в РФ формально есть разрешенные «коммунисты», «либерал-демократы», «яблочники» или «справороссы». Только все они – марионетки. В ловких и натруженных руках. Они все подчиняются командам свыше и озабочены лишь тем, чтобы остаться на своих местах. Они голосуют так, как им прикажут. И делают то, что скажет Хозяин. Все эти «партии» давно стали игрушками в руках президентской администрации. Но до сих пор находятся миллионы наивных, питающие какие-то надежды на Зюганова или Жирика.

Мне на почту сыплются письма от какого-то «патриотического агентства» «Катюша». Караул, ювенальная мафия наступает! Мне в городе активист дал листовку кургиняновского «Родительского всероссийского сопротивления»: мол, враги провели через Госдуму и Совфед закон №323-ФЗ. Ой, какая беда: этот закон 2016 года отправит на зоны тех, кто шлепал своих деток («родственные побои»). Дело о «родственныхпобоях» невозможно будет прекратить даже после примирения сторон. Зато первое избиение чужих людей (даже детей) перестает быть преступлением. Заодно злостные неплательщики алиментов могут не платить их и дальше, откупившись от государства штрафом. Они от уголовной ответственности освобождены. Зато взяточники и казнокрады могут на первый раз, уплатив штраф в четверть миллиона рублей, избежать посадки на 6 лет.

Отвлекусь от листовки. Уже было первое дело о «неродственных» побоях в газете «Индустрия Севера» (Нерюнгри). Дама-завхоз хорошо поколотила даму-завотделом. И – ничего. Комментирует юрист:

«Федеральный закон N 323-ФЗ от 03.07.2016, вступивший в силу 15 июля 2016 года внес изменения в статью 116 УК РФ (побои).
Причинение побоев в первый раз, не из хулиганских побуждений и не в отношении близких лиц (родственников) больше не является преступлением.
На основании ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, имеет обратную силу.

Поэтому уголовные дела по ч 1 ст. 116 УК РФ, не рассмотренные до 15.07.2016, подлежат прекращению.

А потерпевшие по таким делам вправе обратиться в полицию с заявлением о возбуждении административного дела по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). Так, часть 2 статьи 54 Конституции РФ предусматривает:
Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон.

Нанесение побоев — это правонарушение, за которое до 15 июля 2016 года предусматривалась уголовная ответственность, а с указанной даты административная…»

http://sakhalife.ru/v-sude-rassmotreno-delo-poboev-v-gazete-industriya-severa/

В общем, действительно – за шлепание своего ребенка можно угодить в тюрьму, а за избиение чужого человека – только штраф заплатить. И что же предлагают нам авторы кургиняновской листовки?

«Подпишитесь под обращением к Президенту РФ, гаранту Конституции и человеку, неравнодушному к проблемам простых людей и родителей…»

Каков лохотрон! В Госдуме и Совфеде не пройдет ни один законопроект, если его не одобрит администрация президента Путина. Все фракции (а не только «ЕР») проголосуют так, как прикажут со Старой площади. Если пресловутый ювенально-«побойный» закон был принят, то это сделали с разрешения людей ВВП. Зачем? Для того, чтобы массы электората дурить. Как? Ну, во-первых, под прикрытием таких законов можно сохранять Набиуллину в Центробанке или проводить «приватизацию» пакета «Роснефти». Пускай дураки отвлекаются на такие законы (а также на борьбу с гомиками, на танцы «мандобунта» и т.п.), но не видят, как их грабят и уничтожают.

Во-вторых, аккурат выборам 2018 года старый шут Кургинян принесет кучу подписей на Старую площадь, и возрыдает, и ударит себя в перси – и добрый царь отменит закон. Ну, забыл, мол, наложить вето в 2016-м – сейчас народ спасаю. Все возликуют и зайдутся в любви к царю. И не заметят, что правительство добивает промышленность в стране.

Дерзну предложить еще один политехнологический ход: в парламенте некие злодеи проведут закон о принесении в жертву младенцев-первенцев во всех семьях ради упрочения Рейтинга. Президент его подпишет «по ошибке». Кургиняны и федоровы поднимут кампанию. Президент спохватится и наложит вето. Все – снова счастливы. В то время, как без лишнего шума, например, закроют несколько тысяч школ и больниц «для экономии». Или увеличат смету на постройку крымского моста Ротенбергом. Или закатают в тюрьму ребят-инициаторов референдума – Мухина, Барабаша, Соколова и Парфенова.

В общем, в таких вот «схемках» - вся «управляемая демократия» в исполнении российских приматов. Не ювеналка – так гомики. Не они – так выставка Стреджесса или высказывание гламурной дегенератки о погибших в авиакатастрофе. Материал всегда найдется.

 

ДЕБЫДЛИЗАЦИЯ СТРАНЫ

Все подобные «обманки» и «отвлекалки» работают отлично. Ведь их усиливают радио и телевидение, целиком контролируемые режимом. Поэтому туповатое население отлично на них ведется, не замечая действительно важных проблем или того, что касается жизни как их самих, так и их детей. Тягаться с отлаженной машиной манипуляции мы не можем: нет сопоставимого медийного ресурса. Честно говоря, Максиму Калашникову это неселение давно не жалко: нельзя быть такими дебилами. Каждый народ заслуживает ту власть, которую имеет. Глупому стаду бесполезно показывать наши предложения по активной промышленной политике, по кредитно-финансовому курсу или по налоговому маневру. Стадо этого не понимает, его убогий умишко не может объять ничего сложнее одностраничного текста, да и то очень простого. Стадо верит не содержанию (оно его не может понять, ибо скучно и требует напряжения мозгов), а внешней форме. Ну, у нас же гимн, как в СССР, да и военные парады, как тогда! Значит, все хорошо. Подавляющее большинство низов вообще не думает. Оттого кремлевские политтехнологи и называют их то леммингами, то простейшими.

Страну нужно «дебыдлизировать» - уже при нашей власти. Это в интересах отечественного реального сектора. Как? Повторюсь в данном случае. Во-первых, надо перевести уплату налогов на доход граждан с работодателей на самих людей. Когда они каждый месяц будут отдавать 43% своего заработка государству, то их психология резко изменится. Да и думать они скоро научатся. Тогда они реально почувствуют, что и президент, и правительство, и губернаторы, и силовики – все они живут благодаря ему, налогоплательщику. И хотя, строго говоря, сие не совсем так, но самостоятельная уплата податей людьми сработает самым чудесным образом. Тогда стадо превратится в общество, и это общество начнет задавать вопросы. А нужна ли нам олимпиада? А мундиаль? А война в Сирии? И почему Ротенберг (или Умслопогас, например) строит мост в Крым за такие бешеные деньги?

А чтобы люди больше думали о политике Центробанка, не отвлекаясь на всякие «пусси райоты» и сирии, надо развивать местное самоуправление. Когда граждане сами начнут разбираться в бюджетных расходах, конкурсах и экономии.

Но это возможно сделать лишь при нашей власти. А пока режим намеренно превращает наш народ в дебильное стадо.

Что же противопоставить всему этому? Ведь, как мы знаем, политика в РФ закатана под асфальт, здесь – царство манипуляций стадными…

 

СКВОЗЬ ТРЕЩИНЫ В АСФАЛЬТЕ

Скажу сразу: наша надежда – на долгий период низких нефтяных цен и на снятие эмбарго на добычу углеводородов в Америке. Поскольку это подрывает доходную базу «управляемо-суверенной демократии». В этом смысле наше положение намного лучше, чем на начало 2014 года.

Но лишь на это надеяться не надо. Необходимо и самим предпринимать кое-какие усилия. Оговорюсь сразу: если нынешняя «элита» доведет страну до экономического краха, причем напоследок превратившись в дикратуру наподобие гаитянской 1960-х, то это – совсем суровая история. Тут понадобятся усилия Игоря Стрелкова и «Комитета 25 января». Потому о сем писать не стану. Но очень вероятен сценарий, в котором нынешняя «элита» по мере нарастания экономического кризиса струхнет и пойдет на «оттепель». Благо, «элита» в РФ пародийно воспроизводит брежневский режим, и мы отлично помним, чем кончила брежневщина.

Поэтому уже сегодня промышленникам и аграриям нужно пробиваться на местных, муниципальных и региональных выборах. Именно на местах, где последствия экономического маразма власти чувствуются острее всего, люди готовы слушать нас. Они понимают, что такое рабочие места, запуск остановившихся местных предприятий и создание новых. При этом (что доказано опытным путем) местные избирательные кампании на порядок (то есть, десятикратно) дешевле федеральных. Кстати, именно на местных выборах легче всего рвать в клочья кандидатов от марионеточных, разрешенных «партий». (Естественно, с приложением необходимых усилий).

Что это дает? Статус и опору на территорию. А если вы принадлежите к непарламентской (то есть, не марионеточной) партии, то получаете возможность идти на региональные выборы без сбора подписей. К моменту же начала экономического «землетрясения» в РФ вы уже имеете приличный статус и поддержку местных людей. Если, конечно, работали в их интересах и били по рукам как начальству, так и местным «партийцам» из марионеточных. Опыт говорит, что ничего невозможного в этом нет. Так мы начнем пробиваться сквозь трещины в том «асфальте», коим режим покрыл всю страну.

Главное – сложится затем в сообщество. Как? Об этом нам еще предстоит поговорить. 



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