Предстоящие выборы затмят проблемы экономики

В последние дни радио несколько раз в день информирует население о том, что выборы президента состоятся в марте будущего года. Не знаю как вам а мне как битой по голове. Ведь дума приняла закон по которому все выборы проводятся в сентябре. Значит губернаторов пяти регионов будем выбирать в марте? Или только с 1 -го января будущего года выборы переносятся на март. В этой стране при бандитски-воровском капитализме есть что ни будь стабильное? И вообще в России есть законы? Оказывается законы есть, но они не для властных структур. Однажды даже депутат Харитонов напомнил русскую пословицу. "Закон, что дышло, куда повернул туда и вышло". Странно, всё странно в этой проклятой богом и чёртом стране. Сколько было разговоров, когда дума рассматривала только проект закона об утверждении дня голосования в сентябре. Оппозиционные фракции говорили, что народ не придёт к урнам, так как избиратели будут находиться на огородах, запасая продукты питания на зиму. Народ действительно не пришёл, но не потому что был занят проблемами выживания, а потому что среди кандидатов не нашлось тех, кого люди знают и кто по их мнению будет действительно работать на благо страны и народа.

Очевидно перенос выборов на март, по мнению чиновников Кремля повысит явку. Зима кончилась, народ проснётся от спячки и побежит за своим будущем счастьем на выборы. И действительно побегут, но только "медведи", которые представляют партию власти. Им есть за что бежать. Определяя день выборов, президент дал указание в регионы, чтобы губернаторы обеспечили прозрачность выборов и значительно повысили явку. Значит рубка будет серьёзная. Но всё кончится как и раньше. И не важно, что за президента голосуют не более 36 процентов избирателей. Много раз я приводил пример, который повторю, но он ( пример) не находит отражений в прессе. В коммерческой структуре решающим голосом обладает тот, кто имеет 50 % акций плюс одну. То есть большинство. Сколько в такой конторе может быть задействовано людей? Допустим тысяч 10. Пусть гигантская компания и миллионом человек. Но решающий голос - 50 % плюс одна. В России примерно 110 миллионов избирателей, "за" голосуют не более 36 % избирателей и нам объявляют, что за президента проголосовало большинство. Наглая ложь, на которую власть не обращает внимание. Она фактически эту ложь и создаёт, а народ хлопает ушами, а потом плачет, что жить не на что. Такие указания были и ранее, фактически перед каждыми выборами. Перед последними даже поменяли председателя Центральной избирательной комиссии. Уж очень хорошо умел считать голоса бывший председатель, даже имел звание профессора.

Денег в стране много, но они рассованы по карманам определённых "господ". И ведь это не скрывается от народа. Загляните в интернет и напишите в поисковую строку любого олигарха. Например, бедного Усманова или Вексельберга. Таких нищих в стране более двухсот. Но ведь есть ещё миллиардеры и миллионеры, которые не афишируют свои воровские накопления. Кто забивает ими квартиры, кто машины. Главное, что такие деньги выведены из оборота. Да мало ли умельцев на Руси. Прячут людей, которых найти не могут годами, а пару мешков долларов спрятать -пустяки. Они звуков не издают.

Значит в стране на днях заменили пятерых губернаторов. Президент побеседовал с ними по отцовски и сказал, что им будут найдены другие должности с учётом их профессиональных способностей. Вчера телевидение показывает такую же милую беседу с губернатором Томска -Жвачкиным. Губернатор естественно докладывает президенту, что в области мир и порядок. Я не удержался и грешным делом решил позвонить в Томск. Это мой родной город и там есть мои друзья и родственники. Картина ничем не отличается от остальных регионах. Жвачкин в первую очередь закрыл местный телеканал "ТВ-2". Теперь никто ничего не знает, что твориться в регионе. Сарафанное радио работает, но это не официальные сведения. Люди собирались на митинги, писали коллективные письма в различные инстанции, в том числе и президенту. До Кремля такие письма не доходят. Мало ли что они напишут. Думаю, что такие письма президенту не попадают. Я ведь тоже писал. Но перед президентом есть целое Управление по работе с письмами граждан. Кто ни будь слышал, что ваше письмо дошло до президента через это Управление? Доходит тогда, когда проблема всплывает на телевидении. Напомню практику детства. Я писал письмо Сталину едва научившись писать. В школу приехала комиссия. Вопрос был решён мирно. Не думайте, что кого - то забрали или посадили. Ребёнок, что с меня было взять. Но суть - то в другом. Став взрослым я понял, что при Сталине была система и он конечно не мог читать все письма, но каждое письмо находило исполнителя. Вот в чём разница между Сталиным и нынешними не очень образованными руководителями. Они не могут создать такую систему, чтобы меры принимались без их участия. Может я не прав? Поясните?

В Томске закрыли канал и никто ничего не знает, что творится в администрации и в регионе. На улице не убранный снег, многие не стали использовать личный транспорт. Стали пользоваться автобусом. За рулём товарищи из бывших республик, нет кондукторов, рассчитываются с водителем. В средней Азии так было всегда. Водитель себя не забывал. ЖКХ растёт и здравствует. Мой знакомый живёт в двухкомнатной квартире. В зимний период набегает оплата до 7 тысяч рублей. Газа нет пользуются электрическими плитами. Киловатт 2 рубля 17 копеек. Вот так и живут, радости мало. Город наводнён китайцами. Экономят на зарплате рабочих. Китайцы народ плодовитый, не успеешь обернуться, как в городе властвовать будут наши "друзья". И такая политика от Урала и до самого океана.

Закрыть местный канал это же преступление. Премьер всю деятельность правительства переводит на электронное обращение. А губернатор закрывает местный канал. И тишина, хотя люди писали президенту. И ведь нас местные "господа" будут прессовать перед выборами, чтобы голосовали за их кандидата. Это и есть прозрачные выборы? Куда ещё обратиться, чтобы канал восстановили? В Общероссийский народный фронт. Обратился по вопросу медицины. Сообщили о получении письма и тишина. Нужна публикация, но в этом тоже проблемы. Автор этих строк хотел бы, чтобы оно было опубликовано в СМИ. Глядишь и до чиновников дошло бы. Это рабочие места и небольшие суммы в бюджет. Красиво президенту излагал губернатор о положении дел. Везде первый в России. Однако прочитав компромат на губернатора, мнение меняется до отвращения. Пишут, что на купленном вертолёте он и его друзья из Москвы летают на охоту. А Сибирь пока богата на промысел. Пока. А когда друзья улетают, то большую часть времени пропадает в Краснодаре в собственном "домике". Ни один губернатор в России на первое место не ставит работу, а потом личное. Главное хапнуть, а остальное потом. Владеет частью некоторых предприятий, возможно управление передал родственникам. Но это ведь дело- то не меняет. Он контролирует и получает прибыль, что и требуется для хозяина тайги. А тайга в Сибири красива и богата.

Тот кто интересуется внутренними делами в стране знают, что бюджет на три года свёрстан. Все министерства получат меньшее финансирование, даже министерство обороны. И вот в этой обстановке премьер на очередном совещании даёт указание до 2020 года отремонтировать все дороги. Дороги это самый затратный вид деятельности правительства и самый коррумпированный. Сколько запланировано столько и будет выделено средств. На днях президент даёт указание Собянину снести все хрущёвки и построить на их месте современное жильё. Очень своевременное указание. В московских хрущёвках ещё можно жить десяток лет, а вот в регионах есть дома в которых валятся стены, люди боятся заходить в квартиры. И это показывают по телевизору. Действительно страшно заходить даже в подъезд таких домов. Кто о них подумает. Кто подумает о них? Местные власти, а они в долгах, да и чиновники в первую очередь думают о себе. Об этом говорит и другой шаг власти. Теперь приватизация жилья - дело бессрочное. Так что власть на народ свалила всё. Теперь ремонтировать будут только то жильё, в котором живут чиновники, но об этом нам никто говорить не собирается.