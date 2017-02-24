Новоболотная стратегия

В последнее время меня спрашивают: «По стране пошли новые протесты. Началось? Как в 2012-м?».

Давайте проанализируем положение. Скорее, власть решила поиграть в «майдан-игру», чтобы обеспечить драматизм выборам-2018 и явку на них. Огромный агитпроп-политехаппарат должен оправдывать свое существованеие, и теперь он создает «майданную угрозу».

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Что мы имеем? Протесты в Питере из-за передачи дуболомом Полтавченко Исаакия в руки РПЦ, причем общее недовольство отчетливо видно. Протестуют не только против этой передачи, но и против застройки территории Пулковской обсерватории, и против вообще косолапого произвола власти. Однако здесь, скорее, видна глупость ударившегося в религию (но позабывшего надеть каску) Полтавченко. Кажется, он сделал все, чтобы довести питерцев до взрыва: назвал мост именем Кадырова, доску Маннергейму поставил, вот за Исаакий взялся. Но, думаю, тут не было расчетливой политехнологии, тут сработала неуемная энергия бывшего офицера КГБ, помешанного на религии. Политтехнологию пришпандорили потом.

А вот появление «Новой оппозиции», призывающей к новому августу 1991 года и к антикризисным гуляниям в Москве – случай совершенно иной. Эта оппозиция – гибрид националистов-мальцоидов и либералов. Итак, за призывы к беспорядкам, к смещению власти и вот уже «новому августу-1991» Мальцева никто не трогает. Странная слепоглухота поражает и СКР, и МВД, и ФСБ, и администрацию президента. Хотя людей в РФ (дело мухинцев, ИГПР «ЗОВ») мечут за решетку только за призыв к законному референдуму. А тут какой-то Пушок вещает на всю страну, призывая к революции 5 ноября 2017 г. – и ему все сходит с рук.

Ответ лежит на поверхности.

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Придворные руководители «внутренней политикой» (политрежиссеры шоу) решили сыграть в «новый 2012 год». Из-за полной апатии и нищеты в РФ «президентские выборы» весны 2018 г. рискуют превратиться в нечто унылое. Избирателя приходится буквально пинками гнать на участки. Кому охота идти на липовые «выборы», где Самому будут противостоять либо молью траченные старики (Жирик и Зю), либо какие-то мурзилки, отобранные на Старой площади? Даже Навального на выборы не пустят. Появления настоящего кандидата-конкурента Путину не допускают. Даже если он каким-то чудом найдет несколько миллионов долларов и сможет за полтора месяца собрать 2 миллиона подписей в свою поддержку (не более 50 тыс. подписей из одного региона), ЦИК, получив команду, найдет брак и фальсификат в подписях – и снимет нежелательную фигуру с выборов. Мы это давно проходили, на подписях валят намертво. Объявляют фальшивыми даже подлинные подписи.

Значит, нужно придать выборам остроты. Учинить в Москве уличные протесты (майдан!) всяких либералов и самых племенных националистов, дать трибуну самым одиозным из них – и тем самым напугать электорат. Чтобы он побежал голосовать за Самого. Снова развернуть оглушительную «атимайданную» кампанию. Как в Болотный 2012 год. А потом – показательно (перед «выборами») подавить всяких извергов и изуверов, грозящих РФ смутой и развалом.

Все просто до банальности. Потому и Мальцева не трогают, готовят к шоу на арене. Чистая политтехнология. Дуболомство Полтавченко успешно в него вписалось.

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Рождается вопрос: а зачем? Ведь политическое поле так зачищено и залито бетоном, что на выборах ВВП и так получит большинство голосов. Зачем устраивать еще и шоу?

Ответ кроется тоже в банальной причине. Помните, как когда-то умники беспокоились: если допустить раздувание огромного военно-промышленного комплекса, он ради оправдания своих финансовых запросов развяжет войну? Нечто подобное происходит в РФ. Итак, создали гигантский аппарат силовиков, долженствующий ловить экстремистов и смутьянов по 282-й статье. Теперь он хватает людей по самым нелепым основаниям. Чтобы оправдывать расходы на себя.

Но рядом с охранкой есть и гигантская орава профессиональных политтехнологов, манипуляторов, агитпроповцев, «борцов с майданом», патриотов на довольствии, соответствующих СМИ. Им тоже очень хочется кушать и получать такое же щедрое финансирование, как и в пору Болотной 2012 года. Вот они и решили «придать драматизма» «выборам» 2018 года. Феномен «неуловимого и неприкосновенного» Мальцева объясняется тем же самым. В тюрьму идут честные, принципиальные, не относящиеся к мурзилкам и марионеткам. А поп Гапон – он на свободе и стягивает под свои хоругви тысячи дурачков, не видящих явной «разводки».

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Чем это кончится? Позиция Максима Калашникова: иногда власть может заиграться в подобные игры и допрыгаться. Янукович тоже вон мудрил-мудрил, дал возможность окрепнуть новым бандеровцам, хотел на фоне их покрытых пеной пастей стать привлекательным для электорату – и доигрался. Нынешние кремлевские мастера политической попсы (вертепа) тоже забыли, что в 2012 г. экономика была относительно благополучна. А вот теперь – и спад, и нищета, и безработица, и непомерный рост всяческих налогов с поборами, и бюджет в дырах.

Но уж очень им хочется поживиться на «антимайданных подрядах»…

Моя позиция: нейтралитет. Пойдут массы протестовать – мешать не стану, и отговаривать не собираюсь. Все равно управление массами перехватят богатые прозападные либералы. (На первом этапе). Один вид мародеров, используя массы как живой таран, пойдет валить другой вид мародеров. По мне – так они одним миром мазаны, невзирая на разную риторику. Меня не обманывает бутафорский «державный патриотизм».

Предпочту действовать так, как мы решили в Комитете 25 января. Если одна гиена перегрызет глотку другой, то настанет пора быстро стягивать силы. Чтобы не дать стрястись новому 1991 году.

Действуем по обстановке!