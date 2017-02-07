Теперь Трамп переигрывает ВВП на внешнеполитическом фронте

Иранская карта против французской?

Разобрав то, как Порошенко поймал Мастера Хитрых планов в вилку (http://forum-msk.org/material/politic/12786035.html), теперь обратимся к тому разгрому, что Трамп уготовил ВВП на внешнеполитическом фронте. Прожженный делец с бульдожьей хваткой, дядя Дональд умело использует наследие Обамы.

Это грозит Кремлю нешуточными проблемами у себя дома. Ибо ставка-то на Трампа оказывается провальной…

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Внешне – ну полный «всехпереиграл». Как же! Финансируемая с помощью кредитов из РФ Марин Лепэн вырвалась в фавориты президентской гонки во Франции. А в США пришел к власти якобы «пророссийский» Трамп.

При этом администрация Трампа открыто назвала Иран (важнейшего союзника Кремля в Сирии и геополитического партнера) главным источником терроризма в мире.

Теперь разберем это «торжество ХПП». М.Лепэн, даже если и придет к власти в Париже, окажется в сложнейшем положении. Ей придется бежать к Путину с просьбой открыть рынок РФ для французского продовольствия и прочих товаров. Если Кремль это делает, то получает удар по своей «парадной витрине» - сельскому хозяйству. Разорятся те не самые последние в РФ люди, что имели глупость вложиться в отечественноне сыроварение, мясо-молочные комплексы и т.д. При этом г-же Лепэн придется выдержать страшную борьбу внутри Франции за отказ от евро ради возвращения франка, бодание с собственным большим бизнесом и так далее. При том, что дестабилизация ЕС мало что дает Кремлю: в РФ-то кризис один черт продолжается.

Зато Трамп играет как завзятый византиец и мастер комбинаций. Итак, уважаемый Владимир помог хакерами и сделал грязную работенку за республиканцев, ударив по демократам и Клинтонидам? Отлично! Используем его и дальше. Мне, новому американскому вождю, предстоит трудная перестройка в Соединенных Штатах. Значит, надо заставить ВВП плясать под американскую дудку и тратить русские ресурсы в интересах Америки. Как? И тут начинается настоящая многоходовочка.

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В Кремле показали, что страстно ждут от Трампа снятия санкций с РФ? Ждут его звонков и внимания? Оно и понятно: ВВП обещал расейской «элите» решение ее шкурных проблем с помощью дяди Дональда, якобы – «пророссийского». Значит, главу РФ можно ломать. Несмотря на очевидную слабость США в текущий момент.

Прежде всего, для вбивается клин между Москвой и Тегераном. Иран – снова «империя зла», как при Рейгане. Москве ломают всю ее игру в Сирии, всю ее коалицию. Ну как теперь Кремлю выстраивать отношения с Трампом, сохраняя альянс с Ираном? Тут либо роман с дядей Дональдом и ожидание снятия санкций, либо – разрыв с Тегераном и полное разрушение всей «сирийской комбинации». Игорь Стрелков моментально обратил внимание на такую перспективу.

А Трамп идет дальше. Что с того, если отказ от приручения Ирана и снятия с него санкций не даст ЕС возможность получить альтернативные российским поставки газа? Для Соединенных Штатов сие лишь благо: тем охотнее европейцы станут покупать сжиженный газ из Америки. Да из Катара тоже, в общем. Что обеспечивает постепенное вытеснение Москвы с европейского газового рынка. Трамп тем самым выполняет часть своей экономической программы – реиндустриализации Заатлантической республики.

Но он выигрывает еще в одном. Обама сумел загнать Кремль в абсолютно не нужную русским войну в Сирии? Москва под сирийским предлогом отказалась от проекта «Новороссия»? Отлично. Теперь надо загнать РФ еще и в засасывающую войну с «мировым терроризмом» не только в Сирии, но и в Ираке, и в Ливии, а возможно – и в Афгане. Пускай русские там сжигают свои ресурсы и кладут жизни во имя интересов и Соединенных Штатов, и Израиля. А мы за это будем обещать уважаемому президенту РФ снятие санкций. Подвесим ему морковку на удочке – перед носом. Совсем не спеша признавать права Москвы на Крым, на Донбасс. Пусть воюет за тридевять земель за чужие интересы, как говорится, до последнего русского.

А чтобы дело шло веселей, Трамп сделает еще одну полезную для Америки вещь: начнет масштабную добычу углеводородов у себя дома, объективно сбивая мировые цены на нефть и газ. До приемлемого для янки, но голодного для РФ уровня. Задыхаясь от нехватки средств, Москва будет вынуждена (за обещание снять с нее санкции) вести архидорогую войну с исламскими радикалами. Возможно – испортив отношения с Ираном. И получив (спасибо «минской перемоге»!) еще и войну с Украиной. Или (если ВВП с ней воевать не захочет) – катастрофу в виде разгрома ЛНР и ДНР и потока вооруженных беженцев из Донбасса в Российскую Федерацию. Со всеми вытекающими последствиями для положения и влияния ВВП.

Трамп при всем том обеспечивает ВВП непрекращающийся экономический кризис в Российской Федерации. (Не специально – попутно так выходит). Ему глубоко наплевать на то, кто при этом победит во Франции – Бенуа Хамон или Марин Лепэн.

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А что внутри РФ? Боюсь, грядут большие проблемы для Кремля. Он-то сулил собственной «элите» решение всех ее кланово-кастовых проблем с помощью «своего» Трампа. Что ее снова будут пускать к кубышкам на Западе и на Запад вообще. Что она избавится от страха конфискаций, что ее снова пустят в западное высшее общество.

А тут получится совершенно наоборот. И тогда волки могут броситься на своего просчитавшегося вожака. Сочтя, что им нужен более удачливый предводитель.

Впрочем, ждать проверки наших выкладок осталось недолго. События развиваются сейчас стремительно, каждый день приносит все новые и новые сюрпризы из Вашингтона.