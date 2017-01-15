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Московский листок

Футурополисы Кудрина или постапокалипсис now

Опубликовано 15.01.2017 в разделе комментариев 2

кудрин мегаполис аглмерация
Футурополисы Кудрина или постапокалипсис now

России следует создать 10-15 городов-агломераций, заявил глава совета фонда Центра стратегических разработок, экс-министр финансов России Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме. По его словам, в крупных городах максимально сосредоточены ресурсы — инфраструктурные, интеллектуальные, социальные — нужно дать дополнительные возможности развития для сограждан.

«К сожалению, у нас только два города в России могут соревноваться по качеству жизни с ведущими городами мира», — сказал он. По словам Кудрина, опросы показывают, что молодёжь из провинции уверена, что, только переезжая в Москву или Санкт-Петербург, они приобщаются к современному качеству жизни.

«Мы должны создать на территории России, может быть, 10-15 городов-агломераций, которые будут сопоставимы на Востоке с азиатскими городами, в Европе — с западными городами», — заявил Кудрин. «Нам нужно сегодня не только поддерживать регионы, а поддерживать города, которые станут центрами новых возможностей», — заключил Кудрин.

От редакции: В общем, чего можно ждать от "самого умного либерала", как не повторения задов европейской мысли середины прошлого века?

Но давайте пока на станем спорить с Кудриным, а посмотрим, как сегодня вообще устроена Россия?

На сегодня в России и так наличествует 15 городов-миллионников, в которых проживает 35 миллионов человек, и практически вокруг каждого сформировалась городская агломерация - всего в них проживает порядка 55 миллионов человек. Казалось бы, куда больше? Ведь на все пространство самой большой по площади страны мира остается всего-то около 85 миллионов человек.

В принципе, если не создавать инфраструктуру в малых городах (а в категорию "малых городов" попадут и три четверти областных центров), то население и без Кудрина будет концентрироваться в крупных городских агломерациях, что сегодня и происходит. Фактически в "остальной России", в особенности за Уралом происходит очевидная депопуляция - еще немного, и Россия начнет терять территории из-за невозможности их осваивать, а также демографического давления из-за границы. Собственно, уже передает территории Китаю, а теперь и Японии (Южные Курилы).

Фактически это антигосударственная демографическая программа, которой любое здравомыслящее государственное руководство должно противостоять всеми силами. Но что-то не противостоит...

А вопрос не такой уж и нерешаемый. По сути формирование региональных центров с городами-миллионниками в ядре - это процесс, который может быть и позитивным, если существуют транспорт, связь и иные инфраструктурные элементы, способные связать малые города региона с центром в достаточной степени, чтобы население не стремилось переезжать в миллионный город, вполне довольствуясь преимуществами малого города - а они есть на самом деле (близость к природе, качество продуктов, низкие цены, размеренный темп жизни и др.) 

Если я могу в течение одного рабочего дня съездить в областной центр и вернуться домой к себе в райцентр, если у меня дома примерно тот же уровень комфорта, что и в областном центре - что мне делать в миллионном городе? Пылью дышать? Но для этого должен существовать скоростной поезд, который без проблем довезет меня туда и обратно, и у меня должен быть достаточный заработок, который бы позволял мне такие поездки. Либо должна быть скоростная трасса и у меня должен быть автомобиль - и деньги, чтобы на нем передвигаться. 

Но такая схема отношений малого и большого города предполагает высокую степень самостоятельности граждан, их некоторую высокую самооценку, а то и самозанятость. Что для авторитарного режима совершенно невыгодно. Гораздо удобней, если основная часть населения живет в нескольких мегаполисах и полностью зависит от власти - от того, дадут тебе работать или нет, получишь ты пособие или пенсию, сколько тебе начислят за ЖКХ и так далее. Причем чем ниже уровень и качество жизни большинства населения в мегаполисе, тем выше его управляемость. А там где-то в малых городах, а то еще и в деревне - чем ты прижмешь гражданина? Ты его еще поймай...

Кстати, прообраз идей Кудрина уже был озвучен Собяниным в первый же год его назначения на Москву - предложение вывозить отработавших свое москвичей в города-хосписы вроде Переславля-Залесского, где столичные пенсионеры могли бы комфортно и главное быстро окочуриться, не обременяя бюджет. Идея не прошла, но, по-видимому, жива. А что? Стянуть трудоспособное население по нескольким мегаполисам, затолкать его по производствам и многоквартирным домам, а по окончании трудоспособности - доживать за 101-й километр. Причем сами уедут - продадут жилье и съедут подальше, поскольку на пенсию в Москве не прожить. А в Переславле и жилье дешевле, и больничка рядом, и место на кладбище стоит сущие копейки.

А вот кто побежит из городов-миллионников, так это сами кудрины. Собственно, они все уже давно и не живут в Москве, основное жилье имея где-нибудь на Рублевке или Новорижском шоссе (про заграничное деликатно умолчим). А что? Там простор, чисто и немноголюдно. Я думаю, скоро и "паровозик из Ромашково" будет фирмы "Симменс" и довезет до Киевского вокзала за 15 минут, а там до Дома правительства пешком... А "быдлу" - вон уже в прошлом дачная Опалиха теперь жилой район, и Южное Бутово практически Северный Подольск. И метро стали растягивать за МКАД - ну все для блага человека... Теперь вот заселять будут и Новую Москву - интересно, откуда людишек-то станут набирать при отрицательной-то рождаемости?

Ответ очень простой - из окрестных городов. Вот в советское время уже начала формироваться Тульско-Новомосковская агломерация с населением в полтора миллиона человек. Тула в 1991 году уже была с населением в 540 тысяч, думали, новый миллионник формируется... А сейчас в Туле всего 480 тысяч населения и оно все уменьшается, а вся агломерация едва натягивает на миллион. Куда все делись? Ясно куда, в Москву... А зачем бы переезжать в Москву, если б работа как и в советское время, была - расстояние-то до Москвы по прямой 180 километров, даже смешно для современных скоростей. Но современные скорости что-то не доступны, а электричка тянется три часа.

Это Москва, где вокруг все же есть множество городов, и немаленьких. А что говорить, скажем, о Красноярской или Пермской агломерациях? Их численность и так менее, чем на 10 процентов превышает размер самого города-центра, а вокруг уже сейчас практически вымершие пространства. 

И при таких демографических тенденциях легко представить себе, насколько тоталитарны будут режимы в центрах агломераций - под угрозой выселить в "дикое поле". Как в фильмах на темы постапокалипсиса...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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Травить
sssr написал 15.01.2017 01:21
Все эти фантазии "кудриных" и "гайдаров" - суть грызня мышей и нынешних крыс за власть.
Советскому народу вся эта мерзость приносит только вред, ее нужно травить любым известным способом.
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(без названия)
!!!TTT!!TTAKIDA!!!&&& написал 15.01.2017 01:13
"России следует создать 10-15 городов-агломераций, заявил глава совета фонда Центра стратегических разработок, экс-министр финансов России Алексей Кудрин"
- Таки этот ублюдок, который выражает интересы ублюдочной прокладки гав-ноликов - то таки тоже "футуролог", только е-нулся не на аэростатх или реакторах Росси, а на идее собрать население страны покучнее, чтобы подставить его под ядерные боеголовки с воей гав-нолигентской родины - таки сверкающего гада на холме. То таки да! Либералов надо вешать на фонарях... Таки потому, что они враги народа и амерские шпионы... То таки да...
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