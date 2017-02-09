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Московский листок

Зюгановщина доводит до суицида. Есть ли иные пути?

Опубликовано 09.02.2017 в разделе комментариев 0

кпрф сибирь суицид
Зюгановщина доводит до суицида. Есть ли иные пути?

В конце января у себя дома в Усолье-Сибирском свёл счёты с жизнью 28-летний активист КПРФ Михаил Головенчец. Рядом с ним нашли охотничий карабин. За неделю до этого он сообщил однопартийцам, что выходит из партии, потому что видит в деятельности партийных политиков лишь решение своих низменных проблем. 

Прошу Вас исключить меня из рядов КПРФ в связи с невыполнением авторитетными партийцами своих обещаний. Также считаю, что люди, и тем более политики, должны быть людьми слова. Я не вижу в деятельности партии борьбы за права и равенство людей, лишь решение своих низменных проблем, — говорится в последней записке мужчины.

В обстоятельствах гибели бывшего коммуниста сейчас разбираются следователи. Версии, что Михаил свёл счёты с жизнью из-за несчастной любви или финансовых проблем, родственники отрицают. Однако по версии представителей регионального КПРФ, молодой человек мог покончить жизнь самоубийством и по другим причинам, например, из-за проблем со здоровьем.

От редакции: 28 лет... Это как раз тот возраст, который активно рекрутировался в КПРФ в 2003-м году, когда недолго, но весьма эффективно, выражаясь по-путински, не только сайтом, но и уже в ЦК КПРФ рулил Илья Пономарёв. Понятно, что сейчас вся местная партийная братия будет на разные лады отводить глаза - и глаза следствия, в том числе, - мол, конечно же 28-летний коммунист имел огромные проблемы со здоровьем, а в партии у них всё как никогда прекрасно... Но мы-то давно знаем КПРФ, включая ЦК КПРФ, и знаем изнутри всю эту подлую породу - умудрившуюся пережить СССР, и даже на своём маленьком сотровке коллаборационизма воспроизводящую как раз тот тип взаимоотношений, который (надеялись многие демократы) умрёт вместе с КПСС.

Но вот, как ещё раз мы убедились, гнилая партийная структура с отрицательной селекцией - не умирает, а обрекает истинных коммунистов либо на поиск иных компартий, и они находятся, но тоже не всегда ведут к победам, либо же - вот, на такие печальные шаги. Умирают, в итоге, те, кто хотел и мог изменить общество, однако на их пути как раз-таки кирпичом лежит партийная структура, не организующая для классовой борьбы и победы над буржуазией, а давно являющаяся предбанником буржуазии, в котором она решает насущные для себя вопросы.

Взглянем на то поколение, что называлось в 2003-м "апгрейдом КПРФ": кто из них остался в партии хотя бы, не то, что в ЦК? Василий Колташов? Илья Пономарёв (не самый из того призыва молодой, но самый рулевой)? Николай Экарт? Михаил Рыжкин (Липецк)? Александр Ткачёв (Котовский), Алтайский край? Дмитрий Чёрный? Ольга "Франческа" Иванова? Это только с первой страницы тогдашнего сайта КПРФ.ру фамилии, их были десятки. Все покинули КПРФ, а вот Юра Афонин из того же как бы призыва (точнее - пиара) всех пересидел, "отфрендил" из ЦК СКМ Илью Пономарёва в лучших традициях партийных своих учителей, и дослужился через зюгановский предбанник до "президентского презерва" (кстати, как и Максим Сурайкин, тоже нынче большущая величина и без пяти минут президент сырьевой империи), ну и на самый худой конец - до преемников дослужился, ведь нынче именно этот вопрос актуален в секте свидетелей царствования папы Зю...

Партия, созданная, по идее, исторически как авангард рабочего класса - стала арьергардом буржуазии, это понятно всем, но не все осознают драматизм этого. А вот товарищ Михаил в "красном регионе", где и губернатор вроде как зюгановец, Левченко который, - осознал, и слишком буквально, что вызывает у подлинных коммунистов даже не соболезнования, а фрустрацию, негодование. Поскольку товарищ-то мог бы в общем деле поработать ещё десятки лет, и может до революции бы, коли б все вместе на режим навалились, дожил бы. Уходит, трагически уходит, очередной обманутый "зюгановский призыв"...

Кстати, что малоизвестно партийным массам, в 2004-м, уже и после выборов-перевыборов президентских наших, и после первого майдана в Киеве, точно так же трагически ушла из жизни в Донецке (казалось бы - что ей дурацкая проигравшая КПУ, которую Тимонешко тогда обвела вокруг пальца, и актив КПУ использовала, в итоге, для подрыва доверия к коммунистам?) Маша Меньжинская. Сбросилась с самого высокого здания. Стихийная коммунистка, потерявшая в США нажитое на карту "Америкэн экспресс", девушка, сотрясавшая Москву той зимы своими одиночными акциями-агитациями за соборность, единение и бегтсво из тюрьмы капитала... Обречённость на одиночество в партийной борьбе - вот результат многолетнего засилия зюгановщины в центре общественного мнения, под лэйблом "главного коммуниста страны" давно уже идёт такая антиагитация, которой и КПУ вести не набиралась наглости - по сути сползая из полити по той же буржуазной горке соглашательства...

      



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