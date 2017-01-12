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Московский листок

И где ваш "трампнаш"?

Опубликовано 12.01.2017 автором в разделе комментариев 1

война калашников кремль трамп
И где ваш "трампнаш"?

Я тоже слушал пресс-конференцию Трампа и читал высказывания Рэкса Тиллерсона в Сенате. Итак, что имеем, вопреки кремлевскому надрывно-восторженному "Трампнаш!" в конце 2016-го?

1. Будущий глава Госдепа Тиллерсон не собирается признавать вхождения Крыма в состав РФ и намерен сохранить "список Магнитского". 

2. Трамп допускает то, что хакеровзлом комитета Демпартии был совершен либо из РФ, либо из иных стран (еще раз послушайте выступление Т.), и подробный доклад разведки он приказал представить ему в течение девяноста дней. Причем Трамп не ответил на вопрос: "А что вы будете делать, если это - все-таки РФ совершила?". Одно понятно: Москву он благодарить не намерен. Более того, Трамп в том же выступлении заявил, что отнюдь не будет мягче Хиллари Клинтон по отношению к Москве. Трампу не нужно клеймо президента, "сделанного Путиным". 

3. Для Трампа главное (с чего он начал пресс-конференцию) не отношения с РФ, а подъем промышленности в США, возврат сюда рабочих мест и протекционизм. А также отмена "Обамакэар" и дела ветеранов. Чтобы осуществить свою программу, ему требуются хорошие отношения с Республиканской партией, имеющей большинство в Конгрессе и Сенате. А это большинство жаждет головы и крови Путина. Отсюда вывод: Трамп пожертвует Путиным ради самой главной части своей предвыборной программы. Республиканцы же твердо уверены в "руке Москвы" во время выборов. 

4. Если хакеровзлом делался действительно по приказу ВВП, то теперь это - его проблема и никакой благодарности не будет. Наоборот, последует экономическое битье. При этом никаких "особых интересов" Кремля на Украине Трамп явно не признает. В силу чисто внутриполитических проблем в Америке. 

5. Трамп в лучшем случае отводит Москве роль "пушечного мяса" в войне против исламистов в Сирии. То есть, РФ за свой счет должна решать проблему, созданную теми же США в "прошлой жизни". В общем, Кремлю предложена война за американские интересы "до последнего русского". 

6. Даже при республиканском большинстве в верховной легислатуре Соединенных Штатов снятие с РФ санкций за Крым и Донбасс теперь - более чем туманная перспектива. 

7. В Кремле должны бы знать, что Трамп не может распустить Демпартию и Республиканскую партию, создать партию "Единая Америка", учредить в Белом доме Управление внутренней политики имени Суркова и назначить Чурова главой гипотетического американского Избиркома. 

Вывод Максима Калапшникова: если кого Москва и переиграла, то лишь саму себя. Ибо, прежде чем выеживаться, надо у себя в стране построить сильную научно-производительную, а не сырьевую экономику. А поскольку она в РФ - сырьевая, да еще и финансово несуверенная, то бить будут больно. И никакая пропаганда не спасет, никакие "Раша Тудей" с ольгинскими троллями не помогут. А Трамп будет заниматься промышленным развитием Америки, и коли для этого придется смести с дороги Москву (в экономическом смысле) - он сделает сие без всяких колебаний.

Так что ХПП пора расшифровывать так: «Хреново подумали, придурки…» 



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Всего комментариев к статье: 1
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Новая газета в мечтах об импичменте Трампа
Геннадий написал 12.01.2017 14:18
Насколько сильно российскому либеральному комьюнити не дает покоя победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, можно предположить по частоте появления статей, подобных той, что 10 января опубликована на сайте Новой газеты. В ней Юлия Латынина в очередной раз рассуждает о президентских перспективах триумфатора-республиканца.
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