Родительские "гены" системного кризиса - от единовластия в мире и России

На днях центральное российское телевидение повторило известную «мюнхенскую речь» Владимира Путина (выступление в Германии в городе Мюнхен 10.02.2007 года).

В том выступлении В. Путин, обращаясь к европейской общественности и главам государств, говорил об ущербности для всех стран мира состояния централизации власти в однополярном мире, имея ввиду «мировой полюс власти» США, навязывающий свою политику государствам мира во всех сферах жизни.

Однако посмотрите на устройство мира более широко. - Как устроен мир снаружи, то же самое находится и внутри него. Что есть во внешнем мире во взаимоотношениях между странами, то же самое происходит и внутри многих государств (внутри России).

Поистине сказано: «В чужом глазу соринку разгляжу, а в своём бревна не вижу».

От централизма власти - до безвластия Конституции.

А именно! - Централизация власти не в «руках» Конституции и в силе Закона, а в руках партийного вождя или президента - это и есть тот же самый «однополярный мир» только внутри одной взятой страны, отгороженной от мира своими границами. При этом властвует личность, а не Закон или Конституция! Законы же применяют для угнетения и наказания подданных, для слуг, но не являются руководством для власть имеющих.

«Я вообще не думаю, что личности должны служить гарантиями против законов; я наоборот, думаю, что законы должны служить гарантиями против личностей». (К. Маркс).

Например, ещё недавно в СССР предавшая народ и страну верхушка правящей партии КПСС, пренебрегая Конституцией, ради личной власти вырвала из СССР три республики (Россию, Украину и Белоруссию). Весь аппарат КГБ СССР (НКВД), смело боровшийся с беззащитными людьми (мнимыми «врагами народа») и «пальцем не пошевелил», чтобы защитить страну от настоящих врагов народа, разрушавших СССР.

В итоге это закончилось распадом государства, а затем и многим территориальным войнами, продолжающимися и по сей день.

Если сказать, что в России из поучительного урока гибели СССР были сделаны какие-то вразумительные выводы, то – нет. Власть как и прежде в СССР, сосредоточена у личности, а не у Закона и это обстоятельство вызывает озабоченность по поводу уязвимости России и её целостности. Ведь то же самое, что и с СССР в условиях экономического кризиса могут сделать и руководители регионов. Они легко ради личных интересов и под благовидными целями в одночасье разделят и разрушат страну и породят войны. И правоохранительные органы им не помешают. Потому, что органы государственной власти при однополярной власти больше соблюдают не статьи Конституции или Закона, а смотрят в рот начальника - что им скажут, то и будет для них законом. Так сегодня формируется власть – по принципу личной верности, а не по преданности интересам народа, страны и Конституции.

Когда в «однополярном» государстве исчезает правящая личность, то в прах рассыпается и вся её фальшивая конструкция, устроенная на лжи, лести и личностной преданности. Потому, что прочность была заложена не в основах Конституции, которые исполняли бы все институты власти государства, а всё «висело» на эгоизме и предательстве. Как ранее всё произошло при разрушении СССР.

Централизация власти, бесконтрольность личности у власти и как следствие тому безвластие Закона – несет народу страны и всему миру угрозу войн и уничтожения.

Это настоящая опасность для мира, сосредоточена в однополярной власти.

Системный экономический кризис в России корнями уходит в ущербность однополярной личной власти.

Средства массовой информации работают в одном направлении «сверху – вниз», на восхваление одной «правильной» точки зрения (нередко ошибочной). Предложения по исправлению ошибок и совершенствованию «снизу – вверх» не проходят. Система в целях самосохранения закрыта от общества и потому в силу изоляции не способна сколько-нибудь исправляться.

В систему единовластия родительскими «генами» заложен – и кризис застоя, и отставание в развитии, а в случае смены вождя и угроза распада государства.

Недостатки системы однополярной власти личности в отдельно взятой стране, например, в России - исправляются «лекарством» под названием демократия. Демократия (народовластие) начинается со свободы слова в СМИ. Цензура при демократии существует только против безнравственности.