100 лет назад. "Европа чревата революцией"

Без малого 100 лет назад, 22 (9) января 1917 года Владимир Ильич Ульянов-Ленин произнёс свои известные слова ("Мы, старики, может быть, не доживём до решающих битв грядущей революции"), которые с улыбкой любят цитировать его противники. Мол, хорош же был этот красный провидец, какой политической куриной слепотой страдал, если в упор не смог разглядеть грядущей русской революции, когда до неё оставались считанные недели!

Правда, если не вырывать слова из контекста, а прочитать всё сказанное Лениным целиком, то картина, пожалуй, меняется на ровно противоположную.

Ленин сказал:

"Нас не должна обманывать теперешняя гробовая тишина в Европе. Европа чревата революцией. Чудовищные ужасы империалистской войны, муки дороговизны повсюду порождают революционное настроение, и господствующие классы — буржуазия, и их приказчики — правительства, все больше и больше попадают в тупик, из которого без величайших потрясений они вообще не могут найти выхода.

...Ближайшие годы как раз в связи с этой хищнической войной приведут в Европе к народным восстаниям под руководством пролетариата против власти финансового капитала, против крупных банков, против капиталистов, и эти потрясения не могут закончиться иначе, как только экспроприацией буржуазии, победой социализма (!).

Мы, старики, может быть, не доживём до решающих битв этой грядущей революции. Но я могу, думается мне, высказать с большой уверенностью надежду, что молодёжь, которая работает так прекрасно в социалистическом движении Швейцарии и всего мира, что она будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции."

Вот что он говорил, выступая в Швейцарии, в связи с годовщиной "кровавого воскресенья" 9 Января 1905 года. Теперь задумаемся: а ведь эти слова вполне актуальны и для настоящего момента! Вместо обещанного четверть века назад либерального "конца истории", благорастворения воздухов и изобилия плодов земных, жители планеты "неожиданно" получили от триумфа буржуев нынешнюю пока "полумировую" войну, а вдобавок также "вторую холодную войну" между буржуйским Западом и буржуйским же Востоком. И всё это — вместо вечного мира и процветания, которые нам уверенно прочили либеральные пророки 25 лет тому назад. Так что "нас не должна обманывать теперешняя гробовая тишина", с точки зрения революции, в Европе и мире. И опять, как ни странно, одним из слабых звеньев буржуазной власти в мире оказывается бывшая территория дореволюционной России и Советского Союза. Потому что, как показали 90-е годы, буржуазная белая Россия просто не может существовать, она немедленно начинает разваливаться, и её приходится срочно подпирать — хотя бы декорациями, оставшимися от СССР, — вроде гимна, празднования Победы над фашизмом и даже парада 7 Ноября на Красной площади. Но песок — неважная замена овсу, как известно. Такие декорации только маскируют признаки болезни, а не лечат её...

Поэтому есть все основания повторить сказанное Лениным 100 лет назад: "Европа (и мир) чреваты революцией", и "закончиться эти потрясения не могут иначе, как только экспроприацией буржуазии, победой социализма". Кому-то смешно? Ну так ведь и над жалкой горсткой циммервальдистов сто лет назад тоже смеялись. Но хорошо смеётся тот, кто смеётся последним...

P.S. Вот, кстати, в продолжение темы цитата другого успешного красного революционера ХХ века, Мао Цзэдуна. Он говорил в 1942 году: "В истории человечества всегда бывает так, что умирающие силы реакции бросаются в последнюю судорожную схватку с силами революции, и отдельные революционеры часто бывают на известное время введены в заблуждение видимостью мощи, под которой скрывается прогнившее нутро, и не умеют разглядеть суть врага: враг скоро будет уничтожен, а сами они скоро победят."