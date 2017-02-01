Цивилизационное или формационное развитие человечества? А если синтез?

Известны два подхода к изучению истории развития человечества: цивилизационный и формационный. И хотя давно стало понятно, что человечество развивается как формационно, так и цивилизационно, философы, исповедующие разные подходы, увлекшись взаимными упреками, перешедшими в откровенную вражду, так и не смогли выработать единое цивилизационно-формационное учение о развитии человечества. Учение Маркса о развитии человечества, единственное учение о развитии человечества, которое имеет человечество, цивилизационщиками принижается, сводится к подходу. А формационщики просто игнорируют наработки цивилизационщиков.

Результаты этой вражды мы пожинаем сегодня, когда 40 лет назад, после отмены золотого паритета денег погиб капитализм (тезис сей более, чем спорен, но мы традиционно оставляем его на совести и научном авторитете автора, - прим. ред.), а мы, в общественном сознании, никак не можем определиться ни с гибелью капитализма, вызванной отменой золотопаритетности денег, ни с входом в коммунизм, на основе появившегося, после отмены золотопаритетности денег, окончательного для человечества, потенциально коммунистического способа производства.

И вина здесь целиком лежит на современных коммунистических идеологах, не развивающих марксизм-ленинизм-сталинизм, освоением в нем величайшей цивилизационной подвижки, отмены золотого паритета денег, официально произошедшей в 1976 г. Наши немногочисленные современные коммунистические идеологи продолжают тупо повторять устаревшие установки по поводу того, что смена способа производства, вызывающая смену формаций, происходит якобы после появления новых производительных сил. Ветряная и водяная мельница, вызвавшая появление феодализма, ткацкий станок и паровая машина, приведшие к капитализму, рассматриваются ими как производительные силы, а не как цивилизационные подвижки, имевшие и формационные последствия.

И наши сегодняшние коммунистические идеологи никогда здесь не устраивают себе проверку, в этом своем мнении о якобы главенствующей роли производительных сил в появлении формаций, например, анализируя переход из первобытно-общинного общества в рабовладельческое общество. Какими бы ни были разложившимися производительные силы в первобытно-общинном обществе, невозможно представить, что они сами загнали себя в рабство. Это случилось благодаря организационным подвижкам, которые относятся к цивилизационным подвижкам, а не к производительным силам.

Поэтому наши современные коммунистические идеологи не смогли дойти до понимания, что ветряная и водяная мельницы, паровая машина и ткацкий станок являлись не только производительными силами, как в марксистской формационной терминологии, но и являлись цивилизационными подвижками. Именно некоторые цивилизационные подвижки, позволяющие резко увеличивать производительность труда, приводят к смене формаций.

Отмену золотого паритета денег, отменившую капитализм и явившуюся основным условием для входа в коммунизм, конечно же, весьма затруднительно отнести к производительным силам. Поэтому наши коммунистические идеологи, не обращающие традиционно особого внимания на цивилизационные подвижки, и не рассматривают отмену золотопаритетности, как цивилизационную подвижку, приведшую к смене формаций. Не идентифицируется ими отмена золотопаритетности денег, как величайшая цивилизационная подвижка, снявшая все объективные ограничения с роста производительности труда и выпуска товаров, выводящая человечество на простор своего развития.

Освоение в учении Маркса о развитии человечества величайшей цивилизационной подвижки, отмены золотопаритетности денег, сформирует цивилизационно-формационное учение о развитии человечества. Но ненадолго. Едва лишь мы наладим выпуск денег только государством и законное (бюджетное) доведение выпускаемых народных денег населению, всем и каждому, так мы сразу войдем в окончательную формацию, коммунистическую формацию. Формационное развитие человечества, в основном, завершится и человечество перейдет, в основном, к цивилизационному своему развитию.

Могут сказать, что сегодня, когда экономика России бесприбыльна и погибает на этой бесприбыльности, когда прибыль (выпускаемые деньги) не проходит в экономику, когда народ вымирает на безденежье, на низких зарплатах, пенсиях, пособиях, стипендиях, эти вопросы можно решить и без высоких философских материй, простым законным (бюджетным) направлением УЖЕ выпускаемых денег населению страны, всем и каждому. Ведь деньги теперь, после отмены их золотопаритетности, выпускаются не на золотой запас, а на общий труд населения страны, и выпускаемые деньги должны законно (бюджетно) принадлежать всем и каждому, а не ворью, не фглонистам, не частным банкирам, незаконно выпускающим себе деньги, как сегодня.

Но дело в том, что любой вопрос решается правильно, когда решается на уверенной научной основе. И эта научная основа у нас есть, есть теория прибавочной стоимости, есть учение Маркса о развитии человечества.

Надо только понять, что после отмены золотого паритета денег, выпуск денег изменился, выпускаемые деньги теперь стали общими (коммунистическими!), потому что стали выпускаться на общий (коммунистический!) труд населения страны и теория прибавочной стоимости Маркса теперь должна заработать, как теория выпускаемых коммунистических денег, направление которых в общий кошелек, в бюджет, обеспечит вход в коммунизм.

Надо лишь только понять, что после отмены золотого паритета денег, величайшей цивилизационной подвижки, капиталисты утеряли возможность присвоения на свои капиталы (собственности и денег) выпускаемых денег, превращенной прибавочной стоимости, прибыли, и исчезли. Что появился окончательный для человечества, потенциально коммунистический способ производства, основной характеристикой которого является неограниченно возрастающий поток выпускаемых товаров, идущий рядом с соответствующе неограниченно возрастающим потоком выпускаемых денег. Чтобы сделать этот способ производства коммунистическим, работающим на всех и каждого, чтобы направить поток выпускаемых товаров народу, надо законно (бюджетно) направить поток выпускаемых денег народу.

Без этой научности, без освоения в теории прибавочной стоимости и в учении Маркса о развитии человечества отмены золотопаритетности денег, решить вопрос благополучия страны и народа не удастся. Нас будут продолжать обманывать, как 40 лет обманывали голословными утверждениями, что капитализм якобы существует. Нам, народу, без этой научности, не дадут зажить нормально, не дадут воссоединиться со своим заработком, с наработанными нами выпускаемыми деньгами, направляя наши, народные, силы на борьбу с мифическим уже капитализмом, а не на вход в коммунизм, законной (бюджетной) передачей нам наших же УЖЕ выпускаемых денег.