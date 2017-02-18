Болтовня сытых

Эта проблема властью настолько размыта, что на практике никто и никогда не защитит народ. Прежде надо понять от кого защищаться. Конечно от власти, которую представляют чиновники. Но давайте отвлечёмся от данной темы на несколько минут. На днях на всех каналах и в разное время показывали возвращение наших кораблей, выполняющих задание вблизи границ с Сирией. Парадное построение матросов, принятие рапорта командующим, торжественный марш и даже зажаренный поросёнок. Встречали как героев. А что здесь геройского? Это обычная вахта кораблей. Или российская армия привыкла протирать штаны на сидячих занятиях, а матросы драить палубу и поручни, чтобы капитан не замарал белях перчаток. И что будет дальше? Говорят, что главный корабль должен встать на ремонт. Ремонт дело святое - это жизнь корабля и экипажа. А кто его заменит? Есть подобные корабли в нашем флоте? А вдруг непредвиденные обстоятельства и наше место в Средиземном море займут корабли НАТО. Не просто войдут в море, а именно встанут на наши просторы и жахнут по Сирии. От НАТО можно сейчас ожидать всё что угодно. Хотелось бы знать в какую сумму обошёлся бюджету этот поход? Вряд ли тех средств хватило, которые были выделены на учебные походы. При этом прожиточный минимум в пределах 10 тысяч, а заплата пяти миллионам граждан не превышает 7,5 тысяч рублей. И кто озаботился этой проблемой от руководства? И где искать защиту? Эти люди обречены на голод, а чиновники продают за бугор миллионы тонн зерна, нефть, газ, лес не обработанный, металл и так далее. Погнались за тоннами зерна и прозевали качество. Новый министр сельского хозяйства докладывает президенту о достижениях в развитии сельского хозяйства, а хлеб выпекаем из зерна третьего и четвёртого класса качества. Нет в России твёрдой пшеницы. А та что была продали за бугор. Госты отменены, народ кормить можно отходами. На тусовках почти ежедневно говорят о фальсификации продуктов питания, о поддельных лекарствах. Телеведущий Кузичев одного чиновника спрашивает: "Вы откуда получаете лекарства? " Он отвечает, что со склада. Смотрите как всё просто. Однако речь- то шла о том, как попадают поддельные лекарства на склады. Контроль должен быть перед складами, но до этого никто не догадался. Так и проболтали час, не найдя защиты от преступников.

В Иркутске умерло 76 человек от отравленного Боярышника, который применяется для чистки ванн. Премьер запрещает продажу этой жидкости на 3 месяца. Ажиотаж схлынет и снова продаём. Три месяца не прошло чуть дальше умерло ещё три человека. Разбора нет. Ну подумаешь три человека, какая мелочь. И никто не защищает народ. На бумаге защитники есть и их предостаточно, а на деле нет.

На днях показали завод, который выплавляет "титан" - очень ценный металл. Рабочий говорит с гордостью, что 90 % идёт за рубеж в крупнейшие авиационные компании. Шасси самолётов отливают из нашего металла в США и других странах, которые устроили нам санкции. Они нам санкции, а мы им дорогой металл. Летайте может и нам чего ни будь скинете по ошибке. С.А.Багдасаров на телевидении раскритиковал внешнюю политику нашей власти и не только по отношению Украины. Не признавая республики возим туда миллионы тонн продовольствия и строительных материалов. А народ скоро будет кушать отходы. В позапрошлом году Зерновой союз просил правительство разрешения на производство хлеба использовать зерно пятого класса. А ведь в Союзе хлеб выпекали только из высшего сорта и первого класса. Куда же нас ведёт "уважаемая" власть с рейтингом в 80 процентов? Топилин скоро "стартанёт" и мы заживём.

Народ окончательно лишён бесплатной и качественной медицины. Пока добьёшься врача, пропадает всякое желание идти на приём. Медицина на селе: в определённый день приезжает терапевт из Центральной поликлиники за 25 километров в посёлок. Врач добирается на своих двоих. Общественный транспорт за 70 рублей ходит в 6 утра и в 12 дня. Рабочий день с 8 часов. Народу на приём приходит мало или совсем не приходит. Нет смысла. Пациенту надо сдать анализы, нужно направление, которые выписываются только через компьютер. А компьютер в городской клинике. Надо тебе попасть к нему на следующий день с утра чтобы успеть сдать анализы. У кого нет транспорта проблема не разрешима. Представьте настроение человека, который не может решить маленькую проблему. Плюёт на всё и на кровать лишь бы успокоится. Вот так и доживаем. Более того скорая не берёт на стационар ходячих. Берёт тех, кто явный кандидат на деревянный макинтош. Надо было попадать к врачам лет пять назад, но возможности нет. Поэтому смертность в стационарах резко возросла в связи с оптимизацией. И кто озаботился такой проблемой? Никто. Такое обслуживание сложилось у нас в Никольском районе, Пензенской области, где в посёлке Маис расположена амбулатория, которая на грани закрытия. Ничего там не осталось. Врача перевели в городскую клинику, закрыли лабораторию, физкабинет. Можно вешать амбарный замок. Писали президенту, губернатору, приезжал главный врач Центральной поликлиники В.В.Бондарь, поболтали и разошлись. Оптимизация в действии. Написал письмо в Общероссийский народный фронт. Пока тишина. Так кто защитит народ? Таковых нет. Есть защитники олигархов, финансистов. Теперь власть проталкивает закон по которому сотрудники Центробанка и Агентства по страхованию вкладов не могут быть привлечены к судебной ответственности за решения, принятые в рамках их профессиональной деятельности. Ошибся на миллиард и слава богу. Бюджет возместит или вкладчик останется с носом. Но ведь деньги не исчезают без следа. Ещё одна лазейка для воров под крылом государства. Значит воров будет защищать и защищает государство в лице не бедных чиновников.

Смотрите, уважаемые читатели, если таковые найдутся, как красиво говорила О.Голодец 8-го февраля на правительственном часе в думе. Всё у нас хорошо и минимальная оплата труда около 8 тысяч и прожиточный минимум в пределах десяти тысяч деревянных вполне позволяет жить гражданам страны, которые построили великое государство, в достатке. Сколько же надо иметь наглости, чтобы так говорить. Но ведь она не видит проблемы. Почему? Да потому что работая в правительстве уже получает пенсию в 200 тысяч рублей от завода "Норникель", в котором работала ранее. И зарплата тысяч пятьсот. Средняя зарплата в стране без миллионных зарплат менеджеров составляет 25 тысяч рублей. Это средняя, а есть и в 7 тысяч. Это же геноцид собственного народа. И все довольны. Что происходит в стране? Может быть у других чиновников зарплата нищенская. Например, у Страшного - директора Почты России. Или у менеджеров "Сбербанка". Всё дело в том, что мы сами позволили чиновникам из Кремля издеваться над народом. Разве народ Румынии не является для вас примером. Власть хотела амнистировать бывших чиновников - воров, которые заслуженно сидят. Вышли на улицу сотни тысяч и они не спрашивали разрешения на митинги. При этом заявили, что не уйдут до тех пор пока не будет отменён этот документ. И ведь отменили. Вот она в действия конституция, по которой единственным источником власти в России является многонациональный народ. Где этот народ? Его нет. Он как кроты попрятались по свои норам и даже не пищат.

В Европейском Союзе минимальный размер оплаты труда составляет 1500 Евро. Умножьте хотя бы на 60 .

На парламентском часе в присутствии О.Голодец выступили некоторые депутаты. Например, штатный депутат О.Плетнёва. Она говорила о задолженности по зарплате. Зачем она об этом говорила? Затем, что что - то говорить надо. В январе премьер на очередном совещании с бесчисленным правительством потребовал решить вопрос с задолженностью. Решил? Нет не решил. Почему? Да потому что он не дал указание конкретному чиновнику решить эту проблему. Спросить некого. Сказал для красного словца. Он и сам понимает, что таким способом ни одну проблему решить невозможно. Нужно определять сроки и спрашивать по государственному от конкретного исполнителя. Не решил уходи с волчьим билетом. Такого в России быть не может. Государство создано для чиновников, которых оно и защищает.

Иногда в эфир попадает депутат от КПРФ Н.Харитонов. На правительственном часе он поднял вопрос о бедственном положении народа на Дальнем Востоке. Но ведь там работает министр Галушко и полномочный представитель президента Ю.Трутнев. Тоже миллионер. Что же они там делают? Харитонов обозначил проблему и что? Есть изменения? Президент, премьер услышали и приняли срочные меры? На острове Русском провалилась дорога, возможен осадок грунта вблизи высоток. А это миллиарды затрат. Вспомним о воровстве миллионов при строительстве. Вернули уворованные в бюджет края? Народу об этом не известно. Но известно другое. За 26 лет из страны вывезено около трёх триллионов долларов - гигантская сумма. Однако этот вопрос на повестке дня Госдумы даже не ставится. А зачем? Они все довольны, хоть от правящей партии, хоть от коммунистов. Живут - то они все в одних условиях. Условиях о которых депутаты Союза и не мечтали. Поэтому народ никто не защищает. Чтобы защищать надо знать проблему и испытывать её на собственной шкуре. Сверхсытая жизнь депутатов не позволяет им заниматься проблемами народа. Они ничего сделать не смогут, даже если поймут в каких условиях живёт основная часть населения. Проблем то сотни. Налоги по ЖКХ, цены, не пригодное жильё, отсутствие работы, нищенская зарплата, отсутствие денег на сады, школы, больницы, повсюду очереди и фальсифицированные продукты, лекарства. Человек живёт постоянно в стрессовом состоянии, а это не самое лучшее состояние. Кто избавит от такой жизни? Никто. Нужно менять политику государства и тогда всё устаканится само собой. Только социализм может защитить народ от произвола власти. Но в стране нет организатора. Век не мог выродить второго Ленина. А это уже трагедия для народа.

Не дождётся народ защитников от власти. Хотя власть и создаётся именно для защиты людей государства. Какой же вывод должен сделать народ? Себя защитить от произвола чиновников сможет только сам народ. Вот главный вопрос, который должны решать оппозиционные партии и другие общественные организации. Говорят, что в стране существует сотни ветеранских организаций, Общероссийский союз офицеров и сотни подобных союзов. Чем они занимаются и кто знает о их существовании. Мне известны некоторые ветеранские организации, потому что я выписываю газету "Ветеран". Чем они занимаются? Только пиаром своих руководителей, как правило в звании от полковника и выше. Проводят собрания, совещания, отчёты, помогают нищим, воспитывают молодёжь, встречаются с представителями местной власти по вопросам ЖКХ, санаторного лечения. И каков итог? Никакого. Помогли одному двум старикам, а проблемы не решаются. Они далеки от проблем народа. Они не хотят признать, что во многом виноваты сами, с их молчаливого согласия власть предала Советский Союз и навязала бандитски - воровской капитализм. А теперь они с протянутой рукой просят президента, премьера оказать им помощь. Чтобы оказать помощь всем нуждающимся надо изменить строй страны. Только социализм мог решать проблемы народа и решал по мере развития экономики. Сегодня - то развития никакого нет.

Постоянные тусовки на центральных каналах предлагают народу обращаться в суды. Через суды решать свои проблемы, но никто не хотит вспомнить опыт СССР. Почти все проблемы решались на предприятиях. Большинство народа и не знало, что жизненные вопросы можно решать через суды. Зато сейчас народ кормит и хорошо кормит адвокатов - дармоедов. Гигантские суммы люди тратят на их содержание и не всегда эти затраты оправдываются. Только все вместе и в один день мы можем защитить себя от произвола чиновников. Давайте возьмём опыт Румынии, народ которой сумел защитить себя от произвола чиновников. И здесь ничего особенного нет. Мы просто должны исполнить Конституцию РФ. Одни получают миллионы, а народ голодает.

Сегодня на первом канале А.Кузичев два часа говорил о медицине. Комментировать выступавших нет смысла. Болтовня сытых. Но есть и деловые высказывания. Фактически бесплатная медицина на местах ликвидирована. И это говорит практикующий доктор. Нынешняя власть отделила медиков от народа. Они друг друга ненавидят. Одни идут к врачам в надежде получить помощь, другие получить вознаграждение. На этой почве возникают ссоры и даже убийства. На передаче показали больницы в Ульяновске, Пензе, Брянске. Не каждый сарай имеет такую отделку. Врачи говорят, что не все суточные кровати заняты больными поэтому их сокращают. А телевидение показало коридор в котором лежала женщина и лежала на кровати. Значит эта кровать поставлена давно, так как не хватает мест в палатах. И женщина упала на пол и лежала неизвестно сколько времени пока её подняли. Врачи не принимают больных если они попали в больницу без скорой. Родственники привезли с ножевым ранением. Медсестра приёмного отделения спрашивает, а почему не на скорой? Понимаете смысл этого вопроса? Скорая могла и не взять. Врач держит паузу и не подходит к раненому. Думаю, что он чего - то ждёт. Завязывается скандал на русском языке. Родственников штрафуют. Грубо разговаривали с врачом. В заключении на передаче сделали такой вывод. " Медицина для государства не является приоритетом". Дальше комментировать не имеет смысла.

Так кто же защитит народ? Только сам.