Куда ведёт народ КПРФ и ведёт ли?

КПРФ готовится к столетию Великого Октября. С этой целью проводит "круглый стол" на тему "Ленинская теория империализма и современный мир". До юбилея будут проведены и другие мероприятия газетного жанра. Естественно дальше печатных страниц дело не пойдёт. Вступительное слово сказал Б.О.Комоцкий. В том числе: "Да, мы прекрасно понимаем, что для революции должны сложиться объективные условия. Но чтобы они реализовались, необходим субъективный фактор. А он должен быть вооружён теорией - точной, адекватной современным условиям и смело революционным". Значит теорией КПРФ вооружена, нет только субъективного фактора. А где его искать? И как этот субъективный фактор обозначит себя? Но ведь Геннадий Андреевич против революции. Зачем фракции КПРФ в думе революция, они и так чувствуют себя нормально.

Коммунисты понесли тяжёлое поражение на выборах в думу. Должно быть много шума, но этого не случилось. Депутаты, оставшиеся в думе, первые дни немного пошумели и замолкли, народ вообще не принимал никакого участия ни в выборах, ни в обсуждении поражения. На революцию фракция КПРФ не согласна. Геннадий Андреевич предлагал до выборов провести смену политики правительства мирным путём, то есть выборами. Не получилось. Теперь через газету решили напомнить народу, что империализм грозит всему человечеству. Выступление участников круглого стола занимает две страницы газеты. Тираж газеты чуть больше ста тысяч, да и читать мелкий шрифт старшему поколению не с руки. Однако что должен делать народ, чтобы изменить внутреннюю политику в стране ни слова. Да эта статья и не предполагает каких либо рекомендаций. Она для учёных. Зачем тогда занимать газету. Издайте отдельно брошюрой, а через газету обращайтесь к народу о причинах провала.

Открыл работу "круглого стола" Г.Зюганов. "Ленинская теория империализма, помогает нам точнее оценивать события прошлого, вернее ориентироваться в сложных хитросплетениях сегодняшнего дня и лучше видеть будущее". Разве за 100 лет не могли оценить события прошлого и не сумели увидеть будущее? Кто главный читатель газеты? Думаю, что народ. Прочитав выступления участников сделает какой вывод? Никакого. Сложновато и что делать дальше или вообще ничего не делать. Тираж газеты много лет держится на твёрдой цифре 100300 экземпляров. Значит её содержит ни народ, а спонсор, который народу не известен. Из этого следует, что народ - это главный избиратель коммунистов газету не читает и не знает о дальнейших действиях КПРФ.

Статью в газете подготовил В.Кожемяко. В частности он пишет: "Руководитель КПРФ, приводя и факты величайших достижений первой на планете страны социализма и напоминая, как вся сволочь мира ополчилась против Советской страны, против Ленина, Сталина, Коммунистической партии, ставшей ведущей силой в СССР". Действительно всё было именно так, но надо продолжить повествование и не надо вырывать из действительности то, что на ваш взгляд надо говорить. Поэтому доверие к КПРФ из года в год падает, что и показали последние выборы. А говорить надо о том, что руководство КПСС и развалило Союз. Генеральный секретарь отдыхая в Форосе тихо наблюдал как рушат Великое государство. Следует отметить, что ему и супруге не понравилась дача на которой отдыхал Брежнев с членами Политбюро. Страна нищала, а Горбачёв затеял стройку личной резиденции на фоне упразднения многих льгот. Подонками Россия не страдала никогда. Но беда в том, что коммунисты видели, что творит чета Горби и молчали. Именно это молчание и привело к развалу Союза. Жаль, что на "круглом столе" эта тема не нашла отражения.

Докладывая Г.Зюганов продолжал: "Мы должны знать и помнить, что Великая Победа, которой справедливо гордится наш народ, - это была победа социализма, советского строя, Великого Октября". Народ уже не гордится этой Победой. Её нет, руководители Коммунистической партии предали и Победу и народ, предали 27 миллионов погибших и навязали бандитски - воровской капитализм, при котором сами живут припеваючи.

И.Сталин после войны готовил документы, на основании которых экономикой страны должно заниматься правительство. За партией коммунистов оставить только идеологию. Но сами же коммунисты не дали осуществить то, что должен был сделать Сталин. Не всё ясно для народа о причине смерти И.Сталина. Возможно его отравили. Ведь коммунисты и сегодня не всегда честны перед народом. А в этом заключается их авторитет. Подготовка к развалу СССР началась с приходом Н.Хрущёва. Неужели коммунисты не видели его перспективу? Видели простые коммунисты, но уже в то время им никто слова не давал.

Далее Геннадий Андреевич говорит о какой - то доктрине "невоенного" наступления на СССР. Якобы она разрабатывалась в 1962 - 1964 годах. Мне известна доктрина, которая в народе называется "Доктрина А.Даллеса борьбы против СССР подготовленная в 1945 году". В ней нет ни одного лишнего слова. Что предполагало ЦРУ, то выполнено на сто процентов. Но эта доктрина долгоиграющая, что и продолжается до настоящего времени. Союз разрушен, Варшавского договора нет, чиновники работают на США и Запад, молодёжь развращена до безобразия.

Далее Г.Зюганов говорит: "Последствия оказались тяжелее и грознее (его доктрины), чем даже бессмертные бедствия, перенесённые Советским Союзом после гитлеровского нашествия. Но коммунистические, антиимпериалистические, ленинско-сталинские идеи убить всё - таки не удалось, и наша партия в труднейших условиях сумела возродиться, чтобы продолжать дело Великого Октября". Это о чём? А о том, что партию КПРФ создал Геннадий Андреевич и она оказалась партией буржуазии. В ней нет ни одного рабочего или крестьянина. Может быть Харитонов крестьянин? Есть рабочие но они секретари первичных партийных организаций. Одним словом чиновники новой буржуазной партии. Не поэтому ли ряды партии не растут. Более того КПРФ по причине малочисленности не может охватить даже десятую часть рабочих и пенсионеров, которые должны быть сторонниками партии. Нет живой связи. Люди не верят ни власти, ни партиям, в том числе и партии КПРФ, что показали последние выборы. Так в чём же КПРФ продолжает дело Великого Октября? Простому смертному нет места даже на страницах партийной газеты, что могло бы связывать руководство партии и народ.

Что - то происходит с нынешними коммунистами. В.И.Долгих проводит в Москве отчётно - выборную конференцию на которой говорит: "В это тяжёлое время российский народ ещё теснее сплотился вокруг руководства страны, решительно поддержал воссоединение России и Крыма с Севастополем, мужественно выступил в защиту законных прав и интересов юго - восточных областей Украины". Ну это же ложь самая настоящая. Так сплотился, что за партию президента проголосовали всего 28 миллионов человек. И кто голосовал? Чиновники, их родственники, депутаты и их родственники и просто ворьё. Одним словом те, кто разворовывает страну.

И снова Геннадий Андреевич на "круглом столе" напоминает о "Десяти шагах к достойной жизни". Но никто о них не знает. А те кто слышал говорят, что это пиар. Ведь В.Путин, Д Медведев тоже говорят о росте экономики, о борьбе с коррупцией, о выполнении социальных обязательств, о том что кризис будет преодолён и так далее. На самом деле ничего не делается. А чем отличаются коммунисты от чиновников власти? Ничем. Они с ворьём живут в одних условиях и не жалуются. СК вернул Бельянинову ценности и деньги на 100 миллионов рублей. Рабочий за жизнь не заработает таких средств. Власть молчит, молчат и коммунисты. Они как и власть не сдают своих, имею в виду Горбачёва.

Сперва власть потянула время с Сердюковым и Васиильевой, страсти улеглись и их освободили от ответственности, сняв арест на ценности. Теперь очередь на Бельянинова, а там глядишь и Хорошавин с Гайзером и Захарченко окажутся чистыми как стёклышко. А мы рассказываем о загнивании капитализма. Как раз вовремя.

Далее идёт речь о провальном бюджете, который будет способствовать расколу общества. Геннадий Андреевич, и его сотоварищи по столу, в России нет общества. Как вам объяснить? Оно давно расколото сознательно именно властью. Поэтому нет выступлений, митингов против политики власти. В крупных городах работают десятки предприятий. Во всех нищенская зарплата и задержка. Там где рабочие уже начинают голодать от отсутствия денег для приобретения продуктов питания кучками начинают протестовать, некоторые объявляют голодовки. Гробят сознательно себя. Кто на них обращает внимание? Никто. Вышли постояли, правдисты сделали снимки и все разошлись. Соседние предприятия не в лучших условия, но не поддерживают протестующих. И так по всей стране. О каком обществе можно говорить. Вот где должна поработать КПРФ. В этой кучке протестующих оказывается секретарь первичной организации КПРФ, который и организовывает снимок и на страницы газеты. И вся работа. Даже на одном предприятии нет общества. Выходят на пикеты единицы с одного предприятия.

Лидер КПРФ говорит: "Опыт Великого Октября бесценен, нам предстоит большая работа, которую надо провести, готовясь к 100 - летнему юбилею первой в мире социалистической революции". А что это за работа? Кроме заседаний и собраний ничего не делается. Люди - то от вас другой работы не видят.

Интересную мысль выразил Ю.Белов. "У нас появилась форма государственно - частных монополий, где государство прикрывает очень крупный капитал"... Меня и моих земляков взволновали действия президента по поводу того, что "Роснефть" выкупила "Башнефть". Комментируя эту сделку президент сказал, что "Роснефть выкупила за свои средства. Якобы за 30 миллиардов рублей. Откуда у государственной компании такие средства? Значит в стране нет государственных компаний, но коммунисты фракции в думе об этой сделке ни слова. Теперь "Роснефть" продала 19,5 % акций иностранцам. Сечин докладывает президенту, что сумма сделки оплачена полностью. А это 10,5 миллиардов евро. Значит эти деньги поступили не в бюджет страны, а на счёт "Роснефти". Какая польза государству от этой продажи? Бюджет получит только налог от продажи. Более того покупатель ежемесячно будет получать прибыль на эти 19,5 % акций. Кабала на всю жизнь. Где же логика? Зачем продавать, государство ничего от этого не поимела. Народу никто не растолковывает разбазаривание богатств страны. И на "круглом столе" не конкретизировали такие сделки. Коммунисты, как и власть народ держат за дурачков. То что говорит президент ревизии не подлежит. И это тоже играет на ваш "авторитет". Люди уже ненавидят коммунистов. И это скажется на выборах в 2018 году.

Ю.Белов далее говорит: "Следующая особенность империализма, по Ленину: капитализм паразитический, загнивающий". И что дальше? Прежде чем он загниёт, русский народ сгниёт. "Любая коммунистическая партия в буржуазном обществе всегда будет стоять перед угрозой соскользнуть на рельсы буржуазного парламентаризма, а значит - отказа от классовой борьбы". Что точно касается нашей партии КПРФ. Она отказалась от классовой борьбы и Геннадий Андреевич постоянно говорит, что надо добиваться смены курса внутренней политики власти выборным путём. Кажется приехали.

Эту же мысль подтвердил выступающий на "круглом столе" доктор технических наук И.И. Никитчук. "Отход от позиций марксизма неизбежно ведёт к оппортунизму. Сегодня это и увлечение парламентской борьбой, и попытки о чём - то договорится с властью и затущёвывание преступлений власти, подмена целей средствами их достижения"... Конечно И.Никитчук имел ввиду нашу коммунистическую партию. Фактически снята копия действий Геннадия Андреевича, о чём я писал и раньше только простым русским языком.

Так куда же ведёт наша коммунистическая партия народ и страну? В никуда. Геннадий Андреевич достиг пенсионного возраста даже с увеличением продолжительности работы и может спокойно уйти на пенсию. Запас есть, на дожитие хватит. А что делать нищему и униженному народу? Нас поставили в такой тупик, что каждый должен решать сам за себя. И это ведёт к преждевременному вымиранию. А на телевидении идёт реклама о том какой молодец В.Алекперов. С применением новейших технологий добывает нефть. Заработал 8 миллиардов долларов. Интернет даёт несколько другие цифры, основываясь на журнал "Форбс". Состояние оценивается в 12, 4 миллиардов долларов. Эти миллиарды "честно" заработаны в России и вывезены за бугор. В упомянутом журнале я сложил состояние 40 первых долларовых миллиардеров России и получил 273 миллиарда долларов, естественно вывезенных в США и другие страны, объявляющие нам санкции. Этих миллиардеров можно считать предателями России. Возможно на эти средства США и Запад финансируют террористов. Может такое быть? Вполне. Почему власть молчит и говорит, что в стране нет денег. Почему молчат коммунисты? Вот именно об этом и говорил И.Никитчук о нынешней партии коммунистов.

Б.Комоцкий говорит, что для революции должны сложиться объективные условия. А вывоз 273 миллиардов долларов разве не является объективными условиями? А те миллиарды рублей, которые выведены из оборота и складируются в квартирах, автомобилях и ещё бог знает где не являются и субъективными факторами для митингов и демонстраций нищего и униженного народа по всей стране. Ещё как является. Проблема только в том, что в стране нет авторитетного руководителя или партии, которая бы довела до народа воровскую политику власти и потребовала отставки правительства и даже президента. Ведь это он поддерживает правительство и непотопляемых чиновников. Позор партии КПРФ, которая отстранилась от народа.