Сильный лидер, который держит придурков

Получив образование, человек в первую очередь должен уметь думать, сопоставлять события, делать выводы и сравнивать их с действительностью, чтобы не ошибиться. Что же происходит на самом деле. У человека возникла какая - то мысль в дырявом мозгу и он её выдаёт в народ не думая, не сопоставляя, не сравнивая с тем, что происходит в стране. Приведу конкретный пример. Политолог Антон Хащенко пишет: " Как в современном мире формируется запрос на сильного лидера". Оставим его мнение о Западных лидерах и США. Меня интересует его мнение о наших лидерах. "В нашем случае мы имеем, с одной стороны, появление и усиление общественных структур, дублирующих и замещающих привычные институты в развитии их полномочий ( например, правозащитники и омбудсмены фактически дублируют адвокатов и контролирующие ведомства, социально ориентированные НКО - соответствующие государственные и муниципальные органы власти). Чего не происходило бы, будь эти самые институты эффективными и самодостаточными". В данном случае политолог не попал в тему. Почему власть создаёт параллельные институты? Надо бы называть не институты - это очень громко, а просто конторы. Чтобы приблизить часть малозаметной элиты к власти. Перед выборами президента Владимир Владимирович встречался с байкерами и не один раз в последующий период. И они хором голосовали за него и его партию. Более того с той первой встречи о байкерах стали говорить с оптимизмом. Однако раньше их считали бандитской организацией. Зачем был создан Общероссийский народный фронт? Эта контора объединила очень даже большое количество людей, которые рвутся в элиту. И за кого они и их родственники голосовали и будут голосовать. Многие НКО голосуют за действующую власть, что позволяет им получать поддержку из бюджета страны. А те НКО, которые получают финансирование из - за бугра власть старается либо закрыть, либо жёстко контролировать. На этом же принципе созданы омбудсмены. Что хорошего они принесли людям? Например, бывший защитник детей Астахов. Фактически дети в России находятся под присмотром министерства образования с детского сада и до высших учебных заведений. Там молодёжь уже сама может за себя постоять. Однако большинство чиновников заняты передвижением бумажек и полировкой кресел а делом не занимаются.

Далее пишет политолог: "С другой стороны - предельно низкий уровень доверия к законодательной власти во многих странах Запада и США". Нас этот вопрос не интересует, нас интересует Госдума. "На этом фоне, конечно, выделяется наша Госдума с её феноменальным декабрьским рейтингом одобрения за 52 %. Но не стоит забывать, что эти достаточно высокие проценты - прежде всего аванс за реформы по наведению элементарного порядка и повышения дисциплины. Вполне может оказаться, что нашей думе удастся удержать показатели одобрения на этом уровне и впредь, но, объективно говоря, нельзя не признать, что сегодня это опять же в большей степени история про сильного руководителя, которому удалось побороть ряд многолетних болячек российского парламентаризма, и в меньшей степени - оценка работы самого института". Не хочется обидеть политолога, но он не толкователь политики, он бездарь и не видит дальше своего носика. "Феноменальный рейтинг за 52 %". А куда политолог девал 57 миллионов избирателей, которые не пришли на выборы? Это не наши люди? Или наши, но они копали картошку и плевали на выборы? Они не верят ни коммунистам, ни ЛДПР, ни Справедливой России, которые остались с носом, но главное эти миллионы не верят партии власти. Ведь после выборов чиновники и политики друзья А Хащенко, говорили что фактически народ голосовал за В.Путина, так как "Единая Россия" создана президентом. Значит рейтинг, а я бы назвал авторитет партии власти и президента не более 27 %. Для власти такой авторитет недопустим. Чиновники, их родственники, искусственно созданные общественные организации, силовые структуры и их родственники и знакомые, армия, которая на выборы ходит строем, олигархи с бесчисленными охранниками и обслуживающим персоналом и просто ворьё обеспечило "феноменальный успех власти на выборах.

Политолог пишет, что дума наведёт порядок и дисциплину. Где и в чём? Она не самостоятельный орган. Что ей принесут из Кремля и правительства, то она и принимает. Партия власти зависима от Кремля. Странный всё таки политолог. "Нашей думе удастся удержать показатели одобрения". Да никакого одобрения нет и при этой власти никогда не будет. Надо не забывать, что в партии не более 2-х миллионов членов. Но это не партия с одной идеологией. Это сброд людей, которые хотят хорошо жить и ничего не делать для страны и народа. Пока их политика власти устраивает они голосуют. Возможно не все. После Захарченко, Улюканва, Бельянинова, после того как на радио доверенный и член штаба по выборам В.Путина В.Баронец заявил: "В России власть не борется с коррупцией, власть её обслуживает". Думаю комментарии излишни. Как может политолог говорить о рейтинге, когда власть плодит чиновников, которые разворовали страну. И снова на радио народ спрашивает о Сердюкове и Васильевой. Армия не может отсудить десяток зданий в столице не известно как попавшие в руки Васильевой. Даже Верховный суд, который теперь объединён с Арбитражным отказал в иске армии. Это политологу о чём - то говоорит?

Не понятно где живёт наш политолог. Толи на Луне или ещё дальше? При нынешней технике и там есть средства связи. Он пишет о сильной личности. Конечно имеет ввиду В.Путина. А кто вам сказал, что он сильная личность? Сильной личностью был Горбачёв, когда подарил ГДР, и Ельцин когда при женщинах мочился на колесо самолёта. Начинал президентский срок сильный Д.Медведев, когда давил в США на красную кнопку и принудил Грузию к миру. О потерях не будем вспоминать. У нас все сильные в том числе и нынешний президент. Проблема только в том, кто их признал сильными и за что? Например, Кудрин был самым лучшим - сильным ( почти одно и тоже) министром в мировом масштабе. Запад и США его так назвали потому что все деньги от сырья направлял в США и другие банки за пределами России. Не исключено, что на эти миллиарды США финансировало террористов. Так и с В.Путиным. Сильный президент, значит сильная страна. Как это вяжется с действительностью? Официально в стране 22 миллиона граждан живут в нищете. По уровню медицины мы на 64 месте. А чиновники скупили уже половину России. Улюкаев добрался до ценных монет стоимостью от 13 тысяч до 6 миллионов рублей за штуку. А когда он занимался профессиональной деятельностью? И к сожалению он не один такой в правительстве. Есть "господа" которые скупают целые этажи квартир в элитных домах, возят на личном самолёте собачек на выставки и имеют за бугром замки. И тишина в правительстве и в силовых структурах как на кладбище в тихую погоду.

И какие это болячки поборол наш президент. Чтобы ответить на этот вопрос надо спросить на улице подальше от Москвы, вам стало легче жить, вы довольны внутренней политикой власти? Ответ народа подведёт итог вашей пустой говорильне. Читатель подумает, а зачем эту муть пишет автор? Затем, что не все читатели трезво оценивают то, что преподносит нам СМИ. Многие верят услышанному или написанному, а это влияет на нашу дальнейшую жизнь. Не за горами выборы президента. Промажем, не пойдём на выборы страна развалится. Запад и США спят и видят как русские будут убирать их сортиры и подметать дворы. Думайте, граждане, головой, а не тем местом которым сидите. Сейчас вся тусовка повернула холеные физиономии в сторону Трампа. Пришёл благодетель, подружится с В.Путиным и начнёт развивать равную политику с Россией. Надейся на друга, а сам не плошай. России не надо ни Америке, ни Германии, нам надо умного и действительно сильного руководителя. Страна по уровню природных богатств в состоянии развиваться не оглядываясь на другие страны. Если бы Россия сохранила ту экономику, которая была до прихода предателя Горбачёва, то все без исключения республики пришли бы к нам с поклоном. Экономика решает проблемы, а не болтовня, что завтра будет лучше.

"Побороть болячки российского парламентаризма". Какая бестолковщина. Российские законодатели - нижняя палата и Совет Федерации - это два департамента власти и не более. Президент держит эти две структуры для Западных государств и США. У нас тоже демократия, но они не решают никакие проблемы страны. Сегодня даже люди которые плохо соображают в экономике, в том числе и сам автор ругают ЦБ. Послушайте умных экономистов на 820 кнопке телевизора канал "Царьград" и станет ясно, что задача ЦБ уничтожить экономику страны. А сильный президент держит Набиуллину и говорит, что ЦБ работает на Россию. Парламент вообще не вмешивается в работу Набиуллиной. Иногда она докладывает парламенту о работе ЦБ, но это отчёт для формы. При этом каждый год из страны вывозятся миллиарды долларов. Олигархи держат миллиарды за рубежом и никто их не тревожит. А деньги с неба не падают. 40 олигархов по верхним строчкам журнала "Форбс" имеют 300 миллиардов долларов и все они в банках США и других стран, но за бугром. Бюджет страны всего 237 миллиардов долларов. Кто ни будь подымет шум о таком бардаке? Ведь это народные деньги, власть для себя оставила им хватает. А что народ?...

Почему так произошло в России? Да потому что с принятием властью бандитски - воровского капитализма разрушена не только экономика, но и наука. Вот что пишет писатель А.Гладилин. - "То, что происходи в России напоминает сумасшедший дом по отсутствии логики, или сходку воров, связанных круговой порукой. Шайки, банды - они друг друга не сдают". Откуда же взяться умным политологам. Если они поумнеют, то останутся без зарплаты.

Михаил Леонтьев - "Такое впечатление, что в правительстве засели одни вредители.

Шестой думе дали задание рассмотреть закон о патриотическом воспитании молодёжи. Приняли или нет мне не известно.

В.Соловьёв - в правительстве дикий непрофессионализм. И эти выводы можно приводить десятками. Кто реагирует на это? Может сильный лидер, который держит придурков.