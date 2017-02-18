Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Болтовня сытых

Опубликовано 18.02.2017 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 0

убийство власть правительство народ граждане
Болтовня сытых

Эта проблема властью настолько размыта, что на практике никто и никогда не защитит народ. Прежде надо понять от кого защищаться. Конечно от власти, которую представляют чиновники. Но давайте отвлечёмся от данной темы на несколько минут. На днях на всех каналах и в разное время показывали возвращение наших кораблей, выполняющих задание вблизи границ с Сирией. Парадное построение матросов, принятие рапорта командующим, торжественный марш и даже зажаренный поросёнок. Встречали как героев. А что здесь геройского? Это обычная вахта кораблей. Или российская армия привыкла протирать штаны на сидячих занятиях, а матросы драить палубу и поручни, чтобы капитан не замарал белях перчаток. И что будет дальше? Говорят, что главный корабль должен встать на ремонт. Ремонт дело святое - это жизнь корабля и экипажа. А кто его заменит? Есть подобные корабли в нашем флоте? А вдруг непредвиденные обстоятельства и наше место в Средиземном море займут корабли НАТО. Не просто войдут в море, а именно встанут на наши просторы и жахнут по Сирии. От НАТО можно сейчас ожидать всё что угодно. Хотелось бы знать в какую сумму обошёлся бюджету этот поход? Вряд ли тех средств хватило, которые были выделены на учебные походы. При этом прожиточный минимум в пределах 10 тысяч, а заплата пяти миллионам граждан не превышает 7,5 тысяч рублей. И кто озаботился этой проблемой от руководства? И где искать защиту? Эти люди обречены на голод, а чиновники продают за бугор миллионы тонн зерна, нефть, газ, лес не обработанный, металл и так далее. Погнались за тоннами зерна и прозевали качество. Новый министр сельского хозяйства докладывает президенту о достижениях в развитии сельского хозяйства, а хлеб выпекаем из зерна третьего и четвёртого класса качества. Нет в России твёрдой пшеницы. А та что была продали за бугор. Госты отменены, народ кормить можно отходами. На тусовках почти ежедневно говорят о фальсификации продуктов питания, о поддельных лекарствах. Телеведущий Кузичев одного чиновника спрашивает: "Вы откуда получаете лекарства? " Он отвечает, что со склада. Смотрите как всё просто. Однако речь- то шла о том, как попадают поддельные лекарства на склады. Контроль должен быть перед складами, но до этого никто не догадался. Так и проболтали час, не найдя защиты от преступников.

В Иркутске умерло 76 человек от отравленного Боярышника, который применяется для чистки ванн. Премьер запрещает продажу этой жидкости на 3 месяца. Ажиотаж схлынет и снова продаём. Три месяца не прошло чуть дальше умерло ещё три человека. Разбора нет. Ну подумаешь три человека, какая мелочь. И никто не защищает народ. На бумаге защитники есть и их предостаточно, а на деле нет.

На днях показали завод, который выплавляет "титан" - очень ценный металл. Рабочий говорит с гордостью, что 90 % идёт за рубеж в крупнейшие авиационные компании. Шасси самолётов отливают из нашего металла в США и других странах, которые устроили нам санкции. Они нам санкции, а мы им дорогой металл. Летайте может и нам чего ни будь скинете по ошибке. С.А.Багдасаров на телевидении раскритиковал внешнюю политику нашей власти и не только по отношению Украины. Не признавая республики возим туда миллионы тонн продовольствия и строительных материалов. А народ скоро будет кушать отходы. В позапрошлом году Зерновой союз просил правительство разрешения на производство хлеба использовать зерно пятого класса. А ведь в Союзе хлеб выпекали только из высшего сорта и первого класса. Куда же нас ведёт "уважаемая" власть с рейтингом в 80 процентов? Топилин скоро "стартанёт" и мы заживём.

Народ окончательно лишён бесплатной и качественной медицины. Пока добьёшься врача, пропадает всякое желание идти на приём. Медицина на селе: в определённый день приезжает терапевт из Центральной поликлиники за 25 километров в посёлок. Врач добирается на своих двоих. Общественный транспорт за 70 рублей ходит в 6 утра и в 12 дня. Рабочий день с 8 часов. Народу на приём приходит мало или совсем не приходит. Нет смысла. Пациенту надо сдать анализы, нужно направление, которые выписываются только через компьютер. А компьютер в городской клинике. Надо тебе попасть к нему на следующий день с утра чтобы успеть сдать анализы. У кого нет транспорта проблема не разрешима. Представьте настроение человека, который не может решить маленькую проблему. Плюёт на всё и на кровать лишь бы успокоится. Вот так и доживаем. Более того скорая не берёт на стационар ходячих. Берёт тех, кто явный кандидат на деревянный макинтош. Надо было попадать к врачам лет пять назад, но возможности нет. Поэтому смертность в стационарах резко возросла в связи с оптимизацией. И кто озаботился такой проблемой? Никто. Такое обслуживание сложилось у нас в Никольском районе, Пензенской области, где в посёлке Маис расположена амбулатория, которая на грани закрытия. Ничего там не осталось. Врача перевели в городскую клинику, закрыли лабораторию, физкабинет. Можно вешать амбарный замок. Писали президенту, губернатору, приезжал главный врач Центральной поликлиники В.В.Бондарь, поболтали и разошлись. Оптимизация в действии. Написал письмо в Общероссийский народный фронт. Пока тишина. Так кто защитит народ? Таковых нет. Есть защитники олигархов, финансистов. Теперь власть проталкивает закон по которому сотрудники Центробанка и Агентства по страхованию вкладов не могут быть привлечены к судебной ответственности за решения, принятые в рамках их профессиональной деятельности. Ошибся на миллиард и слава богу. Бюджет возместит или вкладчик останется с носом. Но ведь деньги не исчезают без следа. Ещё одна лазейка для воров под крылом государства. Значит воров будет защищать и защищает государство в лице не бедных чиновников.

Смотрите, уважаемые читатели, если таковые найдутся, как красиво говорила О.Голодец 8-го февраля на правительственном часе в думе. Всё у нас хорошо и минимальная оплата труда около 8 тысяч и прожиточный минимум в пределах десяти тысяч деревянных вполне позволяет жить гражданам страны, которые построили великое государство, в достатке. Сколько же надо иметь наглости, чтобы так говорить. Но ведь она не видит проблемы. Почему? Да потому что работая в правительстве уже получает пенсию в 200 тысяч рублей от завода "Норникель", в котором работала ранее. И зарплата тысяч пятьсот. Средняя зарплата в стране без миллионных зарплат менеджеров составляет 25 тысяч рублей. Это средняя, а есть и в 7 тысяч. Это же геноцид собственного народа. И все довольны. Что происходит в стране? Может быть у других чиновников зарплата нищенская. Например, у Страшного - директора Почты России. Или у менеджеров "Сбербанка". Всё дело в том, что мы сами позволили чиновникам из Кремля издеваться над народом. Разве народ Румынии не является для вас примером. Власть хотела амнистировать бывших чиновников - воров, которые заслуженно сидят. Вышли на улицу сотни тысяч и они не спрашивали разрешения на митинги. При этом заявили, что не уйдут до тех пор пока не будет отменён этот документ. И ведь отменили. Вот она в действия конституция, по которой единственным источником власти в России является многонациональный народ. Где этот народ? Его нет. Он как кроты попрятались по свои норам и даже не пищат.

В Европейском Союзе минимальный размер оплаты труда составляет 1500 Евро. Умножьте хотя бы на 60 .

На парламентском часе в присутствии О.Голодец выступили некоторые депутаты. Например, штатный депутат О.Плетнёва. Она говорила о задолженности по зарплате. Зачем она об этом говорила? Затем, что что - то говорить надо. В январе премьер на очередном совещании с бесчисленным правительством потребовал решить вопрос с задолженностью. Решил? Нет не решил. Почему? Да потому что он не дал указание конкретному чиновнику решить эту проблему. Спросить некого. Сказал для красного словца. Он и сам понимает, что таким способом ни одну проблему решить невозможно. Нужно определять сроки и спрашивать по государственному от конкретного исполнителя. Не решил уходи с волчьим билетом. Такого в России быть не может. Государство создано для чиновников, которых оно и защищает.

Иногда в эфир попадает депутат от КПРФ Н.Харитонов. На правительственном часе он поднял вопрос о бедственном положении народа на Дальнем Востоке. Но ведь там работает министр Галушко и полномочный представитель президента Ю.Трутнев. Тоже миллионер. Что же они там делают? Харитонов обозначил проблему и что? Есть изменения? Президент, премьер услышали и приняли срочные меры? На острове Русском провалилась дорога, возможен осадок грунта вблизи высоток. А это миллиарды затрат. Вспомним о воровстве миллионов при строительстве. Вернули уворованные в бюджет края? Народу об этом не известно. Но известно другое. За 26 лет из страны вывезено около трёх триллионов долларов - гигантская сумма. Однако этот вопрос на повестке дня Госдумы даже не ставится. А зачем? Они все довольны, хоть от правящей партии, хоть от коммунистов. Живут - то они все в одних условиях. Условиях о которых депутаты Союза и не мечтали. Поэтому народ никто не защищает. Чтобы защищать надо знать проблему и испытывать её на собственной шкуре. Сверхсытая жизнь депутатов не позволяет им заниматься проблемами народа. Они ничего сделать не смогут, даже если поймут в каких условиях живёт основная часть населения. Проблем то сотни. Налоги по ЖКХ, цены, не пригодное жильё, отсутствие работы, нищенская зарплата, отсутствие денег на сады, школы, больницы, повсюду очереди и фальсифицированные продукты, лекарства. Человек живёт постоянно в стрессовом состоянии, а это не самое лучшее состояние. Кто избавит от такой жизни? Никто. Нужно менять политику государства и тогда всё устаканится само собой. Только социализм может защитить народ от произвола власти. Но в стране нет организатора. Век не мог выродить второго Ленина. А это уже трагедия для народа.

Не дождётся народ защитников от власти. Хотя власть и создаётся именно для защиты людей государства. Какой же вывод должен сделать народ? Себя защитить от произвола чиновников сможет только сам народ. Вот главный вопрос, который должны решать оппозиционные партии и другие общественные организации. Говорят, что в стране существует сотни ветеранских организаций, Общероссийский союз офицеров и сотни подобных союзов. Чем они занимаются и кто знает о их существовании. Мне известны некоторые ветеранские организации, потому что я выписываю газету "Ветеран". Чем они занимаются? Только пиаром своих руководителей, как правило в звании от полковника и выше. Проводят собрания, совещания, отчёты, помогают нищим, воспитывают молодёжь, встречаются с представителями местной власти по вопросам ЖКХ, санаторного лечения. И каков итог? Никакого. Помогли одному двум старикам, а проблемы не решаются. Они далеки от проблем народа. Они не хотят признать, что во многом виноваты сами, с их молчаливого согласия власть предала Советский Союз и навязала бандитски - воровской капитализм. А теперь они с протянутой рукой просят президента, премьера оказать им помощь. Чтобы оказать помощь всем нуждающимся надо изменить строй страны. Только социализм мог решать проблемы народа и решал по мере развития экономики. Сегодня - то развития никакого нет.

Постоянные тусовки на центральных каналах предлагают народу обращаться в суды. Через суды решать свои проблемы, но никто не хотит вспомнить опыт СССР. Почти все проблемы решались на предприятиях. Большинство народа и не знало, что жизненные вопросы можно решать через суды. Зато сейчас народ кормит и хорошо кормит адвокатов - дармоедов. Гигантские суммы люди тратят на их содержание и не всегда эти затраты оправдываются. Только все вместе и в один день мы можем защитить себя от произвола чиновников. Давайте возьмём опыт Румынии, народ которой сумел защитить себя от произвола чиновников. И здесь ничего особенного нет. Мы просто должны исполнить Конституцию РФ. Одни получают миллионы, а народ голодает.

Сегодня на первом канале А.Кузичев два часа говорил о медицине. Комментировать выступавших нет смысла. Болтовня сытых. Но есть и деловые высказывания. Фактически бесплатная медицина на местах ликвидирована. И это говорит практикующий доктор. Нынешняя власть отделила медиков от народа. Они друг друга ненавидят. Одни идут к врачам в надежде получить помощь, другие получить вознаграждение. На этой почве возникают ссоры и даже убийства. На передаче показали больницы в Ульяновске, Пензе, Брянске. Не каждый сарай имеет такую отделку. Врачи говорят, что не все суточные кровати заняты больными поэтому их сокращают. А телевидение показало коридор в котором лежала женщина и лежала на кровати. Значит эта кровать поставлена давно, так как не хватает мест в палатах. И женщина упала на пол и лежала неизвестно сколько времени пока её подняли. Врачи не принимают больных если они попали в больницу без скорой. Родственники привезли с ножевым ранением. Медсестра приёмного отделения спрашивает, а почему не на скорой? Понимаете смысл этого вопроса? Скорая могла и не взять. Врач держит паузу и не подходит к раненому. Думаю, что он чего - то ждёт. Завязывается скандал на русском языке. Родственников штрафуют. Грубо разговаривали с врачом. В заключении на передаче сделали такой вывод. " Медицина для государства не является приоритетом". Дальше комментировать не имеет смысла.

Так кто же защитит народ? Только сам.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто на самом деле убил Моторолу и Гиви?:
Результаты
Интернет-ТВ
101 Жизнь. Погибшие дети Донбасса
101 Жизнь. Погибшие дети Донбасса
16.02.2017
Топ-менеджеры Роснефти одолели пенсионеров в личном зачете
Топ-менеджеры Роснефти одолели пенсионеров в лично...
16.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Не менее ста очагов протеста трампизму разгорятся в США в ближайшее время (2)
Дежурных по эскалаторам в Метрополитене им. В.И.Ленина заменят слесарями (2)
Депутат-оптимизатор Гаффнер познакомится с прожиточным минимумом в своей собственной жизни (0)
Белорусский майдан тунеядцев намечается. Спасибо Роснефти и Газпрому (2)
Советские "тушки" отбомбились по игиловским объектам в Ракке (4)
Путин спешно открестился от "реституции" Исаакия голосами "источников" (2)
ДНР и ЛНР готовы освободить временно захваченные карателями территории (6)
Посольский джипарь с топ-менеджеребцом "Роснефти" налихачил в Бишкеке убийственное ДТП (0)
Приватизация по Гундяеву (24)
Коррупционный скандал на родине рушит международную репутацию транснационального "Самсунга" (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: В понедельник 20 ч Мск на радио "Комсомольская правда": С.Глазьев и М.Калашников
Дарья Митина Дарья Митина: Задумчивo
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Коллапс Америки
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Чудо приватизации или на хрена попу Исаакиевский собор
Дарья Митина Дарья Митина: Та самая передача
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss