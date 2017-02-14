Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

С каких это пор Роснефть и Газпром - государственная власть?

Опубликовано 14.02.2017 автором в разделе комментариев 0

силовигархи революция другороссы
С каких это пор Роснефть и Газпром - государственная власть?

Как говорится, хорошие идеи – с языка утаскивают. Вот стоял себе центральный офис Роснефти на набережной, никому не мешал. Показательно, демонстративно, я бы даже сказал - влюблёно так стоял напротив Кремля (сие обстоятельство обыграно даже в придурковатом сериале «Универ»). И Кремль Роснефти нравится, и она в него такая влюблённая, что хоть речку Москву нефтяной делай для красоты и лучшего взаимного отражения, для идиллии. Чтоб эмблема Роснефти и кремлёвская звезда друг в друга вписывались. И тут заявляются другороссы шумною гурьбою и желают заявить с высоты сего почтенного здания, что капитализм дерьмо! 

Ведь неслыханная же наглость. И правильно бдительные господа жандармы, а точнее МВД и ФСБ пресекли сие бесчинство! Это что же будет в великой и всесильной нашей стране, коли всякий мозгляк начнёт с таких лицевых для всего мира зданий орать-демонстрировать подобные непотребства? Может, они хотели ещё один баннер там растянуть, чтобы окончательно отпугнуть господ покупателей нашей нефти – «Нефть – дерьмо»? Это уже по другой бы статье квалифицировалось, как имиджевые убытки, как удар по имиджу национальнейшей корпорации, и с наглецов огромные бы штрафы по суду Роснефть выбила, как уже с журналистишек повыбивала, из Ведомостей и РБК – и была бы совершенно права. 

Ну, вы сами посудите: никто в стране толком не работает, одной нефтью да газом (и ещё зерном теперь, как до проклятой социалистической революции) торгуем, бьём все рекорды и штурмуем списки «Форбс», а тут находятся гадёныши! Видимо, наслушавшись советских сказок о социальном равенстве и мифов о том, что в СССР имелась некая социалистическая собственность – и давай об этом орать во всеуслышание! Да ещё так, чтоб господа зарубежные инвесторы из Катара и Швейцарии, купившие часть акций давненько уже поделенных между богатенькими нашего города нефтяных залежей, - испугались, отшатнулись от сотрудничества с Россией-матушкой! 

Показательно надобно судить голодранцев – да ещё бы так в харю, в харю башмаком востроносым, как Никита Сергеевич Мигалков-с учили нас в далёкие годы… Прочь, чумазые, от национальных богатств, находящихся в самых надёжных руках! 

А теперь серьёзно. «Как понимать» 

Многие подумали, написали – акция не удалась, мол, сорвалась, а Лимонов в ЖЖ повторил по-доброму мантру разгневанного Преображенского «всё отнять и поделить». Но мало кто заметил, что в горячке, в господской оторопи, что такое вообще ещё возможно – ведь нацбольские нулевые и Болотная-то позади! – из уст Роснефти, то есть из уст М.Леонтьева сорвались такие слова, которые ни при каких иных обстоятельствах не родились бы. Он ведь довольно тёртый калач и даже в корпоративных флэймах за базаром следит – братва Вагита аж теряется, как он её грамотно обламывает. Ну, реальный пацан-то, рамсы не путает, всё чётко и по понятиям, с дураком нефтяные «чекисты» делиться не стали бы даже его, мало-заработанной толикой… 

А сказал в патриотическом порыве корпоративных чувств Леонтьев от имени Роснефти следующее:  «Эффективные действия по предотвращению провокации стали возможны благодаря наличию информации о подготовке серии акций с целью дискредитации государственной власти, заказанных и проплаченных структурами Михаила Ходорковского», - говорится в сообщении «Роснефти». Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал агентству РБК, что силовики были осведомлены о предстоящей акции и поджидали ее участников на месте проведения. «Молодые люди, которые хотели провести акцию, залезли по крыше соседнего с «Роснефтью» здания, но там их уже ждали», — сказал Леонтьев. В компании напомнили, что 21 января активисты «Другой России» провели акцию возле офиса «Газпрома» в Санкт-Петербурге. «Тогда им удалось заблокировать двери офиса, сжечь вывешенные у входа знамена корпорации, водрузить на их место флаги Советского Союза и скрыться до прибытия полиции», - говорится в сообщении. 

Вот – именно потому что флаги СССР вместо флажков Газпрома, я так вцепился в эти события. Не те флаги, что описаны в эпизоде нижегородского бунта в раннем романе нынешнего писателя-путиниста, не узкопартийные, а – флаги той страны, где не было ни газпромов, ни роснефтей, а были одни только министерства, распределявшие нефть и газ. И быть не могло тех миллиардных «зарплат», потому что и нефть, и газ были социалистической собственностью – одной на весь советский 15-республиканский народ. Не было понятия «недропользователь», потому что и конституция была другая. 

Но вернёмся к нашему барану. «Серии акций с целью дискредитации государственной власти» - я лично не заметил. Или Газпром и Роснефть – это уже органы государственной власти?!! 

А вот это-то, сам того в аффекте не желая, и сообщил нам господин Леонтьев. Да, не Госдума, не министерства там какие-то – и уж тем более не Минэкономразвития, которое Роснефть легко «развела» на разрешение себя же приватизировать, и в итоге «подставила», а вот это органы власти. Альфа и Омега. Решается всё там, внешняя и внутренняя политика - всё оттуда (что доказывает и доведение Украины до войны, и Белоруссии до пограничной изоляции). Источник власти - не народ, а недра. Любите, жалуйте и смиритесь. Впрочем, можете попытаться опять, как другороссы, потребовать национализации нефти и газа – ну так и получите мигалковским башмаком по сказавшим это губам. Потому что нет в этой стране государствообразующего народа и всей этой правой мифологии – есть государствообразующие корпорации. А уж государственные они или нет – это вопрос относительный, в каком-то плане философский. От объяснительного принципа зависит. 

Вот мультимиллиардер Сечин – как вы думаете, он кто, госслужащий или капиталист? И то, и другое. (Не даром был одно время послом-переговорщиком на Кубе, чем впечатлил ещё одного младопутиниста, Диму Аграновского.) Это же государство ему назначило такую заработную плату, миллион в месяц. Потому что друг Путина, а бедняга Путин, когда оказался внезапно в Кремле в 2000-м, так судорожно, столь судорожно сколачивал команду, что филолога Иванова аж заставил быть министром обороны. Ну, просто других друзей-то не было. Роснефть человеку, читавшему Борхеса в оригинале, пришлось сколачивать тоже «паяльником и утюгом», как известно – откуда взялся злодей Ходорковский-то, покушающийся на имидж «органов власти»?! И ведь упрям этот народ, который обокраденный этими государствообразующими корпорациями – жуть, какой упрямый! 

Силовигархия и её кощеева иголка 

Сказал ему раз Путин: деньги от перехода Юкоса в Роснефть пошли на расселение ветхого жилья. Сколько денег? Да какая разница – вы думаете, там их считают? Главное, чтобы граждане сырьевой империи пользовались этими деньгами в повседневности и ни в коем случае не вспоминали, что нефть и газ принадлежат им даже по ельцинской конституции 1993-го года. И чтобы не требовали господ миллиардеров, друзей Путина, поделиться с народом – ну, не социализм же тут всё-таки. Пацаны питерские всё сделали оп западным понятиям – и состояния себе сколотили равнозначные, чтоб с пацанами из США на тёрки ходить понтово. А тут – лезут эти, снизу, на крыши лезут!.. 

Но теперь – сказано чётко. Роснефть и Газпром – государственная власть. Может, как-то слить уже всё воедино? Пусть это будет частная управляющая компания, как в ЖКХ нынешнем – которую страна как бы выбирает раз в 4 года. И вот эта законно избранная частная компания с капиталистическими «зарплатами» будет вполне законно опустошать недра страны до тех пор, пока нефть и газ не кончатся. А что потом? 

Ну, потом – я много раз вам намекал… Каннибализм, Армагеддон, распад России и "Метро-2033" (хотя нефть кончится раньше, в 2024-м). В общем всё то, к чему ведёт социальный регресс и отказ от социалистической собственности. 

Напомню – потому что тему это отслеживаю свято, - была удачная попытка в 2012-м, революционном, болотном. Тема эта – наподобие кощеевой иглы для силовигархии, для класса правящего, ведь без нефти и газа – он перестанет быть правящим классом. Тогда, накануне нашего февральского шествия от Октябрьской к Болотной Илья Яшин (один – поэтому и получилось) вывесил там баннер «Путин – уходи!». Цвета подобрал чётко роснефтяные. Но – один. Запомните. Революцию тоже лучше всего делать одному, чтобы в ФСБ и МВД информация не просочилась от товарищей… 

Ну, и приоткрою малюсенькую тайну, которую в Мосгорсуде так и не узнали в 2014-м, когда судили наших… Да, именно это здание, в двух шагах от Болотной находящееся, было бы следующей остановкой «Болотной революции», о которой так красиво написал Лёша Сахнин а одноимённой книге. Но… Бы! 

А дело это замечательное – силовигархию надо вертеть, как на вертеле, чтобы социалистическая собственность, к которой он приросла, от неё отделилась, скелет наш, инфраструктура недостроенного коммунизма. Ведь нефть и газ – это топливо не только революции, о чём писал «другой Проханов», но и вообще резерв рывка в коммунизм и в космос, топливо Расселенной. Можно отдать его этой миллиардерской сволочи, чтобы она кормила советским наследством все капитализмы соседние, и эта же нефть возвращалась нам товарами – можно… Но можно совершить революционный рывок, напомнить народу советскому, причём народу советскому и в РФ, и в Украине, и в Белоруссии – что это И ЕГО нефть и газ. И тогда у нас будет больше сил, чтобы отнять, а точнее вернуть «конституционно» у нас украденное.

Вернём это – вернём и СССР. И не нужно будет воевать на Донбассе за тех или этих, за газ мы быстро обретём и братьев-славян – Украины, за нефть - Белоруссии. А там ещё Казахстан есть, пожираемый уже иностранными нефтедобытчиками, и Прибалтика. Освобождать придётся многое и многих. И самое главное – всё у нас для этого есть, и нефть, и газ, и техника военная, только вот пока это всё работает против нас – и на правящий класс, и на стратегического противника… 

Но акция был прекрасная, и она – весьма удалась. Побольше бы Мише Леонтьеву таких откровений в уста. А когда загорятся уже не корпоративные только флаги, а флаги российского антисоветского сепаратизма – силовигархии «будет хорошо, совсем хорошо», как сказал Абдула из «Белого солнца пустыни».  



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто на самом деле убил Моторолу и Гиви?:
Результаты
Интернет-ТВ
О русской интеллигенции и феврале 17-го
О русской интеллигенции и феврале 17-го
14.02.2017
М.Калашников: Донбасс - не Крым, говорите?
М.Калашников: Донбасс - не Крым, говорите?
14.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Крымский Совмин ликвидировал институт "Магарач" (0)
О разгроме газеты "Трибуна" и аресте главного редактора (0)
Минпромторг предлагает алкоголь - в массы! (3)
В ОП предлагают установить минимальную цену на сигареты 62 рубля за пачку (1)
Задолженность россиян по ипотеке выросла до 4,5 триллиона рублей (2)
Ярославскую фельдшерицу избил тот, кому она хотела оказать медпомощь (1)
Катастрофа 21 века: самая высокая плотина в США готова рухнуть (3)
Путин поздравил Туркменбаши II с третьей победой над избирателями (5)
ВСУ устроили погром крымско-татарского батальона (17)
В хрусте французской булки теперь отчётливо слышатся нотки десоветизации сельского хозяйства РФ (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Саид Гафурoв o низкoпoклoнстве перед Западoм
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: о 91-й сон-провИдение
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Высоцкого приравняли к Дадину
Максим Калашников Максим Калашников: М.Калашников: Донбасс не Крым, говорите?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Европейцы на самом деле давно не хотят мусульман у себя видеть
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss