Свобода и социализм

Из определения, данного ещё Спинозой следует, что свобода есть осознанная необходимость. А необходимостью является обеспечение насущных потребностей людей, что невозможно без совместного труда в интересах всего общества. Сегодня НИКТО не работает в одиночку. Каждый включен в систему общественного разделения труда и выполняет лишь крохотную часть ОБЩЕЙ работы. Никакое отдельное предприятие, завод или даже отрасль не может функционировать изолированно от других заводов и предприятий. Это разделение труда происходит не только внутри страны, но и в планетарном масштабе. Технологическое разделение труда нуждается в координации, в планировании производства, которое нельзя осуществить, пока единый производственный процесс ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННО расчленен по частным лавочкам, по неким "свободным" товаропроизводителям. Но какая "свобода" может быть, например, у подшипникового завода? Рыночная "свобода" - производить на свой страх и риск и омертвлять труд в невостребованной продукции? Или, наоборот, не угадать спрос и недопроизвести необходимую обществу номенклатуру изделий? Либерал, в силу своего слабоумия, торжествующе воскликнет - Рынок! Обратная связь! Выживает сильнейший! Такая аргументация "академиков", "экономистов", "ученых", "публицистов", прочих гладко и складно говорящих глупцов, поражала наповал простодушных советских людей в перестройку.

Так вот, для заучивания НАИЗУСТЬ. Рыночная "свобода" выживания это НЕ СВОБОДА! Это РАБСТВО и скотство! Свобода, это когда производитель ОСОЗНАННО получает производственные задания, получает все необходимые материалы и энергоресурсы и производит то, что необходимо обществу в необходимом качестве и количестве. Если предприятие имеет такую СВОБОДУ, значит и трудящиеся на таком предприятии и в таком обществе СВОБОДНЫ. В масштабах страны все РАВНО трудятся, все РАВНО получают, все РАВНО обеспечено живут. Каждый имеет полную свободу раскрыть все свои способности и таланты на благо общества.

Свобода этически связана с равенством. Сначала равенство, потом - свобода. Свобода вне равенства - пустейшее и вреднейшее слово, используемое демагогами всех мастей для одурачивания людей. В самом деле, кто будет против светлого слова Свобода? Даже какой-то ельцинский эстрадный попрыгунчик надрывался: "Пусть свобода воссияет..." Свобода - первейший лозунг буржуазных революций, покончивших с сословными привилегиями и аристократическим деспотизмом, отменивших всяких графов, герцогов, баронов и прочих ряженых клоунов, расчистивших место товарному производству и капиталу. Это "свобода" товаропроизводителя действовать наугад, на свой страх и риск, что было оправдано при неразвитом мелкотоварном производстве, но совершенно потеряло смысл в мире транснациональных корпораций, крупных монополий с бюджетом небольшой страны. Свобода появляется, когда у производителя есть ЗНАНИЕ, что и в каком количестве следует производить. Именно с целью ОСВОБОЖДЕНИЯ производителя от НЕЗНАНИЯ, от РИСКА требуется ликвидация самого института частной собственности и товарного производства. Многие социализм связывают лишь с социальной защищенностью, фантазируя на темы "трудовых коллективов", "совместной собственности", "распоряжения прибылью", "шведского социализма" и прочих химер. НЕТ! Социализм это ЕДИНЫЙ и НЕДЕЛИМЫЙ производственный процесс, охватывающий ВСЮ страну, а в перспективе и всю планету ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ, без посредничества капитала. Это, говоря ленинскими словами, "одна контора и одна фабрика с равенством труда и равенством платы". В этом определении блестяще определена как экономическая составляющая социалистического производства, так и ЭТИЧЕСКАЯ. Не может быть при социализме никакой дискриминации людей по роду деятельности! Равенство есть мера Справедливости. И социализм справедлив не потому, что нет эксплуатации, а потому, что гарантирует равенство, а, следовательно, свободу каждому члену общества.