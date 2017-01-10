Главный арестант страны

Отчего ж такая истерика по поводу новгородских рыбаков-богомольцев?

Все как-то кинулись заступаться за Путина, хоть он и не просил. Мол, а может и вправду извести хотят солнышко наше, вот он и спасается - даже чаю с кем попало не пьет, помня о судьбе Литвиненко.

А в чем проблема, собственно? А в том, что Путину нашему надо периодически встречаться с народом, показывать наглядно, что он-де от народа не оторвался, что чаяния народные ему известны и он завсегда все про всех знает.

Почему, например, Обаме нехорошему не требуется рыбачить с представителями общественности или ездить пить квас с комбайнерами? Кстати, и самому Путину на первом президентском сроке это не требовалось... Ему какие-то подвиги были нужны, потому как его прежняя, допрезидентская жизнь выглядела очень уж серо и ничтожно - даже, дослужившись до подполковника, так ни одного дня на войне не провел. Поэтому потребовались эти странные полеты на Су-27 над мятежной Чечней и прочее. Но о близости к народу тогда вопрос даже не поднимался - он по легенде только что из самой народной гущи и вышел, от Пяти углов...

Но сейчас, на 17-м году национального лидерства этот вопрос возник, как он возникал еще у средневековых государей. Филипп Красивый решал это тайными выходами "в народ", хотя, возможно, это старая PR-заготовка еще от Гарун-аль-Рашида. Петр Первый переодевался мастеровым. Павел Первый ездил по Европе под видом "принца Норд". И так далее. Чем больше дистанция между государем и простым народом, тем больше и надобность эту дистанцию периодически сокращать.

Перед президентом Соединенных Штатов, которого избирают на 4 года, такой проблемы нет - он наскачется во время выборов, нацелует младенцев на четыре года вперед, напожимается рук до полной невозможности шевелить собственной правой, и ему этого надолго хватает. То есть не ему, а его избирателям.

Но Путин-то пришел к власти когда? Подумайте, годовалые младенцы 1999-го года на этот год уж в армию пойдут! Выросло целое поколение, которое никого в Кремле кроме Путина и не помнит! Ясное дело, приходится демонстрировать, что реальный небожитель Путин все-таки с небес иногда спускается, чтобы быть в курсе - какая там на вкус настойка боярышника или что за дерьмо выдают за еду в "Пятерочке"...

А необходимость "выходов в народ" создает, конечно, проблему безопасности.

Причем опять же, в США убили целых пять президентов, еще большее число президентов испытывало покушения на себя. Но трагедией, крушением мира для США это не является, это часть правил игры - президент США очень важная персона и его могут убить. Его, конечно, охраняют, но убийство президента не ведет к изменению политики США - его место тут же занимает вице-президент, естественно, от той же партии. В случае чего следующий - госсекретарь и так на добрых два десятка постов вниз. Покушение на президента - это серьезная проблема, но даже не политический кризис. Что в известной степени снижает и потребность убивать президента США - по большому счету это бессмысленно.

Иное дело у нас, когда политика персонифицирована до того состояния, что, кажется, даже во времена Российской империи это было не так критично - убитого Романова заменял другой Романов и все становилось на свои места. Но у нас чем дольше правит один человек, тем более критичным является смена власти для всей системы власти. Отсюда практически полная немыслимость, непредставимость замены Путина на кого-либо другого, тем более в результате убийства. Это действительно был бы государственный переворот с непредсказуемыми последствиями. Это опасное потрясение для всей элиты, которой в силу этих обстоятельств желательно, чтобы Путин правил вечно.

Отсюда, естественно, и проблема двойников - будем считать, что виртуальная.

Понятно, что средневековые государи достаточно широко пользовались системой двойников. Что нередко приводило и к недоразумениям, хотя исторических доказательств хоть одного реального случая подмены настоящего государя двойником история не фиксирует. За исключением, может быть, истории с двойником сегуна Токугавы, который исполнял его роль некоторое время после внезапной его смерти для подготовки легитимной передачи власти. И то достоверность этой легенды не стопроцентная.

Нельзя себе представить, чтобы президент США выставил вместо себя двойника. Это был бы невероятный скандал, который мог бы стоить ему президентского кресла. Да для демократически избранного и демократически сменяемого главы государства это просто не нужно.

Иное дело для Путина, которому для поддержания иллюзии близости к народу просто необходимо устравивать "комеди-клаб" со всевозможными рыбалками и прочими "явлениями царя народу". Потому что каждое такое "явление" - это колоссальный стресс для охраны, роль которой при автократическом правлении всегда завышена. Пословицу "короля играет свита" ведь не вчера придумали.

Использует ли Путин двойников? Ответим так - если сейчас во всеуслышание объявить, что да, использует, то реакцией общества на 86% будут слова: "Ну и правильно!" Потому - мало ли что может случиться с "нашим всем". А с течением времени нежелание ничего менять распространяется не только на элиту, но и на все общество в целом. Ведь известно, что все перемены - к худшему...

Но тогда, если мы признаем сверхценность пребывания Путина на престоле, и признаем оправданность использования не только экстраординарных мер по его безопасности, но и необходимость использования двойников, когда Путину грозит реальная опасность - встает вопрос, уже давно заданный Ю.И.Мухиным: а реальный Путин где-то есть? Или уже остались только двойники?

Понятно, что никакой Песков не может дать ответа на этот вопрос. То есть этот вопрос будет всегда. И чем дольше несменяемый Путин будет занимать место в Кремле, тем убедительней будет звучать вопрос: "А царь-то вообще настоящий?"

А всего-то ведь и делов - решить раз и навсегда проблему смены власти, как в США. Два срока и ни одного больше! 8 лет максимум. И никакой конспирологии, никаких смешных скандалов с "рыбаками". Никаких глупых ныряний за амфорами и полетов с журавлями. Никакой несменяемой элиты. Никаких олигархов из числа друзей, спарринг-партнеров, поваров и парикмахеров.

Либо президент-заложник в Кремле, который ложится спать и думает, не удавят ли его подушками "ближние бояре", чтобы посадить вместо него куклу. Главный арестант России, который даже нос боится высунуть из своей золоченой клетки - убьют же...

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