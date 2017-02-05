Порошенко все-таки подловил Путина в Донбассе

КАК КУР В ОЩИП

Теперь ясно, что в Донбассе – не простая «послеминская» заварушка. Вальцман-Порошенко умело загнал ВВП в западню. Теперь Кремлю нужно либо начинать прямую войну с Киевом, либо получить позорный разгром двух республик Донбасса. При том, что в РФ – тяжелый экономический кризис. Угодил Наше Все, словно кур – в ощип.

Что предпримет Москва?

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Порошенко, управляя полуживой Украиной (фактически – банкротом), виртуозно использовал слабость ВВП. Последний-то как любит действовать? Затеять что-то, бросить затею на полпути – и заварить новую кашу. Не доварить ее – и броситься в третью авантюру. Не разобравшись толком с Украиной и Новороссией, породив мертворожденно-невыполнимые «минские кондиции», ударился в Сирию. Там не закончив – принялся за Курильский вопрос. Штатные льстецы назвали это «путинскими вилками». Ну, теперь вилки посыпались на голову. Зубьями вниз.

Итак, войска киевской хунты, плотно обложив Донецкий кряж и создав примерно пятикратное превосходство в силах над «корпусами» ЛДНР, в наступление не идут. Они методично – артиллерийско-ракетными ударами, диверсиями – нарушают электро- и теплоснабжение Донецка и вообще тыла донбасского ополчения. Рвут ЛЭП. То есть, вызывают гуманитарную, техногенную, социально-экономическую катастрофу в тылу республик. Этакий вариант Ирака-1991, но для бедных, в дешевом исполнении. Или вариант западных стратегических бомбардировок немецких городов во Вторую мировую. Благо, Донецк – почти на линии фронта.

По мнению Игоря Стрелкова, группировка ВСУ тут ничем не рискует. Ее задача – заставить немногочисленные (не более 15 тысяч) отряды ДНР и ЛНР кинуться в наступление на хорошо укрепленные рубежи обороны осадной группировки ВСУ. И перемолотить их в мясорубке. Ибо невозможно изнутри «донецкого полукотла» наступать на превосходящие силы карателей, которые воюют теперь намного лучше, чем в 2014-2015 годах. А если не наступать – то начнется развал тыла той же ДНР, разложение ее войск. Знай себе – методично разрушай инфраструктуру Донецка, далее отдавая дело Морозу, Тьме и Голоду.

Северный ветер тоже не поможет: ВСУ-то в наступление не идут. А если «ихтамнеты»-отпускники сами попробуют попереть на оборонительный пояс осадной армии Порошенко – то там же и полягут.

В результате Порошенко сам поймал Путина в «вилку». Если смириться с тем, что ВСУ вызовут сначала гуманитарную катастрофу, а затем и падение ЛНР-ДНР, то Москва получит и позор, и массовое бегство тысяч людей с оружием на свою территорию. После чего, заняв Донецкую агломерацию и Луганск, ВСУ перенацелятся на Крым. А в РФ, вдобавок к острому экономическому кризису, получит еще и политический.

Порошенко не без оснований рассчитывает на то, что РФ не ударит по штабам сил АТО, по ее складам и скоплениям тяжелого вооружения авиацией и крылатыми ракетами. Да, в Сирии Кремль это будет делать, спасая Асада и сирийские города, а вот в Донбассе – ни-ни. А значит, боятся Порошенко нечего.

А если Москва на это решится и начнет уже прямую войну с Украиной, то в глазах всего мира станет неприкрытым агрессором. Тут вся надежда на «роман» с Трампом разрушается на корню, Киев добивается ужесточения санкций против РФ и западной финансовой (и военно-технической) помощи Украине. Получая желаемую «Великую украинско-отечественную войну» и усиление своего режима на Украине. Там такой военно-патриотический угар настанет – мама, не горюй.

Вилка еще так. Для кура, коего ощипали. Говорили же ему: надо быстро решать проблему весной 2014-го. Но вышло иначе. Увлеклись ХПП – и получили теперешнее положение между молотом и наковальней.

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По разумению Максима Калашникова, выход у Кремля лишь один – воевать. Убираться из на фиг не нужной нам Сирии (ради экономии сил и денег), разрывать минские бумажки под предлогом бесчинств киевской военщины – и немедля признавать ЛНР и ДНР. Как признали в 2008 году Абхазию и Юго-Осетию. Да-да, хватит считать русских (и русских Донбасса) быдлом и черной костью! Хватит этого идиотизма: «Крым – наш, а такой же по населению Донбасс – Украина». Признав донбасские республики, ставьте ультиматум Украине. О полном отводе войск. Готовьте быструю операцию по воздушно-ракетному разгрому командования и снабжения осадной армии Порошенко, по уничтожению ее артиллерии, авиации и бронетехники. Хватит без толку вгонять бомбы и дорогие крылатые ракеты в сирийскую пыль! Готовьте молниеносную войну на превращение сил АТО в дезорганизованную массу и по разблокированию Донбасса стремительным броском нескольких сухопутных дивизий с территории РФ.

А дальше – ЛНР и ДНР включаются в состав РФ. Да-да, как Крым. Ибо вы заварили эту войну и прохлопали шанс ее не допустить весной 2014 года, без крови взяв весь Юго-Восток (а то и всю Украину без Бандеристана) – вот теперь исправляйте плоды своей трусости.

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Быстрая операция поставит Запад перед фактом. Никакой ядерной войны он не начнет – он ее сам боится до дрожи в коленках. За украинских туземцев не станут ни американцы, ни европейцы рисковать гибелью в ядерных смерчах и «грибах». Кроме того, Америка сейчас замыкается на своих острейщих внутренних проблемах, ей не до внешнеполитических затей. Ей на домашние дела средств не хватает. Евросоюз тем более в войну не полезет: у него – свой внутренний кризис, и пассионарность – на нуле. Польша, что ли, в войну полезет? Не рассказывайте сказок: паны смелы лишь издали, на русский кулак они нарываться не станут.

А то, что санкции против РФ ужесточат – так это даже хорошо. Придется Москве поневоле заниматься экономикой, а не футбольно-внешнеполитической чушью. Менять правительство. Налаживать свою систему долгого и дешевого кредитования реального сектора. Налогами заниматься. Нас отрежут от мировой банковской системы? Отлично – давно пора свою создавать, причем полноценную. Нефти и газа из РФ покупать не станут? Это, во-первых, невозможно, ибо опрокинет ЕС в жесточайший кризис. ЕС не успел построить альтернативных газопроводов из «куста» «Иран-Туркмения-Азербайджан» и терминалов для приема катарского СПГ на Средиземном море. А, во-вторых, исчезновение с рынка углеводородов из РФ приведет к такому взвинчиванию цен на энергоносители, что экономики Китая, ЕС и США войдут в штопор. Начнется новая волна жестокого глобального кризиса, в котором Западу уж точно станет не до РФ и не до Украины.

Страшно? Тяжело? Работать придется, а не пиаром заниматься, не сурковщиной и не посадками гражданских активистов? Не болтать, а экономику поднимать? Ну, так у вас нет иного выхода. Сами себя загнали в такое положение. А не справитесь – пеняйте на себя.

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Решение Кремлю придется принимать в самое ближайшее время. Уже невозможно делать вид, что ничего не происходит и ждать, что все само собою «рассосется». Уже не рассосется, господа. (Вы теперь не господа положения, хоть и по положению – господа). Порошенко, боюсь, крепко ухватил вас за чувствительное место. Подловил он Кремль, причем классически.

Остается лишь одно: прямая военная операция по спасению ЛДНР, уход из Сирии и включение Донбасса в состав РФ. Ничего, потянете. На Сирии сэкономите: не нужно будет тратить по 3 миллиарда долларов в год на войну там, не придется вбухивать три сочинских олимпиады в восстановление экономики Сирии. Да и в Ливию не полезете – там жизнь за наш счет обустраивать. Зато вы нанесете страшный удар по киевскому режиму и уже его свалите в штопор.

Альтернатива всему этому – катастрофа сначала в Донбассе. Потом – война за Крым. Потом – крушение экономики РФ и ее самой. Порошенко это знает и потому планомерно учиняет в ДНР гуманитарный ад.