Русофобы года

Чего только на белом свете не бывает. Есть, к примеру, такой телеканал "Царьград". К 1 февраля 2017г. он с помощью онлайн-голосования на своем сайте пытается определить "самых-самых злостных ненавистников России", которым обещаны печеньки от Нуланд, 30 серебренников от Госдепа и шоколадная медаль от Сороса. Проект носит название "Русофоб года 2016".

Изначально мне подумалось, что это очередное проявление псевдопатриотической истерии. В фильме "Холодное лето 53-го" есть эпизод, когда амнистированные уголовники, терроризирующие население глухого поселка, встречают "политических". "Ах ты, с.ка, Родину не любишь?", - бросается один из уголовных негодяев на "врагов народа". Из этой серии, подумалось, "патриотизм". Его цель обычно - дискредитация людей, допускающих альтернативные трактовки событий и процессов в истории и настоящем, которые идут вразрез с канонами телевизионной пропаганды.

Однако доля юмора в подаче материала на сайте "Царьграда", его оригинальная компоновка придают рейтингу русофобов, спорам вокруг него, гораздо более глубокое и совсем неоднозначное звучание. Трудно сказать, рассчитывали авторы идеи на подобный эффект сознательно, или он получился случайно. Впрочем, это не так уж важно.

В проекте "Царьграда" пародийны не только объявленные награды. Пародийны многие эксперты и представители "аналитической группы", отбиравшие сотню русофобов. Среди них, к примеру, известный депутат Милонов, борец с Мадонной и Леди Гагой, с учением Дарвина и пьесами Шекспира, обладатель "Золотой клизмы" "за неутомимую пропаганду гомосексуальности". Милонов отнёс к главным русофобам министра Абызова, выступившего против запрета абортов, а также почему-то Константина Райкина. Возможно, с его стороны это месть за позицию Райкина, несогласного с практикой вмешательства в репертуар театров со стороны Милонова и всей "духовно-скрепной" компании.

Другой видный депутат-"единоросс" Е.Фёдоров, назвавший протестовавших против "Платона" дальнобойщиков "национал-предателями и боевиками Навального", считает русофобами всех, чьи решения не совпадают с решениями президента. В число персон "Царьграда" также входят Дугин, Прилепин, Мизулина, Холмогоров и другие выдающиеся "русофилы", навязывающие мнение, что те, кто громче всех и чаще всех кричит о любви к стране, кто не видит никаких проблем с её управлением и развитием, то есть именно они сами - есть якобы самые преданные сыны Отечества.

В проекте "Русофоб" забавен принцип формирования списка кандидатов. В него включают всех, кто по какой-либо причине не нравится аналитикам "Царьграда": руководители (Меркель, Олланд) и члены правительств иностранных государств, много американцев и украинцев, соратники Б.Ельцина, либералы, а также журналисты, деятели культуры, оппозиционеры. Половина списка из сотни имён создаёт впечатление, что его составляли почти вменяемые люди. Правда, здесь присутствуют Мария Гайдар, Ксения Собчак и Божена Рынска - куда нынче без них, светских див? Вот только в списке нет коррупционеров, если не считать Улюкаева, чья вина ещё не доказана; нет спортсменов и функционеров, опозоривших Россию допинговым скандалом; нет глав госкорпораций (понятно, за исключением непотопляемого Чубайса) и монополий, раздражающих народ размерами состояний, "золотых парашютов" и безграничными аппетитами. Олигархов нет, ни единого, за исключением изгнанного Ходорковского, которые, как известно, при нынешнем режиме - его основные "патриоты". На взгляд телеканала, так выходит, русофобия - это не дела, с ведома их участников наносящие значительный ущерб репутации нашего государства, приводящие к ухудшению уровня жизни нашего народа, а всего лишь слова, отдельные фразы, вырванные из контекста и кажущиеся обидными.

Конечно, фигуры вроде Коха, Борового или Сванидзе вызывают аллергию с эпохи 90-х. Бжезинский - давний враг России. Немало новых врагов Россия создала себе сама. Но когда эти имена присутствует рядом с именами вполне достойными (Л.Ярмольник, Г.Явлинский, Э.Успенский, А.Троицкий, А.Невзоров, А.Макаревич, М.Ефремов, Гудковы, Б.Акунин и др.), то непонятны цели составителей рейтинга. Либо обелить первых, либо очернить вторых? Или, быть может, это завуалированная форма познакомить граждан с другими точками зрения в условиях, когда они практически не представлены в телевизионном пространстве? Отдельные комментаторы, изучив список, спрашивают у владельцев сайта секрет, как в него попасть. Действительно, компания в целом, если убрать иностранцев и эмигрантов, вышла очень даже приличная.

Приведу примеры "русофобии по-царьградски". Певец и актёр Н.Фоменко: "Сумасшедших стало больше. И вот эти сумасшедшие, к большому сожалению, временами есть в тех местах, которые пытаются управляться с культурой". Возможно, случай балагура Фоменко - это тоже месть Милонова. Других мыслей, как эту цитату притянуть к русофобии, у меня нет. Режиссёр А.Учитель попал сюда за фильм "Матильда", в котором усмотрена "клевета на русского императора и русскую аристократию". Правда, фильма ещё никто не видел, он ещё не снят. Юморист В.Шендерович обмолвился: "Люди, которые смотрят федеральные каналы в течение 15 лет, и их еще не вырвало, они уже ничего не понимают. Им можно скормить все, что угодно". Скорее всего, это далеко не лучшая шутка Шендеровича. Но чем она хуже большинства шуток Петросяна или актёров "Аншлага", что регулярными ушатами выливаются на головы россиян? Интернет-активист Д.Хомак был удостоен номинирования на печенки Нуланд за высказывание: "А теперь Россия не хочет ни космоса, ни науки, ни интернета, ни быть частью Европы и мира. А хочет молиться, поститься и слушать радио Радонеж. И сажать, сажать, сажать". Конечно, преувеличивает, утрирует. Но когда авторитетные учёные изгоняются с кафедр за проявление гражданской позиции, уполномоченные лица призывают жителей страны готовиться к отключению интернета, а правозащитники всё чаще говорят о делах с политической подоплекой - почва для дискуссий-то есть. Эти вопросы задают себе миллионы россиян. Что, их всех - в русофобы?

Однако самое смешное в проекте - соседство оппозиционных политиков и оппозиционно настроенной интеллигенции с представителями российского правительства. Показательно мнение М.Делягина: "...к главным русофобам я бы отнес социальный и экономический блок правительства Медведева и руководства, за редким исключением, Банка России, потому что, произнося правильные слова, на деле они осуществляют русофобскую политику разрушения России". В "списке Делягина" – многие люди из правительства: Дмитрий Медведев, Эльвира Набиуллина, Шувалов, Аркадий Дворкович, арестованный Алексей Улюкаев, Ольга Голодец. Любопытно, что большинство опрошенных "Царьградом" экспертов разделяют эту точку зрения экономиста.

Так кто же большие русофобы - те, кому не нравится Россия с такими показателями, как обнищание основной массы населения, колоссальный разрыв в доходах между сверхбогачами и "плебсом", экономия в кризис на самых обездоленных и беззащитных, или те, кто довёл её до таких показателей? При этом, вполне допускаю, и тем, и другим нравятся русские берёзки, речки и поля, русские песни и русские сказки.