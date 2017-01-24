Поможет ли РФ гражданская война в Америке?

Обсудив открываемую Трампом эпоху «Новых тридцатых» (http://forum-msk.org/material/politic/12735813.html), изучим иную тему. Итак, а сможет ли Москва использовать неизбежный период американской самоизоляции для того, чтобы решить свои проблемы?

АМЕРИКА ПРЕЖДЕ ВСЕГО! НОВЫЙ ПОРЯДОК

Замыкание Америки на самое себя просто неминуемо. Трамп входит во власть с вполне немецким девизом: «Америка превыше всего!». Что он говорил на инавгурации?

«Слишком долго небольшая группа людей в столице нашей нации пожинала плоды правления, за которые платил народ. Вашингтон находился в цвету - но его богатство не принадлежало людям. Политики преуспевали - но рабочих мест не хватало и закрывались заводы.

Истеблишмент защищал себя, а не жителей страны.

Неважно, какая партия получила контроль над правительством, важно, чтобы правительство подчинялось народу.

20 января 2017 года запомнят как день, когда граждане снова стали управлять этой страной. О тех, о ком раньше забывали, вспомнят. Все сейчас слушают вас.

Вас десятки миллионов и вы станете частью движения, которого мир раньше не видел. И ключевое убеждение этого движения в том, что страна служит ее народу.

Американцы хотят, чтобы их дети ходили в хорошие школы, хотят безопасности для своих семей и хорошую работу для себя. Это справедливые и обоснованные требования законопослушных граждан.

Но многие сейчас живут в других условиях: матери и их дети заперты в нужде, наша страна усеяна заржавленными заводами, как гробницами, образование купается в деньгах, но остается недоступным для молодых людей.

Преступность и наркотики похитили столь многие жизни и лишили нашу страну столь многих возможностей. Эта бойня прекратится прямо здесь и прямо сейчас.

Мы - единая нация, и боль окружающих - наша боль, их мечты - это наши мечты, их достижения будут нашими достижениями. У нас одно сердце, один дом и одно великое предназначение.

…Многие десятилетия мы обогащали промышленность других стран за счет американской индустрии. Мы вкладывали средства в армии других стран, отказывая нашим войскам. Мы защищали границы других стран, но не следили за своими.

Мы тратили триллионы долларов за границей, в то время как инфраструктура в Америке приходила в упадок. Мы делали другие государства богатыми и сильными, но вера в нашу страну таяла.

Один за другим в Америке закрывались заводы, а производство уходило из страны, но никто не думал о миллионах американских рабочих, которые от этого пострадали. Благосостояние представителей нашего среднего класса из их домов утекало в другие страны.

Но это все в прошлом, а теперь мы смотрим только в будущее.

Мы собрались здесь сегодня установить новый порядок, о котором услышат в каждом городе, в столицах других стран и во всех местах, где обладают властью. С этого дня наша страна будет управляться по-новому. С этого дня Америка - прежде всего…

…Мы должны защитить себя от других стран, которые производят наши товары, обкрадывают наши компании и лишают нас рабочих мест. Протекция вернет нам благосостояние и мощь.

Я буду бороться за ваши права изо всех сил - и никогда вас не подведу. Америка снова станет победителем, таким, каким никогда не была раньше.Мы вернем рабочие места, вернем наши границы, вернем себе благосостояние - и вернем себе возможность мечтать.

Мы будем строить новые дороги, автострады, мосты, аэропорты, тоннели, железные дороги по всей нашей замечательной стране. (Чистый Рузвельт – М.К.)

Те, кто сейчас живут на пособие, получат работу, мы будем восстанавливать Америку руками американцев. Мы будем следовать двум простым правилам: покупай американское и нанимай американцев.

Мы будем устанавливать дружбу и добрые отношения со всеми странами мира, но на этом пути не будем забывать, что право каждого народа - заботиться о своих интересах прежде всего.

Мы не будем пытаться насадить наш образ жизни никому, но, скорее, подадим сияющий пример, которому все захотят последовать…»

Перед нами – манифест пускай временного, но изоляционизма. Попытка спасти страну, вовремя сбросив квазимперское, внешнеполитическое бремя. Кстати, с очень созвучной Максиму Калашникову мыслью, высказанной, правда, относительно Советского Союза. Не нало нести «свет социализма» всяким африканским племенам, расплескивая на это ресурсы. Надо у себя дома такую хорошую жизнь построить, чтобы все нам подражали.

Трамп пытается сделать подобный маневр для Америки. Входя при этом в жесткий клинч с прежним истеблишментом, привыкшим как раз к глобальному миссионерству.

Острейший конфликт теперь неизбежен.

АРХАНГЕЛА НЕ ПРЕДВИДИТСЯ…

Надо сказать, что правление Трампа начинается трудно. Против него восстали сторонники «мировой либеральной революции», полоумные феминистки, постаревшая поп-дива Мадонна, куча голливудских кинозвезд. На него науськивают негров. Мол, Трамп не станет о вас заботиться, вы не сможете бездельничать и жить на пособия. Мало того, он вас вкалывать на стройках погонит. «CNN» перед инавгурацией снимает передачу о том, кто будет править страной, коль Трампа пристрелят. То есть, чудовищное психологическое давление – налицо. Работу президента-националиста с самого начала стремятся парализовать, затерроризировать его нападками и уличными протестами.

Кто? За этим стоят те финансовые круги, та корпоратократия, что в свое время (1974) свалила Никсона и которой наплевать на то, что США, лишаясь реального сектора, деградируют. Под их дудку поют профессиональные политиканы-леволибералы типа Х.Клинтон. Взгляните на ее биографию – это ведь «политрук», умеющий лишь языком ляскать. Мобилизуются все дегенераты, все исчадия нарко-хипповского и анархического 1968 года. Еще не один президент США не испытывал такого давления, такого информационного «троллинга». Победившие национал-индустриализаторы сталкиваются с реальной угрозой массовых беспорядков в деклассированных мегаполисах. Ибо там полно идиотов и деклассированного элемента, возрадующихся «празднику непослушания». Образ таких погромов и беспорядков хорошо знаком по Лос-Анджелесу 1992 года.

В этом отношении Ф.Д.Рузвельту, шедшему на поворот столь же радикальный, как и у дяди Трампа, было намного легче. Такой обструкции со стороны СМИ, масс-культуры и прогрессивной общественности у него в 1933 году не было.

Наоборот, большинство на него надеялось. В стране, истерзанной 15-миллионной безработицей, где люди уже умирали от голода из-за того, что не могли купить еды, в 1932 году на экраны выходит триллер «Архангел Гавриил над Белым домом» (Gabriel Over the White House). Сюжет таков: консервативный президент Хаммонд не может спасти страну от страшного кризиса. Но когда он попадает в автокатастрофу, ему в состоянии клинической смерти является архангел Гавриил. Вернувшись в мир живых, преображенный президент принимается за дело. Он выкидывает из своей администрации прислужников большого бизнеса. В ответ на попытку Конгресса объявить ему импичмент Хаммонд со словами «Нам нужны действия, немедленные и эффективные действия!» приостанавливает полномочия Конгресса и становится диктатором. Он формирует «созидательную армию», подчиненную лишь ему. Начинаются гигантские общественные работы, помощь безработным, строительство инфраструктуры. Чтобы получить средства, Хаммонд национализирует производство и продажу спиртного. Когда же гангстеры, явно –в союзе с его политическими врагами, пробуют мешать «алконационализации», их начинают ловить, судить военным трибуналом – и расстреливать в тот же день. Прямо за зданием суда. Он устанавливает мир во всем мире, жестоко наказывая агрессоров или те страны, что отказываются возвращать долги Америке.

Хаммонд спасает страну. И умирает во славе и общей любви.

Консультантом этого кино выступал тогда еще кандидат в президенты Франклин Рузвельт. А финансировал создание ленты медиамагнат Уильям Рэндольф Херст, тогда горой стоявший за Рузвельта и считавший, что страна нуждается в созидательном, благородном диктаторе.

Сегодня Голливуд изначально против Трампа и его программы. Разница огромна.

До 1934 года Рузвельт не испытывал оппозиционного натиска СМИ и Большого Бизнеса. Даже правые газеты считали, что Рузвельт вводит страну сыворотку от бешеной собаки-революции, что его Новый курс – умелое огибание опасности. Это потом медиамагнат Херст переметнется в стан врагов президента-реформатора. А в августе 1934-го возникнет «Лига свободы» для борьбы с ФДР, причем финансируемая большим бизнесом. Рузвельт сумеет нанести ответный удар. Одним из спонсоров Лиги выступила компания «Дженерал Моторз», стремившаяся свалить ФДР на выборах 1936 года. Но как-то очень вовремя профсоюзы учинили хорошо продуманную сидячую забастовку на предприятиях «Джи Эм». Стачка, охватившая 135 тысяч рабочих, парализовала работу 69 заводов и вынудила руководство компании сдаться через 44 дня. Обычно президенты США бросали на подавление таких забастовок армию и нацгвардию. Но Рузвельт этого не делал – он создал с профсоюзами негласный союз. С их помощью он давил сопротивление магнатов бизнеса.

У Трампа таких сил пока еще нет. Профсоюзы в принципе не в силах противостоять миллионам Интернет-бездельников, кинозвездам и цветным элементам, живущим на пособия. Ну, разве что если рабочие отряды, разъяренные попытками отнять у них рабочие места, будут выведены на улицы и начнут лупить городских дегенератов. Однако Трампу еще только предстоит создать тысячи новых предприятий. К тому же, новые производства будут очень автоматизированными, там не будет тех многотысячных «рабочих армий», как 80 лет назад. А главные медиа Америки – тоже против трампизма.

Стало быть, сперва придется рассчитывать на увеличение полицейских сил. В принципе, команда Трампа в плане действий новой администрации, опубликованном сразу после инавгурации, указала усиление полицейских сил в США. С кем Трамп пошел на встречу? С персоналом ЦРУ. Ясное дело: он, как и Путин, будет вынужден ставить на «Джи-людей» (G-men). То есть, тех, кто работает на правительство, на силовиков. Но в армии США очень много цветных, Трамп ходит по лезвию ножа.

Ну, в дальше придется формировать свои отряды негосударственных штурмовиков. Из своих приверженцев. Американский «антимайдан». Ясно будет, что противники трампистов попробуют поднять расовые бунты – из негров и латиноамериканцев. Значит, новому фашизму придется использовать (пусть и неявно) расистские настроения белых работящих и предприимчивых мужчин. Трампу придется уничтожать дух 1968 года. Да, для это в ход могут пойти белые мужики в клетчатых рубахах и камуфляже, в бейсболках и с винтовками. В голове которых – права штатов, сопротивление Сионистскому оккупационному правительству (ZOG), прогнившему, чуждому истеблишменту Вашингтона и всяким Ротшильдам-Рокфеллерам. Куда же от этого деться? Президенту-45, как и всем плебисцитарным диктаторам, придется опираться на низы, угрожая их гневом прежнему истеблишменту.

Значит, нынешняя Америка – в двух шагах от гражданской войны. Есть давно не зависящие от реального производства массы городских «постиндустриальных» трутней, желающих получать товары хоть из Китая – но подешевле. И есть белая Америка тех, кто остается без работы, кто не может жить в социальных сетях – и не желает так просто умирать. А городские Интернет-существа, с презрением глядящие на американскую «деревенщину»-работяг, не желают идти и работать на заводах или на строительстве инфраструктуры, как того требует программа трампистов. Как не желают делать этого и обитатели чернокожих кварталов, за столько десятилетий привыкших к жизни за счет налогоплательщиков. Тут и вся придонная муть может восстать.

Осуществление программы Трампа неизбежно потребует от американских граждан неких лишений и смирения с временным ростом цен на многие товары. Тут президенту-45 придется взывать к согражданам так же, как и президенту-35 (Дж. Ф. Кеннеди, 1961-1963): «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси – что ты можешь сделать для страны!» Но если у Кеннеди изначально была огромная общественная поддержка, прежде всего у тех социальных сил, что сейчас ополчились против Трампа, если культ личности Кеннеди возник еще его избрания в главы государства, то у Трампа – положение совершенно противоположное.

В конце-концов, за него голосовало на 2 миллиона человек меньше, чем за Хиллари Клинтон. Щекотливая ситуация! Тут, как Кеннеди, не напризываешься.

ЗАВИСАНИЕ «УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМПЬЮТЕРА»

Нам не дано знать, удастся ли команде Трампа подавить оравы исчадий 1968 года и загнать в стойла «радужных», «креативных» и «постиндустриальных». Придушив тех воротил бизнеса, кто явно разжигает беспорядки. Тем более, что введение протекционизма и выход Соединенных Штатов из соглашений о свободе торговли неминуемо приведут к тому, что цены поднимутся и уровень жизни несколько упадет. Да еще и те корпорации, что недовольны политикой возвращения производства в Штаты, руку к этому приложат. Чтобы развернуть производство дома, наполнив рынок отечественными товарами, понадобится как минимум весь первый срок Трампова правления. Опасный, однако, период.

В эти годы Вашингтону будет совсем не до активной внешней политики. Он замкнется на внутренних проблемах, на установлении нового порядка – уже неизбежно амерофашистского. Единственное, что в силах сделать нам неприятного президент-миллиардер – так это начать форсированную добычу углеводородов в Соединенных Штатах, снижая мировые цены на «черное золото» до 40-50 долларов за баррель.

Плохое обстоятельство для Кремля: по горло занятый внутриамериканским социально-политическим кризисом, Трамп, конечно, пошлет подальше надоевшую Украину, но и за Путина, за снятие санкций с РФ и признание «крымнаша» сражаться не станет. В самом деле, президенту-45 придется одновременно вести сражение во многих пространствах: подавлять недовольство в самих США, заниматься болезненными экономическими проблемами, вести торговую войну с Китаем, структурировать собственную народную опору (создавать штурмовиков Трампа), яростно торговаться с собственной Республиканской партией, имеющей большинство в обеих палатах парламента. Тут возможно откровенное «зависание управляющего компьютера». Так что, коли однопартийцы Трампа настойчиво потребуют головы Путина и непризнания присоединения Крыма, дядя Дональд вполне может махнуть рукой. Мол, долбите вашего Путина, душите его санкциями – мне самому просто не до этого. Главное – вы по экономической части нужные законы принимайте. Мне главное – дать американцам дешевое топливо. Для Трампа цены на нефть снизить – задача поважнее, чем поддержать Путина и заниматься каким-то Крымом. Как он там написал в книге «Снова сделать Америку Великой»?

«Нравится нам это или нет, но нефть – это ось, вокруг которой вращаются экономики всего мира. Вот так-то. Когда цены на нефть растут, растут цены и на все остальное. Только вдумайтесь. Вы покупаете булку. Как булка попадает в магазин? На каком горючем работает грузовик, везущий хлеб? Какое оборудование использовал фермер при сборе урожая? Оборудование и машины потребляют горючее. Они нуждаются в нефти. А когда цены производителя растут, этот рост перекладывается и на вас в виде более высоких цен на товары потребления. Я имел честь получить образование в лучшей бизнес-школе в мире, Уортоновской школе бизнеса. Но чтобы понять, что происходит в этом случае, престижные дипломы по бизнесу не нужны. Достаточно знаний на уровне простой арифметики…»

Так что период замыкания Америки в себе неизбежен. Что, в общем, все равно обеспечивает Соединенным Штатам борьбу с внутриэлитным, внутриполитическим, управленческим кризисами. Тут уж не до внешней политики будет, прямо скажем.

То есть, перед Москвой открывается примерно трех-четырехлетнее «окно возможностей». По идее, за такой срок можно разобраться с Украиной, создать Новороссию, начать новую индустриализацию в РФ, убрать системных либералов из управления экономикой и финансами.

Но это – лишь по идее. Впрочем, как честный исследователь, Максим Калашников обязан рассмотреть версию о том, что Кремль, помогая Трампу, на самом деле иезуитски хитро провоцировал гражданскую войну в Соединенных Штатах. Чтобы так покончить с вековечным врагом его же оружием. Стратегией непрямых, так сказать, действий.

«ХИТРЫЙ ПЛАН» ПО АМЕРИКЕ ИЛИ ОРУЖИЕ РАЗЛОЖЕНИЯ?

Итак, а не пробует ли Путин осуществить действительно хитрый план – не рискуя ядерной войной, взорвать США изнутри, причем используя их любимое оружие, «цветной смуты»? Так сказать, Майдана? Может быть, он все-таки никогда не рассчитывал на какой-то «пацанский/паханский Священный союз» лично с Трампом, а все-таки построил многоходовочку. Дескать, своими хакерами помогаю Т. победить, тем самым порождая в Америке острейший внутриполитический кризис. Как минимум, это вызовет такую турбулентность в США, что они на несколько лет окажутся зацикленными на себе. Москва получает свободу действий. Как максимум – в Америке вспыхивает смута, а то и вторая гражданская война.

Ну, например, Трампа уберут – но голосовавшие за него штаты (см. карту) не пожелают жить по-прежнему и начнут отлагаться. Во всяком случае, уже видны очертания новой страны – старая территория Конфедерации 1861-1865 годов (дикси, а не янки) плюс Средний Запад. Калифорния и Тихоокеанское побережье пусть идут подальше. Как и Новая Англия на северо-западе.

А что? Такая версия тоже имеет право на жизнь. В ее рамках восхваления Трампа из уст Кремля только разжигают внутренний конфликт в Заатлантической республике, причем умело и действенно. И какой получится головокружительный трюк: сырьевая, мафиозная РФ с чванливо-косорукой «элитой» уничтожает одну из двух мировых держав! И плевать на то, что РФ по части роботов и электроники отстает: более примитивный одержит верх над сложным. Оружие разложения сработает. Пиар и политтехнологии решат все, впервые в истории человечества. Давний геополитический враг русских падет.

В пользу этой версии говорит то умонастроение, что царило на Старой площади в 2014 году. Там всерьез рассчитывали, что США скоро сорвутся в кризис, аналогичный крушению СССР. Начнется болезненное упрощение Америки, ее архаизация. А РФ, дескать, уже успела упроститься с 1991 года, отчего обладает устойчивостью. И потому в глобальном кризисе победит. Без всякой ерунды в виде новой индустриализации, борьбы с коррупцией, смены «элиты».

Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это – все-таки мираж, блеф. Допустим, такой ХПП по Америке есть и успешно выполнен. В США началась гражданская война и они даже распались. Одна из двух крупнейших экономик мира коллапсировала, доллар и долговые обязательства Америки превратились в прах, в ничто. И что от этого Российской Федерации.

Во-первых, из-за жесточайшего глобального кризиса экономики, разражающегося после краха Соединенных Штатов, цены на сырье упадут настолько, что РФ согнется от боли. Она сама превратится в банкрота. Денег не будет ни на оружие, ни на армию, ни на полиции, ни на содержание чиновников. РФ сама очутится на пороге гибели. Реальный-то сектор не развился! Администрация Путина благополучно проспала нефтеобильные 2000-2014 гг., так и не простроив в стране современной индустрии и умного сельского хозяйства. Убогая философия Кремля «Останемся экоеномическим карликом, но зато – военной сверхдержавой» уже провалилась. Пушки без парусов, как писал еще баснописец Крылов, бессильны. Разбитая тяжелым социально-экономическим кризисом, РФ, конечно, не сумеет и Европы подобрать.

Во-вторых, падение Америки автоматически сделает мировым гегемоном Китай. Он останется единственной мировой державой. И тогда, с восточной улыбкой глядя на корчащуюся в муках РФ и на вожделенную Сибирь, он извлечет из кармана вазелин. И скажет: «Расслабьтесь ка…». Будет вам сейчас, гм, сказочное Бали…

Имея сырьевую экономику и промышленно-технологическую осталость, терзаемая кризисом, Москва не сможет стать тем флагманом, что может объединить вокруг себя западноевропейские страны и некоторые гипотетические обломки Соединенных Штатов в противовес КНР.

Не думаю, что в Кремле этого не понимают.

Но, может быть, там рассчитывают использовать вынужденную самоизоляцию Соединенных Штатов и внутриамериканский кризис, чтобы радикально изменить саму Российскую Федерацию?

Поговорим об этом в следующий раз.

(Продолжение следует)