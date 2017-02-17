КПРФ защищает социальные права граждан

Как же надоели народу старые песни КПРФ о главном. Вот В.Соловьёв - главный юрист службы ЦК КПРФ пишет статью "За правдой К Г.А.Зюганову". На его имя поступило 7 тысяч обращений. Юристы помогли составить соответствующие запросы в государственные службы. При этом каждое пятое получило положительный ответ. Вопросы касались транспорта, ЖКХ, медицинского обслуживания, образования и так далее. Юристы партии принимали граждан и им была оказана юридическая помощь. Так пишет В.Соловьёв. Но ни одного случая когда коммунисты реально помогли человеку. Ни одного примера, который бы был доведён до логического конца. Одна болтовня.

Писать бумаги депутаты умеют. А что дальше? Уже никого не интересует. К Зюганову обратились полторы тысячи крестьян из Краснодарского края. Их земельные участки были приватизированы бывшим министром обороны Сердюковым. Васильева продала их О.Дерипаске. Г.А. Зюганов срочно направил депутатский запрос Д.Медведеву с требованием принять все предусмотренные законом меры для защиты интересов крестьян. Чем закончилось никто не знает, даже сами коммунисты. Раньше В.Илюхин направлял запрос президенту и Генеральному прокурору Устинову по поводу воровства миллиардов долларов дочерью Ельцина из займов. И что? Ни тот, ни другой не ответили. И тишина. А тут Зюганов пишет Медведеву, смех да и только. Премьер будет отбирать землю у Дерипаски через продавца Сердюкова, который суду не подлежит. И он пользуется заслуженным "авторитетом" у президента, получая новые и ответственные должности. Вадим Соловьёв, у вас с головой всё в порядке? Что вы лапшу вешаете на уши людям. Вы своим враньём всё дальше отстраняете КПРФ от власти и от народа. А на носу выборы президента. Прочитав ваш бред народ пойдёт голосовать за коммуниста? Откуда вы такие берётесь? Вы настолько привыкли к беззаботной жизни в думе, что даже не подозреваете в каких условиях живёт народ. Ничего нельзя добиться. Сегодня на первом канале Кузичев подтвердил, что чиновники просто издеваются над народом. Даже не исполняют решение суда. А запрос депутата коммуниста будут исполнять. Вы же себя компрометируете перед народом.

Далее пишет об оказании помощи людям, которых обложили налогом на ремонт домов. И в чём заключается эта помощь. Обращались в Конституционный суд, который обязал думу внести соответствующие изменения в законодательство. Это решение даёт право гражданам обращаться в суд. А кто будет оплачивать адвокатов? Соловьёв или может Г.Зюганов? У вас деньги есть, а у народа уже на жратву не хватает. Вот такую оказывает помощь фракция КПРФ. Спасибо, дорогие коммунисты! Затрагивает проблему непризнанных республик ДНР и ЛНР. Вы лезете в дела государства, не имея поддержки у народа. При этой власти вы ничего не получите и никому вы помочь не можете. У вас нет юридических прав, которые перешли к правящей партии, когда вы понесли сокрушительное поражение на последних выборах. Отправляйте гуманитарную помощь жителям непризнанных республик. А в стране уже не осталось пшеницы для производства хлеба. Хорошее зерно загнали за бугор, а хлеб печь не из чего. Но вы этого не видите. А может вы об этом осведомлены, но помалкиваете. Потому что вернуть хорошее зерно уже не удастся. Его просто нет, а кто - то пополнил карман. Власть поняла, что вы пролетели с треском на выборах и поэтому на вас никто обращать внимание не будет. Нет поддержки и у народа. Без народа вы никто. Вся ваша деятельность направлена на то, чтобы народ шёл в суды отстаивать свои права. Но вы забыли, а может и не помните, что в Советском Союзе большинство вопросов решались на производстве. Мы не знали о существовании армии адвокатов - одной из прожорливых контор. Вся политика власти направлена на обдирание человека.

Если вы хотите остаться на плаву у вас есть один выход. Идти в народ и разговаривать с ним не с высокой трибуны, а на их земле. Не надо болтать о завоевании большинства на выборах, практика показала противоположное, но вы на это не обращаете внимание. А народ обращает и уже говорит, что больше за коммунистов голосовать не будут. За кого голосовать? За вас, чтобы вы писали, сидя в королевской квартире и не испытывая никаких неудобств. Что вам не хватает в жизни? Вы просто боитесь народа. Вы превратились в буржуа и об этом вам говорили на семинар - совещании. Вы не реагируете даже на своих товарищей, которые не хуже вас знают историю и занимают профессорские должности. После провала на выборах сторонники коммунистов подумали, что Г.Зюганов и его товарищи по фракции изменят своё отношение к проблеме народа. Изменят тактику своих действий. Однако всё осталось как и прежде.

Г.Зюганов проводит заседание Совета народно - патриотических сил России. Выступает перед ними с докладом. Газета "Правда" помещает снимок президиума этого Союза в составе 19 человек. Лица народу известны, некоторые до отвращения. Нас интересует не президиум. Их мы знаем, нас интересует те кто сидел в зале. И были ли вообще там люди и сколько?

Открыв совещание, Г. Зюганов напоминает о том, что в декабре обратился к вам с открытым письмом. Время требует новой политики. Ну кто вам запрещает делать эту политику? Я тоже обращался к Зюганову с открытым письмом, но его не публикуют. Но я ведь всю жизнь голосую за коммунистов и работаю с земляками в этом направлении. Теперь вообще не пойду на выборы. Говорит, что его письмо направлено почти в 70 структур и организаций. Но ведь народ не знает ни одной, кроме партии коммунистов. Вы к кому обращаетесь? Дальше бумаги и болтовни дело не идёт. На что вы надеетесь? Геннадий Андреевич, проснитесь, что вы делаете? Четырёхмиллионный тираж газеты ничего не решает. Нужно живое общение с людьми. И вот это общение должно попадать на страницы газет. Вы и ваши товарищи по партии в разных регионах в кругу рабочих, просто граждан страны. Такое общение и газетная информация дадут гораздо больше пользы чем эти посиделки и трёп с высоких трибун.

Геннадий Андреевич говорит, что корабль глобализации американской олигархии строился 70 лет и начинаёт тонуть. Наплевать сколько он строился и что начинает тонуть. Нам важно что вы хотите предпринять в России, чтобы вернуть плановую экономику и бесплатную и качественную медицину. Неужели вам не известно, что медицину на селе закрывают в наглую и открыто. Нас отправляют в частную. Мы не против, если вы отдадите нам хотя бы половину вашей зарплаты. Вот в Германии, которую разгромили наши отцы пенсия 4 тысячи "евро". Врач обычный получает 5 тысяч "евро". Наш врач от 15 тысяч рублей до 30 и не более. А Страшнов 10 миллионов в месяц и премиальные 94 миллиона. И вы довольны, да и сами не бедствуете. Вы о чём говорите на таких дурацких совещаниях?

Лидер КПРФ на заседании говорит всё правильно и логично. Партия "Единая Россия" и её сотоварищи довели страну до краха. Нет роста и не предвидится в ближайшие годы и что дальше? Кто присутствовал на этом заседании? Нищих нет. Сколько проведено подобных заседаний, пленумов, съездов? Есть толк? Выборы подвели итог и он плачевный. Так меняйте политику. О доходной части бюджета, о десяти шагах уже уши вянут, а дел нет. Фракция готовится к столетию Великого Октября, напоминает, что в будущем году исполнится столетие Гражданской войны. Заканчивает напоминание так: "Мы тогда сумели отстоять свою державу, сумели возродить её в форме великого союзного государства". Не мы а наши предки. Мы предали предков и вернули Россию в дореволюционный период, более в худшем варианте. Нас лишили семьи, медицины, образования, возможности работать и достойно содержать семьи. 40 % детей воспитываются в неполных семьях. Это что? Война или?... Странно ведут себя коммунисты. "Сумели возродить" и где она возрождённая? Только у чиновников, депутатов и воров. Будь Союз депутаты бы столько не получали.

И снова о Ленинской модернизации, о реформах Китая. Но Китай живёт и развивается под руководством Коммунистической партии. А вы же добровольно сдали страну. Именно коммунисты совершили государственный и вооружённый переворот. Что вы хнычите? Когда эта болтовня прекратится? Анализирует экономику Германии. Упоминает президента США, который Вторую мировую войну использовал для роста экономики. Ну к чему это? А вы на что способны? Только на воспоминания о прошлом, которое предали.

Не забывает упомянуть Ж.Алфёрова, который прочитал несколько лекций. Господи, что происходит с Г.Зюгановым. И эти лекции изменили вашу политику? Вы пошли в люди, рассказали о конкретных шагах, чтобы вернуть в Россию плановую экономику? Зачем весь этот балаган? Последние пять лет вы пропагандировали мирный переход власти на социалистический путь развития. Но для этого ничего не сделали. Выборы поставили точку в вашей политике. Надо менять своё отношение к стране, к людям, которые в отличие от вас нищенствуют и умирают преждевременно. Вы понимаете, что скорая ходячих не берёт на стационар. Только тех кто уже при смерти. И они умирают в больницах. Врачи уже не в силах помочь. Ведь власть специально убивает людей. А как мы ещё можем думать? Люди особенно в деревнях не могут ходить к врачам. Нет транспорта и всё делается по записи. Пока дождёшься уже пора одевать деревянный макинтош. Вы вообще о проблемах народа ничего не знаете, вы говорите и пишите о высокой материи. Опуститесь на землю. Посетите хотя бы одну поликлинику на селе, поговорите с людьми, посмотрите на очереди и на отношение медиков к больным. Врачи не виноваты их власть с вашего молчаливого согласия поставила в такие условия.

Вспоминает Энштейна, который говорил, о будущем социализма. А почему не вспомнить наших писателей. Они более приземлённее пишут о путях развития государств. Например, С.Кремлёв "Иуды в Кремле", даже В.Квачков "Кто правит Россией". Геннадий Андреевич и его сотоварищи, вот что пишет наш соотечественник М.Калашников в книге "Крах Путинской России". "Но уповать на разум нынешних правителей РФ нельзя. Они слепы и глупы, как могут быть таковыми узколобые, интеллектуально несамостоятельные воры. Мы приближаемся к кризису, имея полностью недееспособное государство". Это он о ком? Думаю, что в этом монологе затронуты умственные способности всей думы, в том числе и коммунистов. Однако далее в докладе на заседании Геннадий Андреевич говорит: "Я полагал, что к этому прислушаются ( о кризисах). Президент в своём выступлении предложил консолидацию общества в борьбе против санкций и кризиса. Дважды блестяще выступал Святейший Патриарх Кирилл"... Так кто и с кем должен консолидироваться? Зюганов и вся фракция КПРФ с президентом. В стране уже начинается предвыборная компания. Песков говорит, что возможно В.Путин будет баллотироваться на следующий срок. За оставшееся время думе надо принять закон о сроке президентства до 7 лет, как в Туркменистане, то есть пожизненно. Ни один депутат от этого ничего не потеряет, только народ ускорит вымирание. Г.Зюганов ни в одном выступлении не забывает о президенте. Пиар достойный коммуниста.

В стране не хватает средств, жизнь пенсионеров стаёт невыносимой. Тарифы, цены, здравоохранение всё направлено на вымирание. По конституции церковь отделена от государства, а патриарх катается на автомобиле из гаража президента да ещё под охраной. Во сколько обходится это мероприятие. Да, патриарх говорит хорошо и что дальше. На эти деньги можно содержать десяток пенсионеров. Кто об этом думает? Зюганов или те кто восседал в президиуме?

Продолжая словесный понос лидер говорит об Орловском форуме, результаты которого распространены на 40 миллионах печатных изданиях. О подготовленном законе об образовании, природных ресурсах. Не забыл упомянуть о новом президенте США. Какое нам дело до Трампа. Критикует гайдаровско-кудринский вариант развития вместе с Жириновским. Приглашает принять участие в юбилейных мероприятиях все народно - патриотические силы. А что это за силы? Кто о них знает и где их можно увидеть? И снова о нобелевском лауреате Ж. Алфёрове, который возглавляет научно - управленческую команду. Далее перечисляет фамилия учёных, бывших руководителей и так далее. Перечислять бред докладчика уже нет сил. Процитирую окончание речи. "Я хочу, чтобы в ходе сегодняшнего "круглого стола" мы договорились о порядке совместных действий. Мы никого не критикуем, никому не навязываемся. У нас своя программа, свой устав, свой уникальный опыт. Мы максимально прислушиваемся ко всем, кто заинтересован в совместных действиях. Но ещё раз подчёркиваю: продолжая ту финансово - экономическую политику, которая ползёт по грязной, вороватой ельцинско- гайдаровской колее, выбраться из кризиса невозможно. Поэтому требуются совместные усилия всех ответственных государственно - патриотических сил". Давайте разберём последний монолог лидера партии. С кем Г.Зюганов хочет договориться, а главное зачем? А что делали коммунисты хотя бы последние 6 лет? Могли договориться или у них были более важные задачи? Они уже не принимали никакого участия в принятии законов. Партия власти всё это делала без них. Могли бы сто раз договориться. Но договариваться не с кем. Это показали последние выборы. Плохо, что только он (Зюганов) хочет. А почему коммунисты никого не критикуют? Именно на критике и совершается выбор депутатов и президента. Смотрите как критиковали Трампа. Для вас это не пример? Критика и есть демократический выбор руководителя. На счёт программы, своего устава и уникального опыта. Кто из народа знает вашу программу, устав и опыт? И что дадут народу такие знания? У вас нет никаких действий. "Уникальный опыт" в чём? Как коммунисты развалили Союз? И не только развалили, а расстреляли советскую власть. И вы так и не дали оценку предателям и на этой основе окончательно потеряли доверие. На счёт максимального прислушивания ко всем. Я написал десятки статей, писал лично Зюганову и тишина как на кладбище. Вряд ли кто - то ещё напишет такие статьи и письма. Как бы не оглохли от такого прислушивания. В начале он говорит, что никого не критикует. А в конце этого монолога именно критикует политику нынешней власти. Вот только не говорит о тех, кто держит эту политику. О чиновниках.

Президент меняет значительную часть губернаторов. Зюганов со товарищами молчат. Что скрывается за такой сменой? Что сделали эти губернаторы? Народ в таких губерниях стал жить лучше. Учитель в каком регионе получает 7 тысяч рублей на что возмутилась В.Матвиенко. Убирают по тихому. Нахапал и на покой. Так думает нищий народ. Зачем доводить дело до Хорошавина. Разве не так? Хотелось бы чтобы власть озвучила материальное положение каждого. С каким богатством пришёл и с каким уходит. Если власть не хочет раскрывать материальное положение губернаторов, то коммунисты обязаны это сделать. Это их авторитет. Но коммунисты не будут у них у самих рыльце в пуху. Говорят, что власть разыскивает Д. Вороненкова, который был, а может и является коммунистом. Сегодня телевидение покажет бывшего Генерального прокурора , который тоже был коммунистом и заворовался. Г.Зюганов действует как власть. Своих не сдаём. В каждой семье могут быть уроды, они есть. Такова жизнь человека. Надо своевременно информировать народ, не скрывать предателей - это и будет настоящим авторитетом партии. Партия коммунистов переродилась, её нет и она не перешагнёт даже пяти процентный рубеж на следующих выборах в думу. А Вадим Соловьёв будет писать о помощи народу партией коммунистов.