Смута имени Трампа

Продолжим наш прогноз относительно новой фазы уже не только американской, но и мировой истории (). Тем более, что «Трамполюция» определит будущее всех нас в силу имперского статуса Соединенных Штатов.

В Москве царит эйфория. Особо одаренный политолог Никонов глаголет о том, что Путин и Трамп вместе сотворят великие дела (борьбу с ИГИЛ). Рунет сообщает о предчувствии гражданской войны в Америке. О том, что полиция лупит дубинками противников инавгурации миллиардера, видя в этом удвительное совпадение с событиями 6 мая 2012 г. на Болотной.

Но что нам ждать на самом деле? Неужели «сердечного согласия» ВВП и Трампа? Да чушь все это. При всей внешней схожести двух режимов интересы их кардинально противоположны. Никакое сходство социально-экономических курсов Америки, гитлеровской Германии и фашистской Италии в 1930-е не сделало их союзниками. ИГИЛ для Трампа – дело десятое. А вот экономика – его приоритет…

ИМПЕРСКОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО – НОВАЯ ПОПЫТКА НЕИЗБЕЖНА?

Вне всякого сомнения Трампу, чтобы его не убрали, придется предпринять еще одну попытку превратить свою власть в «имперское президентство». (Конечно же, под Трампом надо понимать весь победивший отряд американской элиты). Имперское президентство пытался создать Никсон в 1969-1974 годах, пока его не свалили. По сути дела, это – плебисцитарная, выборная диктатура, очень востребовааная в периоды кризисов Америки и решительных внутренних перестроек оной страны.

Как пытался поставить дело Ричард Никсон? Дадим слово Артуру Шлезингеру-младщему, бывшему советнику президента Кеннеди. Дадим отрывок из книги «Циклы американской истории» (1987-й):

«В период с 1969 по 1974 г., то есть вплоть до Уотергейта, администрация Никсона настойчиво и небезуспешно пыталась лишить конгресс двух … его важнейших прав: предпринимались попытки ограничить его «власть кошелька», требуя бесконтрольного расходования специальных фондов, и урезать его право контроля над администрацией, настаивая на неподотчетности исполнительной власти и необходимости

ужесточения секретности в отношении акций президента. Если бы Никсону удалось навязать конгрессу эти требования вдобавок к непомерному расширению своих военных полномочий, конгресс утратил бы всякое значение как старший партнер в системе разделения властей.

Следующим шагом Никсона в направлении имперского президентства стало использование чрезвычайных полномочий, ранее предоставленных президенту для защиты страны от внешнего противника, против политических противников внутри страны, причем последних он называл «врагами». Оправдывая свои противозаконные действия обычными ссылками на «соображения национальной безопасности», Никсон создал в Белом доме секретный отдел, в компетенцию которого входили фальсификация политических и архивных документов, обыски в государственных учреждениях, подслушивание телефонных разговоров государственных чиновников, а также сотрудников иностранных посольств, журналистов и, конечно же, «врагов».

Оправдывая применение чрезвычайных методов, национальным кризисом, президент поставил себя над законом. Сознательно или подсознательно, Никсон стремился завершить свои радикальные преобразования института президентства, доведя имперское президентство до его логического завершения — так называемого плебисцитарного президентства, имея под этим в виду, что президент, мол, подотчетен только своим избирателям, да и то лишь раз в четыре года. Подразумевалось, что в течение всего президентского срока полученный от народа мандат ограждает президента от вмешательства конгресса или общественности, стало быть, он обладает неограниченным правом решать вопросы войны и мира, расходовать или экономить государственные средства; засекречивать или рассекречивать свои действия, подвергать преследованиям и наказывать своих политических противников — и все это, разумеется, в интересах большинства граждан.

Свобода действий президента как их избранника, таким образом, ничем не ограничивается вплоть до следующих президентских выборов, когда большинство вольно его сменить…»

Никсона мягко свергли, как известно. Та система, что он старался создать, до боли смахивает на президентства до Ельцина, то Путина. Думаю, что и команде Трампа придется предпринимать следующую после Никсона попытку, ибо иным образом ей не удастся провести в жизнь свою радикальную социально-экономическую программу, подавив сопротивление противников протекционизма и новой индустриализации. Ибо эти враги (левые либералы и часть финансистов, не желающих жить по-новому) и сами станут вредить, и мобилизуют на протестные акции люмпенов, черных, латинос и т.п. Надо сказать, что радикально настроенный Трамп не пользуется такой поддержкой прессы, деятелей масс-культуры и всяческих университетских интеллектуалов, какую имели, скажем, Франклин Рузвельт или Рональд Рейган. А посему трампистам придется ломать несогласных.

Не знаю, получится ли, но попытка явно будет предпринята. Трамп должен опираться на рассерженное белое, работающее большинство. Которое вынуждено содержать на свои налоги городских инонациональных бездельников, чернокожих наркодилеров и интеллигентов-либералов, которые только и делают, что обвиняют белых «уоспов» в фашизме и расизме. Трампу придется создавать опору из таких рассерженных белых, вплоть до формирования третьей партии. Да это уже видно: вот и американские байкеры готовы встать за дядюшку Дональда. Ему придется опираться не только на промышленников, но и на некий аналог Американского легиона времен Вудро Вильсона и – как ни парадоксально сие прозвучит – на профсоюзы.

Конечно, чисто внешне все это напоминает прокремлевские «патриотические» движения. Все эти ноды, селигерских «нашистов», залдостановщину, кургиняновщину, «антимайданщину» и стариковщину. Однако если в РФ все это – оплаченные сверху имитации-симулякры, не играющие никакой роли и исчезающие при любом крутом повороте истории, то в Соединенных Штатах – дело совсем другое. Там все эти патриоты КРОВНО заинтересованы в том, чтобы в стране появились новые рабочие места и источники честного (и достойного!) заработка. А это значит, что Трамп вполне в состоянии опереться и на тред-юнионы, и на пока еще разрозненные отряды белого гражданского ополчения. На Национальную стрелковую ассоциацию. На часть «чаепитников». Тут все может быть очень серьезно. Рассерженные белые – и при том вооруженные – граждане способны стать основой нового американского фашизма.

Повторю: чтобы понять, что может случиться в Соединенных Штатах сейчас, надо изучить историю Америки первой половины ХХ века. Ибо обстановка – схожая…

ПРЕДТЕЧА: ИНАВГУРАЦИЯ ФРАНКЛИНА РУЗВЕЛЬТА

Балансирование на грани чрезвычайщины и введения диктаторских методов управления США – реалии инавгурации 32-го президента, Франклина Д. Рузвельта в начале 1933 года. В тот момент страна находится на грани банковского краха, а фермеры сбиваются в отряды, которые грозят останавливать поезда с продовольствием, идущие в города. Ибо фермеры, лишенные доходов из-за жестокого кризиса, не желали отдавать свои земли банкам-заимодавцам. Администрация Рузвельта готовит временное закрытие банков, отмену обмена золота на бумажные доллары внутри страны, а позже – и принудительный выкуп золота у граждан.

Как пишет Иона Голдберг в «Либеральном фашизме», Рузвельт Второй заготовил радиообращение к патриотической организации ветеранов, Американскому легиону. Оно должно было выйти в эфир сразу после церемонии вхождения ФДР в должность, и в нем новый президент призывал легионеров стать его личной армией, не предусмотренной конституцией.

Тогда обошлось без такого отчаянного шага. Но пикантность ситуации заключается в том, что Американский легион сам себя в 1920-е годы называл организацией американских фашистов. Этот Легион стал внутренней опорой диктаторского президентства Вудро Вильсона в 1917-1920 годах, используясь как жандармская «негосударственная» сила против инакомыслящих, противников войны с Германией, красных и социалистов. А теперь у Трампа, вон – байкеры.

Есть, конечно, существенное отличие в обстоятельствах прихода к власти Ф.Рузвельта и Д.Трампа. Первый вступал в должность в самый разгар Великой депрессии, когда, казалось, еще немного – и западная цивилизация погибнет, свалится в кровавую гражданскую войну. На Рузвельта Второго глядели, как на мессию, как на последнюю надежду. Второй принимает президентскую присягу в момент кризиса вялотекущего, купированного в 2009-2010 годах, в пору полузастоя. Когда главные события кризиса еще впереди. Потому как минимум половина американцев не считает Трампа лидером-спасителем. Трамп пока еще только собирается сделать символом Америки не парады половых извращенцев, а сверкающие многомоторные самолеты и заводы-роботы.

Однако традиции чрезвычайщины в управлении, можно сказать, у янки имеются, и довольно крепкие. Часть американской элиты давно распробовала вкус войн и кризисов – ибо они дают возможность использовать чрезвычайные механизмы власти, не считаясь со старыми законами ради разрубания того или иного Гордиева узла проблем. Ведь американские президенты с Теодора Рузвельта (1901-1909) и до Джима Картера (1976-1980) за небольшим исключением были прогрессистами. Очень уважавшими войну или ее «моральный эквивалент».

Ибо «война приносит согласованность и единство цели. Обычные правила поведения временно отменяются. Теперь можно осуществлять свои планы: строить дороги, больницы, дома. Граждане и учреждения страны были обязаны «делать свое дело».

Многие прогрессивисты, вероятно, предпочли бы какой-нибудь другой организационный принцип, в связи с чем Уильям Джеймс говорил о моральном эквиваленте войны. Он хотел получить все ее преимущества («социальные возможности» войны по Дьюи) без сопутствующих потерь…

«Боевые добродетели, - гласит знаменитое высказывание Джеймса, - должны стать прочным цементом для американского общества: бесстрашие, презрение к мягкости, отказ от личных интересов, подчинение командам по-прежнему должны оставаться фундаментом, на котором строятся государства»…» - пишет Иона Голдберг в «Либеральном фашизме», приводя высказывание У.Джеймса 1934 года.

Мне могут возразить, будто Трамп – «рыночник» и ненавистник вашингтонской правительственной бюрократии. Ошибка. Трамп – гибридное явление. Ратуя за снижение налогов на бизнес, он при этом намерен развернуть строительство новой инфраструктуры вполне в духе Рузвельтова прогрессизма. А это потребует огромных усилий государства. При том, что американским гражданам придется потерпеть из-за того, что Трампов протекционизм вызовет рост цен на импортные товары. Пока еще американцы развернут свое производство! Вот вам и «моральный эквивалент войны» почти в чистом виде.

Но будет и война. Она трампистам нужна, как воздух.

КАКУЮ ВОЙНУ НАЧНЕТ ТРАМП?

Но какую войну должен начать новый американский фашизм? Под весьма националистическими лозунгами?

Из речей Трампа явствует, что он поведет борьбу на уничтожение инфернального Исламского государства. Причем став во главе всех «цивилизованных стран». Однако такая война будет иметь для него чисто пропагандистское значение. Ведь запрещенное ИГИЛ не несет никакой существенной угрозы Соединенным Штатам. Ни сейчас, ни в будущем. Разрозненные теракты, унося жизни немногих простецов в Америке – это никак не авианосцы адмирала Ямамото и не гитлеровская сила, грозившая выйти на океанские просторы уже с большим современным флотом, реактивными самолетами, великолепными подлодками XXII серии и ядерным оружием. ИГИЛ – это не СССР, способный достать Америку ракетно-ядерными, массированными ударами. Это – всего лишь бородатые варвары с сухопутной техникой позавчерашней эпохи, для которых и авиация-то – недостижимая высота. А опасность биологического террора не столь уж велика.

С ИГИЛ нужно воевать лишь потому, что тема оного медийно «разогрета». Лишь потому, что эти садисты именем Аллаха жгут несчастных заживо то в железных клетках, то подвесив связанных «колесом» на перекладинах. И еще они взрывают памятники истории. Но на самом деле война с ними имеет значение не большее, чем высадка американских войск на островок Гренаду в октябре 1983 года. Хотя электорат и будет с восторгом хлопать в ладоши. Брродатых «тапочников» примутся картинно истреблять с помощью сотен крылатых ракет (а не десятков, как Путин), с помощь лихих рейдов авиации (сбивать которую ИГИЛ нечем) и налетами ракетоносных дронов-беспилотников (коих у Путина просто нет). Трамп обретет славу крутого и решительного супермена.

Но это «телевизионная» война не решит главной задачи трампистов: построения в Соединенных Штатах современной промышленности. Она не уязвит главного геополитическо-геоэкономического противника – Китай. Трампу потребна война с ним. Но отнюдь не «горячая». Сейчас не 1941 год, КНР – ядерная держава. Вы можете представить себе картину того, как американцы с китайцами договариваются где-нибудь в Женеве: «Ну все, мужики, воюем без применения ракетно-ядерных арсеналов. Только обычным оружием. Вперед…»? Чепуха! Обычными вооружениями янки быстро разгромят китайцев на море и нанесут КНР весьма болезненные удары с помощью крылатых неядерных ракет. Чтобы при этом Поднебесная да не врезала в ответ по Штатам своими баллистическими ракетами с ядерными «головами»? Истинные размеры китайских стратегических сил – тайна, но ясно, что имеющиеся системы ПРО американцев не смогут отразить налет нескольких десятков китайских ракет, стартующих из скальных укрытий и с подвижных грунтовых комплексов.

Точно так же Максим Калашников считает бредом «сценарий», по которому Путин, стремясь угодить Вашингтону, якобы начнет войну с китайцами. Вы можете представить себе глобальные последствия обмена сотнями ядерных ударов между РФ и КНР? Радиоактивные облака накроют и Соединенные Штаты.

Нет, Трамп начнет против Китая иную войну – торговую. В нынешнем мире для того, чтобы развить новую индустрию, нужно отгородить свою страну (или имперский блок) таможенно-тарифными барьерами. Ибо планета давно кончилась, с 1989-1991 годов советская промышленность уничтожена, а территория СССР и Восточной Европы захвачена глобальным капитализмом. Китайские товары распространились по всей Земле, включая и Северную Америку. По закону Гегелевой спирали возвращаются реалии 1920-х годов. Если в ходе Второй мировой и после нее американцы стремились снести протекционистские перегородки во всем мире, превратив его в Единый Рынок, то теперь они хотят выстроить защитные барьеры для своего 300-миллионного рынка. Как в эпоху Процветания-Просперити при президентах Кулидже и Гувере. А для Китая это – тяжелый удар под дых. Любое уменьшение рынка для него становится потерей доходов и снижением темпов роста экономики. А то и ее спадом!

Если Трамп развяжет торговую войну с КНР сейчас, то застанет ее не в лучшей форме. Китай уже впал в неприятный экономический кризис. Он утратил преимущество в виде дешевого труда: теперь и в Китае издержки производства стали высоки. При том, что китайцы страдают от демографического кризиса (последствий политики «Одна семья – один ребенок») и от элементарной измотанности. Они слишком долго вкалывали по двенадцать часов в день за мизерные зарплаты. Они утомлены нищетой и слишком большим имущественным расслоением. Их богачи все больше смахивают на «новых русских» 90-х годов. Сломалась китайская меритократия: китайские чиновники принялись рассаживать на руководящие посты в компаниях своих избалованных, тупых и наглых детишек. В Китае сильны лево-маоистские настроения, нынешнему главе КНР совсем недавно пришлось расправляться с вождем левой оппозиции, Бо Силаем.

Если на все это наложатся убытки от того, что придется торговать с Америкой с уплатой приличных таможенных пошлин и от того, что западные корпорации примутся возвращать производства в США (бросая в Китае морально устаревшие мощности), то КНР может скрутить в дугу от судорог и боли. Внутренний рынок Китая по емкости пока еще не заменяет американского, а компенсации за его сужение на планете попросту не существует. Если же китайская экономика начнет падать, то плохо придется и Евросоюзу. Он ведь – тоже крупный поставщик оборудования, технологий и роскошных товаров в Поднебесную. А общий спад экономики в мире – это падение цен на сырье и экономический крах для Российской Федерации.

Это и есть торгово-экономический эквивалент настоящей войны для Трампа. За счет экономических бедствий Азии, Европы и сырьевых стран – сделать Америку снова великой и промышленно развитой. Причем собственный рынок трамписты намерены обеспечить энергоносителями из американских источников.

Вот такую войну начнет Трамп. Без всякой ядерной глупости. Потому что в ней победить можно, при этом вытянув Америку из пасти деградации. Все прочее только на руку трампистам. При Обаме удалось начать в Евразии «цепную реакцию» смут, гражданских войн и революций? Прекрасно! ИГИЛ, сирийская кровавая мясорубка и разрушенная Ливия выталкивают в ЕС миллионы беженцев-выгонцев, грозя Европе острейшим кризисом? Великолепно! Ибо чем больше хаоса в Старом Свете – тем больше капиталов, технологий, производств и мозгов притекут в Соединенные Штаты. Что для их новой индустриализации есть огромное благо. Если еще взорвутся Египет, Пакистан и Турция, если смута из Украины перекинется в РФ и полыхнет в Средней Азии – то вообще отлично. Чем больше погибнет в мире чужой промышленности, тем для янки лучше. Тем меньше конкурентов. При том, что собственно американский рынок, включающий в себя еще Канаду (и отчасти Мексику), вполне самодостаточен. Дополнительные рынки сбыта превращаются в приятный бонус. Нет, на публику можно ругать либералов Обаму и обоих Клинтонов за провалы во внешней политике, но это ведь не мешает пожинать плоды их прошлых усилий.

На такую торгово-экономическую войну Трамп, считаю, наложит внутреннюю «войну» в самих Соединенных Штатах. Знай себе – дави всяких половых извращенцев-либералов, причем при полной поддержке простой, трудовой Америки. Она ведь терпеть не может на этих ЛГБТ, ни полоумных гуманитариев, ни негритянской шпаны, торгующей наркотиками и сидящей на социальных пособиях, ни мексиканских мигрантов. Нет никакого риска ядерного Армагеддона, зато белым мужикам можно дать пострелять.

Да и так ли уж невозможно покончить с политкорректностью и многокультурностью, с привычным американским строем жизни, окрепшим в 90-е? В самом-то деле, мы ведь отлично помним, какой была Америка 1970-х. Надломленная и деморализованная Вьетнамом, ненавидящая армию и правительство, наполненная хиппи и наркотой. Вы кино тех времен видели? Армия разложилась настолько, что при президентах Форде и Картере офицеры в казармы заходить боялись – там обкурившиеся «нарки» могли и ножом пырнуть. А какая уличная преступность тогда бушевала! Американские флаги тоже жгли, над патриотизмом измывались, ветераны войны ордена на помойку выкидывали. Бизнес просто ненавидели…

Но ведь при Рейгане со всем этим удалось покончить. Вернулась ценность крепкой семьи и нормальности. Граждане США снова зауважали бизнес, армию и спецслужбы. Стали не смысл жизни искать и не буддийские мантры твердить, а зарабатывать деньги. Даже уличную преступность обуздали. Бунтарей 1960-х и начала семидесятых приручили, а один – так даже госсекретарем при Обаме стал.

По разумению Трампа, он тоже в силах совершить нечто подобное. Пускай и придется действовать пожестче. С опорой (как и у всякого харизматично-плебисцитарного диктатора) на низы. Особенно если они так не любят либеральный истеблишмент и финансовый бизнес. Так что внутреннюю «войну» дядя Дональд тоже рассчитывает выиграть.

Полезен ли Путин Трампу в такой войне? Абсолютно бесполезен. Кремль никак не может помочь в деле новой американской индустриализации. У него нет ни кадров, ни технологий. Он требует слишком высокие цены на нефть, а для постройки индустрии новой эры желательно как раз обратное. Если Путин примется хвалить Трампа, то даст слишком большие козыри врагам миллиардера в Америке. Так что если Кремль Трампу и нужен, так только в роли подчиненного в пиар-войне на Ближнем Востоке. А если интересы внутренней политики потребуют от Трампа «сдать» Путина в угоду республиканскому большинству и продолжить его «мочить» - он так и поступит. Потому что для него главное заключается в том, чтобы дать Америке и рабочие места, и современную индустрию. «Крымнаш» американских национал-патриотов не вдохновляет.

- Но ведь стили ВВП и Трампа так похожи! – воскликнет недоверчивый. – Не может быть, чтобы ваш прогноз сбылся…

ТАКОЕ УЖЕ БЫЛО

Первого июля 1933 года маршал авиации фашистской Италии – Итало Бальбо – повел целый флот гидропланов (24 машины «Савойя-Маркетти») по маршруту «Италия-Амстердам-Дерри-Рейкъявик-Картрайт на Лабрадоре – Шедьяк – Монреаль – озеро Мичиган». Так молодое фашистское государство заявило о себе на всемирной выставке «Век прогресса» в Чикаго.

Итальянские добры молодцы в пилотках браво вскидывали руки в фашистском салюте на фоне американского мегаполиса. Маршал Бальбо, будущий губернатор Ливии, привез в дар американскому народу от дуче Муссолини древнеримскую колонну из Остии. Она и поныне стоит в этом городе Соединенных Штатов. В тот год власти Чикаго переименовали Седьмую улицу в Бальбо-драйв. Так она называется и нынче – никто ее с тех пор не переименовал. Сам президент США Франклин Делано Рузвельт пригласил маршала Бальбо на ленч и наградил его орденом.

Время тогда было такое. Тоталитарное и империалистическое. В оплоте «мировой демократии», США – тоже. «С 1925 по 1928 год в американских изданиях вышло более сотни статей о Муссолини и только 15 – о Сталине. В течение десяти с лишним лет иностранный корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Анна Маккормик О*Хара создавала сияющий образ Муссолини, на фоне которого последующее восхваление Сталина в «Таймс» выглядит почти критикой. В «Нью-Йорк Трибьюн» развернулась острая полемика в поисках ответа на вопрос: Муссолини – это Гарибальди или Цезарь? Тем временем Джеймс А.Фарелл, глава корпорации «ЮС Стил» (Сталь США), назвал итальянского диктатора «величайшим из живущих ныне людей» в мире…

В 1933 году кинокомпания «Коламбиа Пикчерз» выпустила документальный фильм «Говорит Муссолини» при активном участии дуче… Муссолини предстал в фильме в образе героического лидера и национального спасителя…» - пишет в «Либеральном фашизме» Иона (Джона) Гольдберг (выход в свет - 2007 г.).

Да, читатель, Муссолини и фашизм тогда в Америке любили. Более того, сами творцы антикризисного «Нового курса» Франклина Рузвельта (Рузвельт Второй, президент США в 1932-1945 гг.) не скрывали, что черпают вдохновение во многом из социально-экономической практики фашизма…

Об этом в современных Соединенных Штатах стараются не вспоминать. Но из песни слова не выкинешь. Время было такое – стальное, жесткое, кризисное. И тоталитарное. Причем этот дух последовательно укреплялся в Америке с начала ХХ века, с правления Рузвельта Первого – Теодора-Тедди. Помните песенку Элвиса Пресли «Тедди Беэар» - о плюшевом медвежонке? Игрушка-то была названа в честь Теодора Рузвельта, первого имперско-тоталитарного президента Соединенных Штатов (1901-1909 гг.)

Дух времени – в текстах тех лет. Откроем книжку «Ястреб над океаном» американского автора под псевдонимом – капитан Данри – изданную в царской России в 1911 году. Она посвящена грядущей войне Америки с Японией. Вчитаемся в то, что говорит один из героев давнишнего триллера-боевика: «Это начало беспощадной войны, и мы ее поддержим, убежденные в своей правоте, и особенно в могуществе, ибо в настоящее время не существует для народов иных прав, кроме силы. Горе слабым и позор побежденным! – таково последнее слово цивилизации. К счастью, Америка за последние несколько десятилетий со времени войны с Испанией (1898-1899 гг. – прим. М.К.) вступила на путь империализма. Она создала у себя могущественный флот, в чем ее упрекали все сторонники мира. Если бы она последовала за глупыми теориями гуманизма этих педантов и мечтателей, верящих во всемогущество фразы и в царство утопий – что было бы с нами теперь?»

В триллере капитана Данри 1911 года это, кстати - слова коменданта крепости на атолле Мидуэй. Да-да, на том самом острове, близ коего в 1942 году состоится крупнейшая в истории «битва авианосцев», грандиозное морское сражение адмиралов Ямамото и Нимитца, где агрессия Японии будет остановлена.

Слова книжного героя звучат пророчески – для 1942 года.

Дело в том, что американцы в конце 1920-х с огромной симпатией относились к фашизму Муссолини. Американский легион даже называл себя фашистским. Фашизм был модным. Обычно принято говорить, что творцы антикризисного Нового курса Рузвельта с 1933 года черпали свое вдохновение в опыте Советского Союза. Например, профессор Рэкс Тагвелл. Это правда. Но не вся. Точно так же Новый курс использовал опыт фашистской Италии, во многом повторяя и антикризисную политику Гитлера. У Гитлера – Трудовой фронт и строительство автобанов. В США Рузвельта – Гражданский корпус реконструкции (ССС) и сооружение шоссе. А парады Администрации восстановления национальной индустрии генерала Джонсона (под символом Синего орла) до боли напоминали шествия штурмовиков в Германии тех же лет. Франклин Рузвельт совмещал в себе некоторые черты диктаторов тех лет, используя в борьбе с оппозицией и ФБР, и прослушивание телефонов, и запугивания, и даже политические убийства. Мало того, в начале своего фюрерства Гитлер сказал немало комплиментов по поводу Рузвельта, указав на множество совпадений Нового курса с германской социально-экономической политикой.

Но разве от этого Италия Муссолини и гитлеровский Рейх стали союзниками Соединенных Штатов? Совсем нет, американцы жестоко воевали с немцами да итальянцами во Второй Мировой. Плевать на то, что приемы в экономике, стиль в политике и даже способы пропаганды в Америке были схожими с итало-фашистскими и нацистскими! От этого Германия с Италией, как динамично развивающиеся промышленные державы и военные силы, не переставали быть конкурентами для Америки.

И Америка приняла участие в их уничтожении.

Приведу еще один пример: накануне 1938 года в Германии властовали нацисты, а в Австрии – австрофашисты. Но последние совершенно не желали объединения с Германией. Немецкие нацисты их попросту смели с пути и захватили Австрию в одни сутки. Несмотря на всю внешнюю схожесть режимов.

В РФ слишком многие поглупели за минувшие годы, чтобы понять эту простую истину по поводу конкуренции. Нам рассказывают сказки о том, будто Трамп и Путин, симпатизируя друг другу, примутся разгуливать под ручку, как Николай II и кайзер Вильгельм перед Русско-японской войной в 1903-м? Глупцы! В политике нет места симпатиям и антипатиям, есть лишь интересы. Да никто и не отменял канона геополитики. А они гласят: Большая Россия и Соединенные Штаты всегда будут противниками. В силу именно разных геополитических устремлений. Будь хоть Россия трижды капиталистической. Существуй наряду с Советским Союзом и Социалистические Штаты Америки. Вы думаете, если Трамп по стилю своему так походит на ВВП, если он тоже мечет громы-молнии в ИГИЛ, законы геополитики перестанут действовать?

Держите карман шире…

(Продолжение следует)