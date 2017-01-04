Почему у нас нет легких путей к победе над «элитой» мародеров?

ПЛАНОМЕРНАЯ ОСАДА

Пока продолжается праздничное затишье, предлагаю поразмыслить над главным. Всех умных в стране достало господство сырьевых и воровских «приматов». Но препятствием на пути их элиминации пока что служит непроходимая тупость населения. Такова данность. Ей мы можем противопоставить лишь длинную волю и постоянные «партизанские» действия. Что-то вроде планомерной осады.

КОНТРОЛИРУЕМАЯ СТАДНОСТЬ

Немного подробнее скажу об основе незримой власти «элиты приматов» над десятками миллионов «лохтората». Как мы уже знаем, приматы погружают разобщенные массы, уже никак не связанные с материальным производством, в состояние политтехнологического слабоумия и контролируемой стадности. Любой профессиональный политтехнолог знает, что основная масса людей по умственному развитию недалеко ушла от детей или умственно отсталых. Большинство мыслить самостоятельно не может, предпочитая лишь повторять то, что говорится по телевизору и радио, в газетах и на популярных ресурсах Сети. Большинство избирателей есть стадо, пользующееся готовыми, извне сфабрикованными мнениями, штампами и клише.

О слабоумии и стадности большинства отлично знали пропагандисты и политтехнологи еще в начале ХХ века. Знал об этом и молодой Ульянов-Ленин. Когда в работе «Что делать?» (1902 г.) писал о том, что рабочие массы самостоятельно не могут выработать идеологии. Ее могут принести им лишь интеллектуалы со стороны. Журналист Уильям Ширер, наблюдавший жизнь в гитлеровской Германии изнутри, до 1941 года, оставил ценное наблюдение. Он поразился тому, как даже внешне вполне разумные и образованные немцы начинали повторять то, что говорит массированная официальная пропаганда.

Именно на эту стадность массы и на ее неумение мыслить и опирается власть в РФ сегодня. За четверть века наблюдений над реалиями Постсоветии Максим Калашников делает однозначный вывод: простонародье можно дурить до бесконечности. Стадо можно полностью отвлекать от реальности и буквально направлять на бойню, причем десятилетиями подряд.

Надо знать об этом и не строить лишних иллюзий. Не тратя своего времени впустую.

О ВЛАСТИ «ПОВЕСТКИ ДНЯ»

Стадо подчиняется той «повестке дня», что задают масс-медиа, находящиеся в лапах «элиты». Приведу наглядный пример: из декабря 2016 года. Итак, на тот момент Путин проводит престранные переговоры с японцами о судьбе Южных Курил. Одновременно обрубается федеральное финансирование программы их развития, причем до 2020 года. То есть, налицо все признаки подготовки мягкой передачи островов Японии.

В тот же самый момент появляется «программа Кудрина», предлагающая продолжение монетаристского, экономического геноцида населения РФ и повышение пенсионного возраста (при фактическом сокращении рабочих мест в стране). И тогда же разворачивается фарсовый «суд»-расправа над активистами ИГПР «ЗОВ», причем за их попытку осуществить конституционное право: начать подготовку референдума.

Но обсудить все это невозможно: все СМИ денно и нощно вопят о катастрофе Ту-154 под Сочи и о хамской выходке одной дегенератки, призвавшей не жалеть погибших. Все – иных тем нет. Стадо на все лады толкует на предложенную СМИ тему, размножает высказывания гламурной вырожденки и проклинает ее. Совершенно не замечая того, что «элита» делает и с Курилами, и с самим электоратом. Могу побиться об заклад: не разбейся самолет – кто-то показал бы голый зад в церкви, и медиа перешли бы на долбеж аудитории по сему поводу. Или принялись бы обсуждать постановку памятника Ивану Грозному. Или вынос тела Ленина из Мавзолея. Ну, а зудение по поводу Сирии идет параллельно, фоном, практически не прекращаясь. Какие там Курилы? Какая там экономическая политика?

Стадо на все это прекрасно ведется. Задавая даже самую дурную повестку дня, приматы без труда властвуют над массой жвачных. Я-то, слыша о Сирии, просто выключаю радио. А они – нет. Но мне прекрасно известно, что наш канал «Рой ТВ», чтобы его смотрели, все равно вынужден часть материалов посвящать тому, о чем говорят центральные СМИ. И только между такими «повесточными» темами можно выкладывать ролики, посвященные реальной жизни и реальным проблемам. Так есть хоть малая надежда на то, что их посмотрят. А большинство электората существует в иллюзорной реальности, созданной официозом. Не захочет «элита» - и большинство попросту не заметит важнейших событий. Будь то второе пришествие Христа или изобретение топлива из простой воды.

Если требуется что-то спрятать от внимания масс, в любой момент можно составить такую «повестку дня», которая уведет жвачных в совершенно иную сторону. И это верно не только для Постсоветии. То же самое делается и на Западе.

НЕ ОПУСКАЕМ РУКИ

Предлагаю в этих условиях перестать надеяться на просветление в умах масс. Его никогда не наступит. Чтобы массы что-то соображали, они должны либо работать на производстве (и принимать его нужды близко к сердцу), либо вести собственное дело, даже самое маленькое. Только тогда большинство сможет понимать важность таких тем, как налоги, доступность кредитов, эффективность бюджетных расходов. А поскольку уничтожение производства и предпринимательства есть государственная политика приматов РФ, то и электорат удерживается в состоянии тупой стадности. Равно как и контролируемой истерии.

Работу нужно, как мы и писали раньше, сосредотачивать в коллективах работников предприятий. А если вы, товарищи промышленники и аграрии, победили на муниципальных или региональных выборах, то нужно вбрасывать свою повестку дня в местные же медиа. Дело в том, что их-то, в отличие от центральных газет, в регионах, городах и районах читают. Вот там вечную истрерию по поводу ерунды и «сиро-долбежку» и можно перебивать нашими темами. Да-да, по поводу промышленности и сельского хозяйства, причем применительно к конкретной территории. Показывая то, как политика федерального правительства и Центробанка уничтожает именно эту область, город, район. Учитывая то, как бедно живут граждане РФ за пределами Москвопетербургии, такая пропаганда упадет на благодатную почву. Именно через местные ресурсы и можно вбросить наши идеи о протекционизме, о новой кредитно-финансовой политике, о наших конкретных проектах в реальном секторе.

В обстановке нынешней РФ региональные верхушки чувствуют себя брошенными. Бюджеты регионов – в дырах, средств отчаянно не хватает. Местные промышленные предприятия ложатся набок. Нет кредитов, нет ресурсов для обновления. А в это время Москва говорит о Сирии, о голых задницах на выставках, о Трампе, о терроризме – но только не о проблемах жизни на 90% территории Росфедерации. Значит, нам нужно методично завоевывать положение рупора интересов краев и областей, буквально брошенных Кремлем на произвол судьбы.

Вот он, наш шанс. Пробиваться буквально по-партизански. Смотрю, как действует Владимир Боглаев в Череповце. Создав буквально промышленно-образовательный центр на основе поднятого им Череповецкого литейно-механического завода, он упорно гнет нашу повестку для в местных СМИ. Так и надо работать! Мы на «Рой-ТВ» также пытаемся делать такое, показываем предприятия и их директоров, сумевших подняться вопреки политике «элиты». Мы показываем настоящую элиту и кадровый резерв для власти будущего. Так что, друзья мои, помогайте нам на сем фронте.

То, что впереди РФ может ждать острый политический кризис, рождающийся из завала экономики, не отменяет каждодневной, упорной работы. Тут есть чему поучиться у евреев: они веками могли работать ради создания своего Израиля. Или у ирландцев, упорно бившихся за создание своей Ирландии добрых четыреста лет.

Никаких легких путей у нас просто нет. Слишком велика глупость масс. Но они – наши соотечественники, иного народа у нас не имеется. А потому запасемся-ка волей и выдержкой.