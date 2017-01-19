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Московский листок

Государство и церковь продолжают вести нас верной дорогой...

Опубликовано 19.01.2017 в разделе комментариев 0

церковь левиафан пастырь
Государство и церковь продолжают вести нас верной дорогой...

Вот, читаем в официальном органе правительства РФ, выходящем за средства государственного бюджета, "Российской газете".

По свидетельству очевидцев, когда кто-нибудь болел, преподобный Серафим благословлял принимать по столовой ложке освященной воды через каждый час. Считал, что сильнее лекарств, чем святая вода и освященное масло, нет.

- Но как действует святая вода? В этом стоит разобраться. В молитве на освящение воды есть такое прошение к Богу: "...соделай, чтобы она [вода] силою, действием и благодатию Пресвятого Духа, явилась для всех с верою пьющих ее, принимающих и окропляющихся ею рабов Твоих грехов прощением, освобождением от страстей, избавлением от всякого зла, умножением добродетелей, исцелением болезней...". То есть святая вода не только исцеляет от болезней духовных и физических, но и освобождает нас от страстей, что, по мнению отцов Церкви, является причиной наших болезней, защищает от зла, направляет нас к добру.

Божья благодать придает обычной - колодезной, речной и даже водопроводной воде необычные свойства. Как хранить святую воду? В особом, подписанном сосуде, чтобы случайно не использовать святыню не по назначению.

- Как принимать святую воду? По традиции святую воду принимают натощак по утрам, что объяснимо: первым делом человек вкушает святыню, а потом уже приступает к обычной пище.

Церковь не запрещает пить крещенскую воду в любое время и укоряет тех, кто считает, что пить ее не натощак нельзя. "В агиасме мы имеем не простую воду духовной значимости, но новое бытие, духовнотелесное бытие, взаимосвязанность неба и земли, благодати и вещества, и притом весьма тесное", - утверждает Церковь.

Все тайны крещенской святой воды

Теперь переходим на сайт "Общественный контроль", весьма близкий к "Единой России".

"Доцент Московской духовной академии Павел Великанов призвал женщин не искушать мужчин купальными крещенскими селфи в соцсетях:

«Хотелось бы призвать любых пользователей социальных сетей помнить о том, что если мы за всякое праздное слово дадим ответ, то тем более мы дадим ответ за неправильные, смущающие и соблазняющие изображения, которые мы публикуем в социальных сетях. В Евангелии Спасителем ясно сказано - если глаз твой соблазняет тебя, лучше его вырвать, нежели лишиться Царства Божия. Так что большого значения не имеет, будет ли это изображение женщины, на котором она в купальнике с визгом бросается в ледяную воду, либо это будет фото, на котором женщина вальяжно разложила себя на шезлонге под лучами палящего солнца. Любое соблазнение - это грех», - сказал священник".

Священник призвал женщин не выкладывать фото в купальниках в интернет

Пока что православные активисты, поддерживаемые государством, еще не закрывают пляжи и не охотятся за оригиналами снимков в соцсетях, ограничиваясь поливанием мочой экспонатов выставок "неприличного" содержания. Но, судя по всему, ждать осталось недолго. На короткие штаны еще о позапрошлом годе ополчался главный санитарный врач Онищенко, сейчас избранный в Думу - законодатель он теперь!

Я вот даже теперь и не знаю, как быть вот с этим изображением?

Ничего, что Спаситель не вполне одет? Никого не смущает, не?..

Вообще-то пример дружественных исламских режимов перед глазами. Вот, например, Кабул в 1970-м году.

Не знаю, рискнет ли кто-нибудь сегодня прогуляться по улицам этого города в таком виде...

А вот Тегеран примерно в том же году.

Подпись под нижним фото - жительницы Тегерана с удивлением смотрят на иностранок в длинных юбках... Теперь, наверно, удивляются уже меньше.

Пока еще мы можем видеть и такие фото.

А немного погодя, видимо, только так.

Задумайтесь на минуту, куда мы идем? Пока еще можно вот так.

А иногда и так.

А потом уж так только...

А.Б.



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