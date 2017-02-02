Есть ли капитализм или уже весь кончился?

Каюсь, это была моя идея провести на форуме дискуссию о путях развития капитализма, включая и "экстремистские" (шутка) точки зрения - например, что капитализм уже не просто не тот, но и вообще перестал существовать в том виде, что описывался еще Марксом, и вообще теперь не капитализм, а самый настоящий коммунизм, только мы не поняли (Е.Волобуев).

Разумеется, такая неожиданная точка зрения захватила умы. С т.Волобуевым спорили, потом бросили.

Но тема все же жива, и с ней надо как-то что-то решить

Что такое капитализм вообще? Есть много определений одного и того же, в принципе они похожи. Вот некоторые.

Капитализм — общественно-экономическая формация, основанная на частной собственности на средства производства и эксплуатации наёмного труда капиталом; сменяет феодализм, предшествует социализму — первой фазе коммунизма. (Большая советская энциклопедия)

Капитализм — это современная, базирующаяся на рынке экономическая система производства товаров, контролируемая «капиталом», то есть стоимостью, используемой для найма рабочих. (Оксфордский философский словарь)

Капитализм (рыночная экономика, свободное предпринимательство) — экономическая система, доминирующая в Западном мире после крушения феодализма, в которой бо́льшая часть средств производства находится в частной собственности, а производство и распределение происходят под воздействием рыночных механизмов. (Британская энциклопедия)

Наверно, достаточно. А что на этот счет пишет т.Волобуев? Да вот его свежая статья, в которой он суммирует все, что писал на эту тему раньше.

"40 лет назад, после отмены золотого паритета денег погиб капитализм, а мы, в общественном сознании, никак не можем определиться ни с гибелью капитализма, вызванной отменой золотопаритетности денег, ни с входом в коммунизм, на основе появившегося, после отмены золотопаритетности денег, окончательного для человечества, потенциально коммунистического способа производства.

И вина здесь целиком лежит на современных коммунистических идеологах, не развивающих марксизм-ленинизм-сталинизм, освоением в нем величайшей цивилизационной подвижки, отмены золотого паритета денег, официально произошедшей в 1976 г."

Как коммунистический идеолог попробую разобраться со своей виной перд человечеством.

Вот определение капитализма от т.Волобуева, мягко говоря, несколько отличающееся от традиционных.

"Капитализм, как известно, это общественно-экономическая формация, основанная на эксплуатации наемного труда, на присвоении капиталистами прибавочной стоимости В ПРОЦЕССЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. Постоянная часть прибавочной стоимости присваивается капиталистами через постоянный капитал (собственность), переменная часть прибавочной стоимости присваивается через переменный капитал (деньги, затраченные на покупку рабочей силы)".

Ну и вот как объясняет т.Волобуев тот кажущийся ему факт, что "капитализм исчез".

"Капитализм и капиталисты исчезли, потому что теперь присвоение прибавочной стоимости (и прибыли) оторвано от производств и товарно-денежных отношений и происходит в банковской тиши, выпуском денег и присвоением выпускаемых денег.

Капитализм существует только в условиях золотопаритетных денег. Почему? Потому что после отмены золотого паритета денег, деньги стали выпускаться на вновь созданный ликвидный товар, на общий труд населения страны, на прибавочную стоимость, нарабатываемую общим трудом населения страны. Или, иначе, деньги стали выпускаться на ту часть ВВП, которая сформирована прибавочной стоимостью.

Выпускаемые деньги перестали различать конкретный труд на конкретном производстве. То есть прибавочная стоимость стала полностью превращаться в выпускаемые деньги и присваиваться этими выпускаемыми деньгами. Стало невозможным присваивать прибавочную стоимость на производствах или в ходе товарно-денежных отношений. Вся прибавочная стоимость присваивается теперь только выпуском денег, присваивается вне производств, вне товарно-денежных отношений. И производство и товарно-денежные (рыночные) отношения стали неэксплуататорскими. Там теперь нет эксплуатации, но остались и, в наше время, развелись и развились всяческие злоупотребления, связанные, прежде всего, с перераспределением необходимой стоимости. Капитализм и капиталисты исчезли. Но сегодня одни, называющие себя господами, строят в нашей стране капитализм, а другие борются с мифическим капитализмом, которого уже нет и больше не будет".

На самом деле, конечно, капиталисты, то есть лица, владеющие капиталом (средствами производства) на основании права частной собственности, никуда не исчезли. У каждого завода, бывшего колхоза, института есть хозяин, и даже если предприятие принадлежит капиталистическому государству, то оно тоже выступает в качестве коллективного эксплуататора.

При чем здесь вообще система денежного обращения?

То есть, конечно, при чем - это важнейший элемент капиталистической системы хозяйствования. Система денежного обращения эволюционирует, вместе с ней меняется и капитализм, он уже, конечно, совсем не тот, что был во времена написания "Манифеста". Но система частной соственности и система эксплуатации человека человеком никуда не делись, а они и составляют суть капитализма как системы: частная собственность плюс капиталистическая эксплуатация.

По Волобуеву капиталистическая эксплуатация исчезла, уступив место какой-то другой - надо понимать, эмиссионной. Поскольку т.Волобуева ввел в заблуждение тот факт, что денег теперь не ограниченное количество, что связано с ограничением в возможностях добычи золота, а Федеральная резервная система, вместе с ней и другие эмиссионные центры, могут выпускать денег сколько угодно. Или сколько хотят. Или сколько нужно.

То есть прибавочная стоимость отдельного капиталиста все равно растворяется в общебенковской денежной массе в процессе инкассирования, а дальше выпуск денег никак не связан с тем, сколько денег от своей прибыли инкассировал капиталист.

Но дело в том, что капиталист ведь получает от банка не сколько хочет денег и отдает ему не сколько пожелает, а банк кредитует производство в определенном объеме, и не может допечатать денег сверх выданного кредита. И дальше эмиссия будет целиком зависеть от возврата кредита с заранее оговоренными процентами, и ни цента сверх этого выпущено быть не может. Теоретически. Конечно, мы знаем, что ФРС выпускает необеспеченные деньги в счет государственного долга США, и это тоже вводит в заблуждение - кажется, что результат труда никак не связан с конечным выпуском денег. Но возьмите поправку на инфляцию, и вы увидите, что очень даже связан. Можно выпустить сколько угодно необеспеченных денег, но система моментально отреагирует на это их пропорциональным обесцениванием.

Помните времена Гайдара, когда в течение 3 месяцев каждый задержавшийся в банке рубль приносил банку еще один исключительно за счет девальвации?

Но процесс производства, а значит и процесс извлечения прибавочной стоимости, не прекращался. Правда, беспредел в денежном обращении приводил к разрушению производства - и именно поэтому капиталистическое к тому времени государство достаточно быстро прекратило печатать необеспеченные рубли - да они ему были нужны только и исключитеьно для вполне капиталистического перераспределения собственности: два процесса шли навстречу друг другу. С одной стороны, в банках накапливались "лишние" деньги, которыми потом оплачивалась приватизация государственной собственности, а с другой стороны - стоимость основных фондов стремительно обесценивалась по номиналу, что облегчало процесс приватизации. Как только сумма на счетах в "уполномоченных" банках сравнялась с балансовой стоимостью приватизируемых активов, прошла "обвальная" приватизация.

Если б капитализма, то есть системы частной собственности на средства произвоства, не было, зачем было приватизировать основные фонды? Пусть бы и оставались, по т.Волобуеву, в собственности "коллективного буржуя" в лице государства. А банки просто допечатывали бы нужное количество необеспеченных денег для все возрастающего уровня элитного потребления, спокойно по итогам финансового года разделяя ответственность за это между всеми членами общества - то есть девальвируя рубль. И зачем было вообще собирать налоги, когда можно просто допечатывать рубли на сумму государственных расходов?

Но, как видим, и налоги собираются зачем-то, и дневная выручка инкассируется почему-то, и доходы от деятельности предприятий идут на сверхоклады и суперпремии советам директоров компаний.

Да, современный капитализм сильно трансформирован, он необычайно централизован, но никуда он не делся. В сути своей он все тот же. Небольшое число собственников вместе с аффилированными с ними бюрократами спокойно присваивают плоды труда огромного большинства. Но - присваивают строго "согласно купленным билетам", то есть согласно своим долям в акционерном капитале капиталистических предприятий. А тех, кто пытается извлечь деньги напрямую, минуя производственый процесс эксплуатации трудящихся - жестоко наказывает сама капиталистическая система. В каком-то смысле классический капитализм борется с посткапитализмом, но только не надо путать посткапитализм с коммунизмом - это совершенно не одно и тоже. В каком-то смысле это прямо противоположные друг другу вещи.

Все, имеющее начало, имеет и конец, в том числе и капитализм. Этого не понял, кстати, Фукуяма, посчитавший установление либеральных порядков на большинстве поверхности земли "концом истории", то есть достижением человеческим обществом вершины своего социального развития. Но то, что Фукума принял за "конец истории" было всего лишь процессом унификации на основе оптимальной модели - для уже готового к самоотрицанию и самоуничтожению общественного устройства. Такие "концы истории" человечество переживало каждый раз, когда подходило к этапу очередной трансформации.

Pax Romana эпохи расцвета Римской империи, когда казалось, что наступил вечный и незыблемый порядок, оказался всего лишь преддверием прихода феодализма и "темных веков".

Великие империи, в которых никогда не заходит солнце, означали лишь готовность к трансформации - переходу к эпохе капиталистического развития.

Не так давно я писал о том, что человечество достигло такое этапа в развитии, что 8 персонам стало принадлежать до 50 процентов общепланетарного богатства. Может быть, это был еще перебор, и на самом деле не 8, а 80 или даже 80 тысяч - для 7-миллиардного человечества это практически все равно. И конечно невиданная концентрация капитала будет сопровождаться и столь же невиданной централизации остальных систем общества - и системы денежного обращения, и систем государственного управления. Да, так или иначе мы придем и к планетарному правительству - уже сейчас международные организации диктуют национальным правительствам очень многое. И часть этих организаций - финансовые.

Но сущность капитализма, то есть право немногих "хозяев" эксплуатировать не имеющее частной собственности большинство, никуда не девается, оно остается в неизменном виде. И любой из "посткапитализмов" не сможет покушаться на это основополагающее правило - основанное на буржуазном законодательстве право немногих владеть всеми средствами производства и присваивать себе результаты труда подавляющего большинства.

В этом отличие коммунизма от всех возможных вариантов "посткапитализма" - это полное снятие права частной собственности и создание условий для полной невозможности эксплуатации человека человеком: законодательной, экономической и даже морально-этической.

При чем тут деньги? Практически ни при чем. Это просто ошибка, проистекавшая от старинного определения коммунизма как общества "где не будет денег". Причем реально денег, как "универсального товара" в обществе капитала, конечно не будет. Но не расчетных знаков, согласно которым обеспечивается перераспределение внутри общества. Мы же уже жили в обществе "реального социализма", где деньги (вернее денежные знаки) не были средством наращивания капитала, но служили именно и исключительно как средства расчетов между людьми. Нам просто казалось, что это деньги. Нет смысла сейчас обсуждать, насколько реален был тот опыт социализма. Смысл в другом - опыт реального отказа от капитала имел место.

На этом всё. Капитализм не исчерпает и не уничтожит себя в ходе собственного развития. Капитализм не трансформируется сам во что-то новое, "посткапиталистическое" - это все равно будет в своей основе эксплуататорская система, основанная на тех же принципах, что и раньше, в период своего еще зарождения. И капитализм не сможет принять такую форму, которая сделает его вечным - внутри него всегда будет сидеть непримиримое противоречие между эксплуататором и эксплуатируемым. Оно его уничтожит.

Безусловно смена капитализма на более прогрессивную формацию будет иметь период достаточно болезненного фазового перехода. Это чистая эмпирика - все предыдущие трансформации были крайне болезненными, причем чем глубже, тем больней.

Все способы уйти от противоречий, "снять конфликты" чреваты только одним - затягиванием процесса и увеличением количества страданий в перспективе. Альтернатива только одна - исчезновение человечества подобно дрожжам в вине, когда по мере накопления спирта они гибнут в результате своей жизнедеятельности.

Судя по всему, революция такой же неотъемлемый элемент развития человеческого общества, строительство государства, война, культура и так далее. Как и сама по себе склонность к прогрессу, развитию.

Конец истории может быть только один - это уничтожение человечества. А пока оно существует, оно продолжит жить в процессе собственной истории.