Путин правит Россией уже 16 лет, и есть все основания полагать, что продолжит это занятие после 2018 года, то есть после очередных перевыборов себя выйдет на результат Леонида Брежнева, а к концу нового президентского срока вплотную приблизится к сталинскому рубежу.

А как влияет длительный срок правления лидера, вне зависимости от формального названия должности, на дальнейшую судьбу государства?

Череда "оранжевых революций" наглядно продемонстрировала, что длительное авторитарное правление вовсе не является залогом устойчивости режима. Каддафо правил 42 года, Президент Туниса Зин эль-Абидин Бен Али правил до своего изгнания 24 года. Президент Египта Хосни Мубарак руководил страной 30 лет. Саддам Хусейн правил четверть века.

Ни один из этих режимов не смог создать устойчивого механизма воспроизведения государственной власти. Длительное правление одного, даже весьма эффективного лидера, очевидно приводит к деградации элиты, после его ухода (неважно, каким образом) уже не способной продолжать поступательное развитие той системы, что получена в наследство.

Наглядный пример Людовик 14-й, правивший Францией целых 72 года, и реально превративший ее в мировую сверхдержаву своего времени. Но целых три возможных преемника, которых готовили к тому, чтобы возглавить государство, просто не пережили "короля-солнце" и умерли раньше. А трон достался слабому и весьма бестолковому Людовику 15-му, который правил тоже долго, но за время его правления Франция потеряла все то, что приобрела при предыдущем Людовике, потеряла Канаду и Индию и перешла в разряд второстепенных европейских держав. И в конце концов закономерно подошла к революции 1793 года.

Сейчас в похожем положении находятся постсоветские автократии в Казахстане, Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, Азербайджане и Белоруссии.

Если обратиться к истории собственно России, то это и есть наглядны пример вырождения правящего слоя под влиянием несменяемости верховного правителя. Если блистательный 18-й век был веком дворцовых переворотов (какая разница, разве что глава государства уходит не в отставку, а на тот свет) - и веком небывалого могущества России, то спокойный 19-й век, начавшийся победой над Наполеоном и доминированием России в Европе, уже к своей середине привел к позорному разгрому Крымской войны, а закончился Цусимой. Правление последнего русского царя было абсолютно ничтожным и завершилось постыдным отречением и Ипатьевским домом. У монархической элиты не нашлось даже сил бороться за власть - гражданскую войну вели республиканцы белые с республиканцами красными, а успевшие сбежать на запад птенцы Дома Романовых в дальнейшем вели столь ничтожную жизнь, что даже представители белой эмиграции брезговали с ними общаться.

Блистательное правление большевиков - победа в гражданской войне, гениальный план ГОЭЛРО, великолепная "сталинская" индустриализация, поголовное образование под руководством Луначарского, создание лучшей в мире системы здравоохранения Семашко, гениальное прозрение Госплана Цюрупы, в конце концов, блистательно выигранная мировая война, в результате которой Россия снова стала доминирующей силой в Европе на целых полвека и впервые в своей истории приобрела статус сверхдержавы - все уперлось в 30-летнее правление Сталина. Никто не спорит об эффективности Сталина как руководителя страны, но система преемственности власти создана не была, вождь умер "неожиданно" - и Россия снова оказалась на пороге гражданской войны. Если кто-то не знает или забыл - свержение Берия больше всего именно гражданскую войну и напоминало, с танковым броском на Москву...

Но номенклатура смогла удержать власть, сумбурный период Никиты Хрущева был все равно эпохой развития, главным достижением которой можно считать и то, что потеряв власть, Хрущев остался жив-здоров, а бразды правления перешли в руки вполне компетентных руководителей эпохи Брежнева.

В принципе, тогда еще мог реализоваться "китайский вариант", когда пусть и в рамках одной партии, но происходит ротация высших кадров, система не стагнирует, а продолжает жить и развиваться. Если бы Брежневу позволили уйти в отставку в середине 70-х, а не тянули до самого упора ставший комфортным для номенклатуры "застой" - все могло повернуться иначе. Андропов, с которым связывали надежды на перемены, не протянул и года, Устинов загадочно умер, а Черненко, правивший всего 7 месяцев, "не приходя в сознание" был просто последним прости уходящей эпохи.

Горбачев, перестройка, гласность - все это было уже агонией системы, пропустившей свой шанс на реформу. Нельзя было одновременно проводить и политическую, и экономическую реформы, но погодить ни с той, ни с другой было уже невозможно, поздно. Система уничтожала самое себя, во многом "благодаря" и кадрам, вызревшим в брежневскую эпоху и абсолютно не готовым к тем решениям, которые от них требовались в тот момент. Сейчас много и справедливо говорят о некомпетентности и самого Горбачева, и пришедших с ним кадров. Это справедливо, но корень этой проблемы был именно в затянувшемся бессменном правлении Брежнева и глубокой стагнации во всем управленческом аппарате. Это было довольно парадоксально - страна развивалась, и неплохими темпами, а по некоторым показателям, таким как строительство жилья, и рекордными за всю нашу историю. Но управленческие решения сводили всё на нет.

Наглядным примером стал "путч ГКЧП", когда горбаческие кадры восстали против Горбачева, ввели войска в Москву, по сути уже взяли власть, а удержать ее не смогли, хотя никто эти "бразды правления" даже не вырывал. Самый деятельный их них, министр Пуго был застрелен в собственной постели. Но как он оказался в койке, когда надо было командовать войсками и руководить спецслужбами? Увы, эти люди привыкли руководить, когда над ними есть "великий вождь", который если что - поправит и укажет. А когда наверху никого нет - эти люди теряются, у них, еще недавно деятельных и толковых, случается паралич воли. И на танке въезжает авантюрист и алкоголик.

Не надо забывать, что это была планетарная катастрофа, которой не случалось со времен падения Рима. Мы еще продолжаем жить в пыли и обламках этой катастрофы, мы еще внутри нее, поэтому не ощущаем грандиозности трагедии. Не зря говорят, что большое видится на расстоянии, а что для истории четверть века?

Но тараканы, которые вползли на опустевшие развалины, были теми же номенклатурными тараканами, воспитанными в традициях ушедшей эпохи. И все 15 бывших "республик" принялись разыгрывать мистерю бывшего СССР, каждая в своем масштабе.

У нас вот как молодой Брежнев в кабинет Хрущева вошел молодой Путин - Ельцина даже не сослали на дачу, иногда показывали как дрессированного медведя на поводке, а потом дали своевременно отойти в небытие, когда стал не нужен. И даже не важно, случилось ли это после передачи власти или до.

Но молодой Путин не ушел после первого срока, не ушел после второго - все очень смеялись, конечно, над зиц-президентом Медведевым, но это ведь могло стать и началом "китайской модели", когда пусть и в рамках одной партии, но меняются лидеры, меняется высший номенклатурный слой - говоря сложнее, развитие государственного механизма более-менее соответствует развитию производительных сил.

Но все выдули в фарс, и "путинская модель" на поверку оказалась перелицованной брежневской - неСменяемый лидер в кругу безответственных соратников. Постепенно превращающийся в неВменяемого лидера в окружении никчемного окружения.

И система уже сейчас, на наших глазах проходит ту фазу, когда ее можно как-то реформировать. А может и прошла уже. Дальше только революция. Но вот объявятся ли большевики, которые смогут не только взять власть, но и качественно ей распорядиться? Или явится новый Ельцин, после которого старая поговорка "за Можай" приобретет первоначальное значение - за границу...