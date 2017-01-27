Как вразумить горе - писателей?

В газете "Правда" № 6 Валерий Соловьёв пишет маленькую заметку под заголовком "Остановить горе-знатоков". Заметка начинается так: "Хорошо бы ответить и нашему ТВЦ на враньё, которое они себе позволяют на счёт советских котлет и пустые магазины... Ведь кто - то должен остановить этих горе - знатоков. Или это начало пропаганды по искажению действительности в год 100 - летия Октября". По первой части вопроса вы сами ответили. Что может ещё сделать газета? По второму вопросу на счёт "кто - то должен остановить?" Неужели вы не знаете ответа? Спросите у соседа, у рабочего, который получает 10 - 15 тысяч рублей. Или позвоните шахтёрам Ростовской области. Вы способны только ставить вопросы, а ответы пусть находит дядя. Значит вы превратились в буржуя и вас жизнь миллионов простых граждан не интересует, возможно вы не знаете ничего о их жизни.

Вот я простой смертный старик, прочитал чушь и места от вашей бестолковости не нахожу. Ведь бандитски - воровская власть держится именно на таких как вы и на тех кто хаит плановую экономику и социализм. Представьте себе, что власть запретила говорить плохо о Советском Союзе. О чем будут говорить Сванидзе, Млечины, два Чубаиса, Гозманы, Пивоваровы, Медведевы, Шуваловы, Жириновские и вся либеральная свора? О чём? О чём будут говорить Ходорковские, Касьяновы? Долларовые миллиардеры в основном помалкивают, они используют это время для тотального воровства и вывоза миллиардов за бугор.

Власть так расставила своих подельников, что общество разделилось на группы по толщине карманов. И это работает без сбоев. Почему? Да потому что такие как вы научились задавать дурацкие вопросы. Но не пытаетесь ответить на них. Их никто не остановит, даже не сделает замечание. И вы об этом прекрасно осведомлены. При этом вы думаете, что народ проглотит и это, и продлит вашу безбедную жизнь. Чем дольше вы будетье задавать глупых вопросов, тем дольше будет существовать нынешняя власть. Если вы действительно не умеете думать, то вам рекомендую почитать книгу М.Калашникова "Подстава для Путина". На многие ваши вопросы вы найдёте ответы.

Не понравился мне в этой газете и политический обозреватель Виктор Кожемяко. Под рубрикой "Неразделимы Ленин и Отечество" он публикует письма людей труда о вожде - это голос души народной. Естественно он комментирует письма. Начинает комментарии так: "Что значит имя и дело Ленина для трудящихся всего мира? Вождь, учитель, создатель первого на планете государства рабочих и крестьян". Далее он пишет, что на исходе двадцатого века силы тьмы ополчились против этого государства. Союз был самодостаточным государством и не надо приплетать сторонние силы. В Союзе не тёмные силы разрушили государство, а непосредственно два первых коммуниста, вокруг которых образовалось кольцо из предателей. Правда второй коммунист заранее выбросил партийный билет, но для народа он остался до определённого времени истинным коммунистом. Кожемяко продолжает говорить, что все эти годы после контрреволюционного переворота в 1991 - м была и остаётся Межрегиональная общественная организация "Ленин и Отечество". Никакого контрреволюционного переворота не было. Просто Грачёв побоялся, что за преступный вывод Западной группы войск он мог попасть под следствие поэтому лёг под придурка и пьяницу Ельцина, и расстрелял Советскую Власть.

Какая контрреволюция, советские танки расстреливали съезд РСФСР. Милиция расстреливала случайных прохожих, чтобы вызвать страх у народа и загнать его в дома. И в чём выражается голос души народа? В том что они получают газету "Ленин и Отечество", раздают жителям, предлагают больше присылать экземпляров, они счастливы, что читают такие газеты, собирают подписи в защиту Мавзолея Ленина и так далее. И кому они эти подписи направят? Результатов то нет. Одна болтовня и газета не предлагает каких либо действий. А зачем предлагать? Газетчики живут вполне прилично и митинги не организовывают.

Я интересуюсь политикой, но никогда не слыхал о существовании Межрегиональной общественной организации "Ленин и Отечество". И как они вставали на защиту вождя? Такое можно писать и говорить в начальной школе, может в детском саду. Что конкретно сделала эта организация? Никто не отмечает день рождения вождя, где праздник Великой Октябрьской революции? А сколько по стране исчезло памятников и не только В.Ленину, но и тех кто строил Великое государство. Кожемяко пишет, что под тем же названием есть газета и вокруг неё сплотились многие тысячи людей живущих за тысячи километров друг от друга. Где можно увидеть эту газету? В интернете нет даже её электронной почты. Она, как и вся партийная пресса закрыта для простого человека.

Некоторые партийные газеты простой смертный мог бы читать, но они дороги и не по карману рабочему, крестьянину, пенсионеру. Даже тираж газеты "Правда" не доступен всем коммунистам. Читать человек может если найдёт денег, но вот написать заметку, статью невозможно. Партийная пресса закрыта для простых смертных. Поэтому коммунисты и провалили выборы. С таким подходом провалят выборы президента. Коммунистов власть может даже не допустить до предвыборной гонки.

На днях слышу сенсационную новость. Лидер КПРФ и его сторонники часто пишут о митингах рабочих, намечают демонстрации, Геннадий Андреевич часто упоминал Бессмертный полк , которого в природе не существует, но все они забыли с чего началась Октябрьская революция. Как нам говорили в школе да и до распродажи Союза, с выстрела "Авроры". И вдруг коммунисты о нём забыли. Оказывается они (коммунисты) не хотели ремонтировать корабль и отправили его на мелководье где он до сих пор лежит на боку и догнивает. Построили новый, но это не та "Аврора". Измельчали коммунисты, они превратились в обычных людей, которых задавила нищета и они опускаются всё ниже и ниже в общественной жизни. Разница только в том, что они богаты и только беднеет их разум.

Заканчивает комментарии В.Кожемяко так: "Они (народ) пишут, как они живут и работают, как отстаивали и отстаивают светлую память народного вождя". Однако обозреватель не пишет чего достигли выброшенные из общественной жизни люди. Ничего они не достигли и не достигнут с нынешней властью и с такими политическими обозревателями. К чему народ должен стремиться, кто организует его в одну смелую массу, кто убедит народ, что надо выдвинуть один единственный лозунг и стоять насмерть до его выполнения. "ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА!" Другого не должно быть.

В одном комментарии, наверное обозреватель пишет: "Одним из важных направлений в работе организации "Ленин и Отечество" стало установление связей с общественностью и ветеранскими организациями, в первую очередь на территории России и Украины". И что дало такое направление? Что дали связи, а тем более с ветеранскими организациями? Какую роль они сыграли во время расстрела советской армией Белого дома в 1993 году. Ни одного заявления, ни одного выступления. Ветераны предали Родину и Отечество. Ведь присягу они давали Советскому Союзу. Под этой присягой умирали на полях Великой Отечественной войны и вдруг оказались предателями. В письмах или комментариях есть и такая фраза: "Широкий характер приобрело движение по сбору народных средств на ВОССТАНОВЛЕНИЕ ленинских памятников". Вы сперва напишите о тех кто их разрушил. Предатели разрушают, сделали народ нищим и с него же собирают на восстановление. Вы сами понимаете, что пишете?

Чиновники Кремля и правительства жируют, скупают сотни гектаров земли, владеют десятками квартир и особняков, квартиры забивают пачками денег в банковской упаковке и возят на выставки на собственных самолётах собачек, а рабочий не может платить налоги по ЖКХ. А журналисты пишут об установлении связей с общественностью и ветеранскими организациями. И что дали эти связи и особенно ветераны?

Кто ни будь вникает в то, что происходит в стране? Стрельба и убийства каждый день. Оружие свободно перемещается по всей стране. Иногда силовики накрывают квартиры где преступники накапливают оружие и взрывчатку. А ведь оно выстрелит или рванёт. Всё ли раскрывают силовые структуры? Покажет время.

В стране бардак, сейчас об этом уже говорят на центральных каналах открыто. Есть повод для такого суждения. Вот сегодня Д.Медведев снова удивил народ. Даёт указание отремонтировать придомовую территорию до 2020 года. На днях дал указание отремонтировать дороги. А что в стране плана развития нет? Если есть, то как можно давать такие указания, которые потребуют громадных вложений. Бюджет сформирован и лишних денег нет. Вот он дурдом в действии.

Подлил масла в огонь В.Кашин - второе лицо в Коммунистической партии РФ. Провёл очередное заседание Общероссийского штаба протестных действий. Поставил два вопроса: о массовых мероприятиях 21 января и о подготовке к акциям 23 февраля. И где эти акции? Кто их видел или участвовал? Геннадий Андреевич с небольшой группой от фракции возложил хилый букет неизвестно куда. Телевидение показало группу с Г.Зюгановым, которая двигалась неизвестно куда. Геннадий Андреевич сказал, что В.Ленин подписал государство в котором он живёт. А народ и автор этих строк живут совершенно в другом государстве. Обе знаковые даты властью замылены и народ, в том числе и коммунисты, с этим уже давно согласились.