О политических узниках: а руки мыть и не красть не пробовали?

Вот одна добрая душа из так называемых правозащитников – то есть борцов за безнаказанность воров определенной политической ориентации – пишет:

«Хороший Белых – мертвый Белых?

В Лефортово гнобят экс-губернатора Кировской области Никиту Белых. У него начала отниматься правая нога, он страдает невралгией, диабетом и варикозом. Тюремные врачи дают ему обезболивающие, чтобы он мог спать, но ситуацию это кардинально не меняет. Недавно ему объявили взыскание за то, что хранил в камере успокаивающие таблетки на травах. Сидит Белых в маленькой камере, похожей на кладовку. В условиях неопределенности, отсутствия занятий, без связи с родными он подавлен и угнетен…

У меня есть подозрения, что система мстит экс-губеранатору за отказ дать «правильные» показания по «лесному делу» Навального. Система не любит, когда ей перечат. Тем более свои, вроде бы «системные» люди. Вот и решили отомстить Белых. Чтобы другим неповадно было…»

Мне это напомнило старинный анекдот. К врачу приходит пациент с жалобой, что у него стали чернеть ноги. «А эти вот таблетки пробовали?» – «Пробовал». – «А замечательный японский препарат?» – «Пробовал». – «А тибетское средство?» – «Пробовал». – «А мыть пробовали?» – «Нет, не пробовал».

Я бы так переложил это на современный лад. Высокопоставленный чиновник, узник совести, страдает в камере, его спрашивают: «А в Amnesty International обращаться пробовали?» – «Пробовал». – «А к адвокату Генри Резнику?» – «Пробовал». – «А к самому Владимиру Владимировичу?» – «Пробовал». – «А не воровать пробовали?» – «Нет, не пробовал».

Так, может, стоит попробовать нашим шишкам всех мастей это радикальное средство от всех скорбей – не красть? Неужто на свое приличное, даже отличное существование им мало выдающихся и без того зарплат, льгот и привилегий?

Но в том-то и весь юмор анекдота про врача и пациента, что пациент, знакомый всем нам своим архетипом, в погоне за черт знает чем пренебрегает самой простой гигиеной.

Я еще мог понять логику советского жулья. Оно и жить торопится, и чувствовать спешит, желая поиметь все дефицитные блага в обгон полезного труда – чтобы словить на это дело лучших женщин и обставить с шиком личный быт.

Но в чем логика тех, кто нынче все это и так имеет – вплоть до заветных девок, коих может на свою легальную зарплату напрудить хоть целый пруд? Какая-то фантомная боль по не украденному? Неизлечимый бзик – что раз дорвался до власти и положения, тебя сама среда осудит, если будешь держать ноги и руки в чистоте?

Ну, и как показала жизнь – лечение этой болезни может быть только одно. Все моральные увещевания – не укради, не пожелай добра ближнего – провалились полностью, и формально призывающая к ним церковь сама погрязла с головой в грехе паскудного стяжательства. И единственным лекарством осталось только это, самое простое: отмывать руки и ноги от их черной накипи в бане Лефортово и Матросской Тишины.

Наш главный лекарь, похоже, уже подошел к такому пониманию – осталось только развить этот подход до настоящего эффекта.

Те же, кто под всякими правозащитными и прочими нашлепками уводят от сей необходимой терапии – служат указанной болезни, а то и есть сама эта болезнь.