С каких это пор Роснефть и Газпром - государственная власть?

Как говорится, хорошие идеи – с языка утаскивают. Вот стоял себе центральный офис Роснефти на набережной, никому не мешал. Показательно, демонстративно, я бы даже сказал - влюблёно так стоял напротив Кремля (сие обстоятельство обыграно даже в придурковатом сериале «Универ»). И Кремль Роснефти нравится, и она в него такая влюблённая, что хоть речку Москву нефтяной делай для красоты и лучшего взаимного отражения, для идиллии. Чтоб эмблема Роснефти и кремлёвская звезда друг в друга вписывались. И тут заявляются другороссы шумною гурьбою и желают заявить с высоты сего почтенного здания, что капитализм дерьмо!

Ведь неслыханная же наглость. И правильно бдительные господа жандармы, а точнее МВД и ФСБ пресекли сие бесчинство! Это что же будет в великой и всесильной нашей стране, коли всякий мозгляк начнёт с таких лицевых для всего мира зданий орать-демонстрировать подобные непотребства? Может, они хотели ещё один баннер там растянуть, чтобы окончательно отпугнуть господ покупателей нашей нефти – «Нефть – дерьмо»? Это уже по другой бы статье квалифицировалось, как имиджевые убытки, как удар по имиджу национальнейшей корпорации, и с наглецов огромные бы штрафы по суду Роснефть выбила, как уже с журналистишек повыбивала, из Ведомостей и РБК – и была бы совершенно права.

Ну, вы сами посудите: никто в стране толком не работает, одной нефтью да газом (и ещё зерном теперь, как до проклятой социалистической революции) торгуем, бьём все рекорды и штурмуем списки «Форбс», а тут находятся гадёныши! Видимо, наслушавшись советских сказок о социальном равенстве и мифов о том, что в СССР имелась некая социалистическая собственность – и давай об этом орать во всеуслышание! Да ещё так, чтоб господа зарубежные инвесторы из Катара и Швейцарии, купившие часть акций давненько уже поделенных между богатенькими нашего города нефтяных залежей, - испугались, отшатнулись от сотрудничества с Россией-матушкой!

Показательно надобно судить голодранцев – да ещё бы так в харю, в харю башмаком востроносым, как Никита Сергеевич Мигалков-с учили нас в далёкие годы… Прочь, чумазые, от национальных богатств, находящихся в самых надёжных руках!

А теперь серьёзно. «Как понимать»

Многие подумали, написали – акция не удалась, мол, сорвалась, а Лимонов в ЖЖ повторил по-доброму мантру разгневанного Преображенского «всё отнять и поделить». Но мало кто заметил, что в горячке, в господской оторопи, что такое вообще ещё возможно – ведь нацбольские нулевые и Болотная-то позади! – из уст Роснефти, то есть из уст М.Леонтьева сорвались такие слова, которые ни при каких иных обстоятельствах не родились бы. Он ведь довольно тёртый калач и даже в корпоративных флэймах за базаром следит – братва Вагита аж теряется, как он её грамотно обламывает. Ну, реальный пацан-то, рамсы не путает, всё чётко и по понятиям, с дураком нефтяные «чекисты» делиться не стали бы даже его, мало-заработанной толикой…

А сказал в патриотическом порыве корпоративных чувств Леонтьев от имени Роснефти следующее: «Эффективные действия по предотвращению провокации стали возможны благодаря наличию информации о подготовке серии акций с целью дискредитации государственной власти, заказанных и проплаченных структурами Михаила Ходорковского», - говорится в сообщении «Роснефти». Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал агентству РБК, что силовики были осведомлены о предстоящей акции и поджидали ее участников на месте проведения. «Молодые люди, которые хотели провести акцию, залезли по крыше соседнего с «Роснефтью» здания, но там их уже ждали», — сказал Леонтьев. В компании напомнили, что 21 января активисты «Другой России» провели акцию возле офиса «Газпрома» в Санкт-Петербурге. «Тогда им удалось заблокировать двери офиса, сжечь вывешенные у входа знамена корпорации, водрузить на их место флаги Советского Союза и скрыться до прибытия полиции», - говорится в сообщении.

Вот – именно потому что флаги СССР вместо флажков Газпрома, я так вцепился в эти события. Не те флаги, что описаны в эпизоде нижегородского бунта в раннем романе нынешнего писателя-путиниста, не узкопартийные, а – флаги той страны, где не было ни газпромов, ни роснефтей, а были одни только министерства, распределявшие нефть и газ. И быть не могло тех миллиардных «зарплат», потому что и нефть, и газ были социалистической собственностью – одной на весь советский 15-республиканский народ. Не было понятия «недропользователь», потому что и конституция была другая.

Но вернёмся к нашему барану. «Серии акций с целью дискредитации государственной власти» - я лично не заметил. Или Газпром и Роснефть – это уже органы государственной власти?!!

А вот это-то, сам того в аффекте не желая, и сообщил нам господин Леонтьев. Да, не Госдума, не министерства там какие-то – и уж тем более не Минэкономразвития, которое Роснефть легко «развела» на разрешение себя же приватизировать, и в итоге «подставила», а вот это органы власти. Альфа и Омега. Решается всё там, внешняя и внутренняя политика - всё оттуда (что доказывает и доведение Украины до войны, и Белоруссии до пограничной изоляции). Источник власти - не народ, а недра. Любите, жалуйте и смиритесь. Впрочем, можете попытаться опять, как другороссы, потребовать национализации нефти и газа – ну так и получите мигалковским башмаком по сказавшим это губам. Потому что нет в этой стране государствообразующего народа и всей этой правой мифологии – есть государствообразующие корпорации. А уж государственные они или нет – это вопрос относительный, в каком-то плане философский. От объяснительного принципа зависит.

Вот мультимиллиардер Сечин – как вы думаете, он кто, госслужащий или капиталист? И то, и другое. (Не даром был одно время послом-переговорщиком на Кубе, чем впечатлил ещё одного младопутиниста, Диму Аграновского.) Это же государство ему назначило такую заработную плату, миллион в месяц. Потому что друг Путина, а бедняга Путин, когда оказался внезапно в Кремле в 2000-м, так судорожно, столь судорожно сколачивал команду, что филолога Иванова аж заставил быть министром обороны. Ну, просто других друзей-то не было. Роснефть человеку, читавшему Борхеса в оригинале, пришлось сколачивать тоже «паяльником и утюгом», как известно – откуда взялся злодей Ходорковский-то, покушающийся на имидж «органов власти»?! И ведь упрям этот народ, который обокраденный этими государствообразующими корпорациями – жуть, какой упрямый!

Силовигархия и её кощеева иголка

Сказал ему раз Путин: деньги от перехода Юкоса в Роснефть пошли на расселение ветхого жилья. Сколько денег? Да какая разница – вы думаете, там их считают? Главное, чтобы граждане сырьевой империи пользовались этими деньгами в повседневности и ни в коем случае не вспоминали, что нефть и газ принадлежат им даже по ельцинской конституции 1993-го года. И чтобы не требовали господ миллиардеров, друзей Путина, поделиться с народом – ну, не социализм же тут всё-таки. Пацаны питерские всё сделали оп западным понятиям – и состояния себе сколотили равнозначные, чтоб с пацанами из США на тёрки ходить понтово. А тут – лезут эти, снизу, на крыши лезут!..

Но теперь – сказано чётко. Роснефть и Газпром – государственная власть. Может, как-то слить уже всё воедино? Пусть это будет частная управляющая компания, как в ЖКХ нынешнем – которую страна как бы выбирает раз в 4 года. И вот эта законно избранная частная компания с капиталистическими «зарплатами» будет вполне законно опустошать недра страны до тех пор, пока нефть и газ не кончатся. А что потом?

Ну, потом – я много раз вам намекал… Каннибализм, Армагеддон, распад России и "Метро-2033" (хотя нефть кончится раньше, в 2024-м). В общем всё то, к чему ведёт социальный регресс и отказ от социалистической собственности.

Напомню – потому что тему это отслеживаю свято, - была удачная попытка в 2012-м, революционном, болотном. Тема эта – наподобие кощеевой иглы для силовигархии, для класса правящего, ведь без нефти и газа – он перестанет быть правящим классом. Тогда, накануне нашего февральского шествия от Октябрьской к Болотной Илья Яшин (один – поэтому и получилось) вывесил там баннер «Путин – уходи!». Цвета подобрал чётко роснефтяные. Но – один. Запомните. Революцию тоже лучше всего делать одному, чтобы в ФСБ и МВД информация не просочилась от товарищей…

Ну, и приоткрою малюсенькую тайну, которую в Мосгорсуде так и не узнали в 2014-м, когда судили наших… Да, именно это здание, в двух шагах от Болотной находящееся, было бы следующей остановкой «Болотной революции», о которой так красиво написал Лёша Сахнин а одноимённой книге. Но… Бы!

А дело это замечательное – силовигархию надо вертеть, как на вертеле, чтобы социалистическая собственность, к которой он приросла, от неё отделилась, скелет наш, инфраструктура недостроенного коммунизма. Ведь нефть и газ – это топливо не только революции, о чём писал «другой Проханов», но и вообще резерв рывка в коммунизм и в космос, топливо Расселенной. Можно отдать его этой миллиардерской сволочи, чтобы она кормила советским наследством все капитализмы соседние, и эта же нефть возвращалась нам товарами – можно… Но можно совершить революционный рывок, напомнить народу советскому, причём народу советскому и в РФ, и в Украине, и в Белоруссии – что это И ЕГО нефть и газ. И тогда у нас будет больше сил, чтобы отнять, а точнее вернуть «конституционно» у нас украденное.

Вернём это – вернём и СССР. И не нужно будет воевать на Донбассе за тех или этих, за газ мы быстро обретём и братьев-славян – Украины, за нефть - Белоруссии. А там ещё Казахстан есть, пожираемый уже иностранными нефтедобытчиками, и Прибалтика. Освобождать придётся многое и многих. И самое главное – всё у нас для этого есть, и нефть, и газ, и техника военная, только вот пока это всё работает против нас – и на правящий класс, и на стратегического противника…

Но акция был прекрасная, и она – весьма удалась. Побольше бы Мише Леонтьеву таких откровений в уста. А когда загорятся уже не корпоративные только флаги, а флаги российского антисоветского сепаратизма – силовигархии «будет хорошо, совсем хорошо», как сказал Абдула из «Белого солнца пустыни».