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Московский листок

Свобода и социализм

Опубликовано 16.01.2017 автором Метик Сергей в разделе комментариев 4

Свобода и социализм

Из определения, данного ещё Спинозой следует, что свобода есть осознанная необходимость. А необходимостью является обеспечение насущных потребностей людей, что невозможно без совместного труда в интересах всего общества. Сегодня НИКТО не работает в одиночку. Каждый включен в систему общественного разделения труда и выполняет лишь крохотную часть ОБЩЕЙ работы. Никакое отдельное предприятие, завод или даже отрасль не может функционировать изолированно от других заводов и предприятий. Это разделение труда происходит не только внутри страны, но и в планетарном масштабе. Технологическое разделение труда нуждается в координации, в планировании производства, которое нельзя осуществить, пока единый производственный процесс ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННО расчленен по частным лавочкам, по неким "свободным" товаропроизводителям. Но какая "свобода" может быть, например, у подшипникового завода? Рыночная "свобода" - производить на свой страх и риск и омертвлять труд в невостребованной продукции? Или, наоборот, не угадать спрос и недопроизвести необходимую обществу номенклатуру изделий? Либерал, в силу своего слабоумия, торжествующе воскликнет - Рынок! Обратная связь! Выживает сильнейший! Такая аргументация "академиков", "экономистов", "ученых", "публицистов", прочих гладко и складно говорящих глупцов, поражала наповал простодушных советских людей в перестройку.

Так вот, для заучивания НАИЗУСТЬ. Рыночная "свобода" выживания это НЕ СВОБОДА! Это РАБСТВО и скотство! Свобода, это когда производитель ОСОЗНАННО получает производственные задания, получает все необходимые материалы и энергоресурсы и производит то, что необходимо обществу в необходимом качестве и количестве. Если предприятие имеет такую СВОБОДУ, значит и трудящиеся на таком предприятии и в таком обществе СВОБОДНЫ. В масштабах страны все РАВНО трудятся, все РАВНО получают, все РАВНО обеспечено живут. Каждый имеет полную свободу раскрыть все свои способности и таланты на благо общества.

Свобода этически связана с равенством. Сначала равенство, потом - свобода. Свобода вне равенства - пустейшее и вреднейшее слово, используемое демагогами всех мастей для одурачивания людей. В самом деле, кто будет против светлого слова Свобода? Даже какой-то ельцинский эстрадный попрыгунчик надрывался: "Пусть свобода воссияет..." Свобода - первейший лозунг буржуазных революций, покончивших с сословными привилегиями и аристократическим деспотизмом, отменивших всяких графов, герцогов, баронов и прочих ряженых клоунов, расчистивших место товарному производству и капиталу. Это "свобода" товаропроизводителя действовать наугад, на свой страх и риск, что было оправдано при неразвитом мелкотоварном производстве, но совершенно потеряло смысл в мире транснациональных корпораций, крупных монополий с бюджетом небольшой страны. Свобода появляется, когда у производителя есть ЗНАНИЕ, что и в каком количестве следует производить. Именно с целью ОСВОБОЖДЕНИЯ производителя от НЕЗНАНИЯ, от РИСКА требуется ликвидация самого института частной собственности и товарного производства. Многие социализм связывают лишь с социальной защищенностью, фантазируя на темы "трудовых коллективов", "совместной собственности", "распоряжения прибылью", "шведского социализма" и прочих химер. НЕТ! Социализм это ЕДИНЫЙ и НЕДЕЛИМЫЙ производственный процесс, охватывающий ВСЮ страну, а в перспективе и всю планету ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ, без посредничества капитала. Это, говоря ленинскими словами, "одна контора и одна фабрика с равенством труда и равенством платы". В этом определении блестяще определена как экономическая составляющая социалистического производства, так и ЭТИЧЕСКАЯ. Не может быть при социализме никакой дискриминации людей по роду деятельности! Равенство есть мера Справедливости. И социализм справедлив не потому, что нет эксплуатации, а потому, что гарантирует равенство, а, следовательно, свободу каждому члену общества.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: Метик не понимает, зачем в СССР строили социализм
Крокодил. написал 16.01.2017 01:20
Волоебов после того как я переименовал тебя из Волобуева (нельзя вечно вола тянуть за хвост), ты исчез, тебя нет. Как может писать человек которого нет. Капитализма нет Волобуева нет, а есть Волоебов!!!!
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Метик не понимает, зачем в СССР строили социализм
+ВЕК+ написал 16.01.2017 01:05
Только для того чтобы дождаться появления коммунистического способа производства и приступить тогда к строительству коммунизма. И в СССР шди жаркие споры: каков будет этот коммунистический способ производства -лпродуктообменным или товарно-денежным? Оказалость, коммунистический способ производства однозначно является товарно-денежным, коммунизм будет строиться в условиях неэксплуататорских товарно-денежных отношений, в условиях неэксплуататорского рынка. И все это будет не просто плановым, а иметь двухуровневое планирование - централизованное планирование и планирование на местах.
В 1976 году, после отмены золотого паритета денег, погиб капитализм и появился потенциально коммунистический способ производства, требующий построения коииунизма. Но у нас слишком много дебилов, не могущих или не желающих увидеть это, не дающих поэтому нам приступить к строительству коммунизма. И Метик, среди этих дебилов, далеко не рядовой дебил.
Евгений Волобуев
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Что такое
социализм? написал 16.01.2017 00:27
Это тот же капитализм только с тремя обязательными условиями.
1. Государство является главным игроком на фондовом рынке, стремясь скупить акции всех прибыльных предприятий.
Прибыль государственных предприятий выплачивается в виде дивидендов по именным акциям всем гражданам социалистического государства.
2. Чтобы капиталисты не перевернули этот порядок, его охраняет народное ополчение, которое является главной военной силой в государстве.
Если рабочие составляют большинство народного ополчения, устанавливается диктатура пролетариата.
Личная гвардия главы государства, политическая полиция, полицейские войска ликвидируются.
Все наемные вооруженные формирования находятся под строгим контролем со стороны народного ополчения.
В случае войны посредством мобилизации из бойцов народного ополчения и из наемных вооруженных формирований создаются регулярные Вооруженные силы. После окончания войны регулярные Вооруженные силы подлежат немедленному роспуску, а их командование автоматически утрачивает свои полномочия.
3. Прообразом социалистического государства станет Римская республика V-I в. до н. э. в сочетании с швейцарским федерализмом.
"ИСКРА", Российская Марксистская партия, http://iskra-rmp.org
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(без названия)
!!!!TTTOTAKIDA-!!--!& написал 16.01.2017 00:24
"Рынок! Обратная связь! Выживает сильнейший! Такая аргументация "академиков", "экономистов", "ученых", "публицистов", прочих гладко и складно говорящих глупцов, поражала наповал простодушных советских людей в перестройку."
- Таки бесноватые гав-нолики и безумные вчонкины прекрасно понимали и понимают, что социализм экономически выгоднее "рынка"! Это хитрое, по крестьянски простодушное абарзованое бы-дло лгало сознательно, чтобы развалить, изгадить страну и получить от америстана за это таки печеньки!
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