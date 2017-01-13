Трампхиллгейт: что дальше?

К развитию политического кризиса в Соединенных Штатах

Итак, в США – уже политический кризис. Условно – Трампхиллгейт. Флагман капиталистической системы взбешен: Путин осмелился влиять на внутреннюю политику Америки теми же инструментами, что она сама (вспомним «радиоголоса») орудовала на русском поле.

Трамп попал меж двух огней. У него остается один выход: направить страсти против Кремля, взамен получив возможность воплощения хотя бы части своей экономической программы.

Какие удары посыплются на Москву?

«ИРАНИЗАЦИЯ»

Если вы посмотрите видео слушаний кандидата в госсекретари Рэкса Тиллерсона в Сенате (https://youtu.be/VTrNA2EH8vM), то увидите, что Путина там считают чем-то средним между Гитлером и Саддамом Хусейном. А выступления сенаторов – так это пена бешенства на губах, как во времена речей Маккарти. А если вы посмотрите на общий республиканско-демократический законопроект по санкциям, выдвинутый Сенатом, то увидите, что он двигает дело к экономической блокаде РФ по образу и подобию артииранских санкций недавнего прошлого. Там предложено бить всех, кто вкладывает в нефтегазовую отрасль РФ больше 10 млн. долларов, прекратить сотрудничество американских банков с российскими (сильное затруднение международных расчетов), полностью запретить кредитование российской власти – в виде запрета американским финансистам приобретать ценные государственные бумаги РФ.

«…Наказание грозит не только тем иностранцам, кто инвестирует в российскую нефтегазодобычу и взаимодействует с силовыми структурами (см. «НГ» от 11.01.17). Ограничения предусмотрены за любые операции с суверенным долгом России или принадлежащих российскому государству компаний. Планируется наказывать тех, кто вложит более 10 млн долл. в приватизацию госпредприятий в России. В числе санкций – запрет на займы в финансовых институтах США и международных банках, запрет на работу от имени правительства США, запрет на госпоставки, возможный запрет на все транзакции в иностранной валюте и вообще на банковские транзакции, запрет на покупку-продажу имущества в юрисдикции США, запрет на инвестиции американцам в компании, принадлежащие нарушителям. Причем речь идет о санкциях так называемого второго уровня, которые могут применяться не только к американцам, но и к гражданам и компаниям из других стран…»

http://www.ng.ru/economics/2017-01-12/1_6900_sanktsii.html

ТРАМП – ЛЕЩ НА СКОВОРОДКЕ

Трамп – в сложнейшем положении. Если этот законопроект станет законом, то ему либо придется его подписать и давить Москву усиленными санкциями. Либо (если рассказы о тайной связи с Кремлем верны) накладывать вето на такой санкционный акт. Но законодатели США вполне могут преодолеть президентское вето, и тогда против РФ начнется полноценная экономическая война на удушение.

Допустим, что враги Трампа правы, и его предвыборный штаб действительно контактировал с Москвой. Допустим, у Москвы есть либо некая расписочка («Ты признаешь Крым, мы помогаем тебе хакерами»), либо некое видео дядюшки Донни с веселыми девицами. Тогда положение Дональда Фредовича незавидно. Если не противодействовать русофобствующим законодателям, компромат всплыть может. А если вето накладывать, так его преодолеть смогут –и Трамп-президент получит клеймо путинского пособника. Одно и останется: как Никсону, не дожидаясь импичмента, уходить в отставку, и тогда президентом станет теперешний «вице» - Майкл Пенс. Ну, как Форд в 1974-м. «Чаепитник» и мастер политических перекрашиваний Пенс Кремль не очень жалует. При нем Кремль огребет по полной программе санкций.

В ЧЕМ ИХ ЗАМЫСЕЛ?

Конечно, запрет на покупку облигаций ОФЗ американскими спекулянтами объективно – в русских интересах. Ибо ломается схема гарантированного выкачивания денег из Российской Федерации (кэрри трейд). Ну, когда американский финансист, взяв в банке США кредит под 3% годовых, покупает эрэфянские ОФЗ – и имеет стабильные 9-15% дохода. Ведь в перспективе такое «покрытие дефицита российского бюджета» (дело рук Минфина и ЦБ РФ) привело бы к опасному нарастанию внешнего госдолга. Однако иными способами Минфин и Центробанк покрывать дефицит не умеют. Максим Калашников их хорошо за четверть века изучил.

Поэтому расчет авторов законопроекта ясен: столкнувшись с санкциями, российское правительство начнет взвинчивать налоги и резать бюджетные расходы. Вызвая дальнейшее падение экономики страны и социальные бедствия. А самое главное – порождая острое недовольство уже не бессильного, загнанного в стойло населения, а самой «элиты» РФ.

Мне скажут, что можно умело использовать продуктивную, контролируемую эмиссию. Но вся загвоздка в том, что коррумпированная и косорукая «элита» РФ, создав типично мафиозное «государство», эмиссию использовать не умеет. Да и экономические капитаны в правительстве и ЦБ РФ – монетаристские фанатики, фундаменталисты. Для них само слово «эмиссия» - проклято. Это что-то ужасное. Заставлять Набиуллину, Силуанова, Шувалова, Кудрина и им подобных использовать эмиссию – все равно, что отправлять правоверных магометан трудиться на свинарнике.

Если же заменить системных либералов на «силовиков»-сапог и всяких серых мышей-клерков, то эмиссия будет сопровождаться тысячами «утечек», откатов и отпилов, взвинчиванием цен и попаданием эмитированных рублей на валютную биржу. РФ сорвется в гиперинфляцию, со всеми «прелестями» 90-х. Нас ждут дичайшие обнищание, социальный голод, падение производства.

Вы скажете, что выбивание нефтегазового комплекса РФ повысит мировые цены на нефть, и это спасет Кремль? Напомню, что Иран после 2008 года дорогая нефть не выручала. И то, что он искал альтернативный рынок сбыта «черного золота» в Китае, тоже не спасала. Ибо китайцы, пользуясь отчаянным положением Ирана, добивались скидок при покупке углеводородов.

Хоть в случае с налоговым уничтожением экономики, хоть при гиперинфляции правящий режим РФ пойдет на введение самой одиозной полицейщины. Вся власть буквально перейдет в руки Росгвардии, МВД, ФСБ и т.д. А это – однозначная дезорганизация управления, вымогательства, рэкет, казнокрадство и репрессии по любому поводу. Даже самому надуманному. Или мы не знаем плоды военно-силового управления в Аргентине и Чили 1970-х или в Румынии конца 1930-х?

Сочетание экономического краха и полного управленческого паралича, по замыслу заокеанских врагов, и должно повлечь за собой общий коллапс Российской Федерации. Таким образом, США избегают своего политического кризиса за счет русских.

ВОЗМОЖНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Остановить начавшийся Трампхиллгейт в Соединенных Штатах уже невозможно. США разъярены, как бык после удара копья пикадора. Лищний раз убеждаюсь в своей правоте: если такое было неизбежно, то уж брали бы Крым вместе с прочей Новороссией (Крым, для тупых объчясняю, есть часть бывшей Новороссийской губернии).

Сегодня в РФ необходимо вводить чрезвычайное экономическое положение. Шутки кончились. Немедленно создавать альтернативный кабинет министров (например, с Юрием Болдыревым во главе) и новое руководство Центробанка – с Сергеем Глазьевым у руля. (И не надо верещать о том, что Глазьев – не банкир. Путин же сделал главой ЦБ Набиуллину-дилетантшу!) И в один прекрасный день полностью сменить правительство.

Новое правительство сможет срезать абсолютно ненужные, бесполезные для подъема реального сектора, но тяжелые для государства затраты. Итак, страна должна отказаться от насквозь убыточного ЧМ-2018 по футболу. Семью Асадов – перевозим в Подмосковье, войска из Сирии – домой. Они пригодятся в Донбассе. А в Сирии пусть увязают турки, европейцы и янки.

В стране должен быть введен разумный протекционизм, начата активная промышленная политика. Вместо внешнеполитического маразма мы занимаемся строительством новой индустриальной экономики и воссоединяем русский народ. Занимаясь чисткой страны от коррупции, полностью меняя судейский корпус, развивая местное самоуправление и т.д. Об этом Максим Калашников много раз писал, так что позвольте не повторяться. Во внешней политике должна царствовать сугубая прагматика: мы должны вселить страх Западу перед горячей войной, при этом завершая «переформатирование» Украины, присоединяя Донбасс к себе и разблокируя Крым с суши. Тем более, что экономический крах вновь поставит вопрос о разделе Украины на повестку дня. Ежу понятно, что главный внешне- и внутриполитический успех РФ – в ее собственном подъеме. В создании развивающейся науко-производительной экономики. Все «успехи» в Сирии и гроша ломаного не стоят по сравнению с запуском новых заводов, с созданием «умного сельского хозяйства» на заброшенных с 1991 г. землях, с выходом в реальность, например, легких авиакосмических систем, воплощенной мечты Глеба Лозино-Лозинского. А успешные испытания аэроэстакадного транспорта новосибирца Серьезнова – это такая историческая победа, перед которой поблекнут все эффектные, но бесполезные запуски крылатых ракет по верблюжьим загонам в Сирии.

Но, как вы понимаете, такая программа Калашникова никогда не будет воплощена нынешним бомондом РФ. Ибо ее осуществление потребует полной зачистки гнилой «элиты».

Потому нас ждет иное будущее.

РЫБА, ВЫБРОШЕННАЯ НА БЕРЕГ

Режим, все более сходя с ума от экономического кризиса, начнет биться, словно задыхающаяся, выброшенная на берег рыба.

В мучениях ее челюсти станут хватать и кромсать всех, кого она считает «унутренними врагами». Залдостанова мобилизуют в «эскадрон духовных скреп». Нас ждут «пятиминутки ненависти» и «встречи со Змеем» - и горе тому, кто не участвует в общем хоре славословий Нашему Всему. Поповщина скрестится с полицейщиной, голодных принудят объявлять себя сытыми и зажиточными.

Но все это опрокинется к чертовой бабушке, едва лишь «элита» с ее неутолимой жаждой обогащения вцепится друг другу в глотки. Ведь кризис и санкции приведут к бескормице в силовых структурах.

До того, как сей час пробьет, будьте осторожными. Мимикрируйте. Не болтайте лишнего.

Нынешний Трампхиллгейт есть начало тектонических потрясений…