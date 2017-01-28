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Московский листок

О политической коррупции в КПРФ и предпринимательском гении т.Зюганова

Опубликовано 28.01.2017 автором Александр Степанов в разделе комментариев 1

коррупция кпрф вороненков
О политической коррупции в КПРФ и предпринимательском гении т.Зюганова

(хочется еще раз обратиться к остающимся в зюгановской партии товарищам) 

Сегодня разразился крупный скандал – «бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал Генеральной прокуратуре Украины показания по делу о госизмене против бывшего президента страны Виктора Януковича. В декабре 2016 года украинские СМИ сообщили о переезде господина Вороненкова и его супруги Марии Максаковой в Киев.

По словам источника "Ъ", близкого к ГПУ, Денис Вороненков "сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича. Не исключено, что по итогам этой беседы господин Луценко предъявил господину Януковичу обвинения в госизмене, которая заключалась в том, что экс-президент якобы пригласил на Украину российские войска». 

Депутат от КПРФ, обласканный Зюгановым, с членским билетом этой партии как Мальчиш-Плохиш бежит к идейным врагам в Киев! Можно ли себе представить больший позор для партии, которая якобы борется с либерально-фашистским, бандеровским режимом на Украине? 

Зюгановское руководство сейчас может говорить все, что угодно, но партийцы должны бы спросить – каким образом в 2011 году бизнесмен с сомнительной репутацией оказался в КПРФ на проходном месте в списках? Даже точнее – кто из руководства КПРФ получил от Вороненкова за проходное место в Госдуму деньги и сколько? 

Почему и потом руководство КПРФ поддерживало этого человека? Из СМИ: «Бывший следователь по особо важным делам при Генпрокуратуре В.Калиниченко рассказал, что лидера КПРФ не очень беспокоит скандал вокруг Вороненкова: – Я вообще поражен, что он стал коммунистом. По моим данным, один из депутатов ЕР, знакомый с его прежними делами, приходил к Зюганову: мол, кого вы берете в партию? Тот ответил: вы у себя в ЕР разбирайтесь с кадрами», – говорит Владимир Калиниченко». 

Это в 2011 году. А в 2016-м как сообщалось на официальном партийном сайте, решением секретариата ЦК КПРФ этот человек вошел в первую двадцатку кандидатов, рекомендованных в следующую Госдуму! (пока ссылка работает - https://kprf.ru/official/2016/04/18/18-aprelia-sostoialos-zasedanie-sekretariata-tsk-kprf/282.html ) 

Когда коммунисты Воротынского района в Нижегородской области потребовали от Зюганова снять члена партии Вороненкова с выборов в Госдуму, Зюганов опять его защищал, что-то говоря о «грязной кампании»: «Пошли грязные газеты, подставные фигуры, клоны. У нас есть депутат Вороненков Денис. Он пошёл в Нижнем Новгороде по округу. Так точно такого же подставили, с такими же именем и фамилией – только затем, чтобы запутать избирателя». (цитата с сайта КПРФ). 

Активисты КПРФ часто упрекают нас в том, что если бы мы не критиковали зюгановскую партию слева, то они бы набрали больше голосов. Для чего? Чтобы такие типы как Вороненков и в этот раз прошли в Госдуму? Хорошие же у вас цели и задачи! 

Давно пора понять, что Зюганов и его окружение превратили КПРФ в свою личную вотчину, зарабатывая на ней деньги, даже ценой политического банкротства партии. То же самое происходит и на местном уровне, где бывшие высокопоставленные члены «Единой России» вдруг оказываются в списках КПРФ, где почти вся фракция в горсовете практически открыто куплена единороссовской администрацией. 

И вы и дальше будете поддерживать партийное начальство? Или как говорил один советский киногерой, «вы и дальше эта гадюка терпеть будете»? 

Тогда, пожалуйста, не называйте себя больше коммунистами. 

От редакции: Надо понимать, вопрос "Кто из руководства КПРФ получил от Вороненкова за проходное место в Госдуму деньги и сколько?" является риторическим? Автор, достаточно долго проработавший в партии Зюганова, бывший и секретарем регионального отделения, и депутатом, не может не знать, что этот "деликатный" вопрос в партии, называющей себя "коммунистической", давно и прочно централизован. Это не вопрос уровня ушлых аппаратчиков.

Конечно, раз централизован, то партия, наверно, знает, куда идут деньги?

Однако и этот вопрос довольно смешной. Даже за деньги, которые получает от бюджета за каждого легковерного, кто проголосовал за "коммунистов" на выборах, ЦК так, кажется, ни разу и не отчитался. За расходование пожертвований, которые делают руководству партии партийцы помимо ежемесячных взносов, тоже отчетов нет. А вы хотите, чтобы верхушка партии отчитывалась за какие-то, совсем уж неофициальные деньги, которых как бы и нет?

Вы скажете, что у товарища Зюганова нет заводов и нефтяных вышек, нет активов за рубежом. А зачем ему? Его главный актив, его корпорация - это и есть КПРФ. Причем и рынок "коммунистических услуг" им почти монополизирован, и источник прибыли возобновляемый, как сказал как-то сам еще молодой Зюганов, на смену старым пенсионерам придут новые. Это великолепно организованное и очень прибыльное предприятие. Более того, если для других капиталистических компаний источником прибыли являются или государственный бюджет, или карман ближнего, то для фирмы т.Зюганова открыты оба источника обогащения.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Тупой написал 28.01.2017 00:16
Сколько вас еще зюганоидов состоит во власовской партии? Если ты коммунист не липовый, рви когти и не плати взносы,а не скули на форуме.
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