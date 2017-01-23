Что светит Кремлю в случае торжества нового фашизма в Америке? Логика и реалии «новых 1930-х»

«ТРАМПНАШ» ПРИ БЛИЖАЙШЕМ РАССМОТРЕНИИ

Давно предсказанные автором сих строк в книгах «новые 30-е», наконец, наступили. Победа трампизма в Соединенных Штатах, считайте, веха новой эры. Если вы принимаете то, что по закону отрицания отрицания Гегеля в мире (на новом уровне) воцарилась логика первой половины ХХ века, то многое становится на свои места.

Мы попробовали предугадать действия президента-индустриализатора и протекциониста-националиста в предыдущих статьях (http://forum-msk.org/material/fpolitic/12727875.html, http://forum-msk.org/material/politic/12732271.html). Продолжим осмысление происходящего, особенно после вполне «цветных» акций протеста в ходе инавгурации дядюшки Дональда. Итак, что светит Кремлю, эротично мечтающему о некоем Священном союзе между ним и новым, националистическим Вашингтоном?

КРУТОЙ ПОВОРОТ 84 ГОДА СПУСТЯ

По радикальности поворота курса Соединенных Штатов республиканца Трампа можно сравнить разве что с президентом-демократом Франклином Д.Рузвельтом, взявшим руль в руки в марте 1933 года. Не меньший радикал Авраам Линкольн, увы, слишком далек во времени. Рейган по радикализму требуемых перемен отстает от Трампа на полтора корпуса.

То, что формально отстоящие друг от друга почти на век Трамп и Рузвельт II относятся к разным партиям, дела не меняет. Во-первых, потому, что аморфные Республиканская и Демократическая партия, как и в тридцатые, неминуемо де-факто разделятся надвое, на сторонников Трамповых протекционизма и неоиндустриализации – и на их противников. Во-вторых, мы вполне можем узреть создание в Соединенных Штатах Третьей партии (что практически произошло при Рузвельте Первом, в начале ХХ века). Партии нового фашизма и прогрессизма, если уж называть вещи своими именами. Эта сила неизбежно включит в себя всех, кто яро заинтересован в создании новой американской индустрии. То есть, промышленников, части финансистов, большинства белого работающего населения (особенно пострадавшего от исчезновения рабочих мест и от тяжести налогов), изрядного отряда сотрудников спецслужб и военных, инженеров и технократов.

Если мы перестроили свой разум на то, что мы отныне – в «новых тридцатых», то ясен и мировой пейзаж. Естественно, ничто в мире не повторяется один к одному, всегда есть изрядная доля условности. Кое-что переставлено местами по сравнению с собственно 1930-ми, однако это не вносит принципиальной новизны.

На месте Соединенных Штатов – те же США. Итак, Трамп – типичный американский националист-изоляционист. Так сказать, Америка должна сосредоточиться, навести порядок у себя дома, не тратя ресурсов на внешнеполитические авантюры. Рузвельт Второй тоже начинал как изоляционист. Но вот какая цикличность кроется в истории Североамериканского Союза, господа: за периодом изоляционизма всегда следует период самого агрессивного, экспансивного империализма. После окончания Гражданской войны в 1865-м Америка восстановилась, развилась промышленно – и в 1898 году набросилась на Испанию, отобрав у той Кубу и Филиппины. Потом янки, создав первый в мире тоталитарный режим Вудро Вильсона, в 1917 вступили в войну с Германией и попробовали перекроить мир по-своему, превратившись в богатейшую державу мира. Но потерпели неудачу.

Потом они вновь замкнулись в себе, передив и Процветание, и кошмар Великой депрессии, и Рузвельтов Новый Курс. Пока не бросились во Вторую Мировую. И вот тут им практически удалось перекроить мир под себя. Только СССР не упал – и удержал свою часть мира. Чтобы победить Советский Союз и попробовать глобальную гегемонию, Соединенным Штатам пришлось покончить с изоляционизмом и до 1991 года вести Третью мировую (холодную) войну с нами, а после – экспансионизм постсоветской эпохи. Это привело дела внутри Америки в полное расстройство. И вот теперь пришел трампизм, зародыш амерофашизма. Максим Калашников об заклад побиться может: если Трампа не уберут пулей наемного убийцы или импичментом, то он, проведя Великую Реконструкцию Америки, откроет эру нового империализма.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ НОВОЙ «СТАЛЬНОЙ ЭПОХИ»

Китай в «новых тридцатых» - как бы смешение Германии и Советского Союза. Основной соперник Америки.

РФ играет роль Италии перед Второй Мировой. Путину отводят роль одновременно и Гитлера, и Муссолини (Гитсолини), роль исчадия ада и Короля Зла, но потешно-карнавальная РФ на Третий рейх никак не тянет. Слишком деиндустриализована она, слишком уж сырьевая у нее экономика. Слишком уж уничтожен советский потенциал в промышленности и науке. РФ тут проигрывает даже Италии Муссолини, которая бурно развивала индустрию, сельское хозяйство, технику и науку в 1920-1930 годы. На мой взгляд, РФ больше похожа на громадную Румынию той же поры: сырьевая экономика, кое-какой ВПК, раздутая вдвое по сравнению с Германией бюрократия, коррупция - и огромные претензии на роль наследницы Древнего Рима.

Причем – по иронии истории – РФ одновременно вбирает в себя черты и цинского Китая, правда – 1890-х годов. Застойного, чванливого – и отсталого. Огромная территория с сырьем, под властью копошащейся массы бюрократии, главное занятие коей – расхищение казны всеми мыслимыми способами.

Для трампизма (а в перспективе – нового амерофашизма) РФ играет несколько ролей. Во-первых, источника сырьевых поставок и деиндустриализованного рынка сбыта для товаров новой индустрии США. Во-вторых, финансовой колонии, которую можно доить с помощью займов и ссуд, за неимением у Кремля суверенной финансовой системы. В-третьих, возможного «пушечного мяса» в борьбе с Китаем и совершенно определенного «таскателя каштанов из огня» - в показательной войне с мусульманами на Ближнем Востоке. В-четвертых – будущей добычи под разделку, на землях которой можно создать и «новую Аляску», и «новую Калифорнию», и «новый Техас».

Есть и роль внешнего регулятора процесса, исполнителя «грязной работёнки». Например, информационно-пропагандистский удар по американским либералам-Клинтонидам был нанесен руками не трамповцев, а известно чьих хакеров. При нескрываемом ликовании в Москве и почти прозрачных намеках из Кремля на то, кто это сделал.

Если же продолжать параллели с «первыми» тридцатыми, то присоединение Крыма к РФ – некий аналог присоединения Судет Гитлером в 1938-м, правда, без дальнейшего захвата Чехии и аншлюса Австрии. Военная экспедиция РФ в Сирию играет роль завоевания Абиссинии-Эфиопии Муссолини в 1935-1936 годах. Схожесть наблюдается вплоть до мелочей: одно и то же избиение дикарей см помощью современного оружия, причем ответить отсталые троглодиты ничем не могут. Итальянцы в 1936-м рвали на части эфиопские племенные ополчения танками и артогнем. Их трехмоторные бомберы «Савойя-Маркетти-79» бомбили босоногие рати, бипланы с выливными приборами опускали на головы абиссинцев туманные облака иприта (горчичного газа), уничтожая десятки тысяч душ. Ответить отсталым эфиопам было нечем: не имелось у них ни истребителей, ни танков с противотанковой артиллерией, ни даже противогазов с защитными накидками. А что в Сирии? Там тоже идет уничтожение троглодитских отрядов исламистов бомбами и крылатыми ракетами, причем у бородатых нет ни ВВС, ни сил ПВО, ни флота, ни средств радиоэлектронной борьбы. Им тоже нечем отвечать.

При этом как Италия 1936 года, так и РФ наших дней выдают успехи в Абиссинии/Сирии как доказательство того, что их Вооруженные силы – самые могущественные и современные в мире. При этом и Италии 1936-го, и РФ 2017-го эти экспедиции несут одни убытки и чудовищные, бессмысленные затраты.

Италию за Эфиопию в 1935 объявили бесчеловечным агрессором, но ничем фактически не мешали ее военной экспедиции. РФ за операции в Сирии тоже сделали исчадием Зла, причем в Европе поверили, будто миллионы беженцев-арабов устремились в ЕС именно потому, что Путин бомбит Сирию. А не из-за бесчинств ИГИЛ и не из-за кровавой трясины гражданской войны.

Евросоюз в «новых тридцатых» играет роль ухудшенной Европы времен Гитлера. ЕС стал домом престарелых, населенным безвольными и выжившими из ума существами.

Вот, в общих чертах, геополитический пейзаж «новых 30-х» в наши дни. Моя глубокая уверенность: чтобы предвидеть то, что может произойти в ближайшем грядущем, надо внимательнее изучать историю первой половины ХХ столетия.

Думаю, что в Кремле этого не понимают. Ибо продолжают строить планы на некую личную унию ВВП и Трампа, на какое-то подобие Священного союза императоров. Мол, Трамп говорит и действует, аки Путин! Один к одному! Да против него выходят противостоять западные аналоги Ксюши Собчак и Божены Рынской! Да там уже своя Болотная появилась! Ну как тут не слиться в экстазе и самом тесном союзе двум самым симпатичным и сильным президентам?

Но ведь нечто такое уже было на памяти наших дедов и прадедов…

Проследим еще одну параллель между временем Трампа и Ф.Д.Рузвельта. Как известно, Трамп ознаменовал свою победоносную кампанию книгой-манифестом «Сделать Америку снова великой!», где изложил свои планы и философию. В этом он повторил ход Рузвельта II, каковой в ходе своей кампании 1932 года написал дерзкий бестселлер «Глядя вперед» - Looking Forward. Были в той книге строки, которые привели в восторг не только янки-избирателей, но и красных, и нацистов, и фашистов.

Рузвельт исповедовал в своей книге-программе презрение к догме, нерешительности и бездействию.

«Страна нуждается и, если не ошибаюсь, настойчиво требует смелых экспериментов. Здравый смысл подсказывает, что нужно выбрать метод и сделать опыт; если он не удается, надо откровенно это признать и пробовать другой способ. Главное – пробовать что-нибудь. Миллионы нуждающихся не всегда останутся безмолвными наблюдателями…» (Цитирую по изумительно ярко и фактологически написанной книге В.Лана «США от Первой до Второй мировой войны» - Москва, «Госполитиздат», 1947 г., с. 350).

А ВЕДЬ ТАК НАДЕЯЛИСЬ!

23 июля 1934 года, беседуя с Гербертом Уэллсом, товарищ Сталин заявил: «Несомненно, из всех капитанов современного капиталистического мира Рузвельт – самая сильная фигура». (И.Сталин. «Вопросы ленинизма», изд. 10-е, с. 601). После инавгурации ФДР прошло всего четыре месяца. Но Сталин явно читал книгу Рузвельта «Глядя вперед», вышедшую в свет в начале 1933-го и уже тогда выдержавшую четыре издания.

Но на Рузвельта с симпатией глядели не только из Москвы. Мало того, тоже надеялись на некое союзничество и партнерство.

В 1934 году гитлеровский официоз, «Фёлькишер Беобахтер» описала ФДР как деятеля «с безупречным, чрезвычайно ответственным характером и непоколебимой волей» и «сердечного народного вождя с глубоким пониманием общественных потребностей». Нацистская газета с восторгом отмечала, что Рузвельт с помощью своего Нового курса устранил «ничем не сдерживаемое безумие рыночных спекуляций» 1920-х, приняв «национал-социалистические элементы мышления в своей экономической и социальной политике».

Мало того, на первую годовщину президентства ФДР, в том же 1934-м, Гитлер послал Рузвельту письмо: «Весь немецкий народ с интересом и восхищением следит за успешной борьбой президента против экономического кризиса». Позже, встретившись с послом США Доддом, фюрер сказал ему, что согласен «с мнением президента о том, что чувство долга, готовность к жертвам и дисциплина должны преобладать у всего народа…

…Эти моральные требования, которые президент предъявляет к каждому гражданину Соединенных Штатов, также стали квинтэссенцией философии немецкого государства, которое находит отражение в лозунге «Общественное благо превыше интересов отдельных личностей»…» (Дж. Гаррати, «Новый курс, национал-социализм и Великая депрессия» - «Американское историческое обозрение», 78. Октябрь 1973 г., № 4, сс. 933-934).

Рецензируя Рузвельтову книгу, «Фелькишер Беобахтер» провозгласила: «Многое места в его книге «Looking Forward» могли бы быть написаны национал-социалистом. Во всяком случае, можно предположить, что он чувствует значительное родство с национал-социалистической философией».

Подумать только! Ведь всего лишь семь лет спустя Германия объявит войну Америке, окрестит ее еврейской подстилкой и пошлет подлодки Деница топить американские корабли у берегов Новой Англии. А еще чуть позже тучи американских «летающих крепостей» примутся стирать с лика земного целые немецкие города. А так все хорошо начиналось-то!

С приязнью глядел на нового президента США и Муссолини. Прочитав предвыборную книгу Рузвельта «Глядя вперед» (некий аналог книги Трампа «Снова сделать Америку великой»), дуче с жаром сказал: «Этот парень – один из нас. Обращение к решительности и мужской трезвости молодежи страны, при помощи которого Рузвельт призывает своих читателей к борьбе, напоминает способы и средства, которыми фашизм пробудил итальянский народ».

Муссолини особенно нравилось то, что Рузвельт не собирается экономику «бросать на произвол судьбы» и практически действует в сем направлении как фашист. «Настроение, сопровождающее эти резкие изменения, без сомнения, напоминают фашизм», - писал Муссолини.

Подумать только! Вариант нынешнего «Трампнаш!», только 84 года назад. Но, увы, всего лишь через девять лет американцы начнут громить войска Муссолини в Тунисе, а потом их бомбовозы примутся разрушать города и промышленность Италии. А потом янки высадятся на Сицилии и в Калабрии, их мощные «тандерболты» начнут расстреливать с воздуха все, что движется по итальянским дорогам.

Но в 1933-1934 годах ничто не предвещало такого поворота событий. Муссолини заявлял, что в лице ФДР Америка получила диктатора, пробудившего силы «духовного возрождения» и уничтожающего старые либеральные догмы. Мол, Рузвельт действует помимо Сената и Конгресса, издает указы вместо законов, между ним и народом нет больше посредников. Страна управляется не парламентскими болтунами, а «генеральным штабом», фактически создана однопартийная система, а единоличная воля заглушает голоса несогласных.

Муссолини зашел в своих восхвалениях американского президента-радикала так далеко, что в 1933-м пресс-служба дуче издала тайный приказ для итальянских медиа: «Не следует подчеркивать фашистскую сущность политики Рузвельта, потому что эти комментарии незамедлительно передаются в Соединенные Штаты по телеграфу и используются его врагами для нападок». (Иона Голдберг. «Либеральный фашизм» - Москва, «Рид групп», 2012 г., с. 157).

Н-да, поневоле вспоминаются те панегирики Трампу образца 2016-2017 годов, что поют Трампу в Москве. Как и его ответные любезности, пускай и несколько сдержанные. Кстати, и Рузвельт тоже отвечал. Например, отправил письмо послу США в Италии Брекенриджу, где говорил: «Муссолини действительно заинтересован в том, что мы делаем, и я очень интересуюсь и глубоко впечатлен тем, что ему удалось совершить». А в 1933 году генерал Джонсон, глава NRA (Администрации по восстановлению национальной промышленности) раздавал членам администрации Рузвельта переводы книги «Корпоративное государство», написанного любимым экономистом Муссолини, Р.Вильоне. Советник Рузвельта, сторонник планирования экономики Рэксфорд Тагвелл в конце 1934 года приехал в Италию и написал по итогам той поездки: «Я вижу, что в Италии делается многое из того, что представляется мне необходимым… Оппоненты Муссолини – это те же самые люди, которые противостоят Франклину Делано Рузвельту. Но он контролирует прессу таким образом, что они не могут каждый день обрушиваться на него с новыми выпадами».

Думаю, если Трамп не будет свергнут, то уже его советники приедут в Москву изучать опыт «суверенной демократии» ради проведения Неоиндустриального курса в Соединенных Штатах. Ибо отношения Трампа с привычной прессой Америки безнадежно испорчены. Правда, это совершенно не гарантирует уз сердечного союзничества между Вашингтоном и Москвой. Ну, как это было между США и германо-итальянской осью в тридцатые годы ХХ века.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»

Все эти симпатии и схожесть полетели к чертовой маме, как только в дело вступили интересы национальных индустрий и геополитика. Рузвельт для достижения своих целей выбрал не Гитлера и Муссолини, а Сталина. Но не думаю, что это понимают в нынешнем Кремле.

Интересы поднимающихся, ново-индустриализованных Соединенных Штатов не предусматривают существования сильной и промышленно развитой России. Как и порядка в Евразии. Ну, а мусульманские фанатики-троглодиты американцам не страшны. Они их сами могут миллионами уничтожать, сидя в безопасности за двумя океанами. Благо, прогресс науки и человекоубойной промышленности сие позволяет.

В Кремле радуются кризису и развалу Европы? Но ведь уничтожение ЕС – тоже в интересах новой Америки. Она то плодами развала Евросоюза воспользоваться сможет. А что может предложить остаткам Европы сырьевая РФ?

Вывод Максима Калашникова: амерофашизм РФ использует – а потом утилизирует. Не извольте сумлеваться – на нефтяном рынке Трамп еще «отблагодарит» Кремль, начав форсированную разработку углеводородов у себя дома. Санкции снимет? Ну, ради того, чтобы американская кредитная система и дальше снимала сливки с РФ, чтобы Москва и дальше закачивала заработанные доллары в США под смешные проценты, а потом – сама же брала кредиты в Америке из СВОИХ ЖЕ денег.

«…Как говорится в сообщении Белого дома, администрация Трампа «привержена энергетической политике, направленной на снижение цен для американского рабочего класса и максимизацию использования американских ресурсов, а также исключающей зависимость от нефти других стран». С этой целью Белый дом обещает отменить «обременительное регулирование» энергетической индустрии, что, по приведенным в сообщении расчетам, поможет американским рабочим повысить заработные платы более чем на $30 млрд за семь лет.

Новая администрация ставит себе целью использовать имеющиеся на территории США «энергетические резервы»и достигнуть «энергетической независимости от ОПЕК и тех наций, которые враждебны» интересам США, подчеркивается в сообщении. В то же время Белый дом будет «работать со своими союзниками в Персидском заливе с целью развить с ними позитивные энергетические отношения».

Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/politics/20/01/2017/58824f509a79477dd296b05a

Но при этом в Кремле по инерции воспринимают Трампа чуть ли не как аналога Януковича 2010 года. Мол, пацаны (паханы?) всегда договорятся. Да нет, милейшие. Вы еще очень пожалеете о том, что победу в Америке одержал дядя Дональд, а не бесноватая, неадекватная Хиллари. Ибо Бастинда реальной угрозы РФ не несла. Она бы продолжала истощать экономику Соединенных Штатов глобализационно-либеральным маразмом, ведя дело к краху страны. А вот Трамп – этот главный «черный лебедь» наших жней – Америку может превратить в грозную силу. Причем не с лицами двуполого (андрогинного) метросексуала-креакла, не в образе больной СПИДом чернокожей лесбиянки-феминистки, борющейся за экологию рука об руку с евреем-гомосексуалистом с синдромом Дауна – а в обличье добра молодца с волевым подбородком. В фуражке ВВС на фоне гиперзвукового полукосмолета. Но то, что геев начнут гонять и в Штатах, отнюдь не означает сладкой жизни для Кремля.

В Америке начался архимощный, тектонический процесс, что уничтожит нынешний миропорядок до основания. В Москве его не осознали заранее, да и остановить уже не в силах…

Однако сложный период становления трампизма в Соединенных Штатах действительно дает Москве некий выигрыш времени, некий хронологический лаг. Если хотите, передышку на тот период, когда трамписты будут заняты налаживанием нового порядка у себя в стране и борьбой с оппозицией.

Но сможет ли Кремль воспользоваться и этим шансом?

(Продолжение следует)