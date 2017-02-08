Несколько дней назад направил письмо в ЦК КПРФ, в котором напомнил о выступлении Ю.П. Белова, И.И.Никитчука о том, что любая коммунистическая партия в буржуазном обществе всегда будет стоять перед угрозой соскользнуть на рельсы буржуазного парламентаризма, а значит - отказа от классовой борьбы". "Этой болезнью заражено и современное коммунистическое движение. Отход от позиций марксизма неизбежно ведёт к оппортунизму. Сегодня это и увлечение парламентской борьбой, и попытки о чём - то договориться с властью, и затушёвывание преступлений власти, подмена целей средствами их достижения". Эти высказывания на сто процентов касаются КПРФ. Мнение историка и учёного подтвердил конкретными примерами. Письмо направил по электронной почте, указав имя и фамилию. На следующий день получаю ответ. "Здравствуйте уважаемый автор письма. Благодарим вас за обращение к КПРФ! Данная информация будет доведена до сведения руководства партии. С уважением - сектор по работе с обращением граждан в Центральный комитет Коммунистической партии Российской Федерации и во фракцию КПРФ в Государственной думе Федерального Собрания РФ. Следите за новостями о жизни партии на сайте"... По замыслу В.Ленина и И.Сталина партия Большевиков переименованная в коммунистическую создана для народа. Однако чиновники ЦК КПРФ обращаются к автору письма анонимно - "уважаемый автор". И ответ пишет -"сектор по работе с обращением граждан"... Они настолько обуржуазились, что держат в секрете свои имена и фамилии. Г.Зюганов создал настоящий дурдом.

Мне анонимный автор предлагает обратиться на сайт партии. Обратился и что увидел? Подтверждение того, что партия коммунистов превращена в партию буржуазии. Для подтверждения вынужден основываться на цитатах. С 27 января текущего года в Подмосковье состоялось семинар - совещание первых секретарей комитетов и бухгалтеров региональных отделений КПРФ.

Приняли участие лидеры братских Коммунистических партий из республик, ранее входивших в состав СССР.

Почтили минутой молчания память скончавшегося накануне народного губернатора Луганской области (с апреля 2014 года по август 2014 года) Валерия Болотова. ( так написано в отчёте партии).

Состоялось награждение политической премией Российской ассоциации по связям с общественностью депутатов Госдумы ( победителей на выборах в одномандатных округах) С.И Казанкова, А.В.Куринного, Д.А.Парфёнова, М.В.Щапова, С.Г. Левченко - губернатора Иркутской области.

Лидер КПРФ Зюганов выступил с докладом "О политической ситуации в России и задачах партии на современном этапе".

Будут заслушаны следующие доклады.

1. Об особенностях подготовки к предстоящим избирательным компаниям (докладчик И.И.Мельников).

2. Борьба за права трудящихся в свете 100 - летия Великого Октября (В.И.Кашин).

3. 100 - летие Великого Октября и приоритеты в идейно - политической работе КПРФ (Д.Г.Новиков).

4. О плане мероприятий по подготовке к празднованию 100 - летия Великой Октябрьской социалистической революции (В.Ф.Рашкин).

5. Об участии контрольно - ревизионных органов КПРФ в решении политических и организационных задач партии и совершенствовании исполнения своих функциональных обязанностей. (Н.Н.Иванов).

6. Об итогах работы по укреплению организационно - партийной вертикали в 2016 году и задачах региональных отделений КПРФ в преддверии 17-го съезда партии (Ю.В.Афонин).

7. Подготовка КПРФ к участию в региональных выборах в Единый день голосования 10 - го сентября 2017 года и предстоящей избирательной компании по выборам президента РФ (С.П.Обухов).

8. Задачи КПРФ по противодействию антикоммунизму и антисоветизму в год столетия Великого Октября (М.С.Костиков).

9. Борьба против фальсификации на выборах (Б.И.Колюшин).

Читатель, если таковой появится, вы нашли хотя бы одно слово о рабочем, крестьянине, низовом бюджетнике и вообще о народе?

Готовил семинар-совещание Г.Зюганов со своей командой. О каких особенностях в предстоящих выборах надо говорить? Они известны. Главной особенностью являлось и будет являться игнорирование выборов большинством избирателей. Что ни будь делается фракцией КПРФ по этому вопросу? Ничего не делается. Как обычно политика руководства компартии состоит в собраниях, заседаниях о которых мало кто знает, да и их итог ни о чём не говорит. Одним словом болтовня.

Обратите внимание на вопрос № 2. Борьба за права трудящихся в свете 100 - летия В.О. А если бы столетия не наступило? И как выражается борьба КПРФ за права трудящихся? 5-10 человек с одного предприятия вышли на митинг, к ним присоединяется секретарь ячейки, постояли, поговорили, сфотографировались и разошлись. Фактически никакой борьбы нет. В Румынии против амнистии воров от правительства вышли сотни тысяч народа и объявили, что будут стоять пока закон не отменять. И ведь отменили.

Все доклады обосновали на столетие революции. Но ведь итогов революции нет. Страну вернули в дореволюционную эпоху. Появилась буржуазия и рабы. Только буржуазия уже не та и рабы не те. Буржуазия сказочно обогатилась, как будто и не было столетнего перерыва. Она своё взяла сполна. Такое обогащение с неба не упало, рабы стали беднее. В.Матвиенко только сейчас узнала, что педагог в школе, кроме Москвы и Питера получает 7 тысяч рублей. И сколько же понадобилось годов, чтобы эта информация дошла до сената. И что изменилось? Он стал получать 100 тысяч? 120 тысяч граждан России исчезает ежегодно. Куда и почему никто не знает и этот вопрос не поднимается ни на правительстве, ни в партии. У нас Никольский район насчитывает 32 тысячи народа. Хлебный король за год делает на этих людях 32 миллиона рублей. Сколько миллионов рублей потеряла страна и новая буржуазия на исчезнувших 120 тысячах граждан? За год исчезает почти четыре таких района как наш. А за десять лет? А за 26 лет?

Геннадий Андреевич собрался праздновать юбилей Октября. С какими достижениями? В Союзе встречали юбилеи достижениями в жизни народа. Чего достигли нынешние коммунисты? Обогащения чиновников и нищеты народа. Действительно это стоит отметить.

Ни одного развёрнутого доклада найти не удалось. Нашёл сектор по работе с письмами граждан, он закрыт. Что происходит с коммунистами? До них нельзя достучаться. Г.Зюганов и его окружение писем от граждан не читают. Всё отдали обслуживающему персоналу. А вот банковский реквизит ЦК КПРФ для пожертвований в фонд партии открыт. Вы с кого просите пожертвований? С рабочих, учителей, крестьян, пенсионеров? С тех кто получает по 7 - 15 тысяч рублей. А какова ваша зарплата и в какую сумму для народа обходятся ваши льготы? Фракция КПРФ в думе совсем потеряла совесть. Земляки говорят, что верхушка партии живёт в другой стране. И есть тому подтверждение. Раньше полемизировали по вопросу, можно ли построить коммунизм в отдельно взятой стране? Конечно можно если все государства будут жить при социализме и плановой экономике. Значит нельзя. Нынешние коммунисты пошли дальше. Они построили коммунизм для отдельной группы людей - депутатов. Что не хватает коммунистам фракции КПРФ? Квартиры и дома есть у каждого. Материально обеспечены на две жизни. Предполагаю, что у каждого есть заграничный паспорт. Что ещё нужно? И самое главное, что они ни за что не отвечают. Девиз строителя коммунизма "От каждого по возможности, каждому по потребности". Но коммунизма нет и не предвидится, а есть люди которые устроили себе жизнь как при коммунизме. Только вот возможностей у наших коммунистов нет и они на это не реагируют. Им даже удобнее. Никто ни о чём не спросит. Потребность удовлетворяется и на этом можно остановиться.

Читатель скажет, а зачем автор пишет подробности о прошедшем семинаре - совещании? Чтобы понять проблему партии. Они не только живут, но и строят свою работу как при коммунизме. Катастрофический провал на выборах не изменил их политику. Жаль, очень жаль. А почему молчит народ? Они потеряли веру в нынешних коммунистов, о чём говорит прошедший семинар. На такой же основе будет проведён и предстоящий съезд. Семнадцатый по счёту и что изменилось? Народу с каждым годом жить стаёт труднее, а коммунистам гораздо легче. Имею в виду депутатов - руководителей партии. Они должны жить среди народа, тогда что - то изменится.

В нынешней экономической обстановке в России у коммунистов должно быть на повестке собраний, семинаров, пленумов, съездов два вопроса:

1. Расследование предательской деятельности руководства партии, что привело к развалу СССР и экономики России. Результаты донести до каждого человека страны.

2. Задачи партии по восстановлению социализма на основе плановой экономики.

Коммунисты так подобрали обслуживающий персонал, что простому человеку до них невозможно достучаться. Пишу статьи, открытые письма на имя Г.Зюганова, обращаюсь лично к Г.Зюганову и везде бетонная стена. Это и есть свобода слова при бандитски - воровском капитализме. Пиши, но тебя никто не читает. И ведь такое взаимодействие с народом установлено не только депутатами от КПРФ, но и в правительстве. Сегодня В.Соловьёв посвятил час на обсуждение работы наших министров. 70 процентов народа вообще не знают министров. Зима делать на селе нечего, сижу перед телевизором, иногда листаю интернет, но не знал, что в правительстве есть министр Голушко или Галушко. Даже не знаю как правильно написать. В стране бардак даже в здравоохранении и понять трудно почему. Ведь есть министр федеральный и в каждом регионе по министру с аппаратом и привилегиями, но медицины для народа нет. Оказывается В.Скворцова, являясь министром здравоохранения России, ничего поделать не может так как полномочия переданы в регионы. Естественно и финансирование осуществляется на региональном уровне. Но ведь сегодня большинство народа знает, что все регионы, за исключением Москвы по уши в долгах федеральному центру. Тогда зачем федеральный министр? Ельцинский принцип "берите полномочий сколько унесёте" действует в полном объёме. И несут миллиарды из бюджета страны, в том числе и из региональных.

Какое отношение к народу имеют те 9 вопросов, которые обсуждались на семинар - совещании? Г.Зюганову, как и правительству плевать на народ. В этом бардаке они не плохо устроились.

Геннадий Андреевич собрался бороться против антикоммунизму и антисоветизму. А вот Я.Потешина с Украине пишет, что надо создавать на Украине газовые камеры и сжигать русских. Ни Кремль, ни правительство, ни коммунисты не слышат этого. Для фракции КПРФ главное сохранить верхушку партии в думе. Вот так мы и живём. С народом разговаривает не живой человек а "совет"...