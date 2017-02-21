Государственные паразиты

Понятие «государственный деятель» в словарях, на мой взгляд, раскрывается крайне убого, это: «политический деятель государственной власти». То есть, чтобы понять, кто такой государственный деятель, надо сначала понять, кем является политический деятель.

Естественно, желательно получить определение государственному деятелю, данное не «теоретиками права», а самими специалистами, - данное самими государственными деятелями. Однако, настоящие государственные деятели в силу своей занятости философской чепухой не заморачивались, спасибо, что иногда находили время на афоризмы: «Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель на следующее поколение» (Уинстон Черчилль). Или: «Политик — это тот, кто умеет управлять государством. Государственный деятель — это политик, умерший 15 лет назад» (Гарри Трумэн).

Если попытаться из этих мыслей реальных государственных деятелей скомпоновать итоговое определение, то получится:

- политик и государственный деятель - это управленцы, умеющие управлять государством;

- политик это делает для того, чтобы находится в государственных должностях, а государственный деятель - для счастья будущих поколений своего народа.

Ключевое понятие - оба умеют управлять государством. Но для этого, само собой, и политик, и государственный деятель обязаны знать, как устроено управления государством, чтобы менять это устройство по мере осуществления своих целей.

Что касается России, которую сегодня точнее называть Рашкой, то давайте сразу возьмём быка за рога и начнём не с президента, а с депутатов. Скажите, по вашему мнению, кто-нибудь из депутатов Госдумы России знает устройство государства «Российская Федерация»? Это устройство управления Россией изложено в очень короткой книжице, Конституции РФ, в связи с чем я конкретизирую вопрос - депутаты знают, что в этой книжице написано?

Что касается моего ответа на этот вопрос, то раньше я действительно несколько таких депутатов в Думе знал, но сейчас там и близко никого нет. Эти «депутаны» не только не созидатели (какими обязаны быть уже политики) и не способны ни на что, кроме разрушений и запретов. Но и то устройство России, которое установлено Конституцией России, они и близко не представляют.

Ну ладно, депутатская массовка это регулярно меняемая шушера, но ведь в Думе есть и депутаты-рецидивисты, те же Зюганов и Жириновский. Я уж не говорю, можно ли их назвать государственными деятелями, но можно ли их назвать хотя бы политиками? Было ли у них за их чуть ли не 30-летнее натирание в Думе геморроя хотя бы попытка защитить или изменить Конституцию - изменить устройство государства?

Ведь официально они противники и устройства, и целей нынешнего государства Russia, следовательно, программы их партий, так или иначе, должны касаться изменения Конституции. Ну и как? Вспомнили? Хотя бы слово о Конституции в их деятельности было? Тогда как утверждать, что Зюганов или Жириновский умеют управлять государством, если за 30 лет они ни разу не показали, что знают конституционное устройство РФ?

А, может, поводов для этого у них не было? Но вот смотрите.

Глава «Основы конституционного строя» Конституции РФ не может быть изменена депутатами, и вся Конституция обязана соответствовать этой главе. А из этих Основ следует:

1. Власть в России принадлежит только народу, и народ управляет всем либо непосредственно, давая управляющие указания на референдуме, либо управляет «через органы государственной власти», которые он избирает на свободных выборах (статья 3).

2. Таких органов государственной власти в России всего три - законодательная, исполнительная и судебная власти, причём, и сами власти, и их органы самостоятельны и не могут зависеть друг от друга (статья 10). То есть, органы законодательной, исполнительной и судебной власти должны отдельно избираться народом.

У нас так?

Да, повторю, депутаты Думы сами изменить Основы не могут, но зато они ОБЯЗАНЫ изменить остальной текст Конституции в соответствии с Основами. А что мы имеем в «нашей Рашке»?

1. Законодательная власть так-сяк избирается (в данной статье не буду о том, насколько конституционно их избрание).

2. Выборов исполнительной власти нет.

3. Избирается президент, но по положениям той части текста Конституции, который депутаты могут изменить сами, президент не является главой исполнительной власти, а считается каким-то не предусмотренным Основами конституционного строя «главой государства и гарантом Конституции».

4. Судебной власти (по положениям той части Конституции, которую депутаты могут и обязаны изменить) в Рашке вообще нет, поскольку судьи не избираются народом.

И за четверть века сидения в Думе ни Зюганов, ни Жириновский не сделали даже ленивых попыток привести Конституцию в соответствии с Основами. Не было ни малейших попыток и изменить Конституцию в соответствии с программами их партий.

Нет, депутаты не просто игнорируют власть народа и конституционное устройство государства, - они ничего и не знают об этом устройстве. Оно им не надо.

И это политики?

Пока был жив настоящий Ельцин, то пусть и тупо, пусть и пьяно, но он был каким-то реальным управляющим, поэтому в том, что он не был ни государственным деятелем, ни политиком, можно было винить лично его. Потом, когда Ельцин умер, и его сменили двойники (а двойники Путина играли роль Президента вместе с Путиным с самого начала), власть полностью перешла к кукловодам этих артистов - к сценаристам, авторам текста и режиссерам нескончаемого сериала «Президент России».

Да, действительно, никто не умеет управлять государством, пока не получит высшую государственную должность (хотя политик о работе на этой должности обязан об этом думать за много лет до выборов и учится работе политика теоретически). Но заняв государственную должность, любой человек теперь уже обязан научиться азам управления государством как можно быстрее, и дальше учиться, учиться и учится. Учиться и по книгам теоретиков, и у подчинённых, и у истории, и у других государственных деятелей.

Понятное дело, что с артистов, играющих Путина (а потом и «пердизента Димона») взятки гладки - это артисты. Они на трибуну вылезли, написанное сценаристом президентское послание прочли… и свободны - могут идти бухать. Это понятно. Но сценаристы и режиссеры этого спектакля обязаны были что-то освоить в области политики - в области управления государством?? Ведь больше 20 лет (от смерти Ельцина) они руководят артистами, играющими роль президентов!

Однако факты говорят о том, что эти сценаристы и режиссеры Путина и Медведева, во-первых, к реальной власти отношения не имеют, - они просто сценаристы и режиссеры. Как Стэнли Кубрик был не руководителем НАСА, а просто снимал высадку американцев на Луну в Голливуде. Какие к нему претензии за то, что американцы на Луну не высаживались? Так и в случае с президентом России.

Вот смотрите, Кремль провёл два захвата территорий войсками - у Грузии и в Крыму. Президент России считается Верховным главнокомандующим, но оба раза очень долго (несколько недель) после начала конфликта не было известно, кто дал приказ войскам российской армии занять территории сопредельных государств. В деле с Крымом растерявшийся и не имеющий указания режиссер путина даже поручил путину объявить, что к Крыму путин ни при чём и там вообще нет российских войск, хотя было очевидно, что в этой брехне потом придётся признаваться с большим ущербом для имиджа Кремля. Но путин послушно лепетал этот заученный текст.

А в деле с Грузией, в момент, когда российские войска начали боевые действия, Медведев отдыхал на Волге, а Путин был в Китае, и почти месяц кукловоды не могли решить, кому из этих артистов объявить, что это он отдал приказ на ввод войск в Осетию и Абхазию. Причём, российские войска двигались на Тбилиси несмотря на то, что Медведев уже несколько дней как «отдал приказ» на их вывод из Грузии. Получается, что тот, кто двигает войсками в России, чихать хотел и на путина, и на Медведева, и на их режиссеров.

Во-вторых, сценаристы и режиссеры путина или тупые, или часто меняются, поскольку со временем не умнеют (не стают политиками) - не умеют подготовить путину правильные выступления. Вот смотрите.

Два года назад сценарист принимает, а режиссер утверждает текст президентского послания, и 3 декабря 2015 года путин порадовал народ следующим:

«За 2014 год следственными органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым экономическим составам. До суда дошли 56 тысяч из двухсот тысяч. Еще 15 тысяч дел развалилось в суде. Получается, если посчитать, приговором закончились лишь 15% дел. При этом абсолютное большинство, 83% даже предпринимателей, на которые заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. То есть их попрессовали, обобрали и отпустили. Это, конечно, не то, что нам нужно с точки зрения делового климата. Это прямое разрушение делового климата».

Прошло два года, но ничего не изменилось ни на грамм - силовики продолжают всё так же разорять экономику России. Однако в данном случае дело не в этом, а в том, что ни сценарист, ни режиссер не знают, что и Прокуратура России, и Следственный Комитет подчинены непосредственно Президенту России, а всех судей назначает на должность тоже он. То есть, не для кивающих рогами баранов в Думе, а для тех, кто способен прочесть Конституцию и положения о силовиках России, путин объявил в этом послании, что это «под его чутким руководством» разоряется экономика России.

А ведь если бы сценаристы и режиссеры путина были хоть немного политиками - если бы они хоть немного знали конституционное устройство управления в России, - то разве они написали бы своему артисту текст роли с такими словами?

Ещё, что характерно, тупость и малограмотность всех этих «политиков» Рашки такова, что государственные органы полностью прекратили заниматься государственной работой, причём, не только их руководители, но и их аппараты. Вот выше показано, что в России предприниматели десятками тысяч разорялись преступными следователями, прокурорами и судьями. Вы полагаете, что жертвы Чайки, Бастрыкина и судей не жаловались «гаранту конституции»? Уверяю - жалобы потоком неслись к стопам нашего любимого «царя-батюшки». А вы слышали хотя бы об одном случае, когда хоть кому-нибудь от жалобы путину был хоть какой-то толк? Да и вообще, вы слышали о каком-нибудь толке для государства или народа от обращения хоть в какие-то органы России, считающиеся государственными (управляемые политиками)?

Дело в том, что все эти «политики» и «государственные деятели» Рашки нагло перестали работать ещё в 90-х. Просто перестали. С того времени, как заявили, что управлять экономикой России должны не они, а рынок, а они только взятки должны брать. И все эти «политики» и «государственные» деятели наняли секретарш, которые пересылают все поступающие в адрес этого «политика» письма «для ответа» тому, на кого им жалуются, или кому-попало. Та же помянутая выше Администрация президента не даёт никаких ответов от имени Президента или от имени руководителя его Администрации - всё отсылается «вниз».

Вот мой свежий пример.

Я пишу председателю Государственной Думы Володину короткий «Запрос информации» и во второй половине дня (это важно!) 23 января 2017 года моя жена сдаёт его в экспедицию Госдумы:

«Пресса, со слов российского парламентария Руслана Бальбека, сообщила, что ожидается прибытие Международной мониторинговой миссии для подтверждения законности воссоединения Крыма с Россией: «…депутат Госдумы отметил, что международная миссия может «хоть неделями и месяцами изучать ситуацию», которая, по словам парламентария, подтвердит законность референдума и «позволит Западу сохранить лицо после трехлетней оголтелой антироссийской истерии вокруг российского Крыма»». А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова «терпеливо разъяснять» позицию российских властей по Крыму».

В связи с этим возникают вопросы.

Будет ли мониторинговой миссии терпеливо разъяснено, что правящий режим Кремля за 24 года существования РФ не дал гражданам России организовать ни единого общероссийского референдума, и сам ни одного не провёл?

Будет ли мониторинговой миссии терпеливо разъяснено, что с согласия Государственной Думы России и Администрации Президента в настоящее время в Тверском суде проходит суд над четырьмя активистами Инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» всего лишь за попытку организовать инициативную группу для организации референдума так, как требует Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»?

Или гражданам России надо будет самим объяснять этой мониторинговой миссии, как исполняются в РФ Конституция и как соблюдается право народа России на прямое волеизъявление?»

И теперь оцените: в тот же день (!) 23 января 2017 за номером №2.8-15-1756консультант отдела по обеспечению деятельности Приемной Государственной Думы П.С. Саутин сообщил мне: «Ваше обращение, поступившее в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, рассмотрено и направлено по компетенции адресату: Прокуратура г. Москвы (пл. Крестьянская застава, д.1, г. Москва, 109044)». То есть, в Думе мой коротенький запрос информации не то, что ни рассматривал Володин, а его вообще никто не прочёл до конца, включая консультанта. Ведь я ни на что не жаловался, а всего лишь спрашивал Думу, а Дума поручает Московскому прокурору ответить на мой вопрос?? А почему прокурору, а не «Федерации бобслея России»?

Само собой разумеется, что в прокуратуре Москвы получают зарплату такие же «стахановцы», как и в Думе. Поэтому уже через 4 дня (нужно учесть и время на работу почты) заместитель начальника управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе В.И. Лаврентьева (а при чём тут к референдуму гражданский и арбитражный процесс?) посылает мне сообщение о том, что она мой запрос информации у Госдумы переправила для ответа Тверскому межрайонному прокурору г. Москвы Леныпину Д.И. со следующим указанием: «Направляется для рассмотрения поступившее из Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации обращение Мухина Ю.И. о нарушении прав граждан на организацию референдума. О результатах прошу сообщить заявителю».

Как видите, какими бы и о чём бы ни были сообщения или обращения граждан, а в Госдуме «политики» и не собираются их рассматривать, и не собираются никому ничего отвечать, поскольку специально выдрессированные клерки немедленно выбрасывают обращения граждан кому-попало. Как видите, я запрашиваю у «политиков» и «государственных деятелей» ответ на самый принципиальный вопрос народовластия, а мне в конечном итоге мелкий дятел из Тверской прокуратуры, который ни ухом, ни рылом в этом вопросе, ответит, что он «не видит оснований для применения мер прокурорского реагирования».

Вот это «работа» «политиков» и «государственных деятелей» Рашки.

Но если они не только не способны быть государственными деятелями или хотя бы политиками, но и не стремятся освоить эту работу, то почему же они лезут в эти должности?

Потому, что для этого сорта населения России должность в государственных органах это «завидная жизнь» - это возможность быть малограмотным, тупым, бездельничать, брать взятки, ездить к проституткам и заграницу, и никак за это не отвечать. А что касается работы, то для роботы они нанимают всяких там консультантов саутиных, которые вместо них должны работать. Однако, и среди этих саутиных работать дураков нет. Эти консультанты ведь видят, как работают и кем являются эти «депутаны», министры и прочие «отечества отцы», поэтому и «помощники» с «консультантами» работают точно так же, и знают ровно столько же.

А чего стесняться «политикам» Рашки при таком тупом народе этой Рашки?

Поскольку я начал со словарей, то ими и закончу. Вот словарь сообщает: «ПАРАЗИТЫ, организмы, живущие на поверхности или внутри другого организма (хозяина), извлекая из него питательные вещества… Многие паразиты, такие как простейшие, блохи и черви, переносят болезни…».

Чем эти «политики» и «государственные деятели» отличаются от настоящих политиков и государственных деятелей, - я написал выше, это понятно. А вот чем эти «политики» и «государственные деятели» нашей Раши отличаются от паразитов?

Ну, назовите хотя бы одно отличие в их сущности.

Ну и представьте, что сейчас бы действовал закон, который ИГПР ЗОВ хочет принять на референдуме. Остались бы у власти эти паразиты?

То-то и оно…