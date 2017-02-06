Новый медиапейзаж Эрэфии – страны на экранах нет

КОГДА НЕ О ЧЕМ ГОВОРИТЬ…

Любопытства ради посмотрел расейское ТВ (обычно на это я времени не трачу). Товарищи, да это же уникум! Страны-то нет. Такое впечатление, что мы живем то в США, то на Украине. Трамп-трамп-трамп…

Хреновы дела в стране, если все сведено к гипертрофированно разросшейся советской телепередаче «Сегодня в мире». Теперь она идет весь день. Но, думаю, 2017 год все равно «заболтать» не получится.

***

Что там застряло в памяти с ноября 2016-го. Ага, Трамп победил. Платье его жены Меланьи. Алеппо взяли, конечно, и регулярно удобряем земельку сирийскую архидорогими бомбами с крылатыми ракетами, но боевики запрещенного ИГИЛ почему-то не отступают за Днепр и не отходят к границам СССР. Ах, есть российское событие, каюсь! Крушение Ту-154 под Сочи. Что еще? Трамп, Трамп, Трамп – он позвонит Путину? Он снимет с нас санкции? О, еще новость нашел: британский министр обороны рыдал: армия Великобритании не сможет отразить нападение ВС РФ.

Вот сюрреализм-то! Убейте – но дайте мне увидеть, как Кремль (не решившийся даже на ввод войск в Донбасс в 2014-м) посылает все три-четыре своих дивизии через Европу. Британию воевать! Сняв последние части с китайского рубежа. Это же песня. Наши бравые солдаты маршируют через замершие от страха Украину, Белорусскию, Польшу, Германию, Бельгию и Голландию, чтобы на суровых берегах Ла-Манша построить десантные баржи и переправиться на Туманный Альбион. (Или они летят с готовыми баржами на коврах-самолетах?) Ну, не дают покоя ВВП лавры Вильгельма Завоевателя!

Интересно, верят ли в Кремле в такую чушь? Нет, интерес англа-генерала мне понятен: надо вышибать деньгу на свою армию в парламенте. Вот и приходится рисовать какую-то фантасмагорию и вешать лапшу на уши британскому электорату. Британия-то последний раз воевала – на пределе своих сил – за Мальвинские-Фолклендские острова в 1982 году. И, хотя противостоял ей прогнивший насквозь режим аргентинских генералов, имевший в распоряжении устаревшее оружие и практически никакого флота, британцы в тех боях потеряли два эсминца, два фрегата и один контейнеровоз. С тех пор сила Британии только уменьшилась, ее никто за военную державу не держит. Ну как английские войска хотя бы теоретически могут столкнуться с российскими? Они что, в Крыму станут высаживаться, как в 1854-м? Или в Мурманске с Архангельском, как в 1918-м? Да у них теперь и флота-то для этого нет. На Украине бритты появятся – за Донбасс и Крым воевать? Ой, не смешите меня! Все эти разглагольствования о неспособности британских ВВС противостоять «ордам Путина» сродни диссертации «Действия мышиной семьи при нападении стаи гималайских медведей». Да и орд-то нет, у РФ теперь – маленькая армия.

Но расейские СМИ перепечатывают этот бред и радостно вопят: ах, как мы сильны! Да Максиму Калашникову на этот информационный шум плевать. Меня гораздо больше волнует то, что политика Центробанка гробит экономику РФ, что наши производственные компании не могут взять кредита, как в Германии, под 1,5% годовых.

А мне рассказывают: в Англии встревожены тем, что их эсминцы слишком шумят и русские подлодки засекают их на расстоянии в сто миль (185,4 км). Да? Режьте меня – но никак не могу представить себе, что в Кремле отдадут приказ подлодкам Северного флота пойти по стопам Дёница и начать топить все, что плывет в Великобританию и из нее. Хотя бы потому, что у Лондона есть стратегические ядерные силы и они могут ответить прямо по Москве…

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В общем, в медийном пространстве РФ есть печные «ля-ля за международное положение». Простите, в моем Советском Союзе про это говорили в ежедневной программе «Сегодня в мире» (15 минут до семи вечера), в программе «Время» (еще 15 минут из общего объема), да в еженедельной «Международной панораме» по воскресеньям. В день выходило не более сорока минут. А в Эрэфии мне денно и нощно гонят «Сегодня в мире», причем в крикливо-лубочном варианте.

Слушайте, а где же великие победы в развитии самой РФ? Где открытые новые заводы, производящие промышленных роботов? Ведь в Советском Союзе их делали. Где поднявшиеся в воздух самолеты мирового класса? Вот я в своей юности помню, как показывали в 1980-м прекрасный Ил-86, позже – самый мощный вертолет мира, Ми-26, потом – «Руслан». Показывали новые Ту-204. А что показывают в Эрэфии? Один и тот же «Суперджет», условно отечественный?

Где сообщения о рекордных темпах дорожного строительства, как при Юрии Баталине (Госстрой СССР) во второй половине 80-х? Где хотя бы один настоящий «город будущего»? Где сообщения о новейших лекарствах, сулящих переворот в медицине? Нет ничего. Пусто. Ибо если сегодня показывать РФ (кроме Москвы, Питера и Ямала), то не увидишь ничего, кроме нужды, безработицы, безобразий чиновничества, стоящих предприятий.

Говорить-то не о чем. Вот и приходится забивать медиапространство Трампом, Украиной, загниванием Европы и негодными британскими «дестроерами». И фейсом Шапиро-Соловьева, который снова будет толочь воду в ступе «про Сирию». Ах, да, есть еще передачи выходного дня: про ремонт квартир и жратву. И про девочек – то изнасилованнызх маньяками, то загрызенными собаками.

Хреноватое положение, господа кремлевские! Говорить вам нечего. Осталось только иллюзион устраивать.

А вот Трамп, кстати, говорит по делу. Про промышленность и бизнес.

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Знаете, что я вам скажу? Напрасно вы надеетесь на то, что пронесет и кривая как-нибудь вывезет. Сейчас Трамп еще только осваивается. Он еще не развернулся во всю ширь. Он ведь еще не начал добычу углеводородов в Соединенных Штатах. И еще не успел ударить по Китаю таможенными пошлинами.

Вы знаете, что Китай сейчас походит на человека, судорожно балансирующего на краю обрыва? По итогам 2016-го дефицит его бюджета составил 425 млрд долл. (4% ВВП) против ожидаемых 327 млрд долларов. КНР поражена долговым кризисом: ее власти накачали кредитами экономику, чтобы не допустить спада в 2009-2010 годах.

«Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на данные Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS) сообщала об опасном соотношении общего долга Китая к ВВП. По данным BIS, общий долг Китая, включая обязательства государства, компаний и домохозяйств, в марте 2016 года достиг 27,2 трлн долл., что составляет 225% ВВП. Для сравнения: этот показатель для еврозоны составляет 271%, Великобритании – 266%, Японии – 394%. Средний показатель для развитых экономик мира – 279%. Беспокойство у экспертов вызывает и скорость, с которой растет долг Китая, ведь еще в 2008 году он не превышал 147% ВВП. При этом разрыв между соотношением общего долга Китая к ВВП и его долгосрочным трендом достиг к концу марта 2016 года 30%, сообщают в BIS. В банке значение в 10% рассматривают как ранний индикатор финансового кризиса…»

http://www.ng.ru/economics/2017-01-25/1_6912_china.html

Так что Трамп вполне может ткнуть «иглой» своих покровительственных тарифов в китайский «пузырь». И у Трампа нет выхода: ему нужно создавать рабочие места в Штатах. Но если Китай прекратит свой экономический рост или вообще даст спад, то РФ придется плохо. Спрос на ее сырье в Китае снизится, а нефтью и газом американцы себя обеспечат сами. В кризисе окажется и Европа, главный потребитель российских углеводородов.

И что тогда будет с вашим режимом, господа? Ведь это только постсоветские дурачки могут думать, будто власть сможет финансировать только себя, полицию и армию. А все остальное – бросить на произвол судьбы. Ну, смерть науки вряд ли кто заметит, а вот ЖКХ, медицина, образование, продовольствие, энергетика – не хухры-мухры. Если на улицах губернских городов окажутся миллионы бюджетников, месяцами не получающие даже скудных своих зарплат. Это, знаете ли, совсем иной коленкор. Вы никогда не сможете отделить МО и МВД от остального общества какой-то стеной, поселив их работников в неких отдельных слободах, где все нормально. А за их пределами – дикая нужда. Не помогут и те поборы, право на которые вы пытаетесь дать губерниям и муниципиям. На местах-то денег нет! Куча поборов стремительно положат на бок остатки экономики. И что дальше: Москву объявлять изолированным городом и кордоны вокруг нее выставлять?

***

Вот почему мне очевидно, что за внешнеполитическим дребезжаньем в расейских СМИ проглядывает страх и неуверенность верхов в завтрашнем дне. Оттого и бегут известные миллиардеры из РФ в западные юрисдикции. (Неизвестные миллиардеры выступают высшими должностными лицами и им смываться некуда).

Знаю-знаю, что мне скажут: «Да они на шее покорного электората еще двадцать лет сидеть будут!»

Не смогут. Потому что кризис подошел совсем не тот, что был в 90-е. Тогда мучились обломки СССР, а Запад в беду не попал. А вот теперь – уже с 2008 г. – кризис охватывает и бывший Свободный мир. Знаете, наложения двух кризисов расейские вожди еще толком не видели. Как и их электорат. А кошмара 30-х во всем мире уже не помнят. Электорат-то еще тешит себя мыслью о том, что о крахе Америки говорили аж в начале 1970-х, и раньше. Но глупцы не догадываются посмотреть на величину госдолга США тогда и сейчас. Глупцы не знают, что в начале 30-х Соединенные Штаты стояли на грани новой гражданской войны. Чего не было ни разу с тех лет. А вот сейчас…

Так что наложение кризисов неизбежно, и 2017 год нам еще преподнесет кучу «сюрпризов». Что с этим делать? Вижу, что в Кремле этого просто не знают. Там просто доводят политику «Тащить и не пущать!» до полного апофеоза. И выкручивают регулятор пропаганды до предела.

Но, знаете, британские эсминцы и платье Меланьи Трамп не помогут. Только вот сказать вам нечего, господа…

Ваш конец придет не в виде английских эсминцев-то!